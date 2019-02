Marcos Llorente: "No creo que haya otro delantero como Karim Benzema"

Voz 1 00:00 ahora vamos con más el mercado fichajes pero nos pide paso

Voz 0520 00:02 Javier Javi con Llorente que nos cuenta Un poco cómo ha sido ese percance un poco

Voz 1 00:08 el ese ese tema borroso oí no en la cabeza

Voz 0520 00:13 eso me hizo ver un poco alguna Benzema pasaba Castilla nada ver así que bueno es algo que que durante el partido se queda pero luego ya en casa así me se me pasa como está Llorente no ha llegado después de un mes y fue el mejor del mes de diciembre Joy junto con Benzema Benzema está de dulce está fuera de categoría evidentemente todos unificado pero Llorente

Voz 1 00:33 muy bien si estoy muy contento no porque volver de una lesión siempre cuesta un poco más meterte en la dinámica la dinámica del equipo y más como estaba viniendo que estábamos jugando muy bien muy muy intensos con una buena dinámica y bueno muy contento por por poder hacer ese gol por por jugar noventa minutos y bueno se iba acercando un poco a Llorente que se vio en diciembre la buena no

Voz 0520 00:57 Alicia es que había salido el tiempo que había jugado pero habrá que esta Casemiro Llorente sigue teniendo minutos están las listas esto no es lo de principio de temporada no

Voz 1 01:07 claro que que bueno que el tema este ha cambiado un poco y yo estoy muy feliz obviamente de de la Vuelta ha quedado cadáver esto estoy aprovechando todas las oportunidades que me está dando el Misteri bueno siempre estaré preparado para cuando me necesite

Voz 0520 01:21 muy exagerada decir que Llorente puede ser titular del Real Madrid y que por qué no dentro de poco más de Luis Enrique para la sección española

Voz 1 01:29 ya eso ya es algo mayor yo pienso en mi en mi equipo y bueno es es un premio muy muy grande que que bueno que si algún día llega pues es para mí es lo máximo como jugador y bueno estaré muy muy feliz

Voz 0520 01:43 nosotros decimos que en los últimos partidos en Madrid ha cambiado mucho que se eleve mejor mejor físicamente que presiona más que mete más goles que gana dos partidos vosotros a qué lo achaca is cuál es la razón

Voz 1 01:54 no sé no lo sabemos eh sí que es verdad que notamos ese ese cambio que hemos tenido ese cambio de de intensidad y agresividad de de ir a presionar arriba también con balón hemos hemos mejorado mucho y es algo que bueno que por circunstancias e la actitud del equipo los entrenamientos quizás al final no no sabemos muy bien qué es pero bueno estamos estamos encantados de que no creo que haya sido los estadio

Voz 0520 02:20 estoy sorprendido Benzema todo el mundo sabemos que es un gran futbolista que tiene mucha calidad incluso él siempre ha dicho soy un nueve con alma de diez decía el domingo pero esa faceta goleadora que ahora parece el nueve del del Lyon pues ha sorprendido ese cambio radical de Benzema

Voz 1 02:36 bueno eh eh nos que nos ha sorprendido nosotros le vamos a entrenar eh no creo que haya otro delantero como como Karim me como juega con el equipo con se asocia Bono pues cuando tiene partidos como estos que encima te hace dos goles pues bueno qué más que más vas a pedir yo creo que a un delantero no se le puede pedir más es más se le puede pedir menos de de que de lo que nos da Academy bueno estamos muy muy contentos con él al final es un jugador muy importante para nosotros Si y que los tres caído así no creo que ha llegado otro delantero