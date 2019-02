Víctor Font: "No creo que recuperar a jugadores como Neymar fuese bueno para el Barcelona"

Voz 1670 00:00 pues saludamos a Víctor Fon que está en sintonía El Larguero Víctor buenas noches qué tal buenas noches

Voz 1889 00:05 no como estamos muy bien

Voz 1670 00:08 quiere ser usted presidente del Barça

Voz 1 00:11 hay una parte de ilusión sin lugar a dudas pero luego sobre todo para intentar ayudar a afrontar el reto mayúsculo que creemos que el Barça tiene enfrente en los próximos años se juntan varios factores en primer lugar tener que sustituida la mejor generación de la historia del club en un momento en el que la competencia cada vez es más fuerte más sofisticada más rica

Voz 1906 00:46 y a la vez en un momento en el que el modelo económico del club

Voz 1 00:51 esta llegando a

Voz 2 00:54 ah sí

Voz 1 00:54 a sus máximos de hecho en los dos últimos años el club para cuadrar las cuentas tiene que vender a generar alrededor de cien millones de euros en en ficha en ventas para poder cuadrar las las cuentas no entonces con esta confluencia de factores si además le añadimos la inversión patrimonial que va a suponer el Espai Barça remodelar el el Camp Nou para nosotros se crea lo que llamamos la la tormenta perfecta en esta en esta coyuntura o impulsamos un proyecto que nosotros creemos que tiene que revolucionar el modelo de gestión a os lo tendremos muy difícil para seguir compitiendo

Voz 1670 01:37 pues sí los quedando con esta voz porque después de Laporta llegó Roussel después llegó Bartomeu que sigue siendo el presidente del Barça Víctor Fon que para muchos era un desconocido quiere ser el nuevo presidente del Fútbol Club Barcelona tenemos mucho que preguntarle si me da usted dos minutos ya sabe que hay que vender un poquito publicidad no seguimos enseguida con usted y los aficionados al fútbol sobre todos los aficiones al Barça quieren conocer un poco más esta noche en el Larguero al que pretende ser presidente del Barça dos minutos si estamos visto

Voz 3 02:07 gracias te compras una desproporcionada pantalla de plasma que te apetece un potente portátil con soporte técnico por si acaso y por descontado un portentoso equipo de sonido envolvente porque tú eres un innovador multiplica tu vida mucho rascas multiplicador de la ONCE gana hasta quinientos mil euros al instante hay más de ochenta millones de euros en premios rascas multiplicador de la ONCE por ellos si eres comentar la jugada más polémica hazlo en el Twitter de El Larguero arroba El Larguero si tienes algo más que decir No te cortes

Voz 6 02:54 tu participación cuenta

Voz 8 03:12 buenos días

Voz 7 03:13 Carlos vídeos

Voz 9 03:15 eh

Voz 10 03:18 a las cinco menos veinte

Voz 11 03:26 ha llamado

Voz 12 03:29 sí de buenas a primeras buenos de gas a nada días de algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua

Voz 3 03:45 cadena SER son los cuerpos especiales

Voz 13 03:51 el que Urrutia a mí me encanta cómo cabalga es la música mientras que en el momento justo me pilló fui dicho que unos cuarenta sí fíjate fíjate tiempo billón Dani Mateo muy buenos días buenos días pues te vas a que el Mallorca hubo dos que se hicieron pasar por mí otra vez como es es anunciar en los carteles que ponía fin de semana discoteca salida catorce de la carretera Arabia cintura Fernandito Antoni Garriga Mi nombre murciano y guerrilla

Voz 14 04:23 hoy por hoy con Pepa Bueno aquí

Voz 3 04:27 también el Hoy punto es Cadena SER

Voz 14 04:35 cuenta con las

Voz 5 04:45 de las estrellas de Frozen las estrellas de bayana estrellas de si presenta colección estrellas Disney las mejores películas y cuentos en una colección inédita este domingo bayana por nude con noventa y cinco euros

Voz 3 05:04 en BP repostage te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología activa ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 15 05:15 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 16 05:26 hola sí me gustaría anunciar mi negocio en la radio y claro me gustaría que lo escuchaste así como millones de personas pero sin que me cueste mucho

Voz 14 05:33 pero es que sea fácil rápido yo pensaba que hacer lo menos posible

Voz 17 05:37 y esto es lo que quieres aquí lo tienes presentamos ser publicidad el primer portal de venta online para que las labios más escuchadas así que sencillo cómodo y con el asesoramiento de expertos que te guiarán en el proceso en Trail ser publicidad punto es con pruebas de tu mismo

Voz 18 05:57 bueno te acercas por el lateral derecho se acerca a puerta Pelli

Voz 14 06:02 bueno para el equipo visitante y no no no lo tengo que debutará no puedo tengo ganas de retransmitir el partido como los de Carrusel deportivo lo hacen también me me quitan mí me quitara dan a uno de ya lo hacen también que vamos a hacer nosotros lo hace también en Carrusel deportivo un millón quinientos noventa y ocho miro quién desea sábado bueno un millón seiscientos veintisiete mil el domingo les quitamos a los demás las ganas de hacer radio pero ya el deporte es competición y siempre gana el mejor Cadena SER

Voz 1 06:47 El Larguero con Manu Carreño

Voz 3 06:52 bueno he doce treinta

Voz 1670 06:55 cuatro hasta los estudios de la Cadena SER

Voz 1906 06:57 la radio Barcelona está Víctor Fon que está acompañado por nuestros compañeros Sique Rodríguez y Jordi Martí

Voz 1670 07:05 hola Jordi muy buenas muy buenas noches mano hola qué tal muy buenas hoy ha presentado su proyecto como candidato a las próximas elecciones Víctor Font

Voz 1906 07:14 sí es como dices el primero que dice oficialmente y en público que se va a presentar a las próximas elecciones que en principio serán en el dos mil veintiuno un empresario de las telecomunicaciones que ha vivido en el el Próximo Oriente hasta hace muy poquito que ya está en Barcelona que tiene algo de experiencia porque ese presentó iba en la candidatura de Marc Ingla en las elecciones del dos mil diez que también estuvo digamos en el Barça de la mano de Ferran Soriano y que ahora pues presenta un proyecto que como mínimo hoy ha llamado la atención porque lo ha hecho en un auditorio con más de quinientas personas y en el que ha explicado que la

Voz 1889 07:53 la pieza fundamental de su proyecto deportivo el quiere que sea Xavi Hernández en primera fila

Voz 1 07:59 va a Carles Puyol

Voz 1889 08:02 eh quién es usted Víctor FON

Voz 19 08:06 como dice sí que soy soy un empresario

Voz 1 08:09 yo de Granollers cerca de Barcelona profesión prácticamente consultor toda mi vida consultor de de estrategia de negocio que desarrolle a partir del dos mil seis mil

Voz 1889 08:26 todo profesional a propio

Voz 19 08:29 y como decía así que lo impulsamos desde

Voz 1 08:34 desde Dubai aunque en Oriente Medio hemos hecho poco negocio pero nos pareció que era un muy buen sitio para montar una plataforma global y desde allí hemos expandido el negocio y hemos abierto oficinas en en diferentes partes del mundo aparte de estos hoy a súper cule ya estoy casado tengo tres hijos

Voz 1670 08:58 de los tres poles salió alguno el Madrid no

Voz 1 09:01 todos con el virus del padre

Voz 1670 09:04 oye pues ser no que algunos saliesen madridista pero pero no pues no no no vale

Voz 1889 09:09 los tres años tiene los los hijos quince diez Hi5 se culés pero vamos no culés a muerte

Voz 1906 09:17 yo también usted si no me equivoco fundador del diario Gara no

Voz 1 09:21 sí de hecho a raíz de como decía así que yo participé en las elecciones en bueno de hecho ayude yo yo mi experiencia profesional previa a mi proyecto propio fue en una consultora llamada cluster en la que dos de sus fundadores fueron Ferran Soriano y Marc Ingla no con lo cual cuando ellos entran en el Barça o de hecho cuando deciden incorporarse en la candidatura de Joan Laporta yo en ese dos mil tres ya participe de forma va como voluntario y ayude en el proceso electoral de hecho recuerdo que hice el plan de negocio para justificar la posible inversión en el fichaje de Beckham a ir luego a partir de ahí yo inicio mi proyecto empresarial y fue en el dos mil diez cuando Ferran quería liderar una candidatura que acabó liderando Marc Ingla pero Ferrán me llamó y me incorporé de hecho fue seguramente de las últimas veces en en las que la pasión sí le ganó por goleada a la razón porque yo estaba en medio de un proyecto empresarial año cuatro de después de la fundación con expansión internacional trabajando veinticuatro horas al día siete días a la semana hay lo dejé todo himen cerré a quién va Gerona tres meses para montar un proyecto para intentar acceder a gobernar el club que fue cuando cuando Sandro Rosell gano pero me preguntas por él te he contado todo esto porque a raíz de esa experiencia en dos mil diez se ha salieron dos nuevos proyectos en vida uno fue el el tema El Diari Nara porque un periodista amigo a Antoni Bassas me explicó el proyecto me dijo que que había un grupo de periodistas catalanes intentando impulsar a un nuevo grupo de comunicación a mí lo que me llamó mucho la atención es

Voz 1889 11:22 que por a estatutos la propiedad se compromete a no

Voz 1 11:29 entrometerse en los contenidos editoriales que el proyecto periodístico está en manos de los profesionales y me pareció que esto era una muy buena idea porque no es normal normalmente propietario a esta como editor y por eso en empecé en el en en el ara desde la experiencia el dos el diez yo empiezo a reflexionar sobre el Barça el futuro de hecho lo que hoy hemos dado un paso más y hemos hecho esta presentación en público tiene sus inicios finales del dos mil trece sea llevamos cinco años trabajando y pensando en como tiene que ser el Barça del dos mil veinticinco en este bar sapos Messi que como decía en la introducción tiene un un reto mayúsculo si queremos continuar compitiendo al nivel que estamos compitiendo

Voz 1670 12:18 responde usted siempre tan largo solo hoy

Voz 1889 12:20 normalmente hablo mucho si vale o uno de los defectos tengo

Voz 1670 12:25 no lo digo porque quiero preguntar un montón de cosas y me imagino que Jordi sí que también así que todo esto hasta aquí la gente conoce un poquito mas después de este perfil que que nos ha hecho usted sobre sobre su persona para los que no conocieran a Víctor FON pero preguntas sobre todo para a partir de ahora si usted fuera presidente del Barça querría que Carles Puyol que ha ido hoy en este acto con usted estuviese en su candidatura

Voz 1 12:48 no que mi candidatura no que estuviera trabajando para en el proyecto deportivo y en el proyecto futbolístico del Barça el futuro si somos dudas bueno esta es una muy buena pregunta de hecho yo no tengo severamente la capacidad para poder tomar esta decisión lo que hemos hecho durante estos últimos años aparte de tener muy claro que en la parte deportiva en lo que hace referencia al fútbol a hemos tenido la gran suerte los cules de ser herederos del modelo de Johan Cruyff de un sistema de un modelo de fútbol que no se ha convertido en una referencia a nivel mundial lo que que lo que creemos que toca es asegurar

Voz 1889 13:28 que el proyecto del futuro está en manos de aquellas personas que más conocen que más preparadas están para reforzar

Voz 1 13:37 preservar este modelo sería un buen director deportivo porno

Voz 1889 13:40 solo

Voz 1 13:41 seguramente pero en este sentido hay una serie de nombres

Voz 1889 13:44 gente que es evidente que

Voz 1 13:46 que son conocedores del modelo desde un Xavi Hernández un Carles Puyol pero también yendo más atrás un Oscar García que Johan lo tenía muy bien considerado pero también gente como Joan Vilà o Albert Benaiges etcétera etcétera Si hay mucha gente que hoy en día no está bajando en el club y que nosotros creemos que deberían ser parte fundamental de aquí

Voz 1670 14:14 me gustaría que Xavi Hernández fuera su entrenador

Voz 1 14:17 Xavi Hernández será entrenador del Barça seguro con independencia de quién sea el presidente a futuros pero si usted fuera presidente del Barça le gustaría

Voz 1889 14:26 Xavi no entrenar sin Legua sin lugar a dudas pero

Voz 1 14:29 de hecho mi reflexión va un poco más allá yo creo que Xavi que será entrenador del Barça cuando el Barça le necesite cuando él se sienta preparado tiene que tener un rol en el proyecto deportivo de transición al pos Messi que va más allá de ser entrenador porque será entrenador dos tres cuatro años vendrá en función de los resultados yo creo que Xavi tiene la capacidad de liderar el proyecto fútbol del Barça el futuro con independencia del rol que tengan cada

Voz 1906 14:56 es decir lo que entiendo de por lo que explica Víctor FON de lo que ha podido hablar con Xavi entiendo que han que han hablado es que le gustaría que fuera el ideólogo del Barça del del futuro bueno yo creo que

Voz 1 15:09 llevamos tiempo hablando con muchas de estas personas a las que hecho referencia y a mí me ha llevado mucho me ha llamado mucho la atención a Xabi primero porque hablar con él de fútbol es una delicia de luego también porque personalmente ha habido mucha sintonía no es una persona a que desde un punto de vista de criterio ellos sentido común valores coincidimos mucho en en muchos temas y por eso creo que debería ser una persona que

Voz 1889 15:36 debería liderar con independencia

Voz 1 15:38 no sé si gobernamos nosotros sonó

Voz 1889 15:41 debería liderar

Voz 1 15:42 el proyecto futbolístico del Barça

Voz 1889 15:44 los a un entrenador con plenos poderes en la parcela deportiva no sólo un entrenador no correcto si ha quedado claro sí

Voz 1670 15:52 estoy fuera presidente del Barça

Voz 1889 15:54 se cree que el club debería volver a fichar a Neymar

Voz 1 16:01 te puedo responder como como socio y como aficionado al fútbol una de las cosas que creo que que tenemos que cambiar que es parte del cambio del modelo de gestión al que hacemos referencia es que este tipo de decisiones estén en manos de gente como Xavi

Voz 19 16:16 yo esta pregunta puedo tener mi opinión ya

Voz 1670 16:20 no pero a los a los socios para saber si le votan a usted no le interesaría saber la opinión de Víctor Fon usted cree que recuperar a jugadores como Neymar sería bueno para el Barça

Voz 1 16:28 yo creo que no pero es mi opinión personal de

Voz 1889 16:31 sí sí claro pero pero como como como como

Voz 1 16:33 está intentando explicar luego

Voz 1670 16:36 Xavi Puyol guión Ari Le diarrea presi que hay que ficharlo pero en su opinión que cree que es mejor que no

Voz 1889 16:41 yo creo que es mejor que no hizo otro asunto Piqué tendría cabida en su equipo también

Voz 1 16:49 Piqué es sin lugar a dudas por las capacidades que tiene como que como

Voz 1670 16:53 portavoz déjame apuntar te mano antes

Voz 1906 16:55 la Fonda que no sé si lo ha hecho queriendo o no pero en alguna imagen que se ha proyectado en esta presentación aparecía

Voz 1 17:03 eran sus hijos ni en la camiseta no se leía

Voz 1889 17:07 así se leía Gerard Piqué es decir que sus hijos

Voz 1906 17:10 han con la camiseta de Piqué al campo no sé si eso iba

Voz 1 17:13 con segundas era casualidad o porque

Voz 1670 17:16 tres con la repiten los tres

Voz 1 17:18 los dos dos de los tres dos de los tres con lo que los dos mayores pero era casualidad no pero lo que estaba empezando a explicar es que yo creo que Gerar es una de estas personas con capacidad talento incluso más allá de lo que hace referencia al fútbol no están viendo sus pinitos y sus inicios en el mundo de la empresa de hecho ya lleva varios proyectos empresariales y seguro que es una persona que cuando pienso en el Barça el futuro cuando pienso en aglutinar todo el talento posible dentro del barcelonismo alguien como Gerar tiene que tener un rol seguro y cuando quiera ser presidente seguramente no podrá ser

Voz 1670 17:53 sería mejor presidente Piqué o usted

Voz 1 17:56 Piqué saben más de fútbol que yo sin lugar a dudas por lo tanto yo de hecho lo que estamos haciendo por eso lo estamos haciendo en formato maratón no esprín que es como normalmente Se articulan proyectos para intentar gobernar un club como el Barça porque las candidaturas se montan tres cuatro cinco meses antes de la del de las elecciones es dar un paso hacia adelante e intentar ponernos al servicio de todo este talento que en el barcelonismo para que ellos puedan asumir responsabilidades cada uno en sus áreas de responsabilidad de hecho nosotros visualizar un consejo

Voz 1889 18:33 directivo muy diferente

Voz 1 18:35 del Consejo Directivo tradicional que ha habido en clubes como el Barça donde a alguien que le hace ilusión ser presidente se rodea de amigos o conocidos con capacidad para avalar con independencia de la experiencia que tengan nosotros creemos que para hacer frente a los retos de futuro en el consejo directivo empezando en el consejo directivo tienes que tener ex deportistas exfutbolistas tienes que tener gente del mundo de la empresa pero que conozcan de la actividad en la que se mueve un club como el Barça es decir el mundo el entretenimiento de los contenidos audiovisuales del mundo la tecnología ir gente con mucho peso y conocimiento en el mundo institucional esto no pasa hoy en día esto es un tema que hay que cambiar es uno de los retos que tenemos el otro tema es asegurar que los consejos que las juntas directivas no son intervencionistas si tú quieres tener el mejor equipo ejecutivo posibles quieres tener por si yo el mejor secretario técnico etcétera etcétera no puedes tener una junta directiva que además muchos de ellos no tienen experiencia en el fútbol y en el negocio a interviniendo básicamente no dando espacio al equipo ejecutivo para que en el día a día

Voz 1889 19:46 la última por mi parte

Voz 1670 19:49 está usted a favor de la independencia de Cataluña voy

Voz 1 19:52 soy como muchos catalanes a alguien que ha pasado por el proceso yo siempre he sido a un gran creyente en el encaje de Cataluña en la España constitucional pero es verdad que en los últimos tiempos ha vuelto independentista porque veo que no hay respuesta por parte del Estado español que básicamente de de salida a al encaje que creo que hubiera sido la mejor solución para todos

Voz 1670 20:24 cree que el Barça debe posicionarse en el conflicto político o querer

Voz 1889 20:27 de mantenerse al margen de mantenerse al margen

Voz 1 20:29 el Barça por un lado tiene que ser fiel a sus orígenes a su ADN catalanista a nosotros creemos que el Barça tiene que estar al lado de lo que la voluntad a mayoritaria del pueblo Cataluña de de Cataluña sea pero no tiene que ser una herramienta política de hecho en el equipo que estamos a montando hay gente de ideologías muy diversas y al final lo que relevantes la experiencia la capacidad que cada uno tiene

Voz 1889 20:58 eh Hinault que dio qué ideología tiene que Jordi

Voz 0985 21:03 la pregunta para Víctor Mira mi un par de monosílabos dos respuestas usted ha dicho hoy en la presentación que le gustaría una junta directiva un consejo directivo en el que una parte de la directiva fueran ex futbolistas son gente del mundo del deporte dígame un nombre para ser el vicepresidente deportivo del Fútbol Club Barcelona Si usted lo encabeza

Voz 1 21:24 una persona que tiene este perfil es perfectamente Xavi

Voz 1889 21:26 Hernández por ejemplo

Voz 1670 21:29 qué presidente deportivo sí

Voz 1889 21:33 Jordi Mestre a Xavi Hernández salto muy brusco

Voz 1 21:40 digo es que tiene que haber alguien con conocimiento a en del mundo del fútbol que tenga capacidad para tomar decisiones estratégicas de peso irrelevantes a sin lugar a dudas

Voz 1889 21:55 David tiene este perfil lo que decía antes brusco para Xavi que no solamente se vi por eso es un tema de entender que el proceso

Voz 1 22:04 el de futuro del Barça para los próximos años tiene que contar con todo este tipo de talento no todo el mundo puede hacer de todo no es un tema de aquí el nombre a no porque alguien haya triunfado en en el campo puede hacer cualquier cosa pero Xavi Pérez precisamente es una de esas zonas que puede cumplir diferentes funciones y cuando no sea entrenador pues ser vicepresidente deportivo podría ser una una solución perfecta yo tengo otra he hablado con Guardiola

Voz 1889 22:34 cree que debería volver

Voz 1 22:35 al Barça en un futuro he hablado con Guardiola porque durante estos últimos cinco años en los que hemos intentado pensar en este Barça el futuro entender cuál es la posición y situación de todo este talento a alrededor del modelo Cruyff yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para que Guardiola cuando termine su etapa en el extranjero pueda a estar trabajando para para el Barça no de hecho él mismo en alguna de sus últimas declaraciones decía que le gusta daría cerrar el círculo que se veía trabajando otra vez en el Barça solamente en el fútbol base no sería una magnífica noticia para

Voz 0985 23:18 ese círculo cercano es decir son dos tres años en al City volver esto no esto lo desconozco pero pero si nosotros tuviéramos la oportunidad haríamos todo lo posible

Voz 1 23:28 para que ese plazo fuera lo más corto posible

Voz 0985 23:30 me dejas una mano para hablar de dineros por favor tema dinero ahora mismo el Barça está obligado a vender jugadores mano para cuadrar los números sabes que se habla incluso de la venta de Rakitic entonces unas entonces una respuesta concisa una idea fuerza cuál es su antídoto principal para que el Barça no tenga que vender jugadores para cuadrar los números por donde se puede incrementar los ingresos en una respuesta concisa vender productos y servicios a los cuatrocientos millones de fans que el Barça tiene alrededor del mundo tantos tenemos tantos

Voz 1 24:06 de hecho hay una medición que se hace trimestralmente y esto evoluciona pero entre en los últimos tiempos ha estado alrededor de cuatrocientos quinientos millones de fans ese podido múltiple

Voz 0985 24:19 Darsi por ejemplo ellos compran si esto es una

Voz 1 24:21 realidad de todos los clubes de fútbol y no es una la respuesta no es fácil no pero Real Madrid y el Manchester United son clubes que con los cuatro cinco grandes contratos el de televisión el de patrocinio

Voz 2 24:34 la el el el el de la

Voz 1 24:36 camiseta han cubierto el presupuesto que era necesario para seguir funcionando por eso nunca ha habido un esfuerzo para desarrollar una estructura multinacional para vender productos y servicios a millones de seguidores que estos clubes tienen alrededor del mundo

Voz 1670 24:53 este es Víctor Fon quiere ser presidente del Barça ha sido hoy el primer paso para que se reconozca Un poco más y sobre todo para que los aficionados del Barça y sobre todos los socios del Barça Le conozcan un poco mejor que

Voz 1889 25:03 pero Manu fíjate que creo que debe ser el primer culé toda pensando ahora que se atreve a verbalizar eso de el Barça post Messi

Voz 3 25:14 no quieren no quieren ni nombrarlo en ciento diez años hoy usted ha dicho yo creo que ha hecho cortos si la selección eso

Voz 1906 25:24 en el dos mil veintiuno en que si ustedes presidente cree que

Voz 1 25:29 hasta le va a tener que renovar alguna vez el contrato al Messi futbolista ojalá sea posible pero esta es la complejidad porque nosotros estábamos hablando de retos del futuro ha hablado de la tormenta perfecta y tal en un en una industria en un en el fútbol que súper cortoplacista en el que ha hablar de problemas de futuro lo es complejo nosotros hacemos a veces la la metáfora el cambio climático porque estamos haciendo referencia a un Barça de dentro de cinco años del post Mesia cuando la gente al final aún ve que seguimos ganando remontamos seis uno contra el Sevilla vamos a ganar la Liga podemos ganar la Champions

Voz 1670 26:06 este es el reto ya pues nada señor Fon para terminar dígame qué nota le pondría a la gestión de Bartomeu

Voz 1889 26:12 suspenso aprobado notable

Voz 1670 26:15 te Saliente aprobado ya al presidente del Real Madrid Florentino Pérez qué nota le pondría

Voz 1889 26:22 entre aprobado hoy suspenso

Voz 1906 26:26 le pongo aprobado

Voz 1 26:27 los títulos a porque ganarlas Champions que ha ganado tiene muchísimo mérito pero desde un punto de vista de desarrollar un modelo de club sostenible y que pueda afrontar los retos de futuro yo creo que nuestro diagnóstico para el Barça es igualmente válido para el Real