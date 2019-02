¿Estás de acuerdo con Guardiola al excluir al Real Madrid de los tres mejores equipos de la década?

Voz 1 00:00 bueno la una de la mañana Jordi Martí que sí verdad sí señor Marcos López muy buenas muy buenas te voy a decir una cosa que es que este debate empezaba hace una hora ya sí empezó hace hace hace una hora con la intervención de personas que no están involucradas en este tipo de debates corríjame parecíamos entonces contabilizados el ganado sólo ha sido claro no no no no no no es que sin empezar ya pero la que estado el que está bueno recuerdo por si alguien tiene a nadie había Antonio está el monte acabo de llegar al hotel es maravilloso pasear veinte minutos por las calles de Girona recuerdo que eran los estuviera loco por si alguien no se acuerda que a Guardiola le preguntaron a esta semana dinos los tres mejores clubes de la última década del fútbol europeo y su respuesta fue esta

Voz 2 00:46 Mutis de ves clubs de investigar las de que

Voz 3 00:49 de destruir Juventus

Voz 1 00:51 así es Sweeting Dallas

Voz 3 00:54 eh

Voz 1 00:55 pero esos fueron los tres mejores clubes en Europa en la última década para Guardiola la Juventus el Bayern de Múnich y el Fútbol Club Barcelona y la pregunta es estás de acuerdo con Guardiola al excluir al Real Madrid de los tres mejores equipos en la última década así o no

Voz 0509 01:11 abran fuego bueno yo creo que cuando cuando no ganas todos los

Voz 0239 01:15 que estabas acostumbrado a ganar tienes que decir alguna gilipollez en rueda de prensa para que tus palabras sigan teniendo influencia a mi me parece que si tú le preguntas al presidente del Bayern de Munich preguntas al presidente o al dueño del Manchester City fichar a Guardiola ese gastan un pastizal en Guardiola y en sus caprichos no para ganar la Bundesliga ni para ganar la Premier que eso ya lo hacía al Bayern de Munich ya lo podría intentar hacer el Manchester City sino para ganar la Liga de Campeones y luego a mi me gustaría preguntarle a Guardiola si considera Olympique de Lyon un equipo maravilloso en la década del dos mil al dos mil diez porque ganó ocho Ligas de Francia repito ocho Ligas de Francia aussie por ejemplo le parece el Milán de Arrigo Sacchi que un equipo de época cuando labró su leyenda en la Liga de Campeones porque en la Liga italiana durante ese periodo sólo fue capaz de ganar dos Ligas italianas pero pero la idea fundamental es que cuando tú estás acostumbrado a ganar mucho Le evitas dices lo que sea en rueda de prensa y todo el mundo te ríe las gracias cuando empiezas a ganar menos tienes que lanzar alguna idea más disparatada para que sigan

Voz 4 02:16 hablando igual se le olvidó oye Gallego

Voz 5 02:19 bueno yo yo creo que esos equipos son buenos equipos evidentemente no pero yo creo que lo no intentar ignorar que ha habido un equipo que ha ganado cuatro Champions en cinco años y que ha ganado tres Champions seguidas que es algo que nadie nadie nadie ha conseguido ganar dos seguidas y el Madrid ha ganado tres seguidas esos va va va a pasar un siglo

Voz 6 02:41 el e IU nadie lo va a poder olvidar

Voz 5 02:44 a mí me Guardiola me me recordaba a estos negacionistas que que niegan el Holocausto judío no hoy salen todo convencidos dicen no eso no es eso pues repetir una mentira muchas veces no se convierte en su opinión es decir que te gustaría Jesús con margarina exigía Kamal porque si no ignorar que hay un equipo lo que ha ganado cuatro Champions en cinco años y que ha ganado usted eso es que mentir es mentir es salvarla es insuperable no no pero pero se pregunta esto no no Jordi es que no lo están pregunta pero Tran

Voz 7 03:21 a vosotros os la media hora

Voz 0509 03:25 Marcos te prometo marinado a ver prometo que me callo es abruma ya tienes que cambiar la torre sólo a Marcos no te soy yo

Voz 1 03:38 pero si te prometo que me callo venga tú cree

Voz 0239 03:41 es que el Manchester City y el Bayern de Múnich firman a Guardiola para ganar la la Bundesliga o la Premier o para ganarla

Voz 5 03:50 Liga de Campeones no mira el Manchester y dando no mira te lo va pues eso no te responde con sinceridad el Manchester City el Bayern fichan a Guardiola para luchar por todos los títulos para intentar ganar la Premier y la Champions si la Champions entonces ahora como vosotros habláis desde la opinión yo voy a hablar desde desde desde los datos el Madrid es el mejor equipo de Europa ligas no no yo te voy a hablar ahora el Madrid es el mejor equipo de Europa los últimos cinco años si el Madrid cuantas ligas ha ganado el en en esta década dos Ligas y cuatro Champions la Juventus ha ganado siete scudetto Si cero Copas de Europa el Bayern Munich ha ganado ocho Bundesliga y uno Copa de Europa y el Barça ese equipo buen equipo que ha dicho gallego buen equipo sólo ha ganado siete huelgas no no no siete Ligas tres Champions en el contexto de la década el Madrid para

Voz 7 04:41 dijo un rival no está ahí pero no son lo que pasó siete ligas cuantas ligas del Real Madrid y el Real Madrid

Voz 0509 04:50 sí pondría en duda que el Barcelona ha sido uno de los tres mejores equipos de la de esa es la gran diferente precio no

Voz 5 04:56 es que su opinión porque él entiende que él entiende que competir osea comprenderéis conmigo que el Madrid año pasado compitió en la Liga que este año está diez puntos osea eso es lo que creo que que

Voz 0509 05:08 de decir Guardiola el sentido de que entiende que el Bayern ha sido mejor que el Real Madrid estos diez años

Voz 1 05:13 Jesús perdón iba a ver si duerme a Jordi Jordi la pregunta que le hacen a Guardiola es de los últimos diez años en los últimos diez años hagan una valoración de los que han competido mejor él dice el Barça en diez años tiene tres Champions

Voz 0509 05:29 y como lo dice no le preguntan qué ha dicho lo mejores equipos llevar equipos de la falta de la de verdad que no de interpretas a Guardiola que la pregunta le ir al Madrid

Voz 1 05:43 oye que yo comprendo que Guardiola o sobrevoló sobre excita ya lo sé

Voz 0509 05:47 a mi me parece que yo había muchísimas desconocemos todavía menos no sé

Voz 1 05:53 sé que Guardiola os provoca una gran sobre pero los datos son los que sean los teléfonos ardiendo con lo quieren opinar el Barça tres Champions cuatro Champions él

Voz 0509 06:02 a repetir lo de alojarse acaba de dar mal el Barça

Voz 1 06:04 siete ligas para ocho Real Madrid dos Ligas por cierto hay una competición muy querida por el Barcelona que no salido que la Copa del Rey alguien sabe decirme de las últimas XXV Copas del Rey cuantas Ana o Madrid saca Grillo Jesús felicito desde el año noventa y tres el Madrid ha ganado dos Copas del porro tanta noticia Guardiola

Voz 0509 06:30 eso sí pero en una ves al Barça

Voz 1 06:32 eso sí si tiene una de las de los últimos veinticinco años la Copa de Su Majestad el Real Madrid dos por lo tanto lo tiene City Guardiola es hay que competir por todo hay que competir en la competición doméstica hay que competir Jesús en la competición doméstica yp para entrar en leyenda lo ha dicho garantizado la lo ha dicho Guardiola que yo sé que sobre este mito yo sé que os sobre

Voz 0509 06:56 dice es lo que nos dice Guardiola parece que estuvieras leyendo las mira mira esto es lo que no es cabo

Voz 1 07:07 lo que acabo remató para enmarcar

Voz 5 07:11 leyenda hay que competir en todos los frentes

Voz 7 07:14 a la leyenda hay que ser el único

Voz 0509 07:21 eh eh hay que tomar más emotiva como para Podemos porque os habéis tomado todo a vosotros no os la antigua cartulina tienes que tomarlos porque grandes Guardiola me parece oye paredes

Voz 7 07:36 sí ha elegido a dos

Voz 1 07:39 los tres equipos suyos de los que ha entrenado es verdad no vamos a te podía hoy una cosa Antonio no es perdona pero no vez más barbaridades ya admite una cosa sinceramente la competición doméstica no se puede abandonar hay que no que llenan todos los sectores es otro debate es otro debate

Voz 0239 07:55 es verdad que si tuviéramos la suerte de que los presidentes de los equipos europeos más importantes se superan el número nuevo del debate en el Larguero el que tiene que llamar es gratuito novecientos

Voz 1 08:05 dice que no que no lo es más que gesta que sería llama

Voz 0239 08:08 sería una vergüenza para vosotros dos porque estaríamos hablando de una auténtica la goleada porque nadie firma Guardiola para ganar la Bundesliga ni para competir en la Premier el Bayern lo firma para ganar la Liga de Campeones no ganó el Manchester City lo firma para ganar la Liga de Campeones y ha hecho menos que Pellegrini en la Liga de Campeones esa es la gran esa es la realidad Volvo el Bayern de Munich terminó con esto el Bayern de Munich cambiaría

Voz 1 08:34 con los ojos cerrados los últimos diez años por haber ganado cuál

Voz 5 08:37 pero Champions pero bueno

Voz 1 08:40 a ojos cerrados yo creo que está clara la postura Diego Costa claras hablara con Rummenigge con Heynckes no sabes

Voz 7 08:46 los ataques de verdad sólo he visto una cosa

Voz 5 08:51 la coalición con ojitos he visto a Rummenigge Heynckes hablar de Guardiola lo que vimos fue cuando vino aquí sólo contra el Madrid lo que tú has visto es el patrón Street

Voz 1 09:00 Tico te marca Guardiola esto no lo maravilloso

Voz 5 09:04 no no yo ya he dicho

Voz 1 09:06 en este caso vamos con Adolfo Adolfo buenas noches hola buenas noches San Francisco Bores Francisco no el número de Adolfo número de ahí útil número dos Francisco donde las llamas Francisco yo no soy de Barcelona día habían

Voz 4 09:23 muy bien muy bien bueno era el Barça

Voz 1 09:26 bueno

Voz 4 09:27 yo no soy del Madrid de lo básico Jordi

Voz 1 09:30 no pasa nada Francisco hay muchos madridistas en Barcelona e por lo menos un veinticinco un treinta por ciento ahora así tantos un treinta por ciento en Madrid sí si verdad hay muchos madridistas de recuerdo en Barcelona no se pero en Girona te aseguro que una barbaridad no pues hay muchos uno de ellos es Francisco cree

Voz 8 09:46 los haylos está usted de acuerdo Francisco con guardó

Voz 1 09:48 la dejando al Madrid fuera de los tres mejores equipos de la última década

Voz 4 09:53 sí hemos intencionado que es la amigo Guardiola en todas sus opiniones yo sólo le dio una cosa que la Liga de Campeones Campeón de campeones las que tiene en Madrid los tres años últimos de los cuatro de los cinco últimos años cuatro Ligas sólo le digo eso Campeón de campeones

Voz 1 10:23 está muy claro no está de acuerdo con Guardiola dejando fuera al Real Madrid entre los llame

Voz 5 10:29 Irán que lo último que dijo es que el título que más ilusión le había hecho

Voz 1 10:32 era la Liga uno cero pero bueno dijo en estos son momentos

Voz 0509 10:38 a son momento interesada pero no no no

Voz 1 10:45 hemos

Voz 0509 10:48 el corte

Voz 4 10:49 Francisco Campeón de campeones campeón de España campeón de Italia campeón del Atlántico ante Alemania pero Campeón de Campeones sólo hay uno en Madrid cuántas lleva son trece ya efectivamente

Voz 1 11:06 muchas gracias Francisco gracias por llamarnos saludo el hasta luego saludo para Barcelona hola Diego hola

Voz 4 11:14 qué tal muy buenas dónde llamas de Madrid tiene que parte de Carabanchel madridista madridista hay muchos madridistas

Voz 0509 11:28 es está dicho has cuando te ha llamado

Voz 1 11:32 se va a por todos los oye estás de acuerdo con Guardiola

Voz 4 11:38 no me lo lotería no estuvo entonces vamos a ver yo creo que siendo ya porque porque quieren quién puede y quién madridista cualquier maldita lotería algo mejores está clarísimo cualquiera porque sabemos o los que no son un poco veremos sabemos entender el buen fútbol por lo menos yo cuáles serían los tres tuyos Madrid Barça ahí yo he estado pensando antes gen metía mucho el fútbol español y creo que el Atleti ha hecho mucho más cualquier equipo porque todo el valle

Voz 1 12:20 la Juventus Guardiolas juntos

Voz 4 12:23 sí sí

Voz 1 12:27 bueno no no estoy lo tienes claro cuál es el tercero pero no estás acordaban Guardiola dejando fuera al Madrid del podio no

Voz 4 12:32 para no

Voz 0509 12:33 voto para Romero Gallego expresando mano que esta gente que tiene acceso a la planta noble como Le llaman la T4 o no de la T4 a la T4 que algún día le pueden preguntar a Florentino sí está contentos sólo dos Champions ya está muy jodido no no no no no no pregunta creo pregunta creo que está al borde de la pregunta es si si algún día le gustaría ganar una Liga de vez en cuando no claro que le gustaría

Voz 1 13:01 ah vale vale vale gracias Diego llamadas gracias un abrazo vale vale hasta luego digo gracias por llamarnos Eduardo sí

Voz 8 13:09 qué tal hola muy buenas de al menos llamas pues mira así llamó desde Vitoria donde estás ahora pues yo estoy trabajando a eso me parece a mí yo

Voz 1 13:18 sí lo de fondo ahí donde trabaja

Voz 8 13:21 vamos la que no haciendo coches coches no vale vale siempre se puede decir nada

Voz 1 13:27 es decir la marca o no hombre faltaría más cuáles son

Voz 8 13:30 hombre merced de buen coches eh a ver a ver barato la iba a creer barato además si para los trabajadores bonito coches y también el coche trabajos mira te digo que estamos aquí nos Pingüinos que está completamente sí que el agua se está cayendo así sabes

Voz 1 13:49 está cayendo el diluvio no

Voz 8 13:51 sí ya sabes cómo porque así hubo el agua y el frío la leche bien

Voz 1 13:56 si hay que pone sea con paraguas él

Voz 8 13:59 segunda J hecho bueno está estás de acuerdo con Guardiola dijo que este Eduardo no para nada para nada de esto colocado y yo nos dice cómo ha habido un sorteo puro por ahí no terrazas y Filippo y eso se tiene que hacer sí digo que si eso es lo que tiene que hacer es tener un poquito más de respeto hacia los equipos de del Estado sabiendo que este equipo Casemiro con el Barcelona con infantil pues no ha conseguido nada comprado al cien por el Madrid porque se supone que Maliki te lo la tienen que estar allí en la edición de a la Liga la gana cualquiera

Voz 1 14:44 así cualquier estos equipos

Voz 8 14:47 tienen un presupuesto catorce cualquiera gana a cualquiera gana pero el Madrid no la gana porque no le interesa anónimo

Voz 1 14:56 es la Liga entonces Florentino

Voz 8 14:58 no no Florentino Kaká los jugadores las dos mil ocho partidos y ya está perdona perdona que no la juega el Barcelona

Voz 4 15:06 ah vale vale

Voz 8 15:07 el Barcelona pues estaría había jugando con el Reus en el toro estaba perfecto pero ahí vale

Voz 1 15:14 ese debate no ve claramente no estar de acuerdo no están de acuerdo Don Guardiola voto para Romero para Gallego que vaya bien la noche que vayan al que salga bonito los coches que eso se muchas gracias venga Eduardo gracias porque marcha ocho voto para para llevo iban tres eh te iba a ser nuestra tan fácil desde Juan Gallego y me meto en la cama dijo que

Voz 8 15:36 los debates políticos para para otro día hola Julio el Hora Veinticinco

Voz 1 15:39 si hola Julio

Voz 8 15:41 hola qué tal hombre muy bien muy bien alegro dónde llamas de por Tarragona en Tarragona por donde de Tarragona de Tarragona capital pero vamos voy con tu tiempo para Málaga

Voz 1 15:57 más para Málaga de viaje vale vale bueno bueno te queda poco para acabar de salir hoy ya un tramo largo que lo dejó muy lejos eso no si un poquito de junio volviendo Larguero te hacemos compañía había ahora con Mara Torres el foro siendo te duermes hasta llegar allí hoy

Voz 8 16:15 por qué dijo Guardiola nada de acuerdo nada no tiene Guardiola sí a Madrid que no puede no todo

Voz 4 16:26 y a la inversa tabaco

Voz 8 16:29 Herrera de la metió un par de ver al equipo español en la Expo Aire

Voz 1 16:33 claro tú que tres equipos pondrías en el podio los tres mejores de esta última década

Voz 8 16:38 Madrid si el Barça pues eh es tercero estaría entre el Valle la Juve el Atleti también lo ha hecho no lo he hecho mal no ocho ser bien

Voz 0509 16:51 como un ahí metiendo al Barça si sentido común

Voz 1 16:54 cada voto para Ramos para Gallego no no no no no sé si han sido los del filtro de las llamadas pero pero de momento cuatro cero Julio muchas gracias y buen viaje cuidado con la carretera viene fíjate hasta luego tal cosa ardua esta noche no

Voz 0509 17:06 la gente está demostrando quién lo es estar cosas no los radicales sois vosotros que no que no respeta hice opiniones lo sabe todo el mundo meta al Barça vaya lección pues bueno pero cada uno tiene su opinión y no te gusta la de Guardiola pues perfecto yo soy pues eso estamos diciendo que no estamos Juan

Voz 4 17:24 Luis hemos dicho nada más que eso Luís Aitor muy buenas buenas cómo estás dónde llamas Asturias patria querida a decir bueno

Voz 1 17:36 tal el día estás currando descansando que esto ocurra

Voz 4 17:38 dónde me planteo de Arcelor en Veriña en planta de Arcelor en Breña y yo te queda mucho o poco ya hasta las seis si nada bueno tampoco está chupado nada recta final bueno eres el Madrid el Barça o de ninguno del Madrid del Madrid cosa que intuye tu voto

Voz 9 18:00 sí sí totalmente en desacuerdo con Guardiola por la simple razón de que si todas las ligas con quince veinte puntos de ventaja para que gasta cientos de millones de euros teóricamente el año que ven Lajolo Ana ir otra cosa tan malo y el Madrid como éste le pintó la cara en la Champions

Voz 1 18:16 ya a partir nadie sea corto creo que sean cortadas las líneas en Barcelona Luis no no a perdón perdón

Voz 0509 18:25 lo que se está refiriendo a la eliminatoria de semifinal de Champions en el Bernabéu

Voz 9 18:30 sí sí sí a no

Voz 0509 18:33 yo me refería el Barça Madrid de Auster no no no no de Champions que se vale perfecto sí sí sí sí sí bendita memoria Nart entonces

Voz 9 18:49 a veces me viene a la mente cuando se a Guardiola al equipo de Gobierno el dinero que ha gastado

Voz 10 18:54 pues claro podía hacernos cuenta Pajares con lo que gastó bueno bueno pues nada votos de Luis Aitor para Romero hoy para Gallego manita para para ellos Grace Kelly que vaya vaya a mí en la noche y hasta luego desde Barcelona semana aceptar la derrota con deportividad

Voz 0509 19:11 pues los culés da igual esos acepta con absoluta la pasa por llevarle la contraria Guardiola no haría Antonio nada