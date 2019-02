El Larguero (31/01/2019): La victoria del Real Madrid y hablamos con Víctor Font

Voz 1375 00:00 ya que diga Roncero que ojalá que no le pase nada a Benzema porque están los madridistas y frotándose los ojos viendo como partido tras partido y semana tras semana sigue alargando su sensacional momento de forma el francés sin duda su mejor temporada y ahora mismo el líder al que miran todos los compañeros en el equipo jugando muy si bien ir marcando goles hoy ha hecho dos de los tres que el Real Madrid ha hecho en Girona Girona uno Real Madrid tres que ya había ganado en la ida cuatro dos así que después de lo de esta noche el otro

Voz 1 01:06 ha marcado Marcos Llorente para el yo

Voz 1375 01:08 ha marcado Pedro porro después de lo de esta noche ya tenemos las semifinales o los cuatro equipos que van a disputar las semifinales de la Copa el sorteo será mañana a la una y media de la tarde en el Villamarín en el escenario donde se va a jugar la final ojo que sorteo puro ahí van a estar Real Madrid Fútbol Club Barcelona Valencia y Betis cuatro equipazo con solera con tradición copera con títulos de Copa y que mañana van a quedar emparejados en ese repito sorteo puro a partir de la una y media del mediodía de cosas que por ejemplo de Isabel antes del sorteo

Voz 1 01:46 podría haber un Madrid Barça por supuesto un Barça Madrid que no se produce en Copa desde hace cinco años

Voz 1375 01:52 fue en la final de dos mil catorce y un año antes en eliminatoria en dos mil trece Desde entonces no ha vuelto a ver un Madrid Barça en Copa sería la primera vez en semifinales de el Madrid es la primera vez en semifinales del Madrid en cinco años precisamente desde ese dos mil catorce cuando la ganó cinco años y meterse en semifinales de Copa el Barça semifinalista por noveno año consecutivo lleva ganadas las cuatro últimas hace once años que no la gana el Valencia que la ganó en dos mil ocho y catorce que no la gana el Betis que lo logró en dos mil cinco en Montilivi

Voz 2 02:26 está Antonio Romero que no ha narrado ese ese partido en Carlos

Voz 1 02:29 el Deportivo hola Antonio muy buenas qué tal mano

Voz 0239 02:32 horas a todos pues este Real Madrid estaba en la UCI

Voz 2 02:34 sí en cuidados intensivos luego lo pasaron a planta ya le han dado el alta llevan partes

Voz 1 02:38 semana a un nivel bastante buenos

Voz 2 02:41 Solaria recuperaba todos este Madrid está preparado para disputar todo lo que venga adelante

Voz 0239 02:46 me parece casero Garrido Fernando Carrusel que ha hecho la frase del Madrid Solari hasta aquí y creo que es una evidencia es un equipo que ahora mismo sólo tiene un jugador lesionado que es un jugador que desgraciadamente no ha podido contar prácticamente de su vuelta el Real Madrid que Vallejo el resto se están apuntando todos al carro in

Voz 1201 03:02 ha dejado de ser noticia

Voz 0239 03:05 caliente no salga al terreno de juego porque cuando el Real Madrid jugaba mal Vera con el banquillo pues hacía daño ahora que todo va más o menos bien repito lo de Isco ha pasado a un segundo plano por encima de todos el rendimiento como tú decías en el arranque del Larguero de Karim Benzema y también de Marcos Llorente que al margen de marcar un gol se ha convertido en una competencia clara para Casemiro en un puesto el de medio centro defensivo que el brasileño tenía según oro y que ahora Manu tiene que pelear entrenamiento tras entrenamiento porque Llorente está como un animal

Voz 1 03:34 desde luego antes no tenía competencia Casemiro había algún parche que inventaba

Voz 1670 03:37 traía el crédito cara o Zidane como antes decía

Voz 1375 03:40 ya no ahora Solari pero Llorente cada vez que te dan minutos y lo dan partido responde de qué manera competencia total para Casemiro en ese puesto hay un detalle que para mí puede ser significativo que lo ves de cara al partido del domingo contra el Alavés en el Bernabéu domingo las veinte veinticinco de cara a lo que viene era de ahora en adelante e Lucas Vázquez el único que jugó los noventa minutos el único yo creo que en la cabeza la de Solari que es muy difícil que nos metamos pero yo creo que Solari va a apostar por Bale Benzema inicios como su delantera titular siendo Lucas Vázquez un jugador muy importante como decía Javi Herráez en Carrusel que va a jugar mucho pero si yo tengo que apostar por quién va a ser ahora están todos que ha vuelto Bale que ha vuelto a Asensio que jugó también un rato a jugar también un ratito Bale ahora que están todos Benzema es intocable evidentemente yo apuesto por Bale en una banda Vinicius en la otra ahora se lo pregunta

Voz 2 04:35 área Julio Pulido a Antonio Romero Jesús Gallego a nuestro entrenador Álvaro

Voz 1375 04:39 Benito enseguida con Iturralde también aunque no ha habido nada de polémica en el partido para eh también estamos bonito enseguida estamos solos fuertes

Voz 1 04:47 bonistas que no van a tardar en salir Javi Herráez micrófono inalámbrico muy buenas hola qué tal aquí está muy buenas noches a todos pues

Voz 3 04:53 estamos esperando los futbolistas del Real Madrid en este vestuario que está nada a un metro de la sala de prensa y a tres de la zona mixta así que todo aquí queda en casa vamos a escuchar lo que diga los protagonistas como siempre Karim Benzema como tú decías el mejor del equipo está de dulce francés muy bien Llorente escucharemos también aquí a los jugadores del equipo blanco que se meten ya en semifinales y que esperan rival mañana a la una y media del mediodía bien

Voz 1 05:14 la sala de prensa está Dani Torrente preparado para ver qué dicen los entrenadores hola

Voz 0995 05:18 hola qué tal aquí estamos esperando a que pase primero Solari por esta sala de prensa de Montilivi lo hará primero Solari luego Eusebio ahora estamos con vosotros bueno

Voz 1375 05:28 antes el sanedrín de el Madrid conviene que ese país

Voz 1 05:31 que en veinticinco minutos sacaba el mercado

Voz 1375 05:33 invierno a las doce en punto se cierra el mercado de fichajes movimientos que llama la atención en el día de hoy sobretodo en el Barça que ficha cede a última hora contrata al lateral derecho brasileño Emerson de veinte años ex de Atlético Mineiro lo cede al Betis hasta julio ficha ICD también es oficial ya está todo vivo en Barcelona iba a llegar en julio gratis del Toulouse pero al estar apartada allí llega ya en invierno hice incorpora el primer equipo algo que le va a venir bien al Barça porque logros contra así que Rodríguez qué demonios está pasando con Umtiti así que bienvenido divo ya Sofía o lo que es contamos aquí hace días Denis Suárez llega al Arsenal cedido hasta final de temporada luego lo comprará el Arsenal porque la opción de compra es obligatorio así que Dennis hace las maletas y se marcha del Barça como ya contamos aquí veremos a ver cuando se hace oficial lo de Jordi Alba que eh no les gustó mucho a Jordi Alba que lo desvelamos entiendo que cada uno quiere contar las noticias a su manera pero

Voz 1 06:30 otro estamos aquí para informaros usa buena noticia para el Barça que Jordi está hasta dos mil veinticuatro ahora vamos con más el mercado fichajes pero nos pide paso

Voz 3 06:37 de Javi con Llorente que nos cuenta Un poco cómo ha sido ese percance un poco

Voz 4 06:42 a ese ese tema borroso oí nada nada no en la cabeza y eso me hizo ver un poco alguna vez el mapa sabes en Castilla nada ver así que bueno es algo que que durante el partido se queda pero luego ya en casas M

Voz 3 06:55 se me pasa como está Llorente no ha llegado después de esa lesión un mes y fue el mejor en el mes de diciembre

Voz 1 07:00 mire yo hoy junto con Benzema Benzema está de luto

Voz 3 07:03 está fuera de categoría los evidentemente todo certificamos pero Llorente estamos

Voz 4 07:08 sí sí estoy muy contento no porque volver de una lesión siempre cuesta un poco más meterte en la dinámica la dinámica del equipo y más como estaba viniendo que estábamos jugando muy bien muy muy intensos con una buena dinámica y bueno muy contento por por poder hacer ese gol por por jugar noventa minutos y Bono se iba acercando un poco a Llorente que se vio en diciembre

Voz 0520 07:31 la noticia es que había salido el tiempo que habías jugado pero habrá que esta Casemiro Llorente sigue teniendo minutos están las listas esto no es lo de

Voz 4 07:38 a principio de temporada no está claro que que bueno que te el tema este ha cambiado un poco y yo estoy muy feliz obviamente de de la Vuelta que ha dado que ha dado esto estoy aprovechando todas las oportunidades que me está dando el Misteri bueno siempre estaré preparado para cuando me necesite

Voz 3 07:56 es muy exagerado decir que Llorente puede ser titular del Real Madrid y que por qué no dentro de poco Luis Enrique para sección española cubanas

Voz 4 08:04 eso ya eso ya es algo mayor yo pienso en mi en mi equipo y bueno este es un premio muy muy grande que que bueno que si algún día llega pues es para mí es lo máximo como jugador y bueno está de muy muy feliz

Voz 0520 08:17 nosotros decimos que los últimos partidos en Madrid ha cambiado mucho que se ve mejor mejor físicamente que presiona más que mete más goles que gana dos partidos vosotros a qué lo achaca

Voz 1 08:26 ex cuál es la razón

Voz 4 08:29 no sé no lo sabemos eh sí que es verdad que notamos ese ese cambio que hemos tenido ese cambio de intensidad agresividad de de ir a presionar arriba también con balón hemos hemos mejorado mucho y es algo que bueno que por circunstancias e la actitud del equipo los entrenamientos quizás al final no no sabemos muy bien qué es pero bueno estamos estamos encantados de que no haya sido en viendo un

Voz 3 08:54 el posaba sorprendido Benzema todo el mundo sabemos que es un gran futbolista que tiene mucha calidad incluso él siempre ha dicho soy un nueve con alma de diez decía el domingo pero esa faceta

Voz 1 09:04 está goleadora que han aparece el nueve del delito

Voz 3 09:07 son pues ha sorprendido ese cambio radical de Benzema

Voz 4 09:10 bueno eh eh nos que nos ha sorprendido nosotros le vemos entrenar eh no creo que haya otro delantero como como Karim y como juega con el equipo con se asocia Bono pues cuando tiene partidos como estos que encima te hace dos goles pues bueno que más quema de vas a pedir yo creo que a un delantero no se le puede pedir más es más se le puede pedir menos de de que los de lo que nos da caddie mi bueno estamos muy muy contentos con él al final es un jugador muy importante para nosotros sí que nos tiene que ayudar

Voz 1 09:38 no creo que haya otro delantero como eh Karim Benzema lo acaba de decir Marcos Llorente en esa zona mixta donde enseguida van a seguir saliendo más protagonistas

Voz 1375 09:47 en vamos a escuchar a los entrenadores e ante

Voz 1 09:50 si la sanedrín además de los movimientos en el Barça

Voz 1375 09:52 eh eh está Héctor González en la sede de la Liga porque quedan ahora veinte minutos exactamente algún movimiento de última hora hola actor muy buen

Voz 1 10:00 más

Voz 5 10:01 qué tal muy buenas pues hace quince minutos acabamos de conocer que Facundo Ferreira delantero argentino llega al español cedió desde el Benfica no lo hace hasta junio dos mil diecinueve sino que esta nueva temporada más todavía hasta junio de dos mil veinte es el último movimiento de una noche en la que ha caído por ejemplo la cesión de Juanpi años del Málaga al Huesca que Ganso ya no es jugador del Sevilla estaba cedido en el Amiens y se marcha cedido al Fluminense o que Uche acabó medio centro defensivo el estándar de Lieja llega cedido con opción de compra el Rayo también llega a la franja Mario Suárez este en condición de jugador libre

Voz 1 10:32 también llega Rubén Pérez no central argentino

Voz 5 10:35 del derecho del Atlético de Madrid el verano pasado vuelve de sucesión en en Argentinos Juniors eso es también negó en Pérez una de las incorporaciones de esta última hora que llega al Atlético además

Voz 1 10:45 sí bueno quedan veinte minutos si hay alguna novedad más enseguida iremos a las doce cuando se cierre el mercado a las doce en punto volveremos de nuevo conector González ahora le preguntó y tú por las sanciones que se han conocido hoy a los jugadores del Valencia del Getafe después del esperpento y del espectáculo que dieron al final de él

Voz 1375 11:02 del partido de vuelta eh enseguida les contamos

Voz 1 11:05 las repasamos con Iturralde González

Voz 1375 11:07 sí

Voz 1 11:08 eh escuchamos lo que hay

Voz 1375 11:10 Jon Aimar esta mañana en Barcelona ha venido para hacer un tratamiento conservador para no pasar por el quirófano y le veo un poco tenso animar a tenor de lo

Voz 1 11:17 que ha respondido a los periodistas

Voz 1375 11:26 estás llevando al Barça para volver no me toques los cojones ha dicho animar así a su respuesta un poco sorprendente por parte del futbolista del París Saint Germain

Voz 1 11:34 eh ojo a esto el sábado a las tres está

Voz 1375 11:37 previsto que se dispute la final de la Copa de Asia entre Qatar y Japón pues bien Emiratos Árabes Unidos que cayó en las semifinales ante Qatar por cuatro cero ha denunciado alineación indebida de los qataríes así que veremos a ver si

Voz 1 11:47 juega Qatar Japón o Emiratos Árabes Japón eh

Voz 1375 11:51 reclaman que al no nacido en Sudán y nacionalizado no lleva cinco años viviendo en Qatar como manda la norma y que la madre de Alaui nacido en Irak no es qatarí como el dice a ver qué pasa en esa al final de la Copa de Asia y fuera del fútbol para acabar la portada al larguero en la Euroliga de la vigésimo primera jornada fase de grupos ha ganado al Barça cinco cinco siete seis a Olympiakos Il ha ganado nueve siete siete tres Baskonia a Maccabi a la una luego en está contará Antoni Daimiel los equipos completos para el All Star estará Luka Doncic o no mala noticia Mikel Landa se ha fracturado la clavícula derecha al caerse en la

Voz 1 12:26 sale de Mallorca

Voz 1375 12:28 mañana será un día histórico porque el Consejo de Ministros va a aprobar el borrador del anteproyecto de la nueva ley del Deporte la primera en veintiocho años más vale tarde que nunca pero ya era hora íter recuerdo que como cada jueves hoy hay debate ya puedes llamar al ojo nuevo nuevo número en el Larguero nuevo número en la SER novecientos uno cientos teléfono gratuito puedes llamarte

Voz 1 12:50 quieres al anterior que teníamos nueve cero dos catorce sesenta sesenta que igual te lo sabes de memoria pero repito desde hoy

Voz 1375 12:55 bueno gratuito novecientos cien ochocientos la pregunta estás de acuerdo con Guardiola al excluir al Real Madrid de los tres mejores equipos de la década debate hoy complicado pero no digo más estás de acuerdo repito con Guardiola cuando excluyó al Real Madrid entre los tres mejores equipos de la década novecientos cien ochocientos teléfono gratuito enseguida defenderán el sí Jordi Martí Marcos López el no Antonio Romero Jesús Gallego

Voz 1 13:22 son las once y cuarenta y tres una menos en Canarias arrancado

Voz 1375 13:25 con el equipo que está en Montilivi

Voz 6 13:27 existen unos veinticinco tipos de calendarios así que no podemos decir eso de este lunes porque en otro calendario podría ser viernes por eso del jóvenes de esto ya la inventó otro calendario

Voz 7 13:38 os vida al calendario ya que tú mejor días sea cada día lleva a un Seat Ateca Edition con climatizador sensor de aparcamiento Front Assist y toda la combatividad por dieciocho mil doscientos euros

Voz 1201 13:52 a veces de Anthony Romero que está en la cabina de retransmisiones de la Ser saludamos ya Jesús Gallego o la gallega volaba buenas noches y Julio Pulido la Julio qué tal buenas noches y está el míster Blair Álvaro Benito qué tal Álvaro

Voz 1 14:03 buenas noches bueno e pues esto sigue más o menos en la línea allí en la progresión de los últimos partidos el Madrid está el Madrid ha llegado empieza a febrero en quince minutos empieza el mes de febrero y aquí está el Madrid descolgado en la Liga pero con opciones todavía aunque muy remotas y con opciones para ganar la Copa y por supuesto la Champions está vivo e Álvaro llega llega fino otra vez al momento de la verdad

Voz 9 14:28 si no lo éramos pensó hace escasamente tres semanas

Voz 1 14:30 a eso me ha sorprendido mucho el el que el cine

Voz 9 14:33 pero exponencial en estos últimos partidos tanto en la fase con balón como sin balón luego hay jugadores clave

Voz 1 14:39 Prado yo sigo esperando al al mejor más

Voz 9 14:41 pelo yo creo que para ganar para aspirar a ganar la Champions para llegar a las rondas finales y ser un claro candidato necesitas a lo mejor Marcelo nacistas al mejor Bale hoy hemos visto lo que he visto Asensio me ha gustado también yo creo que Solaria ha conseguido que crear un competitividad fíjate lo que te digo

Voz 1 14:58 así ha sido bastante honesta a la hora de poner

Voz 9 15:00 a la gente que que estaba mejor y no a los nombres yo creo que eso ha ayudado a que todos hayan puesto las pilas sigo esperando Marcelo oye he visto un atisbo de mejora en en el pero pero todavía le queda camino por recorrer y necesitamos a Marcelo para los días de la verdad no pero sí o sea el Real Madrid lo primero que era para para para Adena optimismo y poder aspirar a ganar grandes cosas es recuperar el juego y lo lo jugadores y eso se ha conseguido ahora ya pues oye dependerá de de los partidos clave que empiezan dentro

Voz 1 15:28 el Braque podemos seguir diciendo no todavía no son rivales grande ya veremos qué pasa con el Atlético con el Barça con el Ajax pero hace poco muy poco el madridistas iba a la cama aunque su equipo ganara preocupado con la mosca detrás de la oreja o debajo de la almohada y ahora ve al equipo ganar va tranquilo diciendo bueno esto es los veo en forma Gaye Julio

Voz 10 15:46 bueno yo yo creo que es evidente que el equipo tiene un una frescura que antes no tenía el equipo corre mucho el equipo está rápido gente especialmente rápida

Voz 0239 15:55 y bueno allí

Voz 10 15:58 en este momento pero yo

Voz 0239 16:00 quiero quiero recordar que el Madrid eliminado

Voz 0919 16:03 Almería al Leganés y al Girona

Voz 10 16:05 con todos los respetos para para los rivales

Voz 0919 16:08 aquí y ahora hay que ahora hay que ver si esto real o no hilado y la y la verdadera medida la tiene que dar a rivales de entidad rivales una doble eliminatoria con un rival grande

Voz 10 16:19 ojalá mañana toco en Barcelona porque tenemos dos semanas espectaculares un Madrid hace arriba con Messi que parece que quiere la Copa yo creo que esa prueba tiene que pasar la todavía el Real Madrid

Voz 0919 16:28 que estos rivales tenían la entidad que tenían el Girona hoy

Voz 10 16:33 los primeros treinta minutos han tenido más ocasiones todavía que el Real Madrid o mismas eh y luego eso sí Benzema las han chafado el Girona no las han chafado dentro de esa mejoría que es indudable yo creo que llega el momento de que se mida de verdad ante un rival de entidad yo creo que

Voz 0239 16:51 perdona que llevan contarla

Voz 11 16:53 la palabra no iba a contar al Arnedo

Voz 1643 16:56 estábamos la anécdota de la realidad de un amigo que tengo muy muy madridista que me ha mandado un fragmento de la película postal que hay que dice ya están aquí sala la niña que dice traviesos ya están aquí como diciendo oye prepárate que que ya está aquí el Madrid yo creo que es una rally o sea que que están aquí hace unas semanas poníamos en duda si si va a tener continuidad a la mejoría del juego de Madrid pero yo creo que ya están despeja todas las dudas yo creo que la claro

Voz 1375 17:26 está ahí en el cambio radical que ha habido

Voz 1643 17:28 si en el rendimiento de de la mayoría de los futbolistas Chapero ya no sólo de los futbolistas de tipo Benzema que está claro que está en un momento dulce de de Casemiro de Ramos y de dotarse de futbolistas que están llegando en segunda línea también usa porque es que ahora se suman a estos la llegada de Asensio la llegada de Llorente la llegado otros futbolistas para completar una plantilla que si llega en este momento en estado de forma que está pues puede competir de la duda que que tenemos todos como decía gallego cuando llegue a una gran cita pero bueno todavía no ha llegado no podemos saber si iban a fallar en esa gran cita no porque no ha llegado

Voz 1 18:06 el espetó darnos unos Romero primera espero según dijo lo que le piden pasó la prensa comparece Solari Dani

Voz 12 18:13 sí está hablando Solari sobre cómo en el partido de sus jugadores muy talentosos con esa con esa clase ese talento puesto al servicio del equipo me parece que de que todos ellos tienen un gran mérito como enfrentamos está eliminatoria en el partido de ida en el partido de la vuelta contra un muy buen equipo que que juega muy bien que tiene un sistema muy determinado y que lo que lo ejecuta muy bien más allá de los protagonistas que en el campo y que es un equipo muy fuerte de local lo hicimos un tuvimos que hacer un partido muy sólido como como lo fue la eliminatoria

Voz 0520 18:47 buenas noches Juan Ignacio García ocho a diario Marca el Real Madrid ella en las semifinales de Copa ahora viene una serie de partidos con las semifinales de Copa el derbi antes Alavés después la Champions está el equipo de momento ideal el que usted todavía puede dar un pasito más mejora

Voz 12 19:05 todas las con las tenemos tres competiciones abiertas como decía recién no estamos haciendo estamos haciendo lo que tener lo que debemos hacer en cada partido pero cada partido el siguiente partido es otra batalla en el que tenemos que poner lo mismo que pusimos en la anterior hoy el partido pasado la la primera vuelta de la eliminatoria los últimos partidos de Liga pero tenemos que hacer un ejercicio para volver a hacer nuevamente protagonistas en cada partido desde el inicio como ven con esta concentración con todos implicados con todos los jugadores del plantel implicados hola qué tal Santi su derecha Javier Herráez de la Cadena SER directo para el larguero quería preguntarle mañana el sorteo nada se puede hacer pero que rival

Voz 3 19:51 de mañana mejor el Barcelona o la final

Voz 12 19:53 no ese es igual son tres grandes equipos lo que son somos cuatro grandes equipos que estamos en semifinales la la las dos semifinales balas el partido bonito si difíciles sino así que bueno lo que depare sorteo lo afrontaremos con con la máxima alegría y con la máxima energía y con y con entusiasmo

Voz 2 20:12 una Santi Miguel Ángel de de la Cadena Cope hoy ha vuelto a tener minutos Bale por segundo partido consecutivo pero todavía no han iniciado quieres ir con cuidado poco a poco todavía no le ves al a tope al cien por cien

Voz 12 20:23 que por supuesto que los jugadores que no venían no venía jugando aunque tuvieron lesiones están en otro ritmo ir a poco tienen que encontrarlo esos eso está claro también es cierto que somos ahora están casi todos y bueno entraron once y luego hay cambios ojalá hubiera más cambios posee pudiera jugar con más jugadores porque la verdad es que cuando hay tantos jugadores con tanto talento tantos con ganas de jugar y todos a disposición uno tienen ganada debemos a todos

Voz 1 20:55 hola Mister emitida en directo en el transistores colas de solar llevan a los jugadores del Madrid y el talento las ganas de ponerlos a todos están de dulce piropos del entrenador a sus futbolistas la eliminatoria como el Barça o el Parc

Voz 0520 21:06 en el momento en el que está el Real Madrid enfrentarse tres veces al Barça en poco tiempo es mucho desgaste

Voz 12 21:11 no pero es es una hipótesis que desvelaremos mañana quién es el rival de todas maneras si evidentemente todos los todos los grandes equipos que llegan a a las semifinales a finales de las distintas competiciones son los que más partidos pueden al año hice empiezan las competiciones la Copa del Rey y la Liga la Champions los octavos de la Champions que van a empezar pero es normal cuando aspira a ganar todo tienes que estar preparado para afrontar todos los frentes para eso se necesita que todos los jugadores estén implicados como lo están así que estamos en el buen camino y como he dicho antes daremos daremos pelea

Voz 4 21:46 la ministra Báñez de Mediaset Sport buenas noches que espectacular el Estado momento de Benzema no hace unos meses el criticaba muchísimo parece

Voz 12 21:55 no pero yo yo lo siento realmente por los que han descubierto a Benzema la semana pasada

Voz 1643 22:01 eh Karim Karim

Voz 12 22:04 desde hace muchísimos años es un jugador creíblemente talentoso Iggy no me canso de decirlo muy generoso en su juego y en sus esfuerzos de todas maneras todavía están a tiempo ya puede sintonizar los partidos oir a la cancha y empezar a disfrutar Lora eh dicho esto es cierto que está en un gran en un gran momento de forma estamos todos muy contentos por sus goles

Voz 4 22:28 es usted voraces media el equipo está en semifinales parece que el rumbo en Liga ha cambiado completamente el equipo otro básicamente no sé si la cabeza de Solari en la cabeza de los jugadores se habla de tripletes y esa posibilidad existe

Voz 12 22:42 nosotros vamos a Adama pelean todos los frentes siempre dar el máximo el nivel máximo de nosotros porque eso hilo jugado es lo más más que yo porque hay muchos que llevan más tiempo del que yo he estado aquí eso es la marca la marca registrada de la de la casa esos el espíritu competitivo del Real Madrid así que competiremos

Voz 1375 23:02 competiremos todo y le pondremos todo todo nuestro

Voz 12 23:05 Nuestro empeño ultimados en Mundo Deportivo como explica

Voz 3 23:09 cada usted el cambio que ha vivido el equipo desde el partido de Sevilla que cambio ese día para que el equipo me ha empezado a crecer esa me parece más una mirada una mirada vuestra realmente nosotros hemos hecho muy buenos parte

Voz 12 23:21 tíos antes del partido del Sevilla Gemma pregunta es decir pensé que se haya Antonio a Radio Nacional de España al hilo de lo que comentábamos ahora sí que hicisteis partidos bueno antes de Sevilla pero es verdad que empezó el dos mil diecinueve con un palo fuerte contra la Real Sociedad ahí ya estaban prácticamente por muerto algunos en algunos equipos estáis mandando un mensaje futbolísticamente hablando de que no rendirse nunca se rinde el Real Madrid

Voz 0520 23:55 bueno termina la rueda de prensa de

Voz 1 23:57 Solari en Montilivi tiramos la disco y entramos en el Sanedrín que había pedido a la palabra Romero

Voz 1375 24:02 este Girona uno Real Madrid tres

Voz 14 24:09 ahora en la segunda y el setenta por ciento de descuento Carbonell comprando dos la segunda te guste murió con treinta y ocho Carrefour

Voz 12 24:18 lo hacemos lo mejor son los cuerpos especiales

Voz 15 24:23 y a mí me encanta cómo cabalga es la música mientras en el momento justo me pidió fluidez yo creo de los cuarenta y y fíjate fíjate tiempo billón galimatías buenos días buenos días pues te vas a ir Mallorca hubo dos que se hicieron pasar por mi el como es es anunciar en los carteles que ponía fin de semana discoteca salida catorce de la carretera Arabia cintura Fernandito Antoni Garriga Mi nombre murciano y guerrillas

Voz 16 24:56 hoy por hoy con Pepa Bueno Eaton incluido

Voz 17 24:59 síguenos también el hoy con punto es

Voz 18 25:08 de Esquerda como cuando quieras ya disponible un nuevo programa de contigo

Voz 1 25:14 de entrada con Celia Blanco que tiene

Voz 18 25:17 la vida que el sexo con entra en Cadena Ser punto com para nuestras Gatell Cadena SER

Voz 19 25:28 en dos mil diecinueve veinticinco años es Ser aventureros en antena que te parece Chema pues me parece mentira pero es verdad veinticinco horas ininterrumpidamente

Voz 1201 25:40 pero si seguimos lleva inglés la SER no digo más

Voz 18 25:47 seis aventureros veinticinco años contando lo que más nos gusta aventura

Voz 1 25:53 las no te las pierdas los sábados de

Voz 18 25:55 a las siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio

Voz 1 25:58 no Ponseti ir toda su equipo it

Voz 18 26:01 Nos también en Ser aventureros punto es Cadena SER

Voz 13 26:08 sí

Voz 7 26:12 tu madre es es que el día que lleva a casa por primera vez suelta estás muy guapa hija pero lo estarías más de quitarse el bigote hito con gesto de no entender nada tu novia que hay tu madre e hija pero sí su tirón poco y lo dice con la certeza de alguien que lo cree de veras porque tiene muchas horas de vuelo a la hora de jugársela nunca estará desventura así que mejor juega otra cosa como la quiniela que esta semana trae un bote de un millón setecientos mil euros si te la juegas que sea la quiniela

Voz 20 26:41 en El Larguero con Manu

Voz 18 26:45 Carreño tres minutos para

Voz 21 26:48 a las doce una menos en Canarias en cuanto terminemos el sanedrín del Real Madrid va a estar aquí en El Larguero el candidato a la presidencia del Barça Víctor Fon en sí

Voz 1 26:58 no íbamos a charlar con el que quiere ser presidente del Barça el verano que viene hay elecciones a la

Voz 1670 27:03 en el dos mil veintiuno dos mil veintiuno o recorre el teléfono para llamar al debate

Voz 1 27:10 novecientos cien ochocientos me dice Javi Blanco y Álvaro Benito que habéis reventado claro que desde hoy las llamadas gratis que sois unos cachondos me parece muy bien llamado porque es gratis queréis entrar en El Larguero queréis hablar en El Larguero novecientos cien ochocientos ahí está preparada pedir refuerzos luego a pedir refuerzos porque ya está reventando en teléfono bueno la pregunta de esta noche eh estamos ese debate en el que van a estar Marcos Ramón perdón Marcos Jordi Gallego y Romero estás recuerdo con Guardiola al excluir al Real Madrid entre los tres mejores equipos de la década crees que tenía razón Guardiola o no

Voz 18 27:49 Se ríe por ahí no noto Troyano

Voz 1 27:56 Pepa el debate pero podía llamar gratis al novecientos cien ochocientos enseguida empecé el debate había pedido la palabra Romero estábamos diciendo que el Madrid ha despertado que ya está aquí que ha venido que ha salido de de planta que lo han dado el alta pero que faltan rivales que de verdad Romero

Voz 0239 28:10 no yo creo que el Real Madrid ya demostrado a lo largo de su historia y también en las últimas temporadas que suele dejar bastante más dudas contra equipos sensiblemente inferiores que contra equipos que se miran de tú a tú con el Real Madrid creo que que el Real Madrid ha perdido en las últimas temporadas al Campeonato Nacional de Liga por relajarse en partidos en en campos como Montilivi porque te pinta la oreja repito rivales sensiblemente inferiores Santi

Voz 10 28:35 hago normalmente ha sabido hacer buenos partidos contra

Voz 0239 28:39 a los equipos a los que más sencillo encontrar la motivación de esto estoy muy contento de que Pulido haya abrazado por fin los brotes verdes de Solari que llevan negando domingo tras domingo partido tras partido del Real Madrid yo creo que Solaria hecho para mí Solari se ha equivocado en varias cosas en la gestión desde que central del Real Madrid lo contrario hubiera sido un milagro porque era prácticamente un advenedizo cuando Florentino Pérez decidió que cogiera el banquillo del Real Madrid pero para mí ha hecho una cosa que es fundamental en esta recuperación de los jugadores y que sólo se ha atrevido a él que es poner en el campo a los que se lo merecen en los entrenamientos los que físicamente están bien ese atrevido asentará Marcelo cuando nadie se había atrevido eh le ha quitado a Casemiro o apostó Marcos Llorente cuando Marcos Llorente era prácticamente un futbolista que era el veinticinco o el veintiséis de la plantilla L ha dado bola Vinicius cuando Vinicius era transparente para el antiguo entrenador creo que todo eso lo ha hecho Solari y me parece que tiene el mérito para que se les reconozca cuando repito también creo que se ha equivocado en otras cosas como por ejemplo en la gestión del caso Isco al que no ha sido capaz de recuperar es el único al que ahora mismo no le veo enchufado en todos los demás están también quiero decir algo sobre Karim Benzema y lo que he dicho Solari

Voz 0985 29:52 no sé si me fastidia me

Voz 0239 29:53 esta bueno yo yo creo que que

Voz 0985 29:56 que es es un poco ventajoso y ventajista

Voz 0239 29:59 decir eh que Canito no

Voz 1 30:01 esta Benzema claro que Karim Benzema está ahora que

Voz 0239 30:04 sale es una evidencia que Karim Benzema lleva un montón de temporadas en el Real Madrid tiene una calidad alucinante también que era el mejor complemento de Cristiano Ronaldo otra evidencia pero me fastidia chirría un poco de ahora venís no no lo digo sólo por Solari lo digo por mucha gente que lo ha dicho en las últimas semanas

Voz 1 30:22 bueno esto es lo grave es el deporte nacional favorito

Voz 0239 30:24 este hora Benissa descubrir a Karim Benzema no señores no Karim Benzema nunca he estado físicamente como hasta ahora mismo nunca ha dado adelante ese paso al frente mentalmente como lo ha dado ahora sintiéndose líder en el campo Joshua Karim Benzema no sólo lo he visto en las ocho nueve temporadas en las que está en el Real Madrid y como es muy bueno físicamente ha puesto como un toro mentalmente se siente el mejor del equipo estamos viendo la mejor versión de Karim Benzema que no es llevar la contraria a los que decíamos hace por ejemplo una temporada cuando arrancó la pasada temporada que estaba por encima de supe de su peso y que no se tomaba supresión del todo en serio sea yo creo que son batible las dos cosas encontrar ahora una versión maravilloso de Karim Benzema reconocer también que a veces le ha costado tomarse tan en serio la cosa como sala está tomando esta temporada

Voz 1 31:15 eh último protagonista del Madrid sale Ceballos centrocampista Javi

Voz 1201 31:18 aquí Ceballos por cierto buenas noches Dani

Voz 3 31:21 Ana sorteo Madrid Betis bueno lo comentaba ante creo que prefiera al Betis la final creo que les decía lo mejor el Beti para que llegue lo más lejos posible pero sabemos la importancia que tiene jugar estos tipos de partido y la verdad es que no puede tocar tanto como Betty Barcelona o Valencia

Voz 18 31:39 no

Voz 22 31:40 junto a Roy a haber descubierto ahora al Benzema más goleador otras temporadas así

Voz 0239 31:44 más casi media punta pero habrá que se está destapando

Voz 22 31:47 os da rabia que no lo haya hecho antes

Voz 3 31:49 bueno no lo importantes que Karina llegado oí creo que ha llegado para quedarse entonces atraviesa el mejor momento desde que está en el Real Madrid marcando la diferencia

Voz 1176 31:58 arte dengue ser muy importante para nosotros acá al final de temporada

Voz 23 32:03 hacemos vez al otro día en España no fue un solo minuto hoy por ejemplo hay dos sin jugar también el clavo en tu caso está Juanma lo que tú crees que debería jugar no está junto

Voz 3 32:14 a jugar en el Real Madrid muy difícil para vemos la plantilla que hay los jugadores que hay pero estoy muy contento

Voz 1176 32:21 todo tiene minuto de tener

Voz 3 32:24 muchos partido este año y la verdad que la gran competencia

Voz 1176 32:27 la Fabre tanto los mediocentro como a mí mismo portero creo que

Voz 3 32:33 es bueno para nosotros para que después se vea reflejado en los partidos no son como todos los minutos cuenta o

Voz 1176 32:41 ligando y paso por ejemplo no todos los minutos Petra

Voz 3 32:45 a jugar un minuto con la camiseta del Real Madrid y creo que lo dejaré mucho futbolista cambió mucho la vida porque por ejemplo curioso Enrique titular en la selección española llegas aquí hay que meter el diente y es complicado el caso de Isco que no no la rosca porque no lo pone Solari es complicado árabes era minutos el Madrid sí tienen una plantilla muy amplia de veintitrés jugadores donde todos queremos jugar pero el míster sólo puede poner a once creo que tenemos que dar la cara todos los jugadores tienen que sentir importantes para cuando llegue la oportunidad aprovecharla pues otro no está su

Voz 24 33:17 qué más tres semanas un vuelco total a la situación

Voz 3 33:21 bueno creo que el equipo está en buena dinámica que lleva cuatro victorias consecutivas que cese el camino de aquí al final temporada para conseguir lo que todos queremos es competir hasta el final bueno pues es es Dani Ceballos oído hablando de lo que es el Madrid

Voz 0239 33:36 en todos pendientes mañana a la una y media de El sorteo

Voz 3 33:39 por cierto se ha ido con molestias en el cuello Raphael Varane al autobús también eh vamos a ver lo que tiene finalmente el jugar

Voz 0520 33:47 por francés que recordemos no pueden juega este fin de semana porque está sancionado

Voz 1 33:50 pues nada eso es lo que dicen los protagonistas el último jugador que salía hay que separaba ante los micrófonos de del Real Madrid así que nos quedamos ya de lleno con el Sanedrín antes y luego con con Iturralde con el tema de las detrás de las sanciones del Valencia Getafe y estaba diciendo Romero Álvaro decisiones valientes cierto la de Isco es que se ha acabado el debate díscola de Marcelo justa poniendo a renglón pero sobre todo en el que está destacando por encima todos es Karim Benzema a un nivel que no le hemos visto habitualmente en las temporadas anteriores el Madrid

Voz 25 34:21 todo

Voz 1 34:22 en cuanto a regularidad en cuanto a continuidad en cuanto trabajo y en cuanto a goles está muy bien decir ahora no ahora su vistosa de Benzema bueno es que eh el larguero es hace cada semana y cada temporada hay cada mes y cada tres partidos hay que Benzema no lo habíamos visto en otras temporadas no este nivel

Voz 9 34:39 yo es que he visto este tren de Benzema medirse apuesta conducir

Voz 1 34:42 claro que es el puesto de capitán

Voz 9 34:45 Nadal sabe Benzema nadie ha discutido nunca la calidad la demostrado

Voz 1 34:50 intermitencia de lo de lo que hubiéramos deseado

Voz 9 34:52 pero jamás le hemos visto este este nivel con tanta regularidad insta implicación os a la implicación eso por supuesto que nunca siempre a parte su política gestual delataba muchas veces no de una desconexión de un poco de lo que estaba pasando yo ahora lo veo completamente diferente pero completamente osada de implica casado con su profesión disfrutando sintiéndose líder tirando del carro repitiendo esfuerzos los esfuerzos siempre han costado los de sin balón de repliegue de presionar y luego enciman pues eso eso le hace todavía mejor jugador yo pienso que

Voz 1375 35:23 ese es el detonante de que haya mejor

Voz 9 35:25 parado en su regularidad en las acciones brillantes porque tú cuando estás conectado en todo implicado en todo póstumamente te repercute en la fase con balón que le está pasando a él no entonces estamos viendo un nivel de Benzema que está a este nivel Benzema esté entre los cuatro cinco mejor futbolista del mundo sin ninguna

Voz 1 35:42 a este nivel Benzema es candidato a Balón de Oro que fíjate lo que lleva eh fíjate lo que queda pero Benzema a este nivel

Voz 1375 35:48 entre los jugadores Candy para mí

Voz 1 35:50 datos a pelear por el Balón de Oro luego puede quedar quinto o cuarto sexto o tercero pero ahora lo que hace falta es ver a Benzema a este ritmo durante mucho tiempo que es lo que no hemos visto

Voz 10 35:58 no hay que ver a Benzema a este ritmo ante ante rivales bien

Voz 1 36:04 demente que elevan a llegar claro claro yo no te voy a estar repasando

Voz 10 36:06 los goles de te va este año que en la Liga tampoco lo está rompiendo pero lo da llamaba la atención que

Voz 0919 36:13 eh

Voz 10 36:14 ha marcado a los equipos que están en los seis siete puestos de trabajo

Voz 1201 36:20 de la clasificación el Espanyol el Leganés

Voz 10 36:23 el Girona pero eso es lo que hacía Cristiano gallego de marcarlas luego llegaba Cristiano y era semifinales cuartos de final

Voz 1 36:29 por eso que final entonces a

Voz 10 36:32 hay que hay que ver el tren de cercanías está muy bien luego hay que ir en el AVE con el Atlético de Madrid con el Barcelona con el que te toque eh venga luego con con la

Voz 0919 36:43 You Tube ahí hay hay hay que verlo porque sino si se vive actualmente de marcas tres goles al has cima este de no sé qué está bien si la la marca queda claro

Voz 10 36:54 pero pero pero luego no quedan esos goles importa

Voz 1 36:57 totalmente IBI para los que nos dicen ahora a muchos a Bryce todo bien de Benzema bueno pues pues a lo mejor sí mira ahora si hablamos bien de Benzema pero algo no tan bueno habrá hecho Benzemá en los casi diez años que va serían el Real Madrid

Voz 1375 37:10 cuando no está nunca entre los candidatos a nada

Voz 1 37:13 incluso elegidos por los futbolistas ni los elegidos por la prensa ni los eje ahora este Benzema sí si éste Benzema tiene esa continuidad y estoy de acuerdo en gallego cuando llegan menos partido grande sigue a este nivel ya verás como Benzema sigue está entre lo por lo tanto algo ha cambiado algo ha cambiado ahora sí ahora descubrir a Benzema no no es que a Benzema le llevamos viendo una década INI candidato al Balón de Oro Nick Candy candidato al mejor jugador del Mundial ni candidato al mejor de Henar ni candidato nada bueno mundial durante porque no va ni con la selección pero quiero decir que este Benzema es otro

Voz 1643 37:42 eso sería yo también me voy a sumar a hablar bien de Benzema para que Romero diga que antes criticaba Benzema ahora habló bien que es una realidad pero es que parece como si nos costará trabajo o no pudiéramos ahora hablar bien de Benzema pues como en su día hablamos mal porque pensábamos que no estaba al nivel para jugar en el Real Madrid ahora tenemos que decir que este Benzema que por cierto por contestar a Solari no tiene nada que ver con el de hace unas temporadas sea no tiene nada que ver yo llevo sintonizado como decía Solari muchas veces al Real Madrid Benzema de ahora no lo había visto nunca en el Real Madrid y no pasa nada o sea al igual que en su día se criticó a Benzema y creo que el público del Bernabeu ha sido el primero que ha criticado a Benzema el público del Bernabéu que es muy exigente ha pitado muchas ocasiones a Benzema al igual que ahora la aplaude porque este es el Benzema que quiere el público del Real Madrid

Voz 25 38:32 no pasa nada porque ahora hablemos bien

Voz 1643 38:35 diablo daros mal esto está a un nivel espeta

Voz 1375 38:37 de el y con este Benzema que ahora menos intocable

Voz 1 38:40 juega pasa asiste ese ese nueve con alma de diez que él mismo se define así está más en el centro del campo que en el área casi encima está marcando eso está claro eh yo apuesto por Bailey por Vinicius va estos casi cada semana pero ahora ya están todos bueno falta Mariano pero ahora ya tiene a Bale ya Lucas Vázquez para un puesto a Vinicius y Asensio para otro puesto en la derecha Bailey Vázquez en la izquierda Vinicius ya Asensio en el centro Benzema intocable

Voz 1375 39:06 yo apuesto por Bale Benzema y Vinicius

Voz 1 39:10 no digo los partir digo el el equipo titular esa que hay minutos para todos llevan a jugar todo pero lo mismo

Voz 1201 39:17 este es el día de la ahora yo digo el día a día de los

Voz 1 39:19 las dos importantes Bale Benzema Avinesa

Voz 0239 39:21 bueno pues Luca baje para mi ha sido un jugador fundamental consolarle pero yo creo que Solari se ha sacado de la manga el as de Vinicius IES va a ser un caballo Solari durante toda la temporada aunque partidos para todos me parece que día de Hora H cuando se y quedan en el banquillo alguno va a ser Vinicius Bale Karim

Voz 12 39:42 bueno

Voz 0239 39:43 para eso Bale tiene que ponerse bien sea yo digo que que Solari lo que entrenan en la semana previa del día de Hora H lo vea todos como toros yo creo que si los Beato dos como toros esos tres van a ser los titulares

Voz 10 39:53 pues yo sinceramente creo que con Bale Vinicius y Karim Benzema el equipo sería peor que con Lucas Vázquez Vinicius y Karim Benzema Forqué lo que hace Luca Vasquéz durante el partido no la CBI en cuatro en Cuatro que juegue no baja presiona roba ayuda es solidario con lo cual si Solari

Voz 1375 40:16 estando bien Bale tú crees que sienta Lucas Vázquez es que

Voz 10 40:18 eh yo tengo estando bien para jugar pero pero es que son son jugadores completamente diferentes es que si tú pones a Bale puedes tener un contragolpe fulminante disparará un día desde el borde del área será imparable pero es que renunciar al trabajo de Lucas en el centro del campo yo lo vería como una decisión errónea porque además se lo ha ganado el el equipo con él es más compacto si es que esta arriba hasta abajo tuve sabéis bajando al área defender lo que baja Luca Basque es que en tres vidas y con lo cual es una decisión muy arriesgada yo pondría Lucas Vázquez

Voz 1643 40:52 yo creo que Solari hoy nos ha dado una pequeña pista vamos

Voz 0239 40:56 no sé si me explico perdón perdón abolido yo yo también pondría Lucas baje pero la pregunta es que creo que va a pasar lo que creo que va a pasar es que Vázquez o sea que Bale estando bien va a ser titular ahora sí lo que pregunta mano es mi gusto por el equipo tipo Mi equipo tipo Bale estará en el banquillo Lucas Vázquez en el once titular

Voz 1643 41:13 yo creo que hoy no sabía una pequeña pista Solari porque a quién ha quedado aquí en ha querido dar descanso has ido a Benzema e ella Vinicius y ha mantenido a Lucas Vázquez lo noventa minutos en el campo global no tiene una amistad importar que igual no tiene mucho valor pero bueno eso es una pista yo creo que que iba a apostar por Bale Vinicio si Benzema sin ninguna duda aunque yo insisto lo que decía el otro día creo que sí Asensio recupera el tono que tuvo en su momento creo que tiene que estar sin duda por delante de Vinicius Easy

Voz 1 41:44 duda por delante de Bale por lo tanto yo apostaría

Voz 1643 41:46 por Lucas Vázquez por Benzema por Asensio en ese está de forma que que tuvo si es que lo recupera esa Lucas Vázquez Asensio para mí si la legación

Voz 1 41:56 lo guía Vinicio Isabel para mí sin duda

Voz 1643 41:58 sí Asensio recupera insisto a nivel que que ya Álvaro

Voz 9 42:04 pues yo no yo creo que Solari

Voz 1 42:07 encantado de tener dudas