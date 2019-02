Daimiel: "Porzingis es muy amigo de Nowitzki"

Voz 1

00:30

sí improvise como simple avisa pues hala improvisa dinos quién Ari ha pasado porque ya conocíamos los quintetos de la NBA el otro día vimos que era el tercero más votado por los aficionados luego se queda fuera del quinteto titular porque no lo querían periodistas eh no lo votaron periodistas y jugadores Il ha entrado entre los suplentes no la madre no va a jugar es lo que van a vamos a todos los entrenadores de la Conferencia Oeste y han elegido a otros por encima de han salido Westbrook Anthony Davis yo Cage Craig Thompson La Marcus Aldridge y Qala i Phones sólo los malos también se quedan fuera pues Don Chicho Udyco ver Tobías Harris Donovan Michel de Rosa Díez en bueno en el este en el este Simmons en Middleton de civil de Washington Blake Griffin de Detroit Kyle Lowry de Toronto hola Hypo está lesionado pero que es elegido Yves Uche Beach de Orlando ahora la NBA tiene que elegir un sustituto para el lesionado o la Deep buen fue nada nos hemos quedado Doncic en el All Star bueno están abre hoy dijimos en el concurso habilidades no si en el partido el viernes que son mujeres do contra Estados Unidos y son jugadores todos de primero segundo y bueno pues nada hoy alguna novedad con alguno de los traspasos a esta hora nada caso lanzó sin se que que tiene a Estados Unidos cautivado este traspaso que nadie esperaba por fin y se va a Dallas va a jugar al lado de de Doncic es muy amigo de Nowitzki y bueno pues llegan a los Knicks jugadores que algunos de ellos se van a quedar sin contrato como De Andre Jordan Wesley Matthews pueden ser refuerzos para otros equipos esta misma temporada ir supongo que ahorrando dinero New York Knicks para afrontar la próxima temporada a Kevin Durant a Irwin Anthony Davis algunos Gabriel mientras traspaso lleva Pulido preguntándome por qué me imagino que pregunta por cien mil siempre siempre ha sido de tal porque no no porque lo que hay mañana es noticia fortín Lluís bueno hoy ha sido noticia ya para terminar vaya noche de NBA hoy hoy hay muy buenos partidos yo creo que no duermo esta noche sí sobre todo ese duelo entre Toronto Milwaukee eh empieza a qué hora no ya las dos las dos Toronto Milwaukee y segundo si luego juega Golden State contra Philadelphia lleva once victorias seguidas Golden este partido y luego Clippers Lakers el derbi que es duda Le Bron todavía no se sabe si va a jugar no nueva pero si no juega jugará el sábado contra los Warriors o que bueno pues John palmo de aquí al sábado toca algunas esta noche no no esta noche no hago nada voy a ver voy a ver el toro como que bueno sería bueno saber si llegamos al al Warriors Philadelphia abre es que que no sonoras no no pero bueno mañanas bien pero va a ser una semana muy entretenida de aquí al jueves que viene Bonis que finaliza el plazo de traspasos buenísima un abrazo de miel fuerte abrazo adiós hasta luego la sección siempre de NBA los martes pero noticia importante esta noche que nos trae Anthony aquí al larguero de la Cadena SER