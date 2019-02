Un mal día lo tiene cualquiera (1-02-2019): Que tu nombre aparezca en el diccionario como sinónimo de traidor

Voz 1

00:00

uno de los problemas de entrar en los libros de historia es que lo que tú puedes estar considerando tu momento de gloria acabe resultando ser tu mayor vergüenza el uno de febrero de mil novecientos cuarenta y dos el noruego vid Kun Queens Len fue nombrado primer ministro de su país es un sí no parece una gran noticia versus fijamos en la fecha veremos que por aquel entonces Noruega era un Estado títere en manos de la Alemania nazi Loera fue en gran parte gracias Lynn que había fundado un partido simpatizante con el nazismo ya había ido personalmente a pedirle a Hitler pues que invadiera su país ya concluido en el poder su Gobierno fue directamente responsable de la muerte de casi mil judíos a los que mandó a morir en campos de concentración de Alemania pero la Alemania nazi como muchos simpatizantes del régimen fascista alemán Vic un Kuyt Lin contaba con una victoria alemana le permitió gozar de un poder que no habría obtenido de otra forma pero como bien sabéis la historia no siguió los deseos de Lin los nazis perdieron la guerra y el fue juzgado sentenciado y ejecutado por sus propios conciudadanos pero sí quiero recordar hoy es porque a pesar de todo consiguió su objetivo entró en los libros de historia pero lo que lo excepcional es que también entró en los diccionarios al menos en los diccionarios en lengua inglesa una cosa que Boys comprobar vosotros mismos si buscáis Quest Lane en el diccionario pues saldrá como sinónimo de traidor o colaboracionista así que tener cuidado con vuestros deseos que el destino puede tener con humor perverso