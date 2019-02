Elvira Lindo: "Me siento escritora de escenarios"

Voz 1 00:00 Antonio Antonia preguntamos a nuestros invitados su relación con el mar

Voz 0545 00:06 en la tuya habiendo nacido en Cádiz pues bueno claro mi estrecha a mi padre le iban trasladando de un lugar a otro de España porque trabajaba en una empresa de construcción que hacía grandes obras públicas y a cada uno de mis hermanos no noto nos tocó nacer en un sitio relacionado con una obra mi nacimiento está relacionado con el puerto de Cádiz me encanta que me gusta mucho la ciudad es una ciudad que yo no conocía bien de niña porque fui muy poco acá sí pero luego he visitado muchísimo y además allí me consideran un poco me consideran gaditana por el humo por yo yo me dejo querer yo soy de donde me dejan ser la relación que has establecido luego con el mar es un lugar al que te gusta volver que te da energía bueno es que además yo te digo que como tú y tantos traslados viví dos años en Palma de Mallorca y entonces mi mi relación con el mar cuando era niña fue estrechísima no siempre es recuerdo ese mar Mediterráneo al que te puedes meter sin pensar te lo es decir que para mí el Atlántico es mucho más complicado más difícil todo lo que sea salvaje hace que mete miedo para eso yo para la naturaleza soy miedosa entonces necesito un mar amable es semana amable es para mí un sueño si es su sueño un sueño felicidad está Antonio es la pequeña de cuatro hermanos has dicho que viajase de ciudad en ciudad hasta que acabas en Madrid a los doce años vale como te forma el haber cambiado de amigos el haber cambiado de colegios eso qué efecto crees que Tuenti cuando eras pequeña yo creo que conformó mi carácter absolutamente porque el a intentar adecuar me a todos los sitios a los que llegaba para hacer amigas para sentirme feliz en los sitios creo que es sólo llevado siempre en todos los aspectos de mi vida cuando vengo a la radio

que vengo muchas veces y eh

Voz 0545 02:17 no sé yo creo que hay gente que se relacionan solamente con el jefe de la jefa del programa yo hasta que no me siendo uno más en un equipo no no no estoy a gusto

Voz 1 02:29 muchos toreros habrían reconocido en esta Antonia la voz de Elvira Lindo que es verdad que acabas de citar algo que te caracteriza como autora como compañera como actriz que la empatía cuando escribes parece que estamos oyéndote hablar cuando interpretas parece que estamos viendo a alguien a quien conocemos que quizá tenga que ver con eso que estás describiendo esa necesidad de ir conociendo a toda la gente que te vas rodeando y hacerte un hueco

Voz 0545 02:58 y no solamente por una cuestión de supervivencia sino que creo que no sé qué que me vienen exactamente que tengo sentido de la justicia entonces no no considero más al que es más y eso me ha pasado siempre no me no me han atraído especialmente la gente que tenía poder o la gente que tenía mucho dinero a veces incluso lo encontrado la gente más fascinante en esos terrenos no sin embargo la gente que trabaja en un equipo que a mí me da envidia eso de estar todos los días bueno yo sé que luego él muchas rencillas intenciones dentro de un equipo pero siempre he querido a formar parte de un grupo me pasaba en el colegio porque plasmado en el instituto tal vez es algo infantil pero hay cosas de mi carácter infantil que son muy hay cosas que no se van y esa es una de ellas

Voz 1 03:50 Elvira porque has elegido Antonia como seudo no

Voz 0545 03:53 porque así se llamaba mi madre era un nombre que a ella no le gustaba nada ya a mí tampoco me gustaba pero luego fíjate eso te pasaba mucho cuando viajas cuando viaja So vives en otros países que los nombres suenan de manera diferente si tú por ejemplo escuchas Antoni en italiano simplemente es Antonia pero tiene otro tiene otro aire completamente distinto y me gusta ahora visto alguna amiga Antonio soy Hans un nombre como que ha ido recuperando su buen sonido y es un sonido bonito

Voz 1 04:26 tu madre muere cuando tú eres adolescente

Voz 0545 04:28 sí como marca eso tu vida cotilla

Voz 1 04:31 Ana la relación en casa

Voz 0545 04:34 muchísimo es yo creo que eso me ha definido pero no solamente la muerte sino que mi madre empezó a estar enferma cuando yo tenía nueve años entonces el otro día me acordaba del primer momento en el que yo me me doy cuenta de que está enferma es una noche que ella se tiene que acostar Mi padre vuelve pronto de trabajar porque le han debido a avisar de que alguien le ha avisado de que mi madre está enferma y mi padre que no no hizo nunca nada en la casa nada nada nada nada de repente se pone a hacer sin saber una tortilla para que nosotros tenemos entonces fíjate cómo claro la realidad de los niños de repente para mí ver a mi padre hacer esa tortilla me da mucha pena la situación es como el padre familia que nunca ha hecho nada de repente una sartén mi madre en la cama era como el mundo al revés no fíjate lo que lo que el cambiado los porque han cambiado los tiempos porque yo siempre he estado con hombres que sabían hacer cosas cocinar no pero pero ese es el momento con nueve años y a partir de ese momento yo era una niña está feo decirlo pero muy sensible y muy muy fantasiosa yo en mi mente que creía que yo podía salvar a mi madre tenía las yo creo esas cosas ocurren en la mente de los niños creí que podía salvarla hacia llevándole cosas Alabama llevándole zumos llevándole me sentía sentía como una responsable a que no tenía sentido en una niña tan pequeña claro de ahí de los nueve años hasta los dieciséis que murió que yo estaba presente pues es es como una especie de estrés continuado en tu vida aunque luego yo he estudiado mucho con respecto a mi carácter porque es así mi carácter porque ante determinadas cosas no sé yo creo que soy producto de esos años de esos seis años

Voz 5 07:04 Elvira tu padre vive mi padre no murió

Voz 1 07:07 cuatro tu relación con él durante todo ese tiempo desde los dieciséis hasta hasta el final que te al que te alegra pues claro si ha sido testigo de quién ha sido

Voz 0545 07:16 claro claro mi mi padre fue una persona importantísima en mi vida con muchísima personalidad ha sido fue de tu era un personaje extravagante estrambótico a veces terriblemente inteligente injusto muchas veces pero muy cariñoso era una persona con tantísima personalidad que es imposible describirla por supuesto el pues vio que lo que ellos creía que él escuchaba de desde que yo tenía diecinueve años y empecé a trabajar en la radio siempre me seguía me seguía lo que pasa es que mi padre era muy vanidoso y presumía mucho de mí por los bares del barrio y todo esto yo no le comunicaba nada ya no le contaba cosas para que no presumió era porque me daba vergüenza porque decía eso no se hace sí él llevaba recortados mis artículos etcétera y Antonio me decía que no eres un poco raspado porque hay que hemos te das en el que va a esta edad pues que presuma niño más que eso no sea que no se ella yo lo recuerdo con todos sus defectos que los tenía también y muy fuertes lo recuerdo con con mucha nostalgia me echo mucho de menos

Voz 1 09:06 te voy a preguntar por un personaje que es Pippi Calzaslargas

Voz 0545 09:11 el pelo que lleva es pelirrojo tiene que ver

Voz 1 09:14 con este personaje ahí pues no lo había pensado pero

Voz 0545 09:16 yo tengo algo me gustan mucho a los peligrosos yo soy poco fetichista para las cosas físicas en realidad la gente me parece bien en general pero hay algo con los pelirroja es que me atrae muchísimo las mujeres y los hombres bueno yo me teñido desde los diecinueve años de muy distintos colores el pelo nunca te nunca llevado el pelo en bicolor Pippi Calzaslargas que es

Voz 1 09:43 es uno de los personajes que han incluido en treinta maneras de quitarse el sombrero Pilar instruyó como la incluyes en en esta capitulación de mujeres

Voz 0545 09:55 porque si yo marca la utilizo a ella para hacer un para hacer como una especie de reivindicación lo de autorretrato de todos lo desastrosa que yo era cuando era pequeña entonces de alguna manera a mí me consoló un personaje que fuera tan bueno a todo el mundo las largas no pero mis pequeñas desastres no siempre que hayan Viena mi madre me reprendía con frecuencia no entonces para mí Pipi fue como decir bueno es que puedo ser así puedo caerle una donde era como no sé que voy a perdonar te por ser como eres no Elvira de donde esta casa

Voz 1 10:32 sentido del humor que te hace gracia a ti para que luego

Voz 0545 10:34 tú sin pretenderlo a bastante gracia yo es es verdad sin pretenderlo me pasa desde pequeña yo creo que es algo que está en mi ADN que probablemente tiene más que ver con los no se puede decir así con los defectos que con las virtudes es decir que yo quería hacer otra persona yo quería hacer

Voz 1 10:56 alguien como más y perfecto y no sé cómo

Voz 0545 11:03 quería que me tomaran en serio como tomaban en serio a mi hermana por ejemplo que era la mayor pero no conseguía eso nunca siempre llega tenía cierta lentitud para aprender las cosas me sigue pasando era muy ingenua muy inocente de repente tenía una perspicacia hay decía algo que no se esperaba que dijera yo creo que eso esa especie de estado permanente de asombro ante las cosas que yo creo que la gente lo percibe porque me ve veces como yo creo que a veces me di cuenta de que me ven como despistada como que no estoy no sé qué me voy a perder lo que me voy o que voy a perder algo que me va a pasar algo siempre encuentro gente que me socorro bien eso es increíble esta mañana llegue a casa pero es verdad que esta mañana a casa Antonio siempre me dice yo voy contigo un poco por detrás por la calle para ir recogiendo las cosas que se la yendo esta mañana ya clase Le dije hay tres personas que han salido de tres tiendas porque en cada una de las tiendas me había dejado algo en una me había dejado un euro en el mostrador en otras se había caído un guante en otra me había dejado la no sé qué me había dejado pero de verdad no te miento tres personas como con muchísima amabilidad han salido corriendo detrás de mí me ha pasado no solamente en Madrid que es una ciudad donde la gente se relaciona con mucha naturalidad sino me ha pasado en Tokio me ha pasado en Nueva York no sé probablemente porque tengo una mente muy activa voy un poco despistada siempre he encontrado esa esa bondad de los desconocidos

Voz 1 12:41 Elvira este problema gira alrededor de primer amor estamos preguntando a los oyentes para ellos quién fue su primer amor

Voz 0545 12:49 quién ha sido tu primer amor bueno yo de niña era muy el amor Hadiza E Entonces si fuera el primer primer amor yo creo que tendría nueve diez años me enamoré de un niño que iba a veranear también al pueblo en mi madre os hay que ir me enamoré locamente pero también me enamoraba de sí y de ídolos que existían en ese en ese momento yo por ejemplo me acuerdo de tener B de la Virgen por encima de la cama tener a un nadador que se llamaba Mark Spitz Márquez Márquez hay que entonces yo tenía la foto sobre el pecho con con siete medallas que había ganado en natación Sabas yo soñaba

Voz 1 13:37 con encontrarme con él con qué con qué él me esperara Icon

Voz 0545 13:44 casarme con Nelly pero eso me pasaba muy frecuentemente no el amor platónico era amor por gente que admiramos cuando no se me pasaba con Joan Manuel Serrat cuando cuando era jovencita estaba absolutamente enamorada de él y luego si vamos ya al al amor que es el que ese amor que te cambia la vida hay que con el que te haces un poco adulto pues un chico de mi barrio cuando yo entre en las que conoció en las Juventudes Comunistas de mi barrio entre muy jovencita con quince dieciséis años a militar en las Juventudes Comunistas y allí conocí a un chico y luego me casé con él

Voz 1 14:27 a Elvira estamos casi a punto de meter

Voz 0545 14:30 quién no ya que si que digo buenos días

Voz 1 14:33 hemos porque no se hecho bastó esta vez la cuantía

Voz 0545 14:36 qué harías tu sin tu vida imaginaria contó ocupa

Voz 1 14:39 en tu vida real la imaginaria mucha

Voz 0545 14:42 yo creo que demasiada hay veces que tengo que esforzarme porque tengo una facilidad muy grande para la disociación es decir para están en una situación que él no me agrada entonces meterme en una historia que me resulta más entretenida además me pasa mucho y me estoy quitando por ejemplo te voy a decir de ir con la música por la calle porque lo que hago es montar una película imaginarme cosas me viene bien porque hay veces que a lo mejor yo estoy escribiendo un cuento o a lo mejor estoy escribiendo un guión para el cine etc es como que me pongo una banda sonora que me conviene pero también esos muy adictivo esa salir te de todo aquello que no te gusta no yo creo que eso a me ha costado Mi padre era un nombre que hablaba muchísimo muchísimo entonces llegaba llegábamos a comer nos poníamos los seis a comer quedamos en mi familia él hablaba yo hablaba ya hablaba y hablaba tanto estoy un mal Un father's Plane y no que hemos tenido tantísimos de las casas no hablaba tanto tanto tanto que yo entonces me ponía a imaginar un mundo completamente diferente y así he comido toda mi infancia así que ahora lo que trato es de quitarme esa manía al que está muy

Voz 1 16:02 no sé cómo muy enrocado

Voz 0545 16:05 hay en mi personalidad Elvira has citado guión

Voz 1 16:08 es de cine cuento cuando vas a escribir otra vez para el cine

Voz 0545 16:13 pues estoy llena yo yo estoy en ello y todavía no lo puedo decir pero es un proyecto maravilloso entonces pero estoy en ello me gusta de vez en cuando fíjate algo lo que me gusta primero el acercamiento a a los actores que me gusta mucho luego eso que te decía antes de formar parte de un equipo es decir que yo creo que el escritor pasa mucho tiempo solo porque estás en tu habitación en tu casa y tal pero también eso hace que engorde mucho en su vanidad porque no hay nadie que les lleve la contraria porque no hay nadie que les diga no esto no funcionan normalmente si un editor te te ha publicado un libro te va a pública el siguiente se ha ido bien entonces yo creo que realidad para hacer guiones servirían todos los escritores el problema está en que a lo mejor no tienen el carácter que hay que tener para eso aunque hay que tener como una cierta humildad por así decirlo para que te corrijan para que te corrijan todo para que te digan este personaje no funcionan etc entonces y a mí me veo un poco la marcha en ese sentido porque me compensa a nadie le gusta a mí tampoco me gusta que me critiquen pero me compensa porque eso quiere decir que va a haber una actriz o un actor en un momento dado que va a decir las frases que yo he escrito y eso es lo que a mí engorda lo que me engordan la manida ponerte delante de las cámaras porque tienes tienes una vis cómica y una capa

Voz 1 17:44 hacía interpretativa bueno en en el cielo abierto en sinvergüenza cachorro porque no la sacado

Voz 0545 17:49 tras pues porque tampoco me lo han ofrecido mal te diré que yo creo que a mí me veían como una visitante no como alguien que quisiera tener una carrera como eso pero me he quitado porque por ejemplo este verano yo hice un con seis músicos un aspecto la culo muy bonito narrando un cuento lo estrenamos en verle en este invierno que se llama el niño y la bestia y ahora venimos este verano aquella España entonces estoy en el escenario todo el tiempo así que ha sido uno de los proyectos más bonitos que he hecho yo me siento escritora de escenario porque a mí me gusta me gusta interpretar lo que lo que escribo Elvira tenemos ya que despedirnos arrancadas con un seudónimo Antonia que es el nombre de tu madre ha salido tres cuatro veces el nombre Antonio quién es

Voz 1 18:41 el Faro de tu vida

Voz 0545 18:43 pues yo creo que sí tiene una suerte en la vida y y yo creo que he tenido mucha yo creo que es tu pareja y Antonio porque yo tuve la tengo la suerte de tener un hijo que yo suman uña y carne mucho porque además lo tuve tan joven que somos no sé no me gusta decirlo así pero pero hablamos de todo somos amigos también tengo a sus tres hijos a los que quiero muchísimo no pero yo ellos tienen su vida Ellos pueden pensar en nosotros pero hasta cierto punto tienen su vida entonces la persona que tú tienes al lado si es alguien en quien confías en quién le va a quién le puedes contar cualquier cosa cualquier demonio aunque tenga hacen la cabeza esa para mí es Antonio

Elvira tenían los oyentes muchas ganas de que pasara por aquí está linda tapada porque no se venía negociando desde hacía tiempo así que te agradezco mucho que has formado parte de esta madrugada