Mucho más que un juicio

Voz 1

00:00

Dice Pérez Royo que es catedrático que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut fue un golpe de Estado dicen casado Rivera y Abascal que el delitos un golpe de Estado los intelectuales españoles son más finos y califican el desafío independentista como golpe posmoderno para cuadrar ese círculo los independentistas aseguran que España espera que Turquía y que la justicia española es una pantomima olvídense de todo eso me iban a trasladar a los políticos presos más allá del vaciado de palabras que es el pues es lo único que cuenta ahora es tener claro que juicio que empezaran los días es mucho más que en juicio lo que se juzga no es una ideología porque que yo sepa quién Torras sigue en el Pati dels Tarongers lo que se juzga a una serie de actos que chocan con la legalidad les toca a los jueces de limitar lo que pasó y aplicar los tipos jurídicos correspondientes Nos toca los ciudadanos lo más importante que seguir todo eso de cerca porque esta no es la batalla por el relato como dicen los pedantes es muchísimo más llevamos unos años de un fracaso colosal el consenso constitucional ha saltado por los aires en Catalunya hay problemas de convivencia y antes que nada hay por encima de todo sólo importa la victoria ese es el fracaso de la de la política cuando sólo importa la victoria lean diarios escuchen la radio infórmense porque lo contrario estamos condenados a repetir o agravar ese colosal fracaso