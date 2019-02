Votar a Pepu Hernández está dentro de la ley

Voz 1389

otra vez otra vez estamos aquí sí otra vez es un debate muy viejo se pueden pagar menos impuestos mientras se defiende que sepa además bueno sepuede y es legal pero hay otros partidos políticos que defiende mejor los intereses el PSOE según su líder no defiende los intereses de su candidato en Madrid el PSOE defiende impuestos altos a rentas altas para fortalecer los servicios públicos y corregir desigualdades puede haber un discurso público y un discurso privado puede pero es lógico que tenga consecuencias no tienen por qué ser penales no tiene nada que ver con la ley pueden ser consecuencias electorales buen fin de semana un beso