Flash deportes SER de las 10:00 horas (01/02/2019)

AVISO LEGAL: El presente texto es una transcripción automática de un contenido de radiodifusión sonora, por lo que no se garantiza la exactitud del mismo. Para citar este contenido, deben remitirse al audio original, respetando cualesquiera derechos de propiedad industrial y/o intelectual protejan dicho contenido.

Voz 1161 00:00 el Real Madrid suma Valencia Betis y Barça como semifinalista de la Copa del Rey anoche uno tres en Girona con gol de Llorente y doblete de Benzema Solari irónico sobre

Voz 1 00:11 los elogios al francés yo lo siento realmente por los que han descubierto a veces a la semana pasada Karim es Karim desde hace muchísimos años y su jugador increíblemente talentoso de todas maneras todavía están a tiempo ya pueden sintonizar los partidos de la cancha y empezar a disfrutarlo ahora

Voz 1161 00:28 desde el ocho y media de la tarde sorteo puro en el Benito Villamarín sede de la final y podríamos tener clásico viviría su partido de ida en Copa el seis de febrero y concentraría la vuelta copera y la vuelta en Liga en la misma semana el veintisiete de febrero en Copa el dos de marzo en Liga no tenemos un Barça Madrid en Copa desde hace cinco años la final de dos mil catorce seis en eliminatoria y el Barça ha ganado las últimas cuatro ediciones el Real Madrid no lo hace desde dos mil catorce del Valencia desde dos mil ocho y el Betis desde dos mil cinco Además el larguero pasaba Víctor Fon se perfila como futuro candidato a la presidencia del Barça tiene claro a quién no traería de vuelta en su propio

Voz 2 00:59 esto te cree que recuperar a jugadores como Neymar sería bueno para el Barça yo creo que no pero es mi opinión personal de sí sí claro luego reúnan Xavi Puyol y ahora sí que hay que ficharlo pero en su opinión que cree que es mejor que no yo creo que es mejor que no

Voz 1161 01:13 por lo demás a nuestros a cerraba a las doce el mercado de fichajes de invierno Atlético Madrid inscribir al central Neuquén que tenía cedido en Argentina el Barça todo al que presentará hoy a Emerson aunque este último jugara dos temporadas y media en el Betis cuadro hijo llega Athletic Roncalli sobrino al Valencia o Buzz al Celta cuatro de golpe en el Rayo Vallecano Uche Cadena Dial Santo y Mario Suárez que regresa al fútbol español el Alavés a Alex Blanco Diéguez Juanpi al Huesca se y Ferreira al español ir Diego Reyes al Leganés además el Atlético de vendía Johnny Wolverhampton para poder inscribirá a Morata Leo Baptistao deja al Espanyol rumbo a China ganso el Sevilla hacia Brasil Berners cambia el Huesca por el Málaga y el Valencia por el Crystal Palace y hoy vuelve a la Liga en Primera y en Segunda en la máxima categoría dos jornada veintidós a las nueve de la noche Huesca Valladolid bajas de Luisito y Melero en los locales lesionado Luismi sancionado Míchel en los pucelanos arbitrará el colegiado andaluz Munuera Montero también a las nueve Málaga Almería jornada veinticuatro en Segunda en baloncesto tenemos dos partidos de la jornada veintiuno en la Euroliga desde las seis y cuarto Darussafaka Real Madrid desde las nueve de la noche Gran Canaria Milán ya en la NBA Doncic finalmente se queda fuera del All Star al no haber sido elegido por los entrenadores para los equipos reservas más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER y Carrusel deportivo hoy en todas las emisoras de la Cadena SER clave dignos