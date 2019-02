Martiño Noriega: "La familia Franco teme una fuga en el botín de bienes expoliados durante la dictadura"

el trabajo documental ha sido muy inconsistente no hemos encontrado el expediente municipal de de compra el acta notarial las reservas en el acta que las piezas no podían salir del patrimonio público y por lo tanto no tenemos ninguna duda de que tenemos razón de Idi que la justicia si es justa pues debiera darnos la mano en ese en ese sentido bueno yo creo que el el miedo de la familia Franco que no tiene ningún documento demostrativo de la titularidad de las piezas es que puedan tener alguna fuga en en el botín de lo que fue un expolio del patrimonio de todo si todas con una sentencia que genere precedentes que genere de alguna manera jurisprudencia

yo creo que no existe ningún tipo de precedente no el debate ha estado encima de la mesa en el caso de las dos piezas de Abraham Isaac que ha existido acuerdos por unanimidad el Ayuntamiento del Parlamento gallego y del Congreso de los Diputados pero se ha amagado mucho en en lo político pero no ha pegado en lo judicial no hoy delante del silencio que de alguna manera del amparo a una situación absolutamente irregular de la familia Franco nosotros somos el hemos decidido ser pioneros ser valientes pelear en en los juzgados lo lo que debiera ser una una cuestión absolutamente natural que es la la devolución de las de las figuras para para Santiago de Compostela

Voz 1393

03:47

bueno yo no entro en valoraciones Pepa perdona que me ponga de perfil pero es que no me no me corresponde no es un debate que no me interesa porque lo que me interesa es preservar curiosamente pues todo lo contrario Santiago son un espacio de confluencia ha entendido muchas ciudades del cambio yo creo que se debe ser el camino no en la confluencia de la participación sobre todo a la altura de miras en el momento histórico