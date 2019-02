Marian Rojas-Estapé: "Todo ser humano es escultor de su propio cerebro"

Voz 1 00:00 un

Voz 1995 00:11 eh no les voy a contar una historia basada en hechos reales

Voz 4 00:20 hace un par de días mi amigo

Voz 1995 00:22 Juan mandó un vídeo al Whatsapp lo normal era un vídeo donde un señor no sé quiénes decía esto pues

Voz 5 00:31 somos tan dependientes de nuestros dispositivos inteligentes que nos están convirtiendo en estúpidos tiene sentido sin duda son prácticos es decir no voy a memorizar quinientos números de teléfono nadie quiere hacerlo pero es que hemos perdido la capacidad de memorizar uno Si pongo mi brazo en cabestrillo durante seis meses que le pasará ganará fuerza en realidad será más débil y eso es justamente lo que pasa con nuestros núcleos cerebrales hace poco salir a cenar con diez personas y al final de la cena tres de ellos sacaron sus teléfonos para dividir la cuente entre diez Chuck

Voz 1995 00:58 estaba yo viendo a través de mi teléfono inteligente un vídeo en el que un señor asiático me decía que me estaba convirtiendo idiota gracias a mi teléfono inteligente

Voz 4 01:09 qué opinan ustedes

Voz 1995 01:11 coches inteligentes casas inteligentes neveras inteligentes teléfonos inteligentes porque nadie habla de una sociedad inteligente no será que tanta inteligencia nos está volviendo tontos gemelas cicateros el director de contenidos de retina nuestra obligación genio buenos días

Voz 1395 01:29 ya están en habló en general

Voz 1995 01:32 articular están en peligro nuestras capacidades en nuestros logros intelectuales

Voz 1395 01:37 bueno yo creo que no hay nadie duda que somos capaces de hacer co yo creo que el tema matemático es obvio no lo es la división de lo que es algo que nos pasa a todos y no es capaz de hacer una división entre diez básica diez pero yo sí lo pensando y cuando digo este señor veo un poco a ese bibliotecario el nombre de la rosa ese señor mayor que todo lo que viene le parece le asusta muchísimo y envenena los libros para que no leas no entonces yo creo que hay cierto vía judaísmo también en esto yo creo que definíamos qué es ser inteligente inteligentes dividir entre diez no yo creo que que hay mucho debate hay mucho debate aquí a veces creo que que estas posiciones no de señores mayores diciendo que todo lo que viene no además más tontos como esas cosas que discutir

Voz 1995 02:16 pues vamos a hacerlo lo vamos a hacer durante el programa porque bueno puede ser que estemos más tontos pero el viernes no ha sido fácil ni sencillo pero no ha sido imposible llega el viernes un día que no recuerda que el objetivo en la vida no es tanto tener razón cómo ser feliz hombres mujeres de nuestro tiempo pues bueno algunos pasarán frío otros dejarán del viento de las bajas temperaturas pero nosotros gente buena hemos una gran oportunidad para quedarnos en casa y no hacer nada viernes es sinónimo de horizontalidad queridos amigos son los mejores oyentes que nunca hemos tenido que tampoco dice créanme cuando les digo que no hace mucha ilusión cada vez que el correo de este programa Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto con llegan nuevas versiones desde Friday I'm in love del tipo que sea escuchado esta semana me versión intimista en muy relajada del Serna es una buena canción es como un chicle lo puedes estirar todo lo que quieras en el cuidado pero si lo haces bien a Hacienda la mucho si cree usted que es la reencarnación de Nino Bravo que tienen mejor voz que Amy Winehouse en un día malo que que que tiene usted el sentido del ritmo de Leonardo antes por favor su versión de ambos

Voz 8 04:25 diez La Granja es la la sintonía que

Voz 3 04:27 precede a un call en buenos días hola buenos días

Voz 9 04:31 eh hoy Cruz ha decidido entonces

Voz 1995 04:34 lo de vestir

Voz 9 04:35 a ese mismo sin crítico

Voz 3 04:39 bueno tú dice que yo llevo en una sudadera de boxeo de boxeo encima tengo puesto pero una un chaleco de caza de tweed inglés pañuelo un pañuelo eso se eso y como no habrá una tradicionalista es pues sí que hay una tienda muy cerca Gran Vía se llama me cago en la moda el pues nada pues parece muy buen cliente cuentan conmigo cuenta conmigo eh Rosa Márquez todo lo contrario y la otra en el otro extremo está Rosa Márquez muy buenos días

Voz 1995 05:18 bueno y con Toni Garrido sino es escucha usted por ejemplo desde el transporte público les pedimos que haga que en el siguiente ejercicio es muy sencillo comprueben cuántas de las personas que le rodean en este momento cuántas están mirando a su teléfono móvil presté mucha atención porque es bastante probable que tenga que contarse así mismo

Voz 10 05:40 un vecino década de los teléfonos

Voz 1995 05:43 sientes Nos prometieron cambiar nuestra forma de pensar interactuar de relacionarnos

Voz 10 05:48 parece claro que lo han hecho pero

Voz 1995 05:50 no sé si hemos dedicado el tiempo necesario para preguntarnos ese cambio ha sido mejor las nuevas tecnologías fantásticas tecnologías de comunicación se han convertido en grandes aliadas nos permiten estar mejor comunicados constantemente informados otro bajar a distancia de coches inteligentes lavadoras dirigentes cafeteras mi cepillo de dientes es inteligente pero quizá cabría preguntarse si toda esa inteligencia no nos está volviendo idiotas Jaime García Cantero como les decía es el director de contenidos de una publicación fantástica una revista especializada el diario El País que sea Martín

Voz 10 06:23 dónde está ese teléfono

Voz 1995 06:25 móvil encima de la mesa

Voz 1395 06:26 sí es que esa chuleta constante yo lo que es parte de a parte de nosotros nos hemos convertido en especie de ciborgs no el móvil es una extensión de nuestro cuerpo pero cuando decimos cuánto usa el móvil cuanto no lo usas del móvil en qué momento del día estando despierto dormido que toda esta gente que se mide pulsación ese sueño por la noche que momento del día no estás acompañado y pendiente de tu móvil esta mañana decía Sol Gallego Díaz una cosa muy interesante las armas de distracción masiva que el teléfono móvil es la gran arma de destrucción masiva

Voz 1995 06:58 vale todo esta historia empieza de verdad en un vídeo que paradójicamente hasta ver si de mi móvil criticando los Moll los móviles El señor de vídeo que no sé quiénes seguía me parece inteligente

Voz 3 07:13 me gustaba más vieja te te te

Voz 11 07:17 hay una reacción inconsciente aquí a este aparato una vez que los sacamos hacemos sentir a quiénes están a nuestro alrededor que son menos importantes cuando estamos una Reunión una cena con nuestros compañeros clientes amigos familia ponemos el teléfono sobre la mesa les estamos diciendo a todos que no son tan importantes para nosotros y por cierto ponerlo boca abajo no es más no

Voz 3 07:36 Jaime acaba de guardería guardado le Guardado además con una cara joder esconde

Voz 1995 07:42 no hay que guardar el es verdad que el móvil ahora hay una en esta este desarrollo a mucha gente paga con el teléfono móvil pero no hay gesto para pagar con el teléfono móvil estás acostumbrado a hacer un afirma en el aire cuando que es la cuenta pero no hay gesto padeciendo o no voy a apagar el teléfono con el teléfono móvil lo contaba el señor del vídeo cuando mi brazo no funciona porque meto un cabestrillo lo que sean lo hizo cómo no se hace más fuerte cabe pensar que con el cerebelo cubre ocurre la misma ajena

Voz 1395 08:13 bueno yo creo que que el que hay capacidades diferentes ese es el problema no que muchas veces pensamos que la que la memoria o qué razonamiento básico pues el matemático es nuestra única capacidad inteligente yo creo que estamos en un momento de pensar en otros tipos de inteligencia me voy al sistema educativo donde seguimos empeñados en enseñar a los niños a memorizar cosas hay países Tom que viene del norte puede decir esto de países mucho más avanzados donde los niños se les mide por su capacidad análisis crítico puedes llevarte el móvil al colegio que tener todos los reyes suecos de toda la historia pasitos preguntan porque lo importante no es saber del Rey sueco lo digo por eso con nosotros porque quieres españoles sino sino ser capaz de análisis crítico sobre ellos mientras que sigamos pensando que inteligencia es en nuestro caso en España saberse los reyes godos los ríos de España pues desde luego el teléfono hace que quiero que otro tipo de inteligencia ya que hoy deberíamos ir no hacia desarrollar capacidades críticas por ejemplo no creo que inteligencia saber que es un Fake New que no eso eso soy inteligente no recordar ciertas cosas

Voz 1995 09:09 vale efectuando de Fake ni ya que ya no sé ni decirlo de sin está volviendo tonto el teléfono fíjate si esta mañana leíamos como una empresa que es Facebook muy cuestionada el dueño tuvo que ir al Congreso EEUU a hablar de lo suyo Cambridge analítica a los que alteraron el resultado del Brexit

Voz 10 09:30 fui a través de esa red cinco

Voz 1995 09:32 cuarenta y cinco mil millones de

Voz 12 09:34 les ha facturado este año cuando creímos que va muy mal la realidad un ha subido en valores Agulló claro tú crees que esa capacidad esto no demuestra que somos tantos

Voz 3 09:46 no

Voz 1395 09:49 qué claramente el ejemplo el ejemplo del Facebook y yo creo es obvio para para todo esto no hay que olvidar que el objetivo de Facebook de sus miles de ingenieros es que tú clases más tiempo viendo tu teléfono móvil no lo están consiguiendo porque discutíamos lo que disfrutamos cuáles son las fuentes llorar remite todo el mundo que entre en su teléfono móvil entré en las en las características entre en batería ya hay puede ver cuántas horas de pantalla ha gastado en su última carga de batería es decir desde que lo cargó la última vez todos absolutamente todos vamos a ver qué hemos al móvil más de lo que creemos Ice no está ganando la guerra Facebook está ganando la guerra Google están hablando estas grandes compañías estos imperios que decía Negri recordáis estas empresas más poderosas que los países que va a controlar nuestras mentes bueno pues parece que ya algunos de esos imperios están en nuestra vida qué opinan

Voz 1995 10:34 ustedes dicen que la incoherencia es la misma base de la felicidad así que manden esos mensajes a Facebook Twitter sobre qué opinan creen que esta nueva tecnología nos hace mejores o más idiotas en No te muevas Jaime porque vamos a saludar a Marín Rojas Estapé psiquiatra es miembro del Instituto Español de Investigaciones psiquiátricas y especialista en cómo determinados estímulos externos afecta nuestros cerebros María muy buenos días la pregunta insisto es en general somos más idiotas

Voz 13 11:05 bueno yo creo que hay que partir de un concepto que los americanos llaman o Lucy o lo usa sólo pierdes nuestro cerebro funciona de tal manera que cuando una zona del cerebro no la usas se empieza a deteriorarse atrofiado la negro plasticidad cerebral esto lo vio el gran Santiago Ramón y Cajal y el de hecho quería una frase que para mí es clave tanto él como yo trato a los pacientes o como deberíamos tratar los sistemas educativos o todos estos sistemas que es todo ser humano si se lo propone puede ser escultor de su propio cerebro él descubrió lo que se llama las espinas dendríticas de Cajal que son unas espinas que salen de las neuronas que la gente que está más contenta más alegre más estimulada que aprende mejor tiene más espinas y conecta mejoren sus neuronas bueno pues este sistema ilícito si yo os voy a dar un ejemplo que basó en Estados Unidos hace unos años se vote en el Senado sabéis como son los americanos si se pueden existir los GPS es en los en los coches sonó que querían ver menos accidentes fue un tema muy debatido en Estados Unidos pero al final se decide que sí que se aceptan los GPS es que se ha visto igual de accidentes porque porque la zona del cerebro que se encarga de la adicción tempo espacial sino la usas hice la pones un dispositivo externo tu cerebro empieza a apropiarse esto no sucede con el hipocampo zona de la memoria qué pasa si cada vez que yo creo recordar algo lo o en Google mi poca se empieza otro esto explicado cómo sencillo honor sin entrar en grandes términos neurológicos a neurocientíficos nuestro cerebro con una zona la dejas de potenciar esa zona deja de funcionar entonces ahora mismo nos encontramos con que la zona de la memoria que es el hipocampo con el que la zona que para mí es la clave de todo si me permites Toni te lo te lo explico en un minuto nosotros la zona que nos hace ser atentos concentrarnos resolver problemas se llama la corteza prefrontal está aquí delante y es la que nos hace seres superiores porque es la que nos hace que entre un problema seamos capaces este concentrarnos prestaba atención resolver ese ese asunto y también se encarga de controlar mis impulsos es decir yo quiero algo quiero comerme a que hay un árbol de patatas y yo digo voy a esperar es la que me ayuda a no contra a controlarlas a controlar impulsos sobre las patatas porque qué esto tan importante cuando el bebé nace de un bebé recién nacido tiene el cerebro liso iba poco a poco todos conocemos las convulsiones del cerebro va madurando está corteza prefrontal es la atención atención es la Ventana al mundo exterior con que se estimula la atención en un bebé con tres cosas luz sonido movimiento entonces un bebé le pones unas estrellitas en el en la pared para las estrellitas oye la música oye su padre pasar instrumento activa la atención tú lo que pretende es de ese niño es que a medida que va cumpliendo meses y años él también preste atención a objetos inmóviles a profesores que estanqueros los a estar en un tren sentado en el tren en la salita de espera es decir que aprenda también estar atento ante cosas que no son solo grandes estímulos una luz un sonido qué pasa si tú ese niño con dieciocho meses le pone delante que es el hay Pat que es la tablet que es el móvil luz sonido movimiento tú impides que esa corteza prefrontal se desarrolle de forma adecuada y entonces usted no niños de diez años corteza prefrontal de niños de cuatro cuál es la enfermedad hoy en día más común de los niños trastorno de déficit de atención e hiperactividad fallos de atención fallos de control de impulsos esto sucede en los niños que tienen el cerebro muy maduro pero qué pasa con nosotros con los adultos que el cerebro teóricamente lo tenemos formado los niños son mega los jóvenes son muy vulnerables pero los adultos en general tenemos la capacidad de abril conectar y desconectar y mejoran y no mejorar nuestra nuestra plasticidad neuronal si nosotros nuestra corteza prefrontal sola estimula más con esto la vamos deteriorando y esto es parte de lo que nos está sucediendo

Voz 1995 14:52 pero ese proceso entiendo varían que irreversible nuestro organismo responde muy bien y esto lo sabe cuando tú quieres hacer deporte y exige a tu cuerpo hacer ejercicio acabas haciendo David y tu cuerpo responde a lo que tú le pides ese proceso del que hablases reversible afecta esta norma que no podemos dejar de podemos volver a hacerlo sin ningún problema afirman no no se muere en esa zona en el cerebro

Voz 13 15:15 tanto te lo cuento que hay un investigador valenciano pero que que trabaje en Harvard que se a Pascual Leone que tiene estudia apasionante e hizo una resonancia magnética a sus alumnos que tocaban el piano antes de empezar a tocar el piano durante una semana estuvo tocando el piano varias escalas en el piano expiró al cabo de un mes como tenían la resonancia y vio que la zona motora del cerebro se había hiper desarrollado Price una cosa todavía más fuerte puso alumnos mirando cómo esos tocaban el piano imaginando sí que fueran ellos los que tocaba en el piano Vieron que también tenían prefrontal al cabo y seis meses de ningún niño ni tocar el piano imaginarse tocando el piano la corteza prefrontal había la gala la circunscripciones de cerebro habían vuelto a su estado es decir nuestro cerebro es plástico a más no poder lo que sucede es que nadie se ha parado digo nadie entre comillas es decir bueno y entonces por qué no frena este boom de problemas para concentrarnos te preguntabas antes que ser listo que ser inteligente y yo suelo decir que una decisión que aprendí en mi padre que es distinguir lo accesorio de lo fundamental estamos una sociedad que está nunca he estado tan informada y nunca estado tampoco forma de Le Pen

Voz 1995 16:23 es en eso esos verían porque casualmente justo lo que hacemos muchos a través del teléfono es recibir nuevas órdenes recibir información recibir excitación por por una noticia que no nos conmueve unos Nos indigna no es paradójico que estemos desactivando nuestro cerebro gracias a ese exceso de información

Voz 13 16:45 bueno pues aquí te explico una cosa me explico una cosa super interesante qué pasa con el cerebro ante una amenaza ante una alerta ser aquí de repente empiezan a sonar las alarmas todos los cuatro Nos levantamos salimos corriendo donde están las escaleras porque porque hay una hormona en nuestro organismo que es la hormona del cortisol que nos pone en marcha unos activa para ser capaz de hacer frente a esa amenaza se cortisol es bueno es uno fórmula de nuestro organismo que es buena es la que nos ayuda a dormir que no se ya que todo nuestro sistema neurológico endocrino neuronal todo funcione por las noches es bajita para poder dormir y las ocho de la mañana tiene su pico más alto Stormont se pone en marcha en los momentos de alerta de amenaza qué pasa qué pasa si estoy constantemente bajo una amenaza si me echan del trabajo mi pareja me deje sin ajustar las drogas y me arruinó y me enfermo que ese cortisol empieza a segregar constantemente pasamos a lo que ellos denominan la intoxicación por cortisol no puedo dormir me empezó a encontrar mal me empieza a enfermar no me concentro por qué porque ante un estado de amenaza que hace mi organismo baja el flujo de sangre el cerebro cierto que salir por aquí corriendo bajar las escaleras no tengo que decirle que los reyes godos ni la tabla del nueve mete ni tengo que hacer un gran enigma mental el intestino se frena por completo por qué porque no quiero comer va apetito entonces se paraliza el intestino taquicardia Parker sangre bombea llega los tejidos ya los músculos sale la grasa el azúcar mires adónde vas a llegar si tú vives constantemente bajo amenaza todo tu organismo los tres que es que es lo que nos llega al móvil alertas entonces las alertas del móvil son un factor de amenaza para nuestro organismo está haciendo que todo nuestro organismo este constantemente viviendo bajo supervivencia Fermín escuchando

Voz 1995 18:19 Marianne me parece que lo más revolucionario en estos momentos es el aburrimiento como transgresión total del sistema es esta tarde reivindicamos nuestra derecha y me voy a aburrir tocarse las narices que es una expresión muy muy qué opinas de todo lo que nos cuenta María

Voz 1395 18:37 no es sin duda yo creo que sin duda sobre todo cuando de los niños no está demuestra los efectos que tiene todo esto pero cosa que me preocupa casi casi más que todo esto qué cuentas no es que no hagamos nada si todos tenemos tan tan claro esto el eh hay me gusta hablar de una pocas acción social no que estamos haciendo estamos todos preocupadísimo por la tecnología todas las medidas que tomamos las regulaciones son hablábamos antes de empezar hoy está empiecen las derivadas también políticas no solamente limitar el uso de limitar estos imperios que decíamos de de delimitar ciertos usos hemos hablado aquí algún día de campañas que utilizan que que que estás embarazada para bombardear arte con cierto tipo de publicidad no muy adecuada bueno por qué no hacemos nada si si si Facebook hace todo esto si el móvil acertó a nuestros hijos porque hay como sociedad y esto es una mina llamada a nuestros políticos que es hay que están en otras cosas porque no hacemos nada porque lo regulemos

Voz 1995 19:30 María cuando hablamos de la tecnología por ejemplo ya es posible ya puedes comprar esa nevera que ya compran la leche ella ya no tienes Tuni Mike mirar que no hay leche ya de Vera cuando ve que no hay pide a Amazon un señor viene la trae

Voz 13 19:47 esto objetivamente es bueno sí

Voz 1995 19:50 pero objetivamente es muy malo también

Voz 13 19:52 tiene un punto que es bueno porque te facilita la vida pero es malo cuando todo lo que te facilita la vida te impide que tu cabeza estén cosas básicas del día a día tu preguntas por el aburrimiento para mí hay que volver Salah siete tuviera que decía hay que volver al aburrimiento y al asombro porque cuando miramos la pantalla

Voz 3 20:08 en este programa trabajamos mucho ese tema

Voz 13 20:10 cuando es fundamental cuando miramos la pantalla la miramos siempre en dos momentos ante el aburrimiento y ante el estrés cuando nos vemos estresados porque porque la pantalla con ella pasan dos cosas en el cerebro la primera es nosotros estamos donde estamos aquí hablando estamos estresados estamos en ondas beta del cerebro cuando nosotros nos relajamos delante de la pantalla pasamos ondas alfa que son las ondas de ensoñación que son ondas que nos ayudan a no sufrir qué sucede que cuando digo que es volver a concentrarse en algo te cuesta muchísimo por eso la famosa multitarea no es eso se llama alternancia continuada de la atención vamos cambiando de foco atención con la mayor rapidez posible pues de todo lo que te burrito lo que te estrés a tienes una vía escape que es la pantalla que genera dos efectos uno ondas alfa dos dopamina que era hablemos de esto qué pasa que tú generas una nula tolerancia a la frustración que pasan la y envía no hay tolerancia a la frustración algo no te sale bien es la felicidad a golpe de clic a base gratificación instantánea tú buscas esa vía escape constantemente en las que chicos jóvenes hoy en día nula tolerancia a la frustración a mí me preocupa en cuanto se ha convertido en hecho adictivo te digo una frase que hay gente dice bueno es que es muy revolucionario pero es verdad tratamos la adicción a las redes sociales con la misma medicación que la adicción a la cocaína porque va por el mismo circuito el cerebro y esto no es una frase no es así por qué porque cuando Cosmo cocaína alcohol marihuana eh veo pornografía tengo relaciones sexuales o me compro unos zapatos todo eso genera placer va por el circuito de recompensa del cerebro todo ese circuito se rige básicamente con una hormona que es la hormona de la dopamina pensemos en el alcohol alguien quiere beber alcohol empieza a pensar quiero alcohol quiero alcohol va a Carter exhumar recoge diez euros Balbás siete come se toma un par de copas ilegal gran bajón síndrome de abstinencia y quiere más entonces todo el tema de las redes sociales esto está demostrado tú decías que donde me políticos mucho más grave los programadores de circo pero a que los programadores de Silicon Valley contratan a los grandes neurocientíficos para miles y miles y miles de euros para mirar cuáles son nuestros nuestras vulnerabilidades mentales trabajar sobre ellas eso sí sus hijos para

Voz 3 22:19 durante no es aquí a donde no

Voz 13 22:21 no hay paz

Voz 3 22:24 en mi caso tampoco salió bien yo voy a hacer está os prometo aquí hoy me voy a voy voy

Voz 1995 22:35 aburrirme hagan ustedes si puede sino no pasan a ustedes lo mismo Mariano un enanos está también años de investigaciones psiquiátricas autor de bestsellers como cómo hacer que te pasen cosas buenas cómo y cuánto y cuándo también habría siguiente Easy Jaime un verdadero placer esto es un tema que va a dar más juegue así que nos quedamos con muchas más preguntas que no podemos realizar nos quedamos con el aburrimiento María GM Gracia ha seguido

