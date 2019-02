¿Eres capaz de encontrar el número correcto

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:09 incluso el zumbido de un mosquito

Voz 2 00:11 pero por la noche

Voz 4 00:16 sí sí sonido puede ser más agradable

Voz 3 00:19 comparado con el estruendo de bélico

Voz 5 00:21 yo pero del que siguiendo el Athletic ya odiaba a Morata cuando era recogepelotas no personas tan gélida

Voz 1995 00:30 el vórtice polar de Chicago lo provocó él de un Store

Voz 6 00:34 dicen que su máxima es nunca olvides que si te caes yo siempre estaré ahí para reírme Betty agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 8 00:47 impresor letón

Voz 2 00:52 sí estamos la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días hasta que ésta llega muy muy buen hace un frío está por un solicitó hasta hasta que estoy aquí no justo hasta que ellos verdad bueno pues nada menos que resolver el piensa mucho que dejamos la semana pasada

Voz 1995 01:13 es muy bueno han respondido algunos brillantemente como Saray Calvo Ulises Ollero Xavi Mongolia o Vicente Linares pero

Voz 7 01:22 el lo en un Vito

Voz 1995 01:25 yo tiene veintiséis filas veinticuatro Bucay butacas en cada todas las butacas están numeradas empezando la primera fila en que filas encuentra la butaca trescientos setenta You y menos pues lo primero que hay que hacer es no

Voz 1623 01:43 cuatro ochenta butacas en cada fila coger trescientos setenta y una butacas debido pues veinticuatro Nos da el número de fincas efectivamente Nos da quince filas in sobran once luego las once están en la fina dieciséis por lo tanto a la butaca trescientos setenta y uno se encuentra en las filas dieciséis así de fácil bueno así de fácil y así de fácil vamos

Voz 9 02:09 más fácil no lo otro en Aparecida todo va a ser imposible

Voz 2 02:16 cosas es que eso pues letona tiene toda la razón del mundo siempre en el lado enfrente yo esto que yo Félix se acaba llamarnos este Zaragoza Félix buenos días

Voz 10 02:28 buenos días hoy yo te digo

Voz 1995 02:30 si hoy un poquito torcido eh otro no pero hoy bienes letona hoy viene ya torcida

Voz 7 02:36 ha dado con el pitón izquierdo mira a ver Félix Félix Feliz suerte recordaremos es como eres beso fuerte Félix de sus amigos no te olvidan y Félix Abel vayamos vamos porque imprimen enigma

Voz 1623 02:54 tiene dando sin cinco cincos y las operaciones que hagan falta tienes que conseguir como resultado bien

Voz 7 03:05 cinco cinco para que decida

Voz 1623 03:08 para qué decir

Voz 11 03:11 cinco entre cinco uno cinco menos uno cuatro Hi5 veinticinco que el otro cuatro serían cien

Voz 7 03:23 y el comer

Voz 2 03:26 eso eso cinco menos entonces menos cuatro uno eh

Voz 11 03:37 entonces al cuatro yo no no y no lo he utilizado los domingos con esto los dos cincos me sale cuadro y los dos cinco veinticinco

Voz 1623 03:47 es que solo pues es sólo puede existir gringos

Voz 12 03:50 se lo utiliza utilizan

Voz 11 03:55 había utilizado solamente los cincos producto vino de ellos pero bueno

Voz 7 03:57 pero no le quedó otra vamos a hacerlo bien he venga

Voz 11 04:05 cinco más cinco diez cinco más cinco que utilizar los cinco

Voz 1623 04:10 sí sí sí hay quiere utilizar los cinco sólo cincos pues no me lo imaginaba pues vamos a hubo cuanto es ciento veinticinco Sin el MI5 menos cinco encuadrado XXV sale dígalo dígalo sin miedo a bienes y cinco lo había oído eh al que no me ciento veinticinco menos cinco encuadrado que es veinticinco cien bueno pues bien esta he visto que no era momento momento silencio

Voz 10 04:52 no se la Félix no no no no la va ahora estaba pensando todavía en el que había hecho yo vamos vaya viaje te hablaba así para empezar

Voz 1623 05:04 esta es esa es fácil facilísimo sí porque yo ya estoy bajando el nivel a ver si encontramos gente que responda ir responda bien

Voz 13 05:13 poco de respeto a los en la Cadena SER Le pido gritara

Voz 1623 05:16 bueno sí o no o como usted quiera cosas una cosas Félix bueno puedo pero una anécdota de mozas que salva esto a un día se me acercó un jovencito les dijo oiga a usted escribí sinfonías mozas le dijo no sería mejor que empezar usted varadas dice sí pero si usted de jovencito escribía Sinfonía dice sí pero yo no pregunté cómo se hacía ponen Miguel Bosch ha quedado claro estabas

Voz 14 05:44 mí un P pi pi Félix kayak

Voz 1623 05:47 vamos a ver si dos sobreros pintan en treinta y seis minutos cuánto a un solo trabajador en pintar media para eh

Voz 2 05:57 treinta y seis minutos sí señor Correa ahí me quitas en porque además esta es de las que te va a estar otro lado si te pues si son uno de los treinta y seis pues la mitad de la mitad a liarla pese vamos a te dan vamos al pensamiento

Voz 1623 06:14 tienes que elegir entre de tres habitaciones en la primera hay un incendio en una segunda está llena de tigres que no han comido en tres meses la tercera está llena de asesinos con ametralladoras cargadas que habitaciones cogería

Voz 2 06:29 yo lo sé si claro porque no el sueco deberá eh

Voz 7 06:36 he ahí la primera

Voz 2 06:38 dio la segunda está llena de tigres que llevan tres meses sin comer y la tercera hay asesinos con ametralladoras cargadas

Voz 11 06:46 la segunda en la de los Tigres

Voz 1623 06:47 qué

Voz 11 06:48 porque llevan tres meses sin comer están fiambres

Voz 15 06:51 pues se mueve enderezando su camino empezamos mal y bueno pues ya yo voy a las cuales la máquina

Voz 2 07:01 qué pesa más ya lo he dicho mucho la máquina que pesa más

Voz 12 07:09 la más kilos

Voz 1623 07:12 se lo digo de otra manera no más con de todo aquello que pesa más

Voz 2 07:18 qué le ha movido nada vamos

Voz 12 07:21 aquello que pesa más sí

Voz 1623 07:24 te voy a decir más esto me lo puso anoche a las diez de la noche mi nieta que tiene nueve años me dijo abuelo te voy a acatar

Voz 11 07:36 de momento lo que me parece mal es que unida con nueve años esté escribiendo a las diez de la noche

Voz 7 07:41 o bien

Voz 15 07:45 bueno lo digo yo

Voz 7 07:49 los de los casos a la Zaragoza si estaba feliz nombre no me creo que los bebes ven que bebes dice un par de veces

Voz 11 07:58 ah no yo una tengo la mano pero vamos no no ayuda para la máquina cuál es la máquina que más no lo sé no lo sé la báscula

Voz 2 08:10 ese día porque enseguida tomé de Félix porque donde nos quedamos sin tiempo pero lo has se le dan bueno

Voz 7 08:18 sí a Félix sí sí a quedas si os digo no si Gerona no poquito bastón el tema de los cinco Slaughter lo ha clavado

Voz 14 08:27 pues Félix te vamos a mandar un diploma vale de lo bueno

Voz 11 08:31 gracias chao Mao dedicado

Voz 7 08:33 no hay dedicado Félix un abrazo muy grande

Voz 9 08:37 un saludo

Voz 2 08:40 esta semana aquí nadie piensa mucho la semana que viene adelante yo lo dice lo siguiente buscamos un número

Voz 1995 08:47 de seis cifras seis cifras con las siguientes condiciones uno ninguna cifra es impar dos las primeras un tercio de la quinta y la mitad de la tercera y tres la segunda es la menor de todas y la cuarta La Mayor

Voz 1623 09:06 todas las respuestas a la Cadena SER contaba una la última es la diferencia entre la cuarta y la quinta

Voz 2 09:15 pues en lo hemos producimos hay una cuarta norma allí es la última cifra es la diferencia entre la cuarta y la quinta detrás medias como hay que recordar demasiado lo vamos a colgar

Voz 13 09:25 en toda nuestra red social pero que no lo alguien

Voz 2 09:28 que la última no se preocupe vamos a en estas redes sociales

Voz 1623 09:32 luego se ingiera gente es muy y si yo sé que es

Voz 2 09:34 mi así lo digo yo los lobbies

Voz 1995 09:39 desde ese venga no bien yo yo antes te llama de parte señor detona que

Voz 2 09:44 estoy en crisis degustado poco ese carácter arisco esto yo no te acerques más y aunque señor letona siempre es un placer aquí les queremos la semana que viene