Los gemelos de Divinity reformaron mi cocina y arruinaron mi vida

Voz 1 00:00 alguna pista Especialistas secundarios voy a hablar de cocina no era por casualidad no

Voz 0801 00:07 sí pero pero pero no de cocina de gastronomía sino de del espacio del espacio culinario no porque una de las principales reformas que que la gente hacen su hogares la cocina a la gente le gusta tener un espacio amplio y cómodo para cocinar pero ojo con los contratistas y sobre todo ojo con los contratistas de la televisión os presento a encima José Garcés Cinema José qué tal La Ventana hola hola Elena José tú hace unas semanas decidiste reformar tu cocina

Voz 2 00:33 hola ya tocaba le tocaba necesitaba un lugar poco propicio

Voz 1 00:37 da suelta mi aficiones culinarias de cocineros

Voz 3 00:40 no lo sé la mayoría como la mayoría lo seré

Voz 1 00:44 vivo vale si yo necesito comer para sobrevivir cómodo con esta tarde me me gusta elaborar por lo que como es lo que los distingue poquito los animales no Veloso un oso no sé no lo hacer

Voz 0801 00:55 sí desde luego que no humanos uno El soltero alioli desde luego

Voz 1 01:00 bueno tú decidiste que la reforma de la hicieran atención unos contratistas muy mediático y tirar gemelos y Benito de David quema la hora madre mía la madre que es la misma además no pasó lo que pasó con los gemelos once entrara de entrada tiraron por tierra Mis planes porque yo quería una cocina coqueta con buenos armarios cosas con un póster del Che Guevara se quedara pero haya ese

Voz 0801 01:27 yo llego John Lemon en el delantal yo también

Voz 1 01:34 pero bueno aquí donde el concepto había

Voz 0801 01:36 esto de el concepto Bier todo esto es una puerta al infierno no

Voz 1 01:40 entonces me dice me viene me dicen los gemelos fuera paredes Se acabaron los espacio dividido me preguntaron una enorme isla que fluyera el piso

Voz 0801 01:53 es otro concepto diabólico de la fluidez

Voz 1 01:58 mira hablando conceptos que me revientan me dijeron nuestro curro como salió ella tiene que

Voz 2 02:05 trazar los muebles viejos al suelo no tomó echan la parte de abajo Ibai me daron unos guantes y una maza los ladrones

Voz 1 02:11 para qué ocurre si dicen para que participes no dicen te sentirás mejor si eres tú el que destroza lo viejo y le digo perdón pagó Pacer lo vuestro trabajo es ese inicial tranquilo e inicie el pero el presupuesto igual igual en cambian poquito

Voz 0801 02:26 a esa es esa es otra que los presupuestos nunca se ajustan a al al inicial verdad

Voz 1 02:33 sí porque empezaron a descubrir cosas pues que que no había ahí estamos dice está llena de restos besos sabido bueno nosotros a que llamara la Brigada Especial estos cuando vieron que cobrarán dije pero que va a venir aquí Julio Iglesias las mes de febrero que los cimientos que hay que reforzar los logo el cableado que estaba cuatro salidas

Voz 3 03:05 sí me dijeron que que

Voz 1 03:07 según el tipo de tiene que saber por qué dices eso es mentira verdad engañaron pero claro que les voy a decir yo sólo profesional eso lo ve yo yo sólo había que estaban haciendo lo que les salía del duty free como cuando compraron el piso al lado para que su proyecto respirará porque necesitaban más espacio yo sé que el compraron el piso de tu vecino siempre apuntaran sí respirar al proyecto echaron la abajo lo juntaron dice mira si hubiera estado aquí con nosotros dándole el mapa también me dice el jamón de verdad bueno y el resultado qué tal la cocina la verdad fantásticos si la cocina amplísima de ciento treinta metros cuadrados plazo cocina no sólo cocina comedor no hay dormitorio sólo cocina todo cocino con isla en Medios On Fire y nada más sólo tienes cocina se nota claros donde Edward donde veo la tele donde a ver si te dijera que conflicto abierto con espacios integrados y setecientos cincuenta mil euros cómo más de trescientos cincuenta suerte que yo te digo que tú tienes dinerito sí porque gracias a Dios ya trabajo en el sector de los opiáceos Store que no no

Voz 0801 04:23 trabajo bastante se suele decir que ahí gracias a temas José Porta experiencia

Voz 1 04:29 adiós adiós lo vendrá mucho