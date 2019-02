Trampa de queso para atrapar ladrones

Voz 1606 00:00 eso es sí

Voz 1 00:05 yo estaba desde Especialistas secundarios si esto cuando vas abrió en un poquito el espacio comercial para recaudaron un poquito de dinero para pagar las conferencias con Marta del Vado para la

Voz 2 00:14 a guitarra de gracias atraído no no no lo has traido porque hay que pagar pero está aquí está aquí

Voz 3 00:22 bueno pues hoy me acompaña Pedro Mari casa Just Pedro maneja Casadejús ex gerente de casa House empresas dedicadas a las soluciones para el hogar Pedro Mari qué tal buenas tardes qué

Voz 1606 00:32 esta es para mí un bono que te contacté con otra pregunta cuánto vale el amor se puede monitorizar la paz que vale la mirada de un niño cuando le da un bocadillo de nocilla lo que sigo Pedro Mari deben de Nocilla

Voz 4 00:46 no no no estoy hablando de cosas que no puede

Voz 1606 00:48 transaccional con moneda tranquilidad la felicidad y el bienestar de marihuana no atienden no tiene no entiende que es importante bueno haber mira cuando un ladrón entrar en tu hogar no está quitando la paz el confort la confianza intimismo vale que se lleve la tele con el Netflix es lo de menos lo ha de seguridad para el hogar es esto no escucha sabe que el número de Kutxa sabes que el número de asalto y robo en el hogar no ha aumentado lo dejaré de una película de Denzel Washington Levi's

Voz 3 01:20 no no que lo dicen la peli están ahí los dato el ochenta por ciento de las películas desde Washington habla de asaltos para el hogar es es cierto le he visto entonces propones algo tu empresa contra los intrusos no alarmas

Voz 1606 01:30 no no no sino las alarmas no son ecológicas gastan energía si cortan la luz pero cuidado ahí que no os proponemos mirar atrás a nuestros ancestros volver a los orígenes la trampa de Red vale como los hombres de antaño cazaban una trampa de red para hacer ladrones se ha como los otra vez con queso o mejoras

Voz 3 01:52 venga no hubiera que eso que es lo que trae los ratones para en los dibujos animados discrepan discrepa

Voz 1606 02:00 Crespo a los ratones les atrae el que sumarle bien pero si les pones un fuel les da lo mismo una tuerca un ducados Maneiro igual esa rata de mierda comen lo que sea pero ladrón al verdadero caco sólo le atrae con que son vale sólo tres con queso cualquier tipo de que eso no se ha dado hombre no ocurra ponerle por ejemplo sabía es que eso no cuadrados se pomada que se secan al sol los meten en sobre Fire Rachel Weisz pomada si tiene rodadura en la ingle por culpa de ropa interior mala por África

Voz 2 02:31 no no no lo hagas no lo hagas caso bueno pues vale

Voz 1606 02:36 lo malo de verdad a los pescadores noruego lo que se ponen en las manos cuando tienen que Minnesota están poniéndose trans

Voz 2 02:44 encanta dentro de los guantes se pone tranquila Chete Erazo ahí la sueca también si no no

Voz 1606 02:59 bueno para traer al que sacó a la trampa

Voz 3 03:01 necesitamos que eso del bueno viajaba

Voz 1606 03:04 nueve agitan el Cáceres eso sí que son trozo gordito gordo en una tabla con que uno está para que el ladrón se entretengan cortarlo no exacto yo un poquito de tinto poquitito sin implícito al lado crían cita vale como el vino y el queso copular dentro de tu boca

Voz 2 03:23 pero sabes que estás ahí

Voz 3 03:25 Vine que tenemos vino tenemos que eso el ladrón se relajaron

Voz 1606 03:30 va la trampa y quedó atrapado en la red ecológico respetuoso con el medio ambiente y vintage todo lo que quiere la gente que le

Voz 3 03:37 sobra la pasta vale ecológico veintidós vale yo supongo que el kit que que ofrece es que Wenders viene de red bien el queso

Voz 1606 03:43 no supuesto por supuesto Galán palanca cuerdas de nylon botellín de Márquez de de las cuitas de queso Mahón por sólo catorce mil quinientos se Balís catorce mil quinientos pavos él seis mil seis mil pero dejando en tres tres tres mil qué pasa que pasa que bueno en función de la cara que pone la gente yo voy ajustando tarifas dinámica no ha sido así

Voz 3 04:10 dos mil pero bueno ya estoy a los clientes si alguno de nuestros oyentes está interesado en esta trampa para cacos con queso que por favor llame este número de teléfono no es dicho y hecho en fin gays