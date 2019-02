Cómo educar a las plantas que se portan mal con las visitas

con el Instituto de estudio de tráfico Burger King no financia un precioso estudio sobre chipirones africano que la increíble mutación que sufre fuera del agua chipirones habíais atenta que de de la votación de ser vivo a cadáver increíble ampliamente que gracias sacando aquí tirón del agua cambiando lo de medio no cambia de medio de de de lo que es agua algo fuera el agua fuera de tirón pasa de de Estado vivo atado no vivo es sorprendente

hola buenas tardes procesar grullas duda vegetal he visto que hay Manolo adiestrador es educadores de perros y de gatos y llegue animales en general pero nunca he visto que hay lo mismo con con las plantas entonces Busco tu consejo tengo unas Ponseti has en casa que se portan muy mal con las visitas sobre todo cuando llega a gente a casa el automáticamente dejan de hacer la fotosíntesis sin más sin más dejan de consumir el dióxido de carbono y soltar oxígeno hacen justo lo contrario en cuanto llega gente empiezan a chupar todos hija lo que pueden de la habitación y sueltan ahí CO2 atolón las visitas están incómodas Antonio incoa yo no sé qué hacer qué

Voz 1610

02:42

que las creáis abonar son más yo practico abonadas a Netflix mucho mejor amigo no le gusta eso no no no no no salen plantas pues no hay otra otra cosita pero está claro no ha llegado por paloma mensajera bien muy bien muy bien muy bien muy bien ya que lo ni a cobro revertido por cierto viene viene con una bolsita para que les pongamos el dinero que vale el vuelo de la Virgen de la Paloma la otra patita está el mensaje dice así dice hola profesor grullas flipado con las imágenes esas del tiburón blanco más gran