Flash deportes SER de las 14:30 horas (01/01/2019)

es el Rey ya tiene los cruces para las semifinales tenemos clásico dentro de la Copa Barcelona Real Madrid el Camp no acogerá el partido de ida el próximo miércoles del Bernabéu la vuelta en la última semana de febrero el otro cruce se disputará el próximo jueves en el Benito Villamarín Betis Valencia encuentro que medirá a los hombres de Quique Setién con el equipo de Marcelino y recordamos los partidos de ida todos a las nueve de la noche ya noche se cerraba el mercado de fichajes muchos fueron los clubes que cerraron acuerdos en el último momento el Atlético de Madrid recupera Anne When el jugador colchonero que el club tenía cedido en Argentina el Barcelona también jugó sus últimas cartas e incorporan su plantilla a todo vivo que ha sido presentado en el club azulgrana esta mañana Emerson aunque esté último jugará dos temporadas y media en el Betis el Rayo Vallecano también refuerza su plantilla con la llegada de Uche Di Santo que Atena Mario Suárez que vuelve a España después de dos años más llegadas el Atleti espera la llega de Valencia incorpora a Roncaglia y sobrino concluye el mercado con el Huesca siendo el equipo con más gasto en lado opuesto de la moneda Real Sociedad Eibar los últimos equipos que no han hecho movimientos y recordamos hoy tenemos cita con la Liga en Primera a las nueve de la noche Huesca Valladolid ya en segunda la jornada veinticuatro Málaga Almería a las nueve y fuera del fútbol en baloncesto se disputa hoy dos partidos de la jornada veintiuno de la Euroliga desde las seis y cuarto Darussafaka Real Madrid ir desde las nueve de la noche Gran Canaria Milán y en ciclismo Mikel Landa tendrá que pasar por el quirófano finalmente tras fracturarse la clavícula derecha en el tramo final de la Challenge de Mallorca de momento es todo más información deportiva en Cadena Ser punto com aplicaciones móviles de la SER Carrusel deportivo en todas las emisoras de la Cadena SER