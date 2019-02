Punto de Fuga: 'Los crímenes de hambre en Venezuela' (01/02/19)

Voz 1444 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 1 00:03 precisamente en que lo mataron

Voz 2 00:11 qué Cubero no estaba atracado un banco sino un restaurante

Voz 1 00:20 se dice

Voz 2 00:22 tras forzar la entrada que Iber pasó de largo frente

Voz 0861 00:26 la caja registradora

Voz 1 00:29 se dirigió directamente

Voz 1444 00:31 las cámaras frigoríficas

Voz 2 00:36 no buscaba dinero buscaba

Voz 1444 00:41 comida

Voz 3 00:44 eh

Voz 4 00:45 huy

Voz 5 00:50 ah sí

Voz 0861 00:52 qué tal cómo estáis muy buenos días bueno la historia de que Iber es son una de las muchas que se están dando desde hace meses y meses en Venezuela hoy en Punto de fuegos vamos a hablar de los crímenes del hambre y lo vamos a hacer a través de los ojos de alguien que durante meses ha trabajado en el terreno capturando con su cámara los momentos para retratar esa desesperación la desesperación de quiere roban por hambre familias que no roban dinero directamente roban las neveras buscando alimentos la minoría que buscamos hoy nos va a llegar a través de la cámara del fotoperiodista Ignacio Marín que acaba de ser galardonado en los premios Luis Baltar sueña que concede cada año Médicos del Mundo por Ignacio regresó a Caracas encontrado una situación incluso peor que la que vio hace un año con él vamos a recorrer cuáles son los rincones inaccesibles para las cámaras

Voz 3 01:49 y de la prensa

Voz 1444 02:11 en el la Cadena Ser con Javier Bañuelos

Voz 0861 02:17 hoy además vamos a tener la suerte de charlar largo y tendido con uno de los referentes de la liberación sexual en el mundo árabe es marroquí Se llama Abdel ya un escritor reconocido a nivel internacional sobre todo por el relato desgarrador de sus libros Abdellah hoy nos va a presentar su último libro una confesión íntima del dolor que deja la represión que sufren los homosexuales en Marruecos pero también la soledad de quien tuvo que exiliarse como él para huir de su propia familia Abdalá talle que por cierto no se ha revelado que en Marruecos ojo es muy frecuente que detrás de los maestros de las escuelas coránicas

Voz 3 02:55 se escondan pederastas por supuesto yo creo que como es en las iglesias también en Occidente hay muchos redactores que violan los niños cuando son muy pequeños de casa realmente esto también existe en Marruecos por supuesto eso no hay que ocultarlo en cerrar los ojos hay que recordar que los vi las violaciones a los jóvenes y niños niñas hace hace sobretodo en el espacio donde hay más confianza posible en el despacho de la enseñanza y sobretodo en el espacio

Voz 7 03:35 de la India en el programa de hoy

Voz 0861 03:40 también escucharemos a Russia Sultana

Voz 8 03:45 sí

Voz 1444 03:46 es

Voz 9 03:48 la abogada investigadora educadora

Voz 0861 03:50 Heene Llanos va a contar qué se esconde detrás del tráfico de niñas que está dejando este genocidio y es Mundo Express con Sara selva también os contaremos alguna noticia positiva como por ejemplo la que no se llegado desde Sierra Leona el Gobierno de este país ha prohibido por fin la mutilación genital femenina también estaremos en Palestina donde internacional ha denunciado que empresas de ocio o de alojamientos turísticos como el PNV o Book In por ejemplo

Voz 7 04:18 están beneficiándose de los crímenes de ETA

Voz 0861 04:22 bueno no tenemos tiempo que perder por delante tenemos poco menos de una hora

Voz 7 04:25 así que ponemos todo esto en marcha os damos las gracias

Voz 0861 04:28 con estar ahí por demostrarnos una vez más

Voz 7 04:31 que este mundo también importa buenas son las voces de la

Voz 10 04:37 en mi madre no tiene una pensión botes de la gente

Voz 1444 04:45 lo más triste es que uno se levanta ya sin

Voz 11 04:48 en alza

Voz 7 04:50 ah sí

Voz 10 04:53 tenemos como al recorte

Voz 12 05:01 de la libertad que mi país sea libre que Comissió puede regresar allí al país

Voz 10 05:05 de verdad hay niños muriendo de cáncer porque no tienen para para curar

Voz 13 05:20 pero has hecho

Voz 10 05:42 Chaves

Voz 14 05:46 bueno venciendo queda violencias convincente

Voz 10 05:58 que la pobreza también es intelectual hombres cruel y la maldad escucha las voces de la gente

Voz 14 06:45 pues lo dicho hoy nuestros ojos se fijan en Venezuela y contamos con un invitado que nos puede contar cómo nadie la situación

Voz 0861 06:53 que es estar viviendo allí desde Caracas el vamos a Ignacio Marín a punto de fuga cómo estás

Voz 7 06:58 hola encantado está con vosotros Bono Ignacio Marín es uno de los finalistas galardonados en la edición de

Voz 0861 07:04 de este año de los premios Luis Peña e Iván

Voz 7 07:06 yo Médicos del Mundo ha reconocido la crudeza de tus fotos

Voz 0034 07:10 las series se llama Los crímenes del hambre te pregunto en primer lugar ahora mismo aquí en Venezuela la gente mata Iregua por hambre

Voz 15 07:20 eh bueno absolutamente definitivamente claro esa es la historia que yo dice eh en mayo entre mayo junio de del año pasado y sinceramente cuando me fui yo pensara que que la situación no no podía ir a irá a peor y querellarse tan desesperada pero ahora que he vuelto a lo que me he encontrado es que sí que efectivamente sí que hay lo peor gente está absolutamente desesperada mira para que te hagas un ejemplo una de las cosas que que los llamó la atención a todos los fotógrafos que hemos trabajado el tema de

Voz 16 07:50 de la crisis en Venezuela y uno de los recursos así gráficos más que más utilizados por ejemplo las colas en los supermercados por culpa de la crisis ha habido muchísima desabastecimiento y la gente como había había pocos alimentos otros estaban regulados el prosista regulada de no sé qué la gente hacía horas de cola en las calles para conseguir alimentos bueno en este segundo viaje equipo tomar algunas fotos de esas colas otra vez pero ahora es imposible porque ya no hay colas porque es que ella ni siquiera en muchos casos hay alimentos directamente

Voz 0861 08:24 de hecho me comentabas no que que te llamando sobretodo te llamó muchísimo la atención a la desesperación en nivel de de desesperación de de los venezolanos en Cuéntame también lo hemos comentado el inicio del programa sobre todo volviendo un poco a esa primera etapa no ese primer viaje que existe en mayo del año pasado en quién era Khyber Cubero y que le ha pasado qué le pasó

Voz 16 08:45 bueno claro y de hecho así así comienza el el Proyecto Venezuela agravaron un documental con la productora británica el tal ellos de operador de cámara y entonces mientras estamos haciendo las entrevistas Si mientras pues colocar los trípode Si los micrófonos y tal pues hablo esto la gente in en clientes mediador atención que en una historia que empezó a ver como que se repetía era que la gente hablaba de familiares suyos son vecinos amigos eh que estaban presos los habían matado

Voz 17 09:16 para haber salir a a robar algo arroba

Voz 16 09:19 motos para venderlos los recambios sopor a ver saliendo a yendo es a mí me sorprendió e como lo tenían de asimilado no el hecho de yo creo que por ejemplo en España si si un familiar nuestro estuviese cumpliendo condena por salir a robar no lo contaríamos así como noviembre

Voz 0861 09:36 no pudo a la vez

Voz 16 09:39 entonces ahí es cuando empiezan bestial no el cuando ves a la madre que te habla tranquilamente como su hijo sale robar motos y cuando ya la pregunta es claro que es que ella tiene leucemia y que y que se va a morir pero que lo tiene acceso a las medicinas empiezas a ponerle ya un poco de contexto empiezas a entender porque ésa no banalización pero esa asimilación no del crimen y entonces es un muy buen ejemplo de esto es el que decías estuve de cool pero no la que yo recuerdo salió a robar un restaurante eh porque es que llegue a no ser roban Llanos robar joyerías porque quedan muchas no eh pero ya no sé Se va a robar tiendas de lujo o incluso carros la gente va a robar a los restaurantes al pero a robar las neveras sea lo que está dentro de las neveras bajar la caja registradora porque es que eh eh para para comprarte un kilo de pollo a lo mejor son en aquel momento a lo mejor eran cuatro millones de bolívares

Voz 15 10:39 entonces el dinero eh

Voz 16 10:42 ha perdido el valor valen menos que el papel en el que está impreso en la gente va a robar restaurantes pubs San comida no

Voz 7 10:50 W

Voz 16 10:51 lo mató la policía esa misma noche en cuestión de minutos Business

Voz 0861 10:55 a poder ver tus fotos en la web de la Cadena SER pero sí que me gusta que no es de escribas alguna de las fotos que te han reconocido por las que te han premiado en donde las hiciste quiénes son los protagonistas y sobre todo en fin que buscabas también cuando a este esos momentos tan tan impactantes que comentábamos

Voz 15 11:12 goles yo creo que una de las fotos e de de es

Voz 16 11:16 este trabajo que trabajó en particular eh que es más que más me ha impactado al hacerla es la la de los calabozos y sabes la de

Voz 0034 11:26 el cura que se ven las rejas no a los dos lados con varias manos no es asomándose no

Voz 16 11:34 salen por las pues la reja Ése es el calabozo de de de una comisaría de policía es no es una cárcel in ese es un calabozo en el que la gente debería estar pues un máximo de las veinticuatro cuarenta y ocho horas hasta que pase a disposición judicial Illa bueno pues los lleven a a un centro penitenciario les pongan en libertad bueno en ese calabozo había gente que llevaba dos años porque el retraso judicial la y la burocracia la del sistema de depresiones de prisiones ha colapsado ya de tal manera que que a la gente la de las cárceles están tan tan abarrotadas

Voz 18 12:15 que la gente simplemente ya la la tienen asignada en los calabozos porque la policía lo sabe qué hacer

Voz 7 12:20 con porque son ellos pues mucho porque es precisamente

Voz 16 12:25 claro pues muchísimos muchísimos me contaron que estaba porque habían

Voz 17 12:29 pido a a robar en el mercado habían salido arroba

Voz 16 12:32 hay muchísima gente lo que hace robar motos porque los repuestos de las motos están son muy difíciles de conseguir ahora mismo en Venezuela y entonces tiene un precio muy elevado siempre consigue su la tiene ser propuestos para la para el motor para los neumáticos etc entonces la muchísimos de ellos me contaron que que bueno que tenían una vida a ver ricos no sería nunca eso por supuesto pero que que tenían un trabajo he llevado una vida humilde probablemente en alguno de de las barriadas y demás pero que llevaba una vida una vida normal dentro de

Voz 15 13:07 eso ya te digo yo una vida humilde pero que que

Voz 16 13:10 desde los últimos años con la crisis que ha sido absolutamente imposible conseguir comida y que hundía fruto de las esperadas salen a la calle a robar una moto o un restaurante y luego como le pasó a que hay que ver era un hubiera era barrendero era un empleado municipal sea era funcionario imagínate tenía el salario asegurado es que el salario no no te dan para dar medio kilo de pollo

Voz 7 13:30 sí es que muchos de estos chicos

Voz 16 13:33 qué como tampoco de experiencia en lo que llaman aquí ser un malandros que esto es un ladrón un secuestrados etcétera como lo tiene la experiencia pues es que les pillara el primero o el segundo día no

Voz 1444 13:45 otra de las imágenes

Voz 16 13:47 eh que apareció una mujer embarazada en que ésta es su hijo tumbado en la en la en en en otra habitación que sale Sevilla a través de un reflejo de la puerta a ellos les pasó lo mismo o sea ellos tenían los dos trabajaban IRI y tenía un hijo y bueno llevado una vida humilde esto es en Petare que es uno de los barrios más grandes de América Latina Wozzeck te puedes hacer una idea es una vida humilde una vida sin si se lujos por supuesto pero bueno los dos trabajaban se mantenían tenía en su propia casa tenían al niño y demás pero pero llega un momento en el que era que fue imposible conseguir comida eh pues el padre que salió a la calle desesperado anoche a ver qué podía robar lo mismo creo que fue creo que en el segundo intento está cumpliendo condena ya embarazada de hechos Val habrá tenido llegas aquí imagínate imagínate la situación

Voz 0861 14:46 total Ignacio tú si no me equivoco creo que has colaborado con con varias ONG es entre ellas por ejemplo Save the Children también con con Unicef esto suele hemos de nuestra enviada especial hay en Venezuela Ana Terradillos ha podido también un recorrido por las situaciones más dramáticas puede ir encontrando una de las más impactantes ha sido la situación en alguno de los hospitales el Hospital Materno de allí de de de Caracas yo no sé si hay en tu trayectoria en tu experiencia que tu objetivo tu cámara seguro que ha estado en mogollón de muchos sitios y muchos países no sé si esas deseó acción que estás REC contándonos ahora mismo la hemos visto en algún otro lugar en cuenta a un símil alguna comparación entre lo que está viendo la misma en Venezuela y lo que te has encontrado en otros escenarios también bastante delicados

Voz 15 15:29 a tu pues es muy buena pregunta a este tipo de desesperación no la he visto situaciones peores que la que sale en Venezuela

Voz 16 15:39 sí puedo decir que en comparación con lo que he visto por ejemplo el Etiopía en Mauritania Venezuela es un es un spa sabes eso un de ellos

Voz 0861 15:47 entre otros programa y otra de raro no

Voz 15 15:50 claro pero tú sabes que que la felicidad ir y lo que uno espera de la vida hay clases relativo entonces el problema de los venezolanos es que hace cinco años eh sí tenía casas si tenían comida y tenía

Voz 16 16:02 en supermercados abastecidos sí tenía en repuestos para la moto

Voz 15 16:06 iba a día de hoy no entonces la dentro de esa relatividad lo de lo que de lo que uno espera de la vida y lo que cree además que es justo para él que se merece en Venezuela la situación es mucho más aguda porque ellos es es es mucha gente que que que le esto le pilla de nuevas sabes en Etiopía

Voz 16 16:30 el flamenco la mayoría de las personas a algún familiar suyo probablemente algún hermanos hayan muerto durante la infancia por Poor de hambre directamente durante algunas aquí a Chaves a la hermana casado en fin a esas situaciones mucho más duras pero que supongo que que las que las diatribas forma por por una cuestión a lo mejor depurada costumbre no es es una barbaridad lo que estoy diciendo

Voz 7 16:54 bueno suena terrible pero te entendemos perfectamente porque quizá no en lo previsible de una situación tan tan crítica no como la que se puede ir en imparable en África bueno pues claro

Voz 0861 17:06 hay Ignacio ya parquet terminando obviamente no la situación ahora mismo en Venezuela es es convulsa en no sabemos qué va a pasar en cuestión de de es prácticamente unas unas cuantas horas en esta semana ha sido bastante complicada la situación con varios compañeros con varios periodistas de la agencia Efe también te quiere preguntar un poco por cómo está yendo el trabajo en el terreno es decir no se sitúa el detectado en fin algún tipo de miedo a esa detención miedo a que te deporte

Voz 16 17:31 bueno el miedo lo tienes lo tienes siempre

Voz 18 17:33 pero no sólo no sólo ahora esta semana en el del viaje anterior también lo lo tienes constantemente estas siempre mirando por encima

Voz 16 17:42 la el hombro siempre preocupados siempre además en mi caso es el fotógrafo con un redactor bueno me va a matar cuando escuchen esto lo ponen los redactores con creaciones es donde lo tienen más fácil porque no lo necesita el sacar una cámara hay ponérsela delante de la cara para hacer su su trabajo no creo los foto sentido estamos mucho en más vendidos en sí esta es complicado hay que tener mucho cuidado al que las con muchos ojos

Voz 15 18:10 Venezuela es un país en el que hay muchas historias la gente se puede trabajar muy bien la gente es encantadora está muy dispuesta

Voz 16 18:18 a colaborar en ese sentido es un país maravilloso para trabajar tiene el inconveniente de que los servicios de inteligencia patrullan la ciudad abiertamente con metralletas ICO casco en todo terrenos

Voz 7 18:33 por qué ahora mismo y Angulo suena Ignacio ahora mismo hay alguna zona

Voz 0034 18:36 que tú por ejemplo no quieras o no te atrevías a a meterte es decir a un lugar en el que realmente tenga un poco la la sensación de que Si das el paso bueno pues de fin vas a estar muy perseguido muy vigilado quizás bueno pues a lo mejor correr la suerte de de de estos compañeros de de la Agencia EFE

Voz 15 18:56 hay un edificio aquí que es Clemente conocidos que es donde torturando a todos los presos políticos

Voz 16 19:04 eh claro pero es que esa zona eso es una X tremenda en en nuestro mapa cuando los volvemos por por esto de la porque para que no pasa cerca el centro de la ciudad es también complicado está lleno de policía luego por ejemplo hay un centro comercial muy grande donde hay desabastecimiento brutal que está muy custodiado también por la policía para que los fotógrafos las fotos Button

Voz 15 19:28 sí sí sí tienes que más o menos conocer la ciudad

Voz 16 19:32 oir con alguien que será con los que a la conozca muy bien luego por ejemplo el martes pasado en estuve haciendo un encargo para para Bloomberg y entonces me pidieron la noche veintitrés de enero el día que el auto proclamación de Guaita o como pretende imperio y las fuerzas especiales

Voz 15 19:52 ah y entraron en uno de los barrios si no si mataron a varios manifestantes

Voz 16 19:59 varias personas que habían estado manifestando esta tarde no entonces bueno me pidieron que fuera para ya echar un ojo ya bueno pues había fuerte dispositivo policial no se podía entrar el barrio Imperio estaba acordonado en fin claro complicado hay que moverse con con con juega hoy que los deber

Voz 0034 20:18 pues Ignacio Marín mucho cuidado sobre todo suerte con con el trabajo y te felicitamos de nuevo por por ese premio galardonado por los premios Luis Valdepeñas gracias por estar con nosotros y por ser hoy nuestros ojos allí en Venezuela un abrazo muy fuerte

Voz 16 20:32 un abrazo para vosotros muchas gracias

Voz 19 20:42 tras

Voz 0861 20:58 bueno después de que por Venezuela con Ignacio Marín vamos a sumar ahora en Punto de Fuga labor activista de una abogada especializada en los derechos de las mujeres que tiene una visión única de uno de los peores genocidios del siglo XXI la crisis de los rojillos gracias Sultana saber a perfectamente porque ella pertenece a esta minoría musulmana Gracia ha estado aquí en España participando en el ciclo Mujeres contra la impunidad que organiza la Casa Encendida Icon ella hablado nuestra compañera Victor

Voz 1460 21:31 el García Sultan ha trabajado con los refugiados de su etnia en Bangladesh ha documentado traumas violaciones tráfico de seres humanos en el ámbito de los rojilla ha trabajado en los campos de refugiados y a partir de sus testimonios ha elaborado informes en los que se relataba el uso masivo y sistemático de la violencia sexual durante las persecuciones ejecuciones perpetradas por el Ejército de Miami Mar contra los rojilla esos informes han llegado a Naciones Unidas que ha aprobado varias resoluciones para condenar la situación y aplicar sanciones

Voz 1444 22:05 la presión presión sobre el Gobierno de Myanmar para romper el sistema esto no es una cuestión de dejarlo estar sino de presionar a quién lo ha hecho para recuperar los derechos de la gente hablo de presionar al sistema

Voz 1460 22:21 dar ya no tiene al triunvirato militar al frente de su Gobierno ahora tras unas elecciones supuestamente libres y con observadores internacionales hay una coalición de gobierno en la que tiene una posición dominante el partido de la que fuera Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi en arresto domiciliario por el régimen militar durante más de una década ahora ella la galardonada con el Nobel cierra los ojos al genocidio que los birmanos están llevando a cabo contra los Rolling jazz según la investigadora

Voz 1444 22:53 ella no tiene sentimiento alguno por las etnias de Birmania pero no solo sobre nosotros los rojilla sino con otros grupos minoritarios ella es un agente del sistema del dinero de la política y le conviene mucho más cerrar los ojos y hacérsela ciega sobre lo que está pasando

Voz 1460 23:10 en agosto de dos mil diecisiete el ejército de Miami mar intensificó las persecuciones destinadas al exterminio de la población rojilla una población musulmana que vivía al norte de Rahim en Birmania de

Voz 0861 23:22 desde hacía siglos ya los que el estado de

Voz 1460 23:25 en la actual me haya mar no reconoce ni ciudadanía ni libertad de movimientos ni tampoco de acuciado

Voz 1444 23:34 religión y política son dos malas combinaciones los rojillos quieren tener poder político son musulmanes diferentes del resto del país política religión no deben ir de la mano

Voz 1460 23:46 han matado el Ejército a veinticinco mil hombres mujeres y niños ya han obligado a cerca de un millón de personas a huir de su tierra

Voz 3 23:56 las

Voz 1444 23:56 otras son que del millón de refugiados más del setenta por ciento son mujeres y niños

Voz 1460 24:01 treinta por ciento del total de rosquillas el ejército ha violado a mujeres y niñas que según la investigadora

Voz 1444 24:07 ningún me tantas mujeres valientes violadas son muchas más de las que hemos podido documentar alguna sobrevivieron otras no lo hicieron algunas dieron a luz otras no más de diez mil

Voz 1460 24:21 una lista interminable de abusos daños y afrentas contra una población que sólo quiere su tierra para vivir en ella con los derechos de cualquier sociedad democrática

Voz 1444 24:32 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 20 24:34 bueno bueno bueno bueno bueno

Voz 21 24:51 hola

Voz 22 24:53 el rechazo social ilegal ha provocado que el colectivo LGTB iba a la homosexualidad de manera oculta en Marruecos

Voz 23 24:59 incluso que turistas homosexuales se piensen mucho el visitar el país magrebí porque en las páginas de los ministerios de Exteriores advierten que las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas el artículo cuatrocientos ochenta y nueve del Código Penal marroquí criminaliza la homosexualidad está castigada con cárcel de seis meses a tres años y con una multa de veinte haciendo los desde la independencia de Marruecos en mil novecientos cincuenta y seis más de cinco mil homosexuales han pasado por los tribunales siendo en su mayoría hombres y actualmente hay ciudadanos cumpliendo condenas por su condición sexual sin embargo según la información del Movimiento alternativo por las libertades individuales Malí las detenciones han descendido últimamente pero no la violencia social ni institucional su portavoz Sun las GAR lo explica en una entrevista en la SER nace perdieron son

Voz 1444 25:46 a la mili hizo Aguirre sí sí

Voz 3 25:49 yo lo esas personas son aisladas

Voz 23 25:52 agredidas violentada podemos ver que también condenadas sufren mucho las personas víctimas de la GTI obvia mil cuentan poco solas

Voz 1444 26:00 al no han han citó la lucha

Voz 23 26:03 contra la homofobia es muy compleja estos últimos años aparecieron colectivos que se han interesado por las personas LGTB pero las grandes asociaciones con estatuto Si bien implantadas en Marruecos no trabajan el tema is echan en falta acciones en el país tampoco está visualizado en los medios ni por parte de las instituciones en el caso de la homosexualidad femenina Alce have no se menciona en el Corán y apenas ha sido tratada o estudiada la situación de las lesbianas transexuales está más estigmatizada explican desde Malia además de que son más alentadas en una sociedad patriarcal que las obliga a casarse y a tener hijos

Voz 7 26:39 ante la talla bienvenido a punto de fuga Marjah van Mar

Voz 0861 26:43 bueno os lo hemos comentado hace unos minutos al inicio del programa hoy desde Sevilla nos atiende uno de los referentes de la liberación sexual en el mundo árabe nuestra compañera se ve Moreno en los acaba de trazar el mapa de la represión que sigue sufriendo el colectivo homosexual en Marruecos Abdellah L pregunto usted que ha pasado por el miedo por la soledad y también por el exilio sigue detectando que esa represión existe aún en Marruecos

Voz 3 27:09 ah es decir la situación en la que infancia en Marruecos es algo porque yo me también que sólo común sexual evidentemente en la soledad pues también de escaso pero este rechazo no era el de mi familia y el de la sociedad sino el que obliga a las persona que son homófobos a rechazar persona como yo lo que ha calificado de los años setenta y ochenta hay cada vez más homosexuales que desafía la sociedad marroquí poder marroquí se expresan libremente a Internet en Instagram de asociación no hay asociaciones y como va la revista igualmente Marruecos en la edad del que se llama Pascual Hung pero a pesar de todo ello la ley marroquí sigue persiguiendo los homosexuales lo criminaliza lo que empuja a la gente para estar totalmente libre bueno

Voz 0861 28:18 mente no han cambiado mucho las las cosas desde entonces en el líder de la que que Rashid fue el primer marroquí que confesó su homosexualidad en en su país en Marruecos aquel nombre era un pseudónimo muy pocos conocen su su verdadera identidad no sé usted es uno de esos pocos con el tiempo sabido quién quién era racista

Voz 3 28:37 eh haga uso Rashid no conozco su verdadero nombre pero no tengo el derecho de esas lo para mí es grande Torme ayudante cuando era pequeño algo en Francia o pues lo ISI aún más abiertamente diciendo en mi propio nombre de familia o perdido pero sin que hubiese una guerra lo que es fundamental aquí que cada cual con su extremidad literaria allá el tributado de ayudar a los demás y hacemos ves la calidad hizo vetado interpelar Podemos porque finalmente la homofobia se alimenta de la visión politica que tenemos sobre los ciudadanos marroquí ya sean homosexuales o te va es que la ley siquiera criminalizando lo mismo individuo por eso hay que intentarlo hechas sabe está pensiones pero por desgracia también se lleva parte de la sociedad que demostrar el dedo

Voz 0861 29:44 buenos ya lo comentado ahora mismo de la usted en su caso no recurrió a ningún pseudónimo le pregunto apagado algún precio por ello

Voz 3 29:54 creo que todos los homosexuales pagan un precio al Congreso muy fuerte cuando son niños cuando son adolescentes descubren que son homosexuales porque entiende a rápidamente que el mundo no le va a acompañar esta tras ellos ir a contrario va intentará detenerlos o va a violar a matarlo echarlo o al menos que no se sintiese como personas como los demás ese es el precio más fuerte continuó una ve que es adulto como yo que tengo cuarenta y cinco años estamos bastante arrimado el humo pero intelectualmente All de fondo para poder defenderme eso no significa que no reciba amenazas

Voz 0861 30:36 bueno repite mucho no le la la la soledad no que que le acompañó en en aquel momento en en su infancia eh con aquella confesión después llegó el exilio no sé si esa transición en esa transición también ha pasado por la nostalgia de de su casi de su familia no sé que echa de

Voz 3 30:51 los yo creo que lo más que quiere el exilio cuando uno está dado de su familia de su hermano de mi hermanas yo los a mapa yo

Voz 0861 31:01 por ello me amaba también de otro modo

Voz 3 31:05 pero debido al espacio político y social donde vivíamos que no permitía la libertad de lo de individuo pues efectivamente les llevaba a rechazar me siguió pensé dejar en Marruecos no es que no amaba me familia o los marroquí no era salir de la pobreza porque yo vengo de una familia muy pobre con muchas dificultades económicas y había que buscar un metro de inspirarse de otra persona para poder seguir viviendo por eso el deseo es salir de la pobreza oculto mi búsqueda descolocó un homosexual libre es la vergüenza no es difícil abandonarlas pero cuando unos sesenta sobrevuela la finalidad de salida pobreza éste sí que un vuelo insurgentes puedo trabajar es cero uno homosexual libre liberados que era algo casi imposible de conseguir ya porque yo era muy niño no tenían y poder porque tanto me tenía que luchar con la realidad de Marruecos de la localidad donde vivía cómodo el pobre IMI camilla era muy como yo era homosexual le planteaba problemas de confesar que Malia desmanes también tenía problemas madre tenía problemas con todos los días hay que buscar algo de comer no lo digo el encargo de ocuparse de un pequeño maricón como yo y que iba a plantear más problemas en su estrategia de sobrevivir es eso lo más difícil negociar cómo vivir con personas de las cuales estamos ahí todos junto luchando por la pobreza para comer ya que estoy en esta solidaridad con ellos algo en ellos el rechazo de la talla

Voz 0861 33:02 eso menciona a alguno de sus libros porque ya ya ese escritor cineasta es una referencia internacional por la crudeza no de de sus relatos es su última novela el que es digno de ser amado de la editorial Cabaret Voltaire es una confesión desgarradora de un hijo a su madre es un alegato a la necesidad de escupir el dolor acumulado es un alegato no también a la necesidad de de saldar cuentas de curarse las heridas las secuelas de de ese miedo a hacer pública no la la homosexualidad en nuestro corresponsal en Rabat nos decía esta mañana verá que usted es el Mohamed Chukri de siglo XXI es de mal

Voz 3 33:39 estaba amable Mohamed Mohamed su él es el padre de todos los sectores a que hoy en día ha abierto una puerta enorme para nosotros para decir la sociedad al bajo es más hueco tal y como se transformarlo en una a las lenguas literaria al mismo tiempo brutal poética también desnuda incluso pública en alguna parece toda la estética todos los desafíos sociales que existen en la juego él lo ha conseguido transformar en palabras de Arabia tirarlo a la cara de las sociedades para mí la mayor uso mejor conocimiento la literatura deberían ser estos encontrar eficacia mucha fuerza para guitarra esa misma violencia que ellos no son los demás que son violentos yo también puedo serlo cuando como al familia mío Moccia su calidad yo también tenía el deseo de la literatura está para la idea tomaron los desafíos interiores de una sociedad las convertirlo en la forma más radical posible intento hacer esto de manera más fuerte en esta radicalidad el ladrón la lo que es digno de este poniendo la homosexualidad del ITER Casandra hacia el colonialismo francés Francia lo anunciado Marruecos durante cuarenta y como ese colonialismo siguen en tanto nuestra pida nosotros antiguos dije nada en lo impone sus reglas incluso de utilizar el francés puede no ser un fuera una riqueza sino por seguir con el colonialismo y esté arrogancia que en el accidente pues mucho que yo quiero hacer un escritor que intenta ser más libre yo sigo siendo a los ojos de muchos nada maricón no le interesa lo que yo he querido no solamente quieren oír hablar de ese homosexual que se libera escupe país pero si yo soy Benedicto con el país no es la finalidad de darle la espalda sino más bien te ayuda a iniciar algo que ocurrirá Jones estoy en una visión egoísta o enquista yo creo que el homosexuales están en el mejor sitio para comprender la humillación de los demás lo ciudad gran que hoy en día por ejemplo Hess desde ese punto de vista esa legitimidad que incrementó escribir al menor con la mayor sinceridad posibles

Voz 0861 36:31 Abdellah se ha mostrado muy crítico con el colonialismo de Occidente con esa mirada no que tenemos aquí de alguna forma de la represión de la homosexualidad en en los países árabes le pregunto qué tipo de clichés tenemos el occidente qué daño les hacen

Voz 3 36:46 estás sola puestos cedés a Tadesse el turismo sexual ya sea heterosexual empezó a homosexual en la mayor a personarse en atraído por los exóticos las asiáticos los musulmanes la gente que tiene en el sur y que corresponde con payeses antiguamente colonizados por la Icex occidentales estos mismos esquemas que se crea en torno a los colonizados son los que más psicológico orientalista y colonialista desgraciadamente le siguen interfiriendo en las relaciones entre occidentales en la persona de allí sigue pensando que todos somos como salvajes se sigue creyendo que no merecemos la libertad de siguen pensando que esta gente no sabe ni siquiera de lo que es la libertad en Occidente como si necesitas para convencer sea el mismo que tiene la verdadera libertad le hace falta otras personas que liven según la mal para él me refiero en la esclavitud gente que en estas siquiera es que de liberarse para ayudar a estas personas en realizar no se ponen sobre ello nuestro sistema de piénsalo lo sin duda los derechos del hombre en Europa y hay libertad pero esta libertad esa consiguió tras muchas lucha se mucha personas han sacrificado para dedicar algo por lo tanto lo mínimo que se podría CD reconoce a los demás el derecho ellos también esa lucha en el tiempo que necesiten eh que pierdes más Saban suele muy literaturas más al pasado que no ha sido está ahí presente en mi vida que veo en Europa con de su racismo que aparezca de ese país que estamos ahí o trenca Hay que leer va a volver otra vez nos planteamos a que nunca porque si estamos la libertad total estamos en Occidente estamos eh qué ser odio y el rechazo del otro vuelve que es lo que ocurre es que incluso en la tierra donde están las luces y luego es el rechazo del otro sigue estando presente ya aquí hablar

Voz 0861 39:12 de de la libertad en usted ha dicho que la primavera árabe no ha muerto pero donde está que ha sido Bella

Voz 3 39:22 yo soy un gran defensor de los la primavera árabe fue un momento muy importante mi vida yo apenas si tenía treinta y ocho años se vio de pronto en el mundo árabe de conciencia individuos que se despertaban ha organizada para intentar hacer un cambio en la vida obviamente las consecuencias políticas pese a que te hacen esperar hemos visto cambio complicaciones pero no es una raza anular esa luz que llegó en nuestras vidas una concienciación política está bajo está presente Carme podrán decir bueno pero cuando hubo elecciones otra vez los partido islamista han ganado yo esto los Partido Islámico se preparaban al poder desde hace mucho tiempo estaba en el terreno hoy sabían cómo hacer votar las personas pero Jato a aquellos que participaron en la primavera árabe son jóvenes jóvenes que están en una óptica era diferente y otra dinámica pues desgraciadamente no han encontrado nadie para que le ayudase a transformar esa luz es una fuerza política que cambie de la gente Occidente lo vio cómo se desarrollaban los ricos árabe y que estaba con los que a todos les han dicho vamos deja que jueguen como niños y muy rápidamente contrapoder ha vuelto pero no es una razón para olvidar que la primavera árabe existió es como no decir que esta muerto para mí no está muerto este movimiento en el movimiento el veintiocho de febrero entre los jóvenes estarán ahí en lo que habían escrito tenía por intención penalizar la homosexualidad Marruecos ahí había muchos homosexuales que estaban en este partido que se manifestaba en la calle y esto me da para mí un elemento de esperanza que no se ha plasmado como que por el momento pero siguen Mi corazón esa esperanza

Voz 0861 41:30 se nos acaba el tiempo pero me queda una última pregunta Poor por hacerle de alguna forma no la infancia en los marca todos le pregunto ahora en qué papel juegan los maestros de la escuela coránica he leído que que usted dijo hacía tiempo que que es bastante común que entre esos maestros en ocasiones esconden pederastas esto es cierto

Voz 3 41:50 sí por supuesto pero yo creo que como es en las iglesias también en Occidente hay muchos redactores que violan los niños cuando son muy pequeños desgraciadamente esto también existe en Marruecos por supuesto eso no hay que ocultarlo en Lizarra los ojo hay que recordar que los vi las violaciones la abusar los jóvenes niños niñas les hace hace sobretodo en el espacio donde hay más confianza posible en el despacho de la enseñanza y sobretodo en el espacio de la zarandeado es Tango otro tabú que algún día te deberías de romper también a Marruecos y no solamente en Marruecos desde luego

Voz 0861 42:39 aquí la Iglesia no de alguna forma también en en todo Europa y a nivel internacional siempre han intentado silenciar ese tipo de de casos de abusos hacia los hacen los menores allí también se ha hecho lo mismo de alguna forma en Marruecos

Voz 3 42:53 eso es una cuestión de poder porque la Iglesia lo he dicho en Europa es pues no quería perder su poder en el que la dunas tenía personas muy bien situado en la política para cerrar los ojos y por lo tanto no creo que esos redactores sexuales en la Iglesia europea o internacional fueran no se conocía sin se sabía pero bueno te dejaba yo creo que el exactamente lo mismo en Marruecos

Voz 0861 43:22 pues delata ya han sido un auténtico placer tenerle con nosotros mucha suerte con con su libro El que es digno de ser amado de verdad muchas gracias por estar con nosotros su CRAM ha

Voz 3 43:32 estoy yo me esta situación quiso con todos los saludos a aquellos que puedan oir mi voz existe reconozcan marroquí equipazo el MoMA en Marruecos no sólo en no

Voz 0861 43:49 el Foro allí en Marruecos continúa nuestra compañera Sonia Moreno en euskera una pregunta por aclarar Sonia sobre lo que está ocurriendo aquí con las peticiones de asilo porque hay un auténtico tapón en España no están concediendo peticiones de asilo a los homosexuales que vende de Marruecos te pregunto qué está pasando Sonia cuando comenzaron a darse esos primeros visados de asilo a los homosexuales marroquíes

Voz 1594 44:14 pues las primeras denuncias de persecución sexual en Marruecos Javier sucedieron en mil novecientos noventa y siete Entonces Estados Unidos concedió asilo o marroquí de veintiocho años porque consiguió demostrar que había huido a causa de los malos tratos por su propio padre y también por la amenaza de prisión del Gobierno por ser homosexual en la actualidad ese continuo maltratando a los homosexuales violando hinchando los los jóvenes homosexuales con los que tuvimos oportunidad a hablar coinciden y relatan que han sufrido situaciones de abuso extremo incluida la violencia física ejercida por familiares rechazo reiterado y generalizado por parte de la sociedad y agresiones físicas en la calle ahora es verdad que los homosexuales de comienzan a agrupar en los colectivos LGTB y no legalizados por el Gobierno y se unen a las asociaciones pro derechos humanos que en algunos casos como Malí les ayuda a solicitar el asilo el caso más reciente de violencia ciudadana aquí en Marruecos es el de travestis Shafiq agredido en Nochevieja por ir vestido de

Voz 1444 45:08 Hair la propia policía llamó a la prensa el

Voz 1594 45:11 quizá no en en medio de la calle además de filmar le difundieron sus datos personales ahora es solicitante de asilo en Europa aunque nunca pensó dejar su país esto es lo que contaba la SER desde Marrakech

Voz 25 45:22 el eh

Voz 26 45:23 Modi yo no hago existe Armin eh

Voz 1444 45:27 ha estado ahí

Voz 27 45:29 me creo que mi vida a quemarlo cuesta porque no puede trabajar tampoco puedo seguir aquí en mi casa porque tengo miedo de que venga alguien a buscarme y me pegue la misma que esta gente en el Islam penalizan la homosexualidad es por eso que pidieron en Europa para poder vivir mi vida como yo quiero lo homosexual

Voz 26 45:49 el gol o crisis

Voz 1444 45:53 si en estos últimos años

Voz 1594 45:56 lo de solicitudes de asilo ha ido en ascenso en dos mil dieciséis Madrid atendió más de ciento cincuenta peticiones de asilo sexual procedentes de Marruecos jóvenes marroquíes que se autodenominan refugiados por su orientación sexual sin embargo la secretaria de Estado de Migraciones Consuelo Rumí decía esto en su visita a Rabat en el mes de octubre

Voz 28 46:14 Marruecos es un país que este ente el listado de los países a lo que se le concede asilo o refugio solicitar asilo porque saben que se demora su expulsión

Voz 1594 46:25 las víctimas sigan siendo condenadas a que Marruecos en Beni Malala hace un par de años un grupo de hombres golpearan una pareja y lo grabaron con el móvil para subirlo a Internet al denunciarlo el juez condenó a una de las víctimas a cuatro meses de prisión ya pagar cincuenta euros por ser homosexual así de esta manera Javier el agredido a cabo en prisión

Voz 29 46:43 el Mundo Express

Voz 1694 46:48 empezamos en Brasil allí el periódico O Globo uno de los medios de comunicación más importantes del país cuenta ahora que existe una conexión entre sonaron y el asesinato de Manuel Franco la diputada activista Aida

Voz 30 46:59 defensora de los derechos humanos que fue asesinada en

Voz 1694 47:01 tío en marzo del año pasado Enrique García

Voz 0861 47:04 Conexión está entre el hijo del presidente brasileño el senador Flavio bolso negro y la mujer y la hija del principal sospechoso del asesinato de María L el capitán Adriano Magadán

Voz 1772 47:13 es las dos trabajaron para sonar hasta noviembre meses después del asesinato trabajaron para él en su gabinete la Fiscalía ordenó hace unas semanas la detención del capitán de Magalhaes por la muerte de María le pero él se ha dado a la fuga y no se sabe dónde está el mes pasado en Punto de Fuga hablamos con la madre de María le decía que no sabía quién había asesinado a su hija pero que seguro que era un crimen perfectamente planificado el

Voz 1444 47:37 sabe que está sabes

Voz 31 47:41 Marilyn como Elton John Goodman y no sabemos quién está por detrás de ACS nardo pero sí claro sabemos que Marie L ha incomodado ha molestado a mucha gente no porque Mariela concejal llegue en este espacio de poder que es básicamente un espacio ocupado por Ibon justo

Voz 1772 48:03 María le Franco es un símbolo de la lucha feminista y por los derechos LGTB y en Brasil la mataron de cuatro disparos cuando volvía de participar en un acto con mujeres y desde entonces su madre busca justicia además de la orden de detención a ese capitán hay otros cinco detenidos entre ellos un comandante y un teniente uno de ellos recibió en dos mil cuatro un homenaje por parte del propio Flavio bolso nada seis

Voz 1694 48:26 personas mueren al día intentando cruzar el Mediterráneo es la conclusión del informe que ha presentado esta semana ACNUR según sus datos el número de personas que mueren intentando llegar a Europa cruzando el mar aumenta más de dos mil doscientas murieron en dos mil dieciocho Nico Casal

Voz 1620 48:41 ya Naciones Unidas señala que la reducción de los operativos de búsqueda y rescate contribuye a que el Mediterráneo sea la ruta migratoria más mortíferas del mundo dos mil doscientos setenta y cinco muertos en dos mil dieciocho de media seis diarios a pesar de que se han reducido la llegada a Europa en más de un noventa por ciento con respecto a dos mil quince mientras el Gobierno español sigue sin permitir que barcos como el Open Arms o el Aita Mari puedan volver a la zona de rescate la representante en España Francesca Frist en declaró

Voz 1444 49:05 en ganase las ONG son unos actores claves en el rescate marítimo el Alto Comisionado lo ha expresado muy claramente Hay yo lo subrayo que salvaba vidas no es una opción es una obligación tanto moral como una buena tradición desde hace siglos y no es nada ideológico y las ONG es ahí tienen una un un un lugar y un sitio un papel muy importante sobre todo en este espacio político cada vez más restringido sin duda alguna

Voz 1620 49:37 sólo en los últimos cinco años se han producido diecisiete mil muertos en la ruta del Mediterráneo

Voz 1694 49:46 vamos a Palestina Amnistía Internacional denuncia que varias empresas de ocio o alojamientos turísticos como Airbnb o Book In están beneficiándose de crímenes de guerra ofrecen y anuncian alojamientos en los asentamientos israelíes corresponsal en Jerusalén Beatriz lo

Voz 32 50:00 alojamiento con vista al desierto cerca de ruinas históricas hospitalidad israelí ideal para familias la descripción suena perfecta las fotos no lo son menos pero tras esta idílica imagen pueda haber una situación ilegal una complicidad con la existencia de expansión de los asentamientos israelíes que se alza eh tierra palestina es decir con la ocupación israelí iniciada hace más de cincuenta años es el aviso de nuevo informe de Amnistía Internacional en el que la organización señala a los gigantes de incivismo el línea Airbnb Buck quien Trip Advisor y Hesperia por ofrecer alojamientos y ocio en estos asentamientos de Cisjordania y Jerusalén Este en su informe titulado Destino ocupación Amnistía analiza las ofertas de estas empresas en cinco lugares concretos y critica que no se informe correctamente a los clientes que reservan en su página web Amnistía Internacional pide a las empresas que dejen de hacer negocios en

Voz 22 50:56 aquí con los asentamientos insta a los gobiernos a impedir estas actividades por ley

Voz 1694 51:02 en Sierra Leona una buena noticia el Gobierno ha prohibido la mutilación genital femenina reconocida internacionalmente como una violación de derechos humanos y un riesgo para la salud de mujeres y niñas Sierra Leona es uno de los países en los que la mutilación está más arraigada tiene uno de los índices más elevados del mundo nueve de cada diez mujeres niñas la han sufrido

Voz 1444 51:22 mi hijo me escucho

Voz 1694 51:25 de de uva tiene vale cuenta hablan internacional que su familia la obligaba intento practicase las pero ya consiguió escapar aunque la prohibición es una buena noticia las organizaciones que luchan para erradicar la anal dado en numerosas ocasiones de que la mutilación sigue practicando en muchos países a pesar de ser ilegal Además hay otros como Chad Liberia Somalia en los que ni siquiera les el periodista iraní Venus Luchani ha ganado uno de los premios literarios más prestigiosos de Australia pero no ha podido recogerlo porque no tiene permitida la entrada al país es uno de los refugiados que han estado durante años encerrados en el centro que el Gobierno australiano tenía en manos en Papúa Nueva Guinea Australia paga para que manos y encierren a los refugiados que llegan a sus costas así que el mismo país que no le acoge y que le prohibe la entrada le concede ahora Un premio hace unos meses cuando aún estaba encerrado en ese centro hablamos

Voz 22 52:14 con eso no no sé lo que me va a pasar cuántos años más vamos a estar en estas prisiones en esta isla lo importante para nosotros empezar una nueva vida en un paisano claro cuando vamos a conseguir nuestra libertad sí sí

Voz 16 52:36 no están

Voz 22 52:38 jugando con nosotros australianos tortura para que volvamos a nuestro país

Voz 1694 52:48 en su libro que escribió desde el centro cuenta como el sistema de inmigración australiano está torturando a cientos de personas atrapadas en manos llenas

Voz 1444 52:55 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 33 52:59 no

Voz 34 53:03 eh

Voz 33 53:11 no

Voz 34 53:12 eh

