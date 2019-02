Punto de Fuga: 'Los cliches de occidente, amplifican la represión homosexual en Marruecos' (01/02/19)

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena SER

Voz 3 00:21 el rechazo social y legal ha provocado que el colectivo LGTB iba la homosexualidad de manera oculta en Marruecos incluso

Voz 4 00:27 eso que turistas homosexuales se piensen mucho el visitar el país magrebí porque en las páginas de los ministerios de Exteriores advierten que las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas el artículo cuatrocientos ochenta y nueve del Código Penal marroquí criminaliza la homosexualidad está castigada con cárcel de seis meses a tres años y con una multa de veinte a cien euros desde la independencia de Marruecos en mil novecientos cincuenta y seis más de cinco mil homosexuales han pasado por los tribunales siendo en su mayoría hombres y actualmente hay ciudadanos cumpliendo condenas por su condición sexual sin embargo según la información del Movimiento alternativo por las libertades individuales Malí las detenciones han descendido últimamente pero no la violencia social ni institucional su portavoz insistan largar lo explica en una entrevista en la SER nace practican son

Voz 3 01:17 yo lo que esas personas son aisladas añadas agredidas violentada podemos ver que también condenadas sufren mucho las personas víctimas de la ejecutiva podía encuentran poco solas en Almo han han citó la lucha contra

Voz 4 01:31 homofobia es muy compleja estos últimos años aparecieron colectivos que se han interesado por las personas LGTB pero las grandes asociaciones con estatuto Si bien implantadas en Marruecos no trabajan el tema is echan en falta acciones en el país tampoco está visualizado en los medios ni por parte de las instituciones en el caso de la homosexualidad femenina Alce have no se menciona en el Corán y apenas ha sido tratada o estudiada la situación de las lesbianas transexuales está más estigmatizada explican desde Malia además de que son más duelen entradas en una sociedad patriarcal que las obliga a casarse y a tener hijos

Voz 6 02:07 Adela Taller bienvenido a punto de fuga Marjah van Mark van

Voz 0861 02:11 bueno os lo hemos comentado hace unos minutos al inicio del programa hoy desde Sevilla nos atiende a uno de los referentes de la liberación sexual en el mundo árabe nuestra compañera soy de Moreno en los sacaba de trazar el mapa de la represión que sigue sufriendo el colectivo homosexual en Marruecos Abdellah le pregunto a usted que ha pasado por el miedo por la soledad y también por el exilio sigue detectando que esa represión existe aún en Marruecos

Voz 7 02:37 a la situación y la misma que en Marruecos es algo Hudson porque yo dijimos totalmente solo sexual evidente en una gran soledad pues también pero es que el rechazo no era el de mi familia el de la sociedad sino el sistema que obliga a las personas que son homófobos a rechazar una persona como yo lo que a cambio de los años setenta y ochenta hay cada vez más homosexuales que desafían la sociedad marroquí el poder el marroquí les el libremente Internet en Instagram de asociación no hay asociaciones como la revista igualmente en las hueco en la que se llama a Swat Hung pero a pesar de todo aquello la ley marroquíes sigue persiguiendo los homosexuales lo criminaliza puja a la gente estar totalmente libre bueno obviar

Voz 0861 03:46 de no han cambiado mucho las las cosas desde entonces el líder de la que que Rashid fue el primer marroquí que confesó su homosexualidad en en su país en Marruecos aquel nombre era un pseudónimo muy pocos conocen su su verdadera identidad no sé usted es uno de esos pocos con el tiempo ha sabido quién quién era Rashid haga uso

Voz 7 04:07 bueno pues Rashid o no conozco a su verdadero nombre pero no tengo el derecho de estas lo que para mí es gran y Torme ayudando como cuando era pequeño algo en Francia la yo lo hice aún más abiertamente diciendo en mi propio nombre de familia ya apellido pero sin que hubiese un Ayerra lo que fundamental aquí que cada cual con su literaria allá el tributado de ayudar a los demás ya lo ves la calidad hizo vetado interpelar Podemos porque finalmente la homofobia se alimenta de la visión política que tenemos porque los ciudadanos marroquí ya sean homosexuales o te Linares es que la ley sigue criminalizando lo mismo individuo por eso hay que intentarlo hechas sabe esta pensión pero por desgracia también se lleva parte sociedad concedemos Mostra del dedo buenos ya lo

Voz 0861 05:12 mentado ahora mismo de la usted en su caso no recurrió a ningún pseudónimo le pregunto apagado algún precio por ello

Voz 7 05:22 quiero que todos los homosexuales pagan un precio al Congreso muy fuerte cuando son niños cuando son adolescentes descubren que son homosexuales porque entiende rápidamente que el mundo no le va a acompañar destacó tras ellos ir a contrario va intentará detenerlos os va a violar a matarlo a echarlo o al menos que no se sintiese como personas como los demás y ese es el precio más fuerte de pagar continuó una ve que es adulto como yo que tengo cuarenta y cinco años estamos bastante armado intelectualmente All de fondo para poder defenderme eso no significa que no reciba amenazas

Voz 0861 06:04 bueno repite mucho no le la la soledad no que que le acompañó en en aquel momento en en su infancia con aquella confesión después llegó del exilio no sé si esa transición en esa transición también ha pasado por la nostalgia de su casi de su familia no sé que echa de

Voz 7 06:20 yo creo que lo más quiere el exilio cuando uno está dado de su familia de su hermano de mis hermanas yo los a mapa yo creo que en ello me amaba también de otro modo pero debido al espacio político y social donde vivíamos que no permitía la libertad de lo de individuo efectivamente les llevaba a rechazar me siguió pensé dejar la cuestión no es porque no amaba me familia o los marroquí no era salir de la pobreza porque yo vengo de una familia muy pobre con muchas dificultades cuando ya había que buscar un metro de inspirarse de otra persona para poder seguir viviendo por esto el deseo de salir de la pobreza no oculto mi búsqueda de un homosexual libre es la vergüenza no es difícil abandonarlas pero cuando uno se centra sobre la finalidad de salida pobreza éste sí que un buen sobre el puedo trabajar cero uno homosexual al libre liberado es algo casi imposible de conseguir esa cifra porque yo era muy niño no tenían ingresos para poder porque tanto me tenía que luchar con la realidad de Marruecos de la localidad donde vivía era muy pobre no email Camille era muy pobre y yo era homosexual le planteaba problemas de confesar que Malia desmanes también tenía problema madre tenía problemas con todos los días hay que buscar algo de comer con cara de ocuparse de un pequeño maricón como yo y que iba a plantear más problemas en sus estrategias de sobrevivir es eso lo que quieran negociar cómo vivir con personas de las cuales estamos todos juntos luchando por la pobreza para comer ya que estoy en esta solidaridad con ellos algo en ellos lo que rechazan la talla

Voz 0861 08:30 eso menciona a alguno de sus libros porque de la talla ese escritor cineasta es una referencia internacional por la crudeza no de de sus relatos es su última novela el que es digno de ser amado de la editorial Cabaret Voltaire es una confesión desgarradora de un hijo a su madre es un alegato a la necesidad de escupir el dolor acumulado es un alegato no también a la necesidad de de saldar cuentas de curarse las heridas las secuelas de de ese miedo a hacer pública no la la homosexualidad en nuestro corresponsal en Rabat nos decía esta mañana verá que usted es el Mohamed Chukri de Siglo XXI ésa es de

Voz 7 09:07 hacia va amable Mohamed Mohamed del es el padre de todos los equipos de manera que hoy en día ha abierto una puerta enorme para nosotros a decir la sociedad d'Alba como es más hueco tal y como es transformarlo en una de las lenguas literaria al mismo tiempo brutal poética también desnuda incluso pública en alguna parece toda la estética todos los desafíos sociales que existen en la juego él lo ha conseguido transformar en palabras en árabe tirarlo a la cara de la sociedades para mí la mayor uso está mejor conocimiento la literatura debería ser esto encontrar eficacia mucha fuerza para estar esa misma violencia que ellos no son los demás que son violentos yo también puedo serlo cuando yo con familia mi homosexualidad yo también tenía el deseo de la literatura está parar la idea tomaron los desafíos interiores de una sociedad convertirlo en la forma más radical posible intento hacer esto de manera de más fuerte en esta radicalidad plasmó en este ladrón la el que es digno de este momento la homosexualidad del casando hacia que colonialismo francés Francia lo anunciado Marruecos durante cuarenta y como ese con los enemigos siguen en tanto nuestros traducida nosotros los antiguos dije nada lo impone sus reglas incluso de utilizar el francés puede no ser una riqueza sino por seguir con el colonialismo y está arrogancia que en el accidente por mucho que yo quiero hacer un escritor que intenta ser más libre yo sigo siendo a los ojos te mucho nada maricón no le interesa lo que yo he querido solamente quieren oír hablar de ese homosexual que se libera escupe país pero si yo soy Benito con mi país no es la finalidad de darle la espalda sino más bien te ayuda a iniciar algo que ocurrirá Jones estoy en una visión egoísta o enquista yo creo que el homosexuales están en mejor sitio para comprender la humillación de lo demás lo sigue adelante el día por ejemplo es desde ese punto de vista esa legitimidad que intentó escribir al menor con la mayor sinceridad posible

Voz 0861 11:59 Abdellah se ha mostrado muy crítico con el colonialismo de de Occidente con esa mirada no que tenemos aquí de alguna forma de la represión de la homosexualidad en en los países árabes le pregunto qué tipo de clichés tenemos el occidente qué daño les hacen

Voz 7 12:14 estás eso puestos cedés a través el turismo sexual ya sea heterosexual empezó a homosexuales la mayoría mayor las personarse venga atraído por los exóticos los asiáticos los musulmanes la gente que que me Vallsur y que corresponde con payeses antiguamente colonizados por la Icex occidentales estos mismos esquemas que se crea en torno a los altos son esquemas psicológico orientalista y colonialista desgraciadamente siguen interfiriendo en las relaciones entre occidentales y la persona de allí se sigue pensando que todos somos como salvajes se sigue creyendo que no merecemos la libertad de siguen pensando que esta gente no sabe ni siquiera en lo que es la libertad en Occidente como Si necesitas para convencer sea el mismo que tiene la verdadera libertad le hace falta otras personas que liven

Voz 6 13:21 en un nada para él no

Voz 7 13:24 cero en la esclavitud o gente que en esta siquiera es quiere liberarse para ayudar a estas personas en realizar no se pone sobre ello nuestros esquema de lo sin duda hay los derechos del hombre sólo en Europa hay libertad lado pero está el IPC esa consiguió tras muchas lucha se muchas personas han sacrificado para dedicar por lo tanto lo mínimo que se podría sedes reconoce a los demás el derecho de ellos también esa lucha tanto en el tiempo que necesiten eh creo que en más Saban suele muy literatura más del pasado que no es conocido ahí presente en mi vida no me veo en Europa con toros de su racismo que aparecen de ese parece que estamos ahí o treinta Hay que leer va a volver otra vez nos planteamos es que nunca porque si estamos la libertad total estamos en Occidente estamos los de discusión eh que ser odio y el rechazo del otro vuelve que es lo que ocurre es que incluso en la tierra donde están las luces y luego es el rechazo del otro sigue estando presente ya aquí habla de

Voz 0861 14:40 o de la libertad en usted ha dicho que la primavera árabe no ha muerto pero donde está que ha sido Bella

Voz 7 14:50 yo soy un gran defensor de los la primavera árabe fue un momento muy importante Mi vida yo apenas si tenía treinta y ocho años y de pronto en el mundo árabe de conciencia individuos que se despertaban ya organizada para intentar hacer un cambio en la vida obviamente las consecuencia política Sierpes hacen esperar hemos visto Cándido complicaciones pero no es una anular esa luz que llegó en nuestras vidas una conciencia política estaba solo está presente claro me podrán decir bueno pero cuando hubo elecciones otra vez los partido islamista encarcelado yo contesto los Partido Islámico separaban al poder este impulso tiempo estaba en el terreno hoy sabían cómo hacer votar las personas pero Jato a aquellos que participaron en la primavera árabe son jóvenes jóvenes que están en una óptica diferente y otra dinámica pues desgraciadamente no han encontrado nadie para que le ayudase a transformar esa luz en una juezas política que cambie realmente la vida de la gente Occidente vio cómo se desarrollaban los ricos árabe y que estaba con los sectores han dicho vamos a dejar que jueguen como niños y muy rápidamente contrapoder ha vuelto pero no es una razón para olvidar que la primavera árabe existió lo cual no decir que está muerto para mí no está muerto este movimiento en el movimiento el veintiocho de febrero entre los jóvenes estarán ahí lo que habían escrito tenía por intención que es penalizar la homosexualidad Marruecos ahí había mucho homosexuales que estaban en este partido que se manifestaba en la calle y esto me da para mí un elemento de esperanza es que no se ha plasmado como por el momento pero siguen Mi corazón esa esperanza

Voz 0861 16:58 se nos acaba el tiempo pero me queda una última pregunta por por hacerle de alguna forma no la infancia en los marca todos le pregunto ahora en qué papel juegan los maestros de la escuela coránica he leído que que usted dijo hacía tiempo no que que es bastante común que entre esos Nuestros en ocasiones esconden pederastas esto es cierto

Voz 7 17:19 por supuesto pero yo creo que como es en las iglesias también en Occidente hay muchos redactores que violan los niños cuando son muy pequeños desgraciadamente esto también existe en Marruecos por supuesto eso no hay que ocultarlo en Ibiza los ojos hay que recordar que los vi las violaciones el a los jóvenes a niños niñas les pase hace sobretodo en el espacio donde hay más confianza posible en el espacio de la enseñanza y sobretodo en el espacio de la zarandeado es Tango otro Kabul que algún día te deberías de romper también a Marruecos y no solamente en Marruecos desde luego

Voz 0861 18:07 aquí la Iglesia no de alguna forma también en en todo Europa y a nivel internacional siempre han intentado silenciar ese tipo de de casos de abusos hacia los aceros menores allí también se ha hecho lo mismo de alguna forma en Marruecos es una cristiana

Voz 7 18:22 el poder es decir que si el el la iglesia lo he dicho en Europa es porque no quería perder su poder que tenía personas muy bien situado en la politica para cerrar los ojos por lo tanto no creo que eso redactores sexuales en la Iglesia europeas o internacionales fueran no se conocía sin Se sabía pero bueno te dejaba yo creo que el exactamente lo mismo en Marruecos

Voz 0861 18:50 pues delata ya han sido un auténtico placer tenerle con con nosotros mucha suerte con con su libro El que es digno de ser amado de verdad muchas gracias por estar con nosotros su CRAM agrega

Voz 7 19:04 habitación quizá con todos los saludos a aquellos que puedan oir mi voz existe reconozcan un equipazo el MoMA en Marruecos no suelen no

Voz 0861 19:17 sí sí bueno hay en Marruecos continúa nuestra compañera Sonia Moreno es queda una pregunta por aclarar Sonia es sobre lo que está ocurriendo aquí con las peticiones de asilo porque hay un auténtico tapón en España no están concediendo peticiones de asilo a los homosexuales que viven de de Marruecos te pregunto qué está pasando Sonia cuando comenzaron a darse esos primeros visados de asilo a los homosexuales marroquíes

Voz 1594 19:43 pues las primeras denuncias de persecución sexual en Marruecos Javier sucedieron en mil novecientos noventa y siete Entonces Estados Unidos concedió asilo o marroquí de veintiocho años porque consiguió demostrar que había huido a causa de los malos tratos por su propio padre y también por la amenaza de prisión el Gobierno por ser homosexual en la actualidad continúa maltratando a los homosexuales violando dándolos los jóvenes homosexuales con los que tuvimos oportunidad a hablar coinciden y relatan que han sufrido situaciones de abuso extremo incluida la violencia física ejercida por familiares rechazo reiterado y generalizado por parte de la sociedad y agresiones físicas en la calle ahora es verdad que los homosexuales de comienzan agrupar en los colectivos LGTB y no legalizados el Gobierno se unen a las de asociaciones pro derechos humanos que en algunos casos como Mali les ayuda a solicitar el asilo el caso más reciente de violencia ciudadana aquí en Marruecos es el de travestis y agredido en Nochevieja por ir vestido de mujer la propia policía llamó a la prensa y lo ridiculizaron en medio de la calle además de filmar le difundieron sus datos personales ahora es solicitante de asilo en Europa aunque nunca pensó dejar su país esto es lo que contaba la SER desde Marrakech

Voz 9 20:49 esposo eh o mago existe Amine por ahí

Voz 10 20:57 que me dijo que vivir aquí Manuel Cuesta que no puede trabajar tampoco puedo seguir aquí en mi casa porque tengo miedo de que venga alguien a buscarme y me que me mate esta gente en el Islam penalizan la homosexualidad es por eso que pidieron en Europa para poder vivir mi vida como yo quiero

Voz 9 21:16 hemos sexy o o

Voz 7 21:22 en estos últimos años

Voz 1594 21:24 de solicitudes de asilo ha ido en ascenso en dos mil dieciséis Madrid atendió más de ciento cincuenta peticiones de asilo sexual procedentes de Marruecos jóvenes marroquíes que se autodenominan refugiados por su orientación sexual sin embargo la Secretaria de Estado de Migraciones Consuelo Rumí decía esto en su visita a Rabat en el mes de octubre

Voz 11 21:41 la cosa no es un país que este ente el listado de los países de lo que se le concede asilo o refugio solicitar asilo porque saben que se demora su expulsión