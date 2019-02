SER Aventureros: Quiero tocar el cielo (02/02/2019)

Voz 1025 00:00 hola qué tal buenos días bienvenidos hacer aventureros hoy empieza de una manera especial tranquilos Carnaval programa como siempre pero es que esta semana gramos una entrevista muy espectacular de una movida cabido en el Fitz Roy en montaña cuando un montañero español herido bueno afortunadamente a estas horas ya al están evacuando eso es el dato que os queremos dar en el arranque el programa a partir de aquí sujetaron fuerte porque empezamos a aventura

Voz 1025 01:05 qué tal aventurero bien Beniel buenos días bienvenido Sasser aventureros todos los que no sintonizáis a través de la Cadena SER un abrazo enorme en la península en Canarias y que tal todos los que nos escucháis a través de sesenta de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos muy buenas tardes a los de la costa oeste por cierto porque ya sabes que no estáis escuchando desde las tres de la tarde que dicho lo dicho vaya entrada de frío polar que hay en el norte EEUU encima tramas viendo bromitas de que no hay cambio climático Godoy con el cambio pero que estos parte del cambio climático que es que trans pensar que todas la tierras era como Miami y el Caribe contra el cambio climático en fin no me voy a meter en

Voz 4 01:45 en estos pantanos dígame señor

que bueno que que me marcho de música entran ganas de pasarlo bien hombre es que nosotros empezamos por la mañana con la alegría habitual no esto señor sí señor ahí andamos todo bien Chema es mejor de lo que vendría muy bien señor José Luis Angulo qué tal pues muy bien ha sobrevivido a Fitur por cierto porque vaya vaya edición de Fitur eh

Voz 1055 02:04 no no hemos sobrevivido a Bono marca Fitur a a todo el cerco de los taxistas a Fitur un frito

Voz 5 02:10 pero me encantó dijeron Mis amigos que entraban y salían que tenga mucho problema hombre

Voz 1055 02:15 Bona ha sido raro es decir en coche era complicado llegar el metro ha habido un par de días que los taxistas no han dejado acceder a la gente al al acabar esa tengo que ir andando hasta más de cristal esto es un programa viajes sino tanto de política

Voz 1025 02:28 si acaso pedales pero

Voz 1055 02:31 da un poquito complicado y lo que decía esto ahora bajo yo creo que en Estados Unidos al menos en el centro Missouri y Chicago Illinois que buenos días podéis ser aventurero macho

Voz 1025 02:46 sí en Benasque estamos igual que vamos el día veintiocho a Benasque hacer el programa es de ahí antes que nada carros Barrabés buenos días

Voz 0322 02:53 buenos días como muy bien que por cierto en otoño

Voz 1025 02:55 había unas imágenes tuyas de Benasque en el pueblo llevaba nieve hasta la rodilla

Voz 0322 03:00 la verdad está mal que lo diga pero es que venas que es precioso el otro día me decía María

Voz 1025 03:08 que no quedó desde el paraíso vendría estaba por ahí

Voz 0322 03:12 la verdad que la la montaña muy bonita mucha suerte cine algo especial de montaña eso está claro

Voz 1025 03:18 hoy tendremos de todas las secciones habituales estemos Ángel Colina que demandamos un abrazo enorme resfriado en casa y con los mocos pero una de las noticias que nos hacía llegar a Alfonso Ojea precisamente esta semana era sobre lo que está pasando del Fitz Roy como había un grupo de españoles involucrados os hago la fotografía muy rápida porque nos vamos a ir hasta allí porque vamos a hablar con Peter Cifuentes instantes pero hago la fotografía y a un una expedición de un par de brasileños que están desaparecidos y que se considera que han perdido la vida en este momento otro que está en la pared imaginaros que cambia el tiempo que se complica que se cruzan unas expediciones los italianos cuando llegan abajo se enteran que no han aparecido los brasileños con los que se han cruzado y entonces les avisan y deducen que están tirados en la pared otro grupo con otros dos checos mismo lío pero uno queda en la pared y otros y que sale vivo se montó una expedición de rescate hasta aquí algo que os sonará habitual porque ha pasado en otras montaña ya ha pasado en otros momentos y hay gente que han podido rescatar y gente que no voy viendo Carlos

Voz 0322 04:23 pues sí la verdad es que hasta ahora va bien no pasa que ahora se lía mucho

Voz 1025 04:26 aquí he antes de meternos nosotros en el fregado porque hay en insisto compatriotas involucradas en esta movida que desafortunadamente algo que también hemos ha pasado otras veces les dejó colgados Nos vamos precisamente hasta ese punto donde está Pedro Cifuentes o la Pedro qué tal estás bienvenida a Ser aventureros

Voz 6 04:46 hola qué tal buenas tardes donde donde

Voz 1025 04:49 te encontramos dónde estás exactamente

Voz 2 04:51 pues ahora mismo estoy en el pueblo de El Calafate en el hospital que hay aquí estoy en el AWD hoy estamos sus está en estado muy grave

Voz 1025 05:01 cuenta cómo cómo ha ido todo osea que que pasó porque a vosotros entiendo que os avisan para para estar en la operación de rescate

Voz 6 05:09 los brasileños no si nosotros estamos en el el pueblo de

Voz 2 05:13 en que es el que está al lado del monte Fiz Roy yo estaba con mi expedición eh yo tengo una extensión que escalar la travesía de cifró en solitario y aquí había venido un amigo mio Jesús para ayudarme a porter dramatizar hasta las él aparece ID Rubén para filmar un documental de todo lo que va a ser la expedición entonces han venido unos días de muy mal tiempo ha cambiado mucho la meteorología y había es una una psicología la República Checa que uno de ellos es que estaba muerto y otra expedición de brasileños que son dos chicos que están desaparecidos y que ya nos damos por perdido es totalmente

Voz 1025 05:53 bien entonces vosotros entiendo que entra Ice en la expedición de rescate nos piden ayuda nos llama la

Voz 2 06:00 doctora de del equipo de rescate Carolina y me llama mi que es amiga mía dice Pedro por tu suscripción de alpinista profesional bombero Itar cimiento de la zona lleva aquí más de bytes expedición pese la Patagonia por favor no podría dudar a montar un equipo de paté sobre todo lo más importante llevar un dron ella Rubén para poder en caso de que se pudiese volarlo y verla parece poder in contra los cuerpos sola personas lo que decimos montar un equipo de rescate con voluntarios de de varias nacionalidades había unos chicos a otro chico grande el pueblo de salten argentinos y nosotros

Voz 1025 06:39 entiendo por lo que he leído que hay un grupo un primer grupo de italianos que va por delante vuestro vosotros sois el segundo el

Voz 2 06:47 año no puedo no puedo italianos que son los que más más rápido posterior va un grupo de ocho personas son los que le sortean todo el material y nosotros el tercer grupo que vamos un poquito por detrás y con el dron ahí en para apoyo logístico de estos chicos entonces Bono salimos a las once de la noche

Voz 6 07:05 he vamos hasta el campamento de los tres que está justo antes de haya una pasada de que soy un poquito por unas piedras Ayna cuerda fija que baja como treinta metros hasta el lago idea este multas al glaciar

Voz 2 07:22 entonces eh sus pierde en este momento el pie tropieza ráfagas de aire fue lo lanza al vacío treinta metros Rolando dando golpes contra un boom hasta que el lago Le para entonces claro menos mal dentro de la extrema gravedad de la siente que cae al agua el agua claro una parte bien por otra parte buena que si caen al solos estaríamos hablando de fallecimiento al caer al agua el agua amortiguar golpes Jesús sequedad como así un poquito cinco segundos como eh sin conocimiento o algo así de del SOC del agua se recupera Ike yo veo que que sumó un poquito corriendo solidariamente bajo por Lacuerda hago otro Rappel a Dawa consigo agarrarle de la mochila y consiguió sacarle del agua es un problema serio todas las fracturas que tiene a partes la calle en un lago a las tres de la mañana quince grados bajo cero nevando con un viento de ochenta kilómetros

Voz 6 08:28 tenemos un problema muy serio

Voz 2 08:30 el gol esto

Voz 6 08:31 hitos es que no les sacáis de ahí no

Voz 1025 08:35 claro que sí

Voz 6 08:36 esta isla rescatados y la bajarse saco les saco de saco

Voz 2 08:39 Paco de saco de saco de China altivo del muy fuerte y entonces yo digo me dice Jesús estuvo vivo así es que no podía Jesús no te preocupes a partir de ahora yo me encargo de todo no vamos a casa yo aquí Aquino vamos a casa el hocico están arriba los otros cuatro Merchán un acuerdo montamos un Polly pasto si conseguimos llevar a revisar de arriba entonces estamos en la recta montamos una tienda de campaña pequeñita y metemos dentro aquí empezamos a empiezo a suministrarle todos los de medicamentos que tenía pongo una una pastilla de defendió y luego al ratito le pongo una ampolla de morfina iba lo hemos mantenido con vida ICO exteriormente llevamos a otro equipo que vino desde una camilla bajarlo como doce horas hasta al pueblo lo trajimos aquí del Calafate bueno cuando eligieron scanners general podemos que tenía demasiadas fracturas yo no sabía qué era tanto pero o me imaginaba de tiene el hombro o Luzardo la clavícula fractura abierta de codo cinco costillas rotas por varios sitios donde motoras en un hematoma gigante en el bíceps femoral que Tiverio hiel tobillo que lo tiene totalmente destrozado oí sin posibilidad de reconstrucción

Voz 1025 10:06 el problema ahora porque entiendo que el problema es salir de ahí no

Voz 2 10:10 el problema es que llevamos ya cuatro en la olió cinco lo hemos tenido que salga ya de la UVI porque estamos esperando a ver sin que momento en nos autorizan desde la para poder porque ya no hay medios para operarle y los medios que hay pero tienen que el material de otro sitio lucense médico de aquí el cirujano aconseja autoriza a que sus vaya a España como un avión comercial como sea a llevarlo español paró para operarle urgentemente

Voz 1055 10:48 cuando comenzábamos la entrevista nos decías que que tu compañero está muy muy muy muy grave

Voz 7 10:54 por lo que no estás contando parece que la gravedad

Voz 0412 10:56 es muy importante pero

Voz 1055 10:59 a mí no me cuadra con los haciéndolo como doctor autoridad hace sacan esta situación él pueda venir en un avión comercial

Voz 2 11:06 ir en un avión comercial bueno el primero tiene que tendría que ir unida en un avión medicalizado con un doctor y una TS pero el problema es que ese avión vale muchísimo serlo entonces estamos hablando de la vida de una persona de dinero ahora bien el médico autoriza Ci dice que sepuede ir siempre y cuando ese ese ese tuvo que tiene del pulmón no sé para intentar paliar el neumotórax automáticamente que el tuvo el pulmón ya no puede volar

Voz 1025 11:41 idea en vez de venir a España moverlo desconozco eh te estoy preguntando eh moverla Buenos Aires algún sitio donde sí que puedan más cercano que le pueda operar para que no tenga que volar durante doce horas eso eso sí de Pedro has bueno

Voz 6 11:56 no mira

Voz 2 11:58 mira yo estoy manejando todas las posibles de acuerdo pero que nos digan algo que no digan que hacemos pero nadie nos ha dicho nada todavía no hizo autorizan a llevarlo a Buenos Aires yo creo Si ya lo monta en un avión desde aquí abundó seis son tres horas soy un poquito más íbamos a España manejó la fusilar llevarlo en barco si no puede volar en avión que iban barco flotará quince no

Voz 1025 12:20 es una locura vamos a vamos

Voz 2 12:23 te vamos a ponernos íbamos a ser hemos

Voz 6 12:25 en poquito claros una persona que se ha jugado la vida para salvar a otros Merino lo dejamos aquí tirado

Voz 1025 12:33 tirado yo llevo aquí sin él

Voz 6 12:35 llevo aquí se viajó con él a penas estoy durmiendo iremos cuéntame una

Voz 1025 12:40 pues a Pedro que te hice Mapfre o no te dice nada Mapfre porque entiendo que que que Mapfre se tiene que dar el OK o cómo funciona esto

Voz 2 12:47 Mapfre me ha dicho que le mandemos un informe le hemos mandado ninguna de momento parece ser que el problema está en la póliza de la federación que cubre un porcentaje hasta veinticuatro mil euros para delante no sabemos nada más Poli no sabemos nada más pero son ellos los que tienen que decir algo yo no yo no puedo autorizó a autorizarlo icónico y con el visto bueno del cirujano que le operó de urgencia es el primer día para hacerle neumotórax Halle tomillo y la fractura del del brazo que son las tres cosas más importante Acerinox aparte de las otras lesiones si la autoriza eso oye yo subo ver homérico apagar fuegos hay un médico que da un informe yo me fío de eso porqué Goya a ponerlo en duda claro lo entiendes yo no se revisó el ex médico lo autoriza adelante

Voz 6 13:32 eh claro cuál es el problema claro claro que es el dinero

Voz 2 13:36 vamos a sacar vamos a sacar a Jesús íbamos a poder lo fuera de peligro y luego hablamos de dinero

Voz 1025 13:41 claro que liguero no ya el problema y además que que estáis cubiertos por el seguro o sea que no es que vaya tan a ciegas sino que que hay un seguro bueno esto

Voz 2 13:51 hemos cubierto bueno no los otros hemos sacado hemos sacado un seguro que es el seguro de la Federación Internacional ITF más caro pero ese seguro tiene una cobertura un tope liguero icono que pase el lo digo está cubierto cuidado ya que cada uno tenemos un trece un eventual dementes así

Voz 1025 14:11 qué te temes que el que el problema con Mapfre SA es de que que Mapfre este diciendo bueno los ve

Voz 2 14:16 Ecuador me temo llegó me temo que sí pero es que yo me temo que sí pero es que estallaran bajada que desde el primer día a ciento iba puso en contacto con ellos tanto la Embajada como el consulado de España en Argentina y lo único que han llamado a darme el Estado ya lo he dicho por favor ya se ha dicho el estado de Jesús entonces si vosotros podéis hacer algo vamos a hacerlo ya habrá tiempo de decidir cuantos el coste que caiga hace que documento sigue mandar pero primero vamos a llevar a Jesús allí por favor ibamos a operarle y vamos a sacarlo de aquí

Voz 1025 14:52 pues mira nosotros nos vamos a hacer eco y ojalá que que todo lo que empuje hemos sirva para Pedro para poder sacar a Jesús de ahí irá traerlo de vuelta porque a veces estas historias son las que te lleva las manos a la cabeza porque porque de verdad no no del mismo por el mismo rasero bueno Pedro pues estaremos muy atentos a vosotros he visto por cierto que también se ha abierto una una cuenta de de ayudas equivocado no sé si está obeso

Voz 2 15:21 exacto sí me he dicho las familias gana una cuenta para ayudar a Jesús si en caso de que la aseguradora

Voz 6 15:28 no sé quién tiene una o alguien no tal informe

Voz 2 15:33 porque claro que desplazar aquí se tenía que desplazar aquí dos meses viajes estancia o si en caso de que el seguro no cobra tutelados otros podemos poner otra parte de ese dinero para llevarlo se pone pero primero creo que deberíamos desde Barnum y luego ya sabrá dinero está la vida una persona

Voz 6 15:52 muy bien pues Pedro gracias buenas

Voz 1025 15:54 de nuestra llamada aquí queda esto

Voz 6 15:58 al abraza en la serie íbamos está pendiente

Voz 1025 16:00 nosotros y ojalá que la próxima semana si si hablamos sea ya porque han sacado a Jesús de ahí todo funciona un abrazo enorme

Voz 6 16:08 ojalá ojalá un abrazo muchísimas gracias

Voz 1025 16:10 no gracias era Pedro Cifuentes el bombero que estábamos hablando precisamente de esta historia que que nos hacíamos eco y que hablábamos Carlos Barrabés de menudo lío macho me menuda movida pero no es la primera vez que nos encontramos con gente en la montaña fuera de nuestro país que les pasa algo que que luego las pasan canutas nunca mejor dicho para poder salir desde ahí no

Voz 0322 16:33 bueno pues esto es lo que ocurre

Voz 8 16:35 que realmente los tipo

Voz 0322 16:38 nos pincharon soy salvará los demás entonces aquí no sólo la aseguradora porque evidentemente tendrá sus límites de seguro que también desde el Gobierno argentino que ha pedido que ha pedido este favor no decir oye ayudar rescata hay hay mucha gente entonces realmente yo creo que lo que está pidiendo que no tiene sentido es oye esta de verdad en un hospital lo y luego hablamos no o sea no no intentemos tener el acuerdo cerrado que no va a morir no yo creo tiene mucho sentido de y seguramente en estos razón bueno ya lo apoyaremos sabes

Voz 1025 17:14 no hoy y que me imagino que habrá temas de dinero por supuesto y que seguros que cubren una parte sí otra parte no es claro eso es lo que tendríamos que estar también en conociendo pero pero

Voz 0322 17:24 saltar al Gobierno argentino en todo esto porque es una cosa si esto estuviera ocurriendo en España pues seguramente es que el Gobierno español entendería que el rescate ha sido un problema suyo claro no aparecen no sé yo creo que ahí hay una responsabilidad clara

Voz 1025 17:41 no sé a ver cómo termina esta historia a mí me llegaba a Landa noticia por Alfonso Ojea que que colgaba precisamente en el grupo estará aventureros qué tal estás Alfonso hola buenos días qué tal buenos días colgadas en el grupo lo que había pasado lo Depor a todo esto a estas alturas andaba los dos brasileños por desaparecidos muertos ya el checo también está muerto porque esta pareja no ha podido se equivocaron fueron mucho más hacia no sé si hacia el este hacia absurdo se pero metieron la pata uno salió vivo y el otro murió de Potter

Voz 0089 18:09 el otro murió es que estamos yo cuando lo recibía ayer a través de desnivel de la revista americana como sabéis en el tema de nuestro alpinismo pues automáticamente os lo pasaba porque me parecía realmente alucinante Iker lo es uno de los lugares y ahí está Carlos Barrabés lo sabe tanto o más que nosotros uno de los lugares en los que el alpinismo es más peligroso de practicar sobre todo por esa climatología tan cambiante que tiene la Patagonia no te digo ya más al sur y si llegamos a la zona de la Antártida que también te

Voz 0412 18:39 me algún algunos picos como el territorio de la reina Maud

Voz 1025 18:42 no pero ahí estamos pagando

Voz 0089 18:44 dos de de unos vientos terribles de un de unos cambios de temperatura que ya sabemos los que los que hacemos alpinismo que esto es habitual pero la Patagonia es cualquiera que haya visitado el campo de hielo sabe perfectamente Ponseti como los sale Barrabés las dificultades que tiene el Campo de Hielo patagón Nico hay otros campos de hielo en el norte de Europa y en el norte de los esto los unidos pero el campo de hielo de la Patagonia es a tú lo ves desde el aire crees bueno pues esto es fácil no no hay que están ahí porque los cambios de temperatura los vientos alguno de ellos catedráticos igual que los que hay en en la Antártida bueno pues son capaces de de de de reducir la temperatura en decenas de grados en minutos Marie mucho de esto es lo que ha sucedido en este accidente ese cambio tan repentino de la meteorología

Voz 1025 19:27 eso es lo que fastidió a los a los brasileños a vosotros gracias a Alfonso estaremos

Voz 5 19:31 a vosotros no insisto cuando estáis escuchando

Voz 1025 19:33 yo esta entrevista hemos grabado dura ante la semana esperemos que Jesús ya este bien ojalá que que todo lo que estáis escuchando haya servido para echarle una mano hoy sacarle ese lío bueno hacemos una mínima palo seis seguimos con más historias el aventurero

el papel turismos en Twitter arroba Ser aventureros

Voz 14 21:41 esto tiene el libro a todo esto si yo tengo también el siguiendo con la entrevista de hielo de frío de montaña pero vamos a libro fantasmas de hielo una historia preciosa de una

Voz 1055 21:50 bueno creo que la expresión más dramática que hubo en el en el Ártico el paso en los

Voz 4 21:55 pero esto es lo sección tu venga dado mayor introducción hablando de sección A habrá que ir a Australia esta sección tendrá una entradilla como Dios manda

Voz 15 22:07 desde la sentir o donde Lequi muy cuerdo

Voz 5 22:18 por ese lado me parece muy bien pues habría T pero no sé si no es verano en Australia donde te hemos pillado

Voz 16 22:26 pues es es verano gracias al orden muerte aquí

Voz 1025 22:31 ha quedado helado metafórico

Voz 0412 22:33 lamenta hablando muy bien con qué tema

Voz 5 22:38 no deja ya te veo entrando en un charco pero pero de cabeza Albertville venga

Voz 16 22:47 no veo por qué por qué porque por primera entrando en el charco

Voz 5 22:51 no porque tú no eres de charcos es verdad perdóname que yo tengo que hoy

Voz 16 22:56 o no pero yo tengo también opinión sobre los temas no

Voz 5 23:00 sí claro pero entonces

Voz 0412 23:03 me gustaría oir la opinión

Voz 16 23:07 que que tú pregúntame yo tenía respeto

Voz 0412 23:10 no muy bien el tema ese que te ha dejado de lado

Voz 16 23:16 la situación de él de chico chico chico español salvando una vida Akon

Voz 5 23:25 no sé lo que tenga tu cuenta lo que quiere que ya sabe como siempre

Voz 16 23:29 no no no esto no es entrar en ningún charco o sea que es que es que me quedo helado es que me quedo helado entiendes entonces pues no no sé no sé qué quieres que cuente ahora

Voz 5 23:43 nada nada cómo ha ido cómo ha ido la semana llega ustedes algo para sumar vamos y no te dejamos ahí dejamos durmiendo tranquilamente

Voz 16 23:50 no no no no no estoy flipando yo he flipado flipa

Voz 8 24:00 que que que que que

Voz 16 24:02 qué valor qué valor tenemos en en la vida no valores tenemos la vida mejor

Voz 4 24:10 luego te queríamos fastidiar dicha que te te te estoy viendo

Voz 16 24:15 a es es muy fuerte muy fuerte es que es que joder no hace referencia a la entrevista muy fuerte muy fuerte el Ponseti

Voz 5 24:26 no porque lo que quieren

Voz 16 24:29 no no ya ya ya no es que no no son increíble excepto Jabal este chaval bomberos jo es un es un héroe es un héroe Soler es un héroe de la gente se olvidara de de ahí que no se pero lo peor es que era es un héroe tío o no

Voz 1025 24:51 ahí está claro que si está intentando sacar a raíz de de ese jaleo tan gordo que tiene montado

Voz 5 24:57 pero a ver cómo baila o te vas te viaja algún lado bueno para no ponernos

Voz 1371 25:01 de viajan dentro de que vas a ver

Voz 16 25:04 no estoy estoy ahora enseña venido de Melbourne medio a Berna que de mayo mayo ha ido fenomenal osea has estado es sacado el cuchillo pasa que no me no me han dejado no han dejado pasar el cuchillo como a mí me hubiera gustado esto te van dejando poco a poco pero lo que pasa lo pasado dado cuenta San dado cuenta

Voz 5 25:28 de qué pues

Voz 16 25:31 todo a datos de todo y ahora estoy aquí estoy no puedo contar mucho eso porque joe tampoco voy a contar aquí

Voz 5 25:39 no me gusta y entonces usted pasado el cuchillo por dote a Pinto

Voz 16 25:44 la sal cuché

Voz 5 25:47 Melbourne con tu gente sí

Voz 16 25:49 se la se se irá luego esto de aquí con el rugby sabes estoy con la selección española de rugby estado aquí con con Pablo Feijoo el entrenador que desde que es de Donosti estado con que están aquí jugando las series mundiales joe decir que este equipo esté esta selección esta selección sí que me representa esta selección me representa son chavales jóvenes normales y corrientes que te saludan te hablan contigo tan sabes usar gente normal mal asequible esta selección me representa no como la de fútbol

Voz 5 26:29 Colombia no me representa

Voz 16 26:31 da en absoluto a la verdad

Voz 5 26:34 todos los partidos

Voz 16 26:37 la piedra no hay todos los partidos de la he visto yo a mí me encanta cuando pierden ante todo es que bueno me me me hace mucha gracia que me hace gracia

Voz 1025 26:51 bueno no pero te a que me voy a ir con otro tema que que me que si ve te

Voz 16 26:56 te con otro tema porque esto no no total totalmente totalmente es que es que no es normal lo que es es una cosa y mantener un bajón brutal en en la entrada del porque no vaya a ser que me llamaras después de esta entrevista que que ha sido que ha sido absolutamente es una catástrofe humana narices no no puedo contar nada lógico después de todo esto joder

Voz 5 27:23 no tiene que normalmente no lo cuentes algo lógico vale

Voz 16 27:29 cuento bastantes cosas lógicas y vosotros estáis abducidos en el sistema lo captar lo capta es pero nos conviene captarlo que es diferente no con vosotros como mucha gente de allí nos den Carmen

Voz 1025 27:46 si no llegamos a fin de semana por lo que veo

Voz 16 27:48 los a dejarlo aquí porque sino no nos vamos a ir a ningún lado de verdad voy me era la que mañana trabajo estoy medio muerto

Voz 1025 27:58 cuando Dita entré en tener los muertos un abrazo muy fuerte al Eloy P

Voz 16 28:03 vale como cuidaros mucho

Voz 4 28:16 sí sí sí mira yo tuve el programa porque ya

Voz 5 28:21 un ratito que madre mía pues voy a promover a hablar tú

Voz 1025 28:24 Prieto maravilloso es un proyecto se llama quiere os quiero tocar el cielo no lo voy a hablar yo sino nuestros invitados Javier García Pajares que ha estado por aquí un buen amigo sordo ciego que ya ha pasado Porcel aventureros antes junto a esta subían José Antonio García regaña hola Javier hola José Antonio qué tal estáis bueno bueno contarnos qué qué es eso de quiero tocar el cielo

Voz 17 28:47 esto era un proyecto de montaña en el que nos planteamos diferentes retos para que yo como persona sordo ciega consiguiera tocar hiciera fíjate que al final conseguimos así doce picos nueve de ellos de más de cuatro mil metros de altura todo esto en dos mil dieciocho

Voz 1025 29:08 tal fue el proyecto

Voz 17 29:09 o es fenomenal tuvimos una experiencia increíble a mí me encantó de Iveta todo lo que logramos ver como todas las personas y emocionada en con nosotros porque la inmolación Nova implemente con llegar a la cima sino también con las personas que nos acompañan

Voz 1025 29:30 Cuéntame qué te han aportado José Antonio Javier en en la experiencia porque tú tú has vivido la otra parte también eh

Voz 18 29:38 muy bien muy bien en las que tiene una fuerza brutal hay supera todas las expectativas no se puede ser conservador por eso este año un proyecto concreto mayores porque él se preparen todo lo que se alcanza a todo lo que se proponga

Voz 0412 30:00 oye del de las lenguas de signos que se manejan cuál es la que tu utilizas con el lo lógico por la lengua de signos convencional y luego dentro de esa lengua de signos en cuál de ellas en concreto porque en cada región tiene una distinto como te comunica con él

Voz 18 30:16 la enseñó estuvimos juntas y haciendo montaña hay en Sierra Nevada año la Navidad de dos mil diecisiete bueno en lo que no se han enseñado todas las letras hay a partir de ahí puede

Voz 0412 30:34 el tira lógico aclaramos que es que es él él a tío tú a él le vas haciendo las letras en la palma de la mano va juntando por ejemplo hola pues la hacen la H luego la OO luego la L luego la va ir rápido Villegas

Voz 18 30:49 la pido no no puedo escribir con mayúscula en La Palma o con si no cada cada letra tiene un si no acuerdo entonces consiguen nacionalmente da más rápido

Voz 1025 31:06 oye Javier Illana y ahora cuál es el nuevo reto que que te has propuesto para este dos mil diecinueve

Voz 17 31:13 tenemos muchos retos para el dos mil diecinueve en nuestro proyecto que hemos vivido ponerle nombre abrazarla las estrellas queremos llegar y entre otras cosas a lo más alto de Europa a hacer cima inmóvil Bruce

Voz 1025 31:29 cinco mil quinientos coherente y

Voz 17 31:31 los medios pero esto sólo es una de las actividad también tenemos planeado una ruta en tándem por el llano y también otras actividades como escala clásica hay deportiva o paracaidismo

Voz 1025 31:47 qué bonito no irá un poco y a quién está dirigido que gente queréis que os acompañe en estas aventuras

Voz 17 31:53 nosotros queremos que nos acompañe y todo lo que todo el mundo esté ahí no porque lo importante no es lo que las actividad Tino también hasta dónde llegamos lo que nos ayuda para visibilizar la sobre seguida por y Jaime es una discapacidad muy desconocida o para motivar a otras personas para que supere aquí se planteen retos salgan Lay a conseguirlos

Voz 1025 32:23 muy bien oye iraquí José Antonio la gente que quiera participar con vosotros en en este proyecto donde cómo de qué manera

Voz 18 32:33 en la que las debiera participar poniéndose en contacto con nosotros de mundo sentido punto com

Voz 17 32:40 ahí viene una dirección de correo

Voz 18 32:42 hay pues puede poner no suba el odio y lo que quiere hacer y nosotros tenemos Kennedy la les podemos ayudar porque realmente algunas de las actividades quedamos acecho muy específica para ir a ver no puede hacerlo cualquier persona que se planteen no porque bueno pues tiene el componente de la altura un viaje largo en condiciones bastante duras que puedan estar con mucho frío pero si se ponen en contacto con nosotros es otro podemos ver qué hacer con los nervioso que que qué podemos hacer juntos

Voz 1025 33:18 muy bien oye Javi estás entrenando o no para este año hacer cosas también y para seguir con el Torres por eso me entrego

Voz 17 33:25 muchísimo por mi cuenta encuentro a que voy al gimnasio yo hago mucho tocar sobretodo para preparan y ahora además para escalas la de Goya putter también a un rocódromo para intrépida en el rocódromo y luego estar más prepara en cuanto a ti mismo estoy buscando un tándem para entrenar estamos en ello

Voz 1025 33:47 porque necesitas un tan especial como qué qué es lo que estás buscando exactamente

Voz 17 33:52 necesito un tándem cualquiera para poder entrenar con otra sol para luego cuando vayamos a hacer la ruta en aunando vida que yo ya sepa cómo manejarme me encuentre como aunque luego en la ruta los al tiro al vimos porque es lo más íntimo

Voz 1025 34:10 muy bien que el que hacemos J Antonio hacemos una llamada desde aquí si alguien Demme que también apunta que con vosotros que

Voz 18 34:18 pues la verdad es que sí tenemos ya un ofrecimiento desde Plasencia pero claro el problema es que Javier vive en Madrid hay sirvieron Chandeler una Derek pues no sabía para todos los mucho más fácil no encontrarlo pues ya no admite veríamos la suerte tenerlo sencilla ya sabíamos llegar a Xavier a Madrid

Voz 19 34:36 como fuera igual es igual en la forma el probarlo no de Palencia Madrid

Voz 8 34:41 está bien

Voz 1025 34:44 este hombre hay que pensar en un poco más bueno osea que Javier vamos a hacer una llamada de aquí a ver si hay alguien en Madrid que les sobra tantito son tándem alguna vez

Voz 19 34:55 pero si me lo daría yo no tengo ningún interés en este grito Chema de también cómo va

Voz 0412 35:01 bueno yo tengo cuatro tándem Si yo creo que sí que me puedo desprender de I más vale que hable

Voz 1025 35:06 serio porque sé que Javier se está apuntando ahora de sobra no tengo está donde está escuchando entiendo en tandas de sobra Javier a donde te contactan

Voz 1055 35:17 y que sea más cerca de Palencia claro

Voz 17 35:19 hacerlo a través de un mundo consentir in a través de la página web o de la página de Facebook

Voz 1025 35:26 muy bien pues ahí estaremos pendientes de vosotros hoy mucha suerte gracias por todo Javier como siempre un abrazo enorme y a ti José Antonio

Voz 18 35:34 nada muchas gracias Garzón muchísimas gracias por todo

Voz 1025 35:37 gracias Javier García Pajares sordo acompañado hoy un ratito ahí consumo guía con José Antonio García también para contar eso oye que si cita eh pero tenéis guardaba o que está en el salón con él que está entregando la habitación de los niños pues esta gente le uso ya Mar les por favor contactar con ellos yo creo que adaptarlo

Voz 0412 35:58 los oyentes debe ser complicado entender la dimensión de lo que él no sólo ceguera yo tengo una hija

Voz 5 36:03 sí lo como sabéis

Voz 0412 36:05 y hay que prevenga taparse los ojos ya taparse los oídos para hacer cualquier actividad la relación con el mundo cambia total y absolutamente

Voz 1025 36:14 sí porque no te porque una cosa es complicada por ejemplo siete sólo os diré ciego porque te falta pero que te falten los dos

Voz 0412 36:20 entre los dos sentidos normalmente al al mejor te pues en España hay unos diez mil sordo cinco de los cuales diez mil de los de los diez mil el diez por ciento aproximadamente son sólo ciegos totales el resto como mi hija sorda total pero tienen un resto visual y así hay diferente variaciones pero en cualquier caso la relación con el exterior para ellos es muy importante el tacto el abrazo el sentir a la persona acerca porque es su forma de comunica opción la única manera tú su única relación con el exterior es tocar tocar y sentir les hasta el agua por ejemplo en que el agua es el elemento que les envuelve cuando están dentro del agua todo lo que a su alrededor les envuelve sienten el compacto total con el con el mundo exterior el trabajo de los de los de lo

Voz 20 37:05 los mediadores el él es yo no

Voz 0412 37:08 decía José María Belén no sé exactamente claro yo no sé yo me imagino que José los mediadores son las personas que les acompañan permanentemente porque ellos necesitan

Voz 1025 37:18 otra de veinticuatro claro veinticuatro de veinticuatro

Voz 0412 37:20 aquí en mi hija que necesita tener una o dos personas siempre pendiente de ella para hacer cualquier tipo de actividad porque para todos necesitan yo no sé cuál es el grado de autonomía exacto de de Javier porque como digo hay una gran variedad de de sólo ceguera pero es una es una discapacidad al que se llega de muchas maneras además no no hay no se llega a través de un síndrome en concreto de una enfermedad sino que es algo que no hay muchas vidas

Voz 1025 37:45 que en todo el mundo ese nacimiento para que nos entendamos ahí

Voz 0412 37:48 hay hay sordo ciegos congénitos desde que nacen que nacen ciegos que se convierten a lo largo de su vida que a lo mejor nacen sordos iban perdiendo la vista a lo largo de su vida o que nacen absolutamente con los dos sentido

Voz 1025 38:03 el asunto hija a través del pacto básicamente

Voz 0412 38:05 bueno mi hija mi hija sí lo que pasa es que que ella ella no entiende el tiro lógico porque además ya tiene una un daño cerebral muy importante entonces entiende cositas muy básicas pero pero las cosas que entiendes a través de la mano de la lengua de la lengua es signos ir por ejemplo vamos a comer pues sólo entiende Obama al coche vamos a salir quieres ir a la hubiera las no entiende preguntas sino acciones concretas yo les digo vamos vamos al coche le hago la gol siendo mira por ejemplo de que digan que los oyentes no lo están viendo porque ya estoy cogiendo las manos el estoy diciendo yo tengo tu dos manos cogidas si estoy diciendo con mis manos estoy diciendo vamos es pegar una mano con la otra se iba al coche y entonces estoy haciendo el se como se fueron volante en ella

Voz 1025 38:50 si tú no haces esto ya no entiende ya lo entiende ella al

Voz 0412 38:53 es esto ya entiende vamos es un poco un solo signo es vamos ir un movimiento como de rueda con las dos manos es es coche entonces vamos coche con eso ella entiendes imagínate

Voz 1025 39:03 esto que este chaval encima sube montañas quiere decir que claro

Voz 0412 39:07 lo que pasa es que el el agua él habla el lo lógico que es como decías que cada cada palabra es un signo que se que se hace en La Palma esto es la ve esto en la CEE y luego hay signos completos como vamos a lo mejor que te hace solo

Voz 5 39:22 en la en la espero que has tu hija

Voz 1025 39:25 con más cariño como hasta ahora

Voz 5 39:28 yo creo que no quiere iba al coche que yo no me no me subí al coche contigo

Voz 0412 39:36 ah pero aquí y los que lo hablan lo abren con mucha rapidez claro es decir es es

Voz 1025 39:42 es maravilloso país alucinante

Voz 0412 39:44 ver a los sordos ciegos en la comunicación con sus mediadores ver cómo cómo cómo le hablan como Le hablan con la con las manos con una rapidez detenido los signos Icomos se comunican unos con otros y luego está también a través del de las vibraciones de las gargantas hay sordo ciego sordo ciegos que ha saben tú le pones la mano tú le pones la mano en la garganta sólo con las vibraciones conocen las palabras ya a través de esas vibraciones tú les puedes los pues hablar

Voz 1025 40:14 muy bien pues se esta historia que hemos tenido ahora hacemos una mínima Pablo VI seguimos con más cosas en Ser aventureros

será pinturero se está en Twitter Facebook en Twitter arroba Ser aventureros

libro de José Luis preparado José Luis que lo voy con

Voz 1025 41:41 libro de José Luis preparado José Luis que lo voy con

Voz 4 41:46 con Javier Gregory o ya te he pillado es que estaba hoy la técnico que no termina de ver hay que dejarle

no hubo aventurero

Voz 1055 42:09 Porta porque como vamos justitos de tiempo ahí tenemos cada uno nuestra sección cita por favor rápido y simplemente pues

Voz 5 42:15 ya recomendaron libro fantasma de hielo está

Voz 1055 42:18 cuando decíamos al principio una de las expediciones más dramáticas en el mundo polar mil ochocientos cuarenta y cinco la expedición de Franklin buscando el mítico Paso Noroeste ciento veintinueve hombres desaparecen no dejan rastro desaparecieron todos desaparecieron absolutamente todos incluido el barco ha tardado exactamente dos siglos y pico en localizar el barco

Voz 1025 42:38 porque yo recuerdo que hace no mucho se habló no que había encontrado en el fondo de dónde

Voz 1055 42:43 dos mil catorce es cuando se encuentran restos del barco y a partir de ahí ya se reconstruye lo que pudo ser el final de esa historia tremebunda hay un gran documental y hace poco que hizo la a veces de esta de esta historia porque obviamente se presuponía como había acabado pero nadie sabía nuevos restos humanos Novo restos del barco no hubo resto ordenada y como digo masa de lo que pasó a la historia de la expedición era tremenda es decidirá buscar ese paso que iba a ahorrar muchos días muchos mucho dinero encontrando el paso el noroeste esto era un almirante de un de de de

Voz 1025 43:17 británico iba el Gobierno Puccini eran soldados voluntario eran voluntarios han voluntarios el gente von prepara

Voz 5 43:23 la voluntarios de esos que pilla a una Space

Voz 1025 43:27 anda estaba Chema y que éste tomaba dos whisky SEO di vaga

Voz 1055 43:30 no era una expedición en toda regla británica con con muchísimo de enero después de esa expedición como digo desaparecen el Gobierno británico mandó muchísimas expediciones la mujer de si Franklin era una mujer adinerada ella puso muchísimo dinero por localizar a su esposo no lo consiguió y como decimos en mil ochocientos cuarenta y cinco Se descubre los restos dos el catorce el libro nos narra la expedición del principio in lógicamente pues como ha encontrado está preciosa mente escrito es una novela polvo Paul Watson está publicado por Península como hacíamos título fantasmas de hielo la épica búsqueda de la expedientado de la expedición Franklin un mazo y la verdad es que bueno no quiero robarle más tiempo a Amis compi Chema nuestro amigo del espacio como digo en este caso lo mejor lo mejor lees el libro El hormiguero espacio sonando como si estuviéramos sí sí sí parece claro

Voz 5 44:20 pero no es raro muy bien la recomendación de no

Voz 1025 44:23 José Luis no volvamos ahora así con Javier

Voz 5 44:39 sí ha podido a cambio el espacio para amigos del espacio los chinos se porque voy a terminar la trilogía que lo que empezó con la plantilla

Voz 1025 44:52 es un fallo de los chinos para vender

Voz 0882 44:55 en calefacción calefacción cuando hay menos cien grados en una mala leche noche en la Luna o sea que a podían haber aprendido un poquito más del programa espacial norteamericano europeo oí ruso pero bueno esto es la verdad es que tienen más moral que el Alcoyano porque mira en el año dos mil diecinueve los chinos van a mandar al espacio nada más y nada menos que cincuenta naves cincuenta naves espaciales Galán

Voz 1025 45:19 es por eso te digo que esta están lanzó

Voz 0882 45:22 entre ellas anuncio ya para finales del año la Chang cinco estamos ahora en la en tres

Voz 5 45:29 se verá es su restaurante ahora es decir ahí queda

Voz 0882 45:36 bueno iba a poder comer rocas no porque fíjate la echaron cinco va a llevar a finales de año va a ir a la Luna iba a traer muestras de piedras lunares a de regalito lunar a la Tierra esto no se ha hecho desde las

Voz 28 45:50 el no desde el Apolo diecisiete que fue fue el último

Voz 0882 45:54 ay bueno sabéis que que estudiar las rocas lunares es es muy importante porque entre otras cosas esta misma semana también ha descubierto que gracias al planeta que chocó contra la Tierra y del que se formó la Luna eso permitió por una carambola que algún día explicaremos la existencia de la vida en la Tierra ahí es nada es decir que la luna no la tenemos

Voz 1025 46:12 estáis haciendo que como objeto romántico

Voz 28 46:15 no es de decoración no claro está

Voz 1025 46:17 calles fruto de una carambola

Voz 28 46:20 con la Tierra y la Luna por su parte el miles de millones de años Ivonne dos grandes proyectos para que ves que esto va en serio en el año dos mil diecinueve

Voz 0882 46:31 el far diez satélites parecidos a los GPS en el año dos mil veinte China tendrá ya su propio GPS

Voz 5 46:38 oye te llama

Voz 28 46:39 que Bayrou que no sé qué significa en chino pero igual estar falta veintidós no

Voz 0882 46:44 el GPS chino se llama ya sabéis que el GPS europeo Galileo esto son miles de millones de beneficio los en aplicaciones no para un GPS chino que no dependa de los americanos ni de los europeos y atención porque también en el dos mil diez será clave para la construcción de hecho van a lanzar un super cohete que se va a llamar larga marcha también cinco va a construir este cohete la primera estación espacial china

Voz 28 47:14 que inaugura una carrera

Voz 0882 47:16 las estaciones espaciales que puede colonizar el espacio más próximo a la Tierra y que puede marcar yo creo el siglo XXI no de mucha gente que vaya para ya no sólo astronautas sino por ejemplo para un geriátrico el espacio sería ideal porque allí no pesas prácticamente nada puedes

Voz 5 47:32 hombre ya mandar a mi abuelo a un espacio aquel pero nada más llegar a Marte y que no haya sitio para amerizar pierde era ahí de gente del inserto que no te quiero

Voz 1025 47:42 dar vuelven a por siempre con ir con cuidado con los chinos que ya están colonizando

Voz 4 47:51 así que si cabe o no del tirón

Voz 1025 48:01 llegó el momento mágico llegó el momento ganarse la aventura de viajar el libro que nos ha dado de K para compartir con los oyentes una historia ilustrada de los viajes desde las civilizaciones antiguas

Voz 8 48:12 hasta el siglo XXI ya sabéis Chema cuenta algo que hay mentiras ahí verdad o que todo es mentira por cierto empecemos por el final qué dijiste en que mentira

Voz 1025 48:21 en la en la semana pasada la semana pasada hablamos de

Voz 0412 48:24 el gran tour que fue la primera gran ruta turística de la historia del mundo occidental hay dijimos que que tiene

Voz 1025 48:32 a ver dime tú qué tiene Iván me dice que por ejemplo creo que hoy Chema nos lo acordado incluyendo a España en el gran todo el porque Felipe II lo prohibió con eh en primera eso es cierto pues mire tengo ganador de todo porque en las otra cosa había de todo que bueno que no sé qué qué tal pero pero sólo de la acertado ya puedo decir que Ibán Ramón Muñoz desde el ganador pues si lo he dicho porque me ha parecido en el que tenía más lógica pero no sabía si era él pues mira mira imaginamos Muñoz desde el ganador de estos efectos saque Felipe II prohibió la historia

Voz 0412 49:07 en cuanto a a pasaba España nunca estuvo en el Gran Tour es decir que que verdaderamente gran tour iba desde Gran Bretaña desde Londres

Voz 1025 49:15 hay algún día pasaba por París terminaba en rojo

Voz 0412 49:17 a ir de alguna manera llegaba hasta Nápoles un poco pero pero era Londres París Florencia Roma Nápoles

Voz 1025 49:25 a las cosas por ejemplo hay alguien que dice hoy en la sección de Chema

Voz 5 49:32 tiene conocimiento que credibilidad

Voz 1025 49:35 eh otro hice todo es mentira miedo que París fuese considerada una ciudad sucia de cochambroso da mal fario dice otro es que muchas barbaridades no era verdad

Voz 29 49:43 es verdad

Voz 8 49:44 sí sí mira ahí por ahí alguien que dice que el que terminaran en los voy a fin en España

Voz 1025 49:52 eso es lo que no es verdad pero claro la la apreciando el quién la ha dicho exacto era el ganador que era por una cuestión de Felipe II bueno que

Voz 1055 50:00 en cualquier caso no que tacha hay un pequeño libro que no recuerdo editorial que sea el gran tour y tiempo libre

Voz 0412 50:05 el pequeño librito

Voz 1055 50:08 así que para que vean lo que dijo Chema de verdad y de mentira

Voz 0412 50:11 bueno no va a tiempo de hacer la sección

Voz 1025 50:14 la muy rapidito hoy hoy vamos a hablar de

Voz 0412 50:16 el primer vuelo en la historia de la humanidad cual pensáis que fue bueno bueno igual pensáis en qué época en qué años estamos hablando de que pensar

Voz 1371 50:25 a esta mañana el primer vuelo el primer vuelo cuando pensáis que el hombre voló por primeras cuando un aparato de los seres humanos si quieres venga qué pensáis parar

Voz 5 50:38 a mí a finales del siglo II para mí un hecho verídico y recuerdo de pequeño que mi madre me un aparato por la cabeza que te pues si bien este es el primer argumento que desde mediados del siglo XX mediados del siglo XXI aparato

Voz 1055 50:54 me voy mucho mucho mucho mucho mucho ante la época de los griegos

Voz 0412 50:57 el de los griegos que volaron de la época de los GAL

Voz 1371 50:59 digo mira un personaje que no recuerda el nombre

Voz 1055 51:01 las salas de cera dicen que alcanzó tal altura que la sala se fundieron

Voz 5 51:07 ah vale vale vale si empezamos así no no no comenzó la primera bien espero momento esta pero la respuesta así hijos

Voz 0412 51:20 no sé no barro

Voz 5 51:22 ser aventurero es la las entiende muy aquí

Voz 0412 51:25 mil setecientos ochenta y tres siglo XVIII entonces que pensamos es una dirección

Voz 5 51:30 si pensamos lo saben él existía que pensar

Voz 0412 51:32 a los que pensáis que puede volar que pudo el hombre conseguir que vuelos en el siglo XVIII yo lo digo globos de aire caliente es decir lo primero que el hombro consiguió que ébola se como un aparato creado por él fueron los o los globos

Voz 1371 51:45 iré caliente hidrógeno no penséis que los primeros que los primeros que montaron en la cestita con el globo de aire caliente no fueron tres tipo

Voz 0412 51:54 los sino que montaron a uno abeja

Voz 1371 51:57 que mala leche el siempre siempre puta dando a los animales