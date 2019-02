Nadie Sabe Nada: optical theremin & cookies packing (02/02/2019)

Voz 1824 00:00 bueno pues nada Oye qué tal las fiestas que del producto

Voz 0169 00:06 oye no me preguntéis todo el rato las fiestas porque ya estamos ya en la es que no me acuerdo es que no me acuerdo en estos son inicio falso eh porque la

Voz 1824 00:16 Fadesa inicio ahí verdad y no

Voz 0169 00:18 a ni F F es otra cosa ya porque además la gente alguien lo preguntado qué hacemos que hice la gente ha lo están pidiendo a la gente le gusta muchísimo

Voz 0057 00:29 te acuerdas al principio cuando cuando la primera vez que

Voz 0169 00:32 decimos que a la gente en los con

Voz 0057 00:34 contaros de de Youtube Twitter tal pensaban que que habíamos empezado a medias

Voz 1824 00:40 así falta un rato me faltó un rato fotón hervor nerviosa cuando estás acostumbrado a la Vanguardia ya te quiero proponer un esto ya ha vuelto

Voz 1 00:51 Trip menos tenía merma Einstein si te que

Voz 0169 00:53 un reto que podríamos plantearnos atención que voy a decir pero es muy importante lo digo cosas importantes ella

Voz 1824 00:59 la semana pasada la semana pasada fue

Voz 0169 01:02 el su programa

Voz 2 01:03 si no como Fanjul SS fados

Voz 3 01:08 como como como como como comercial está apretando

Voz 0169 01:11 el cerebro Si entonces programan empieza en un ahora todo el rato así hombre ni músicas Nina

Voz 0057 01:17 ah no eso que no lo va a querer hacer eres tú yo lo haría eh pero tunos enseguida te salta alarma esto está quedando poco radiofónico

Voz 4 01:25 esto es la ser eh no podemos sí sí abiertas imitando no es no porque no

Voz 0057 01:31 se parece la pero la actitud si esto así no se puede hacer

Voz 5 01:36 así como una neurona no no bueno pero señora no porque yo me he criado

Voz 0057 01:41 la radio se lo que es la radiofonista vivía un transistor

Voz 5 01:47 pues oye encontrado una radio bueno encontrado no siempre estuvo en casa de mi abuela la por lo que sea murió bueno para lo que sea no precisan muy mayor de vida ya el cuerpo

Voz 0057 02:00 a tierras se ahí joder qué maneras de recordará todo huela no es esa radio quedo en casa mis padres parece que también casi acabados Mi casa es una radio de esas antiguas no de madera de madera pero la madera no hace nada para recibir la señal no pero madera no tiene pero hace una reverberación muy bonita la madera que soy el mejor en operaciones no así la semana pasada y dentro hay pues una radio de válvulas eso debe ser no la radio de válvulas que no sé no sé

Voz 1824 02:34 que son las válvulas pero que la voy a reparar tienen porque están poco rota pero no sé donde se reparan radios a corta onda corta

Voz 1 02:43 eh

Voz 4 02:44 sí sí porque la onda corta has dudado eh

Voz 0169 02:49 sí es corta es es un es un es un tipo de Honda no es que sean programas sabes de gente pechos por gente en un poquito

Voz 6 02:57 o a voló días eh no

Voz 3 03:00 no no ya ya

Voz 4 03:02 hola hola

Voz 3 03:05 onda corta porque nosotros no estoy hace sol pasan cosas Vega un disco no gratuita y cantan ellos oye pero sí lo que no sé dónde dónde llevarla

Voz 0169 03:19 Reparaz pues son quizá un sitio que reparen transistores es que tienen que no no es que no sólo a reparar transistores es restaurar la radio ya ya ya quedan pocos e también te digo que te van a pegar un balazo

Voz 5 03:32 bueno bueno pero es lo que es mi abuela hubiera querido que me pegaran un palacio

Voz 3 03:36 que te va a salir más caro que un iPhone decente pero bueno

Voz 0057 03:39 me gustaría mucho sí pero no sé no sé me buscar

Voz 0169 03:41 yo yo conoció uno en mi pueblo que lo hacía

Voz 2 03:44 sí sí sí sigue vivo y no se joder pero no

Voz 1824 03:50 no te puedo es condición sine qua non parece la radio ya te diré

Voz 0169 03:54 sí ya lo es quien tiene una colección de radios así inmensas Iñaki Gabilondo no no Luis del Olmo hombre Luis del Olmo Luis hermano que tiene la rompe seguro que cómodo

Voz 7 04:06 el abogado e instaba vamos no está uso

Voz 0169 04:11 voz hoy el otro día me lo encontré en el concepto de Serra que cabeza Ike manos tiene de verdad que hoy que en Berga Duque grande es ese hombre estamos ante un caso clínico si se Luis del Olmo pero la gente cuando se hace mayor y es muy alta se va haciendo más más bajita eso es así el hueso pues era se va recogiendo

Voz 1824 04:34 ahí no hay el hueso se les poco Hall

Voz 5 04:37 yo a veces yo hoy os da cuando éramos oigo teléfono

Voz 0169 04:41 me giro y eso era el gigante de Harry Potter se fijaba agrio Hagelin y digo consistía Luis pese lo dije tú has crecido no

Voz 5 04:48 no siempre lo llevaba yo no entendía muy bien lo que me decía

Voz 0057 04:53 de lo bien que habla de lo bien que habla a veces no entiende la gente de lo bien que habla vas a algunos locutores de sí

Voz 0169 04:59 si se si se entre que él habla bien yo escucho mal pues allí se produjo un deseo pero dije hostia tío ensayo ese que alto y Luis de lomos que pone iba yo con mi madre crecemos a concierto ir ella misma lo dijo dice que altos este hombre comió digo pero si es tan alto que emite El que

Voz 8 05:15 el está mintiendo

Voz 0169 05:17 sí sí sí sí no habla él emite si si si le hicieron un estudio de radio Luis del Olmo como cuando no

Voz 1824 05:24 nuestra

Voz 4 05:27 un agujero arriba ahora formación que población meter

Voz 5 05:44 lo lógico porque ya lo pues

Voz 0169 05:49 es decir que se ya iban los invitados a su programa

Voz 1824 05:54 hablaban corruptor torso

Voz 3 05:57 con un pecho pide que tal pues no les visto cara a cara tiene dos corazones como la jirafa no sabes cómo entró u otros

Voz 0169 06:06 el que propulsó el otro Red Bull perdona tienen dos corazones las jirafas dicen que sí pero ahora sí

Voz 1824 06:10 como dice que si abrir una jirafa hay que abrió contra Estados pero no no es fácil haber una jirafa eh

Voz 3 06:18 en tan sólo puerta a Javi viva

Voz 1824 06:21 no hace deja hace poco leí que se ha descubierto que que llevar una cremallera la gira eh yo no sé cómo hemos pasado de Luis Coloma al corazón la a lado

Voz 3 06:31 ocho inicio eh bueno pues nada que es eh primero se decía la jirafa extiende otro no están largo que para batir hombre tal y ahora se ha descubierto tres no es exactamente alguno sería la vejiga no lo uno la vejiga de unos corazón islotes parece que es como un como el repetidor sí sí miraba te puede querer mucho

Voz 0057 06:55 corazón o creerte menos si te quieres con el repetidor lo te aprecias hoy dices tú de corazones

Voz 0169 07:00 es Bill otro día la la foto de un corazón de una ballena habéis visto alguna vez es cojo Nantes que se como una máquina de coser un seiscientos claro el volumen de un seiscientos Modric confía quinientos si quieres acojo ante de un color blanquecino se sabe hay un tipo

Voz 5 07:17 o si usted no

Voz 0169 07:21 mire ustedes les Collina anda que también la bañera por decir que aquí tan sólo el corazón bueno estaría muerta

Voz 1824 07:28 a pesar porque no ponerle ese corazón a la gira facciones necesita ha repetido no

Voz 4 07:33 a un hombre

Voz 3 07:34 abre hoy a un hombre que necesite un trasplante de corazón no sólo tenemos de ballena pasa a tener que llevarle nunca coche atados pero bueno se lo vamos a atar a la espalda de Obelix pero pero eso si usted va a tener una calidad de vida acojonado

Voz 1824 07:50 te

Voz 3 07:53 a ustedes por muy para llevar Mayumana

Voz 1824 07:57 con un latido eh

Voz 3 07:59 sabes hasta la semana que viene

Voz 1 08:03 sí ya está aquí trasplantado ventajas

Voz 0057 08:10 lo que sí tiene son qué grande puedes meterte tú dentro a latir tu dentro de una válvula te pero si te vete

Voz 5 08:16 con una hora por una arteria aorta de una ballena cabe una persona

Voz 1824 08:21 luego dentro no tiene nada que hacer también una arteria por dentro es muy desagradecido

Voz 0169 08:28 qué lástima que todo esto no pudiera estar en el que quererse estaba

Voz 1824 08:31 cuando guay quedando UAI esto perder

Voz 0169 08:33 es como en el en el en el limbo de los

Voz 1824 08:36 falsos inicios como como lágrimas

Voz 0169 08:38 la lluvia que es la frase que

Voz 0057 08:41 qué dice Roy Bate el Nexus seis de de Blade Runner al final de la película pero que reinterpreta José Luis Cuerda en tiempo después se cambia por como gotas de origen en la lluvia

Voz 1824 08:55 como toda la película siendo habéis visto por favorita verla no creo no se está en el cine todo

Voz 0169 08:59 sí seguro que a estas alturas seguro lo que no estás en los Goyas que también me hubiera costado nada dominarla no estuvo o no estará

Voz 1 09:07 el Goya

Voz 4 09:18 pues ahora que sacas el tema no hemos comentado nada de las galas no hemos comentado nada

Voz 1824 09:25 qué te pareció pues yo prefiero reposar reposar mi mi valoración quitarte la dentro un tiempo pero eso se va a pasarse va a enfriar e tan tanto reposar amiga me cuatro seis programas más para que te dé la verdad

Voz 0169 10:31 a Yves donde ya evidentemente estamos como

Voz 3 10:33 casa esto es maravilloso alguien del público no sé yo quién sí o del equipo técnico una persona hay muchas personas a las que acudir hoy porque se ha dejado aquí esto que es una caricatura de Lola membrillo o donde atención Acciona sabéis vosotros que las caricaturas que que es una cálida

Voz 0169 10:54 es gratis

Voz 1824 10:55 yo soy una caricatura de mí mismo

Voz 0169 10:58 es un dibujo o el retrato humorístico humorístico que realza cuál es

Voz 0057 11:03 los límites del humor en la caricatura el tema a partir de cuándo es ofensiva la caricatura que hace

Voz 0169 11:08 se va a ser buena realzar un rasgo que sea característico de esa persona

Voz 3 11:13 va a venir a para minar y es verdad que no no y no por nada la voy a enseñar esta era Lola amigo vaya percha vaya gancho y un y una letra escrita que pone Berto

Voz 0057 11:25 Lola membrillo desaparecer tenía una nariz aquí leña como todos sabéis

Voz 0169 11:29 personalidad sí sí sí sí pues ahí está con su película recogido mujer de otra época pero nariz de esta así que esta así que yo creo que hay como una especie de serendipity Ndi o no sé si eso exactamente eso que tú hablar de Lola cuando tú eres la nueva en breve

Voz 1824 11:48 de qué honor que honor muchas gracias muchas gracias eso es lo que tenía preparado pues además voy a intentar seguir su carrera vale aparecer un teatro después de muerto perfecto perfecto hacen que sea aparece lo sabéis

Voz 1 12:00 vale ese ese ese soplo frío

Voz 3 12:04 creo que habéis notado pescuezo no es una corriente sale con esto de la raya lo lleváis

Voz 1824 12:12 esto es un es una sección de

Voz 3 12:14 culto sí pero llega tarde porque acababa ya mira me da una pereza hacer secciones no pero es que tiene todo contenido para ellos es como si en un informativo y ahora los deportes pero el deporte nada pero no no porque el resultado ya está eh no niego la mayor

Voz 5 12:31 por Diego la mayor eh niego la mayor

Voz 1824 12:34 no niego la mayor sin la menor Diego toda que es dijo la mayor no entendido nunca pues que que extenso es lo que dicen ya a todos los niveles porque es el de Deportes lleve un un pliego de papeles la noticia vi cuando dan la sección de deportes sabe que tiene contenido claro si el de Deportes ese día no ha pasado nada en el mundo del deporte que amo yo que soy un cataclismo todo el deporte del mundo ha desaparecido llega la radio le dicen ahora deportes ese honestamente te va a decir hoy no hoy no pues me pasado a mí lo mismo vamos del Larguero hoy no hoy nos vamos no hay nada gracias a todos

Voz 5 13:12 no no no hay nada bueno pero no te

Voz 0169 13:15 ya no te dé pereza hombre que la gente

Voz 5 13:17 alegremente no hay contenido vale vamos a las preguntas de la urna balsa

Voz 11 13:27 repitas que recordemos el público de nadie sabe nada envía a través de Internet

Voz 1824 13:33 programa Juan Jaramillo desde Twitter dice Si un peinado es un estilo que haces con el pelo de la cabeza como sea María el estilo que haces con la barba Barbados Varda dos como las islas malvado claro claro ahí son muy creativos con el tema bárbaros en Barbados embargados Buzz tras es que hay unas islas la que son Antigua y Barbuda insistieron no están en Barbados no a no que no llegaron a tiempo como quería meter una antigua no secuencias antiguo hay barbilampiño pero Barbal barbuda iba en Barbados pero cuando hicieron las islas dijeron que ya no caben más claro hay las que hay no me traigas otra a otro sitio que bueno y se quedó son cuando entras en barbuda Un cartel pone isla hermanada con barbas de vales muchas gracias pues esta información ordenada es muy buena

Voz 0169 14:19 también en Geografía no si esto sí

Voz 1824 14:22 una selección que no funcionan

Voz 4 14:24 no no te apetece me apetecía mira Alberto Carretero

Voz 3 14:28 Cuenca asiento y Story uno de los juguetes muere el niño seguiría jugando con él

Voz 1 14:33 mientras el resto ven cómo juega

Voz 3 14:36 ah la pregunta completa es El Niño seguiré jugando con él mientras el resto ven cómo juega con un cadáver o los juguetes están condenados a la inmortalidad

Voz 1824 14:56 pues espero que no espero que ocurra lo primero con el cadáver de Woody

Voz 3 15:03 era el serpiente en vivo de la habitación todos

Voz 4 15:09 tú qué oye

Voz 0169 15:14 he cantado pero oye que ya quisiera hablar de de juguetes porque estoy en un proyecto artístico creo que es una sección que se llama Andrea artístico

Voz 6 15:25 la doble a a doble eh

Voz 1824 15:28 igual te da pereza pero no te pediría por favor obedece la triple A

Voz 3 15:32 como es a Andreo artístico no cuatro póquer a Honda Andreo artífice ahora esos cinco ya son cinco a anda Andreu artístico ahora venga vamos

Voz 1824 15:49 buenas tardes oyentes de la SER y bienvenidos a Andreu artístico ahora la sección en la que hablamos con Andreu Buenafuente de sus nuevos proyectos artísticos bienvenido gracias por estar aquí gracias a ti por invitarme me cogió por sorpresa estás trabajando no sabía yo que podía interesar esto pero bueno desde mi humildad pues a contarlo no cuál es tu proyecto artístico e cuál es claro es que a veces ahí de tengo un oído que me no te estás tapando bien el la oreja ya en el auricular si perdone perdone que están poniendo oreja de peso Amaya ya bueno y la pregunta en qué proyecto estás ahora sí estoy

Voz 0169 16:28 bueno estoy centrado en el mundo de los juguetes a anda

Voz 1824 16:33 el porque que practicó a veces la fotografía a nivel amateur eh

Voz 5 16:39 he puesto por supuesto no podemos dominar no podemos alcanzar la excelencia en todo verdad

Voz 0169 16:44 yo creo que no hay nada pues hago fotografías estuvieron proyecto que es hacer una foto bueno primero debo debo ponerlo en contexto

Voz 1824 16:53 anda te permite

Voz 0169 16:55 no hay ningún no porque usted ningún perfil que con otra voz que diga Andrea fue por supuesto hace adelante pero ver a ver a ver

Voz 1824 17:03 dentro

Voz 0169 17:04 no por otra sintonía y cuatro sintonía dentro de

Voz 1824 17:07 pero se porque no teníamos preparada Baena no está

Voz 0169 17:10 vamos a incomodar para que la gente sepa no no mi faceta en perfil claro

Voz 12 17:15 gracias

Voz 1824 17:18 no no podían escoger otra voz para usted ha pedido otra voz tampoco ha pedido que fuera mejor que fuera el perfil no tiene programa Andre Buenafuente Vance

Voz 13 17:33 con la subida al mundo de la televisión en espectáculo aunque Buenafuente no por esto ha decidido constreñir sí

Voz 1824 17:40 creatividad a estos ámbitos sino que ha

Voz 13 17:43 se ha sentido atraído toda la vida

Voz 1824 17:45 otra faceta vemos esta persona a la que podríamos llamar un genio renacentista por el personaje era era el personaje sorpresa de teníamos hace el programa Anda Andreu artístico ahora quizá la sorpresa ha quedado un tanto deslucida sin más con ustedes Andreu Buenafuente gracias por este perfil

Voz 3 18:08 Mañero a nuestros ojos

Voz 1824 18:11 hombre o mujer no se sabe porque siempre viste siempre viste con túnica lleva a lo largo lo que tiene una patada en la boca buena no bueno pero aquí apreciamos muchas cosas ya había

Voz 0169 18:23 pues nada guste ya para ponerlo en contexto Mi hija tiene una tengo una niña de un año y bueno ya me tiene a mí entonces tiene seis años y tiene una debilidad por los peluches

Voz 1824 18:33 que yo considero poquito ya se

Voz 1 18:36 ya

Voz 1824 18:37 bueno pero con seis años podemos permitirle esta eh este margen de libertad de hablo yo usted no debe permitir nada mi hija y dejar de de permitir de nada no esperaba esta actitud ya va siendo éste un programa dedicado a ustedes en el que se está tratando como quizá nunca he tratado nadie pero es que tengo como artista tengo un pronto cárcel Éste es el llamado temperamento artístico exacto estas sea mala folla lo que es toda la vida

Voz 3 19:05 como suelo decir yo siempre que las musas te cojan trabajar

Voz 1824 19:07 no no o qué rabia cuando alguien se cita asimismo verdad si es de Picasso pero me siento tan cercano el que lo digo yo no claro siempre desde

Voz 0169 19:15 la humildad es bueno pues entonces mi hija tiene una obsesión patológica porque lo digo yo punto con los peluches madre mía cómo se han coronado usted sí

Voz 3 19:24 eh

Voz 1824 19:25 estamos hablando de que a lo mejor tiene seis años no seis años sí pero a lo mejor tenía cuarenta y cinco peluches pues ahí problemas de los padres e los padres a al peluche diez estudiar que entrar otro peluche en casa

Voz 3 19:40 esto es una sección de padres de ser padres

Voz 5 19:43 no pero pero yo no puedo opinar también pero esto es el club de la comedia un monólogo

Voz 1824 19:49 te voy a tener un programa La Ser si no voy a puede abrir la boca

Voz 4 19:53 las

Voz 1824 19:54 por ahora pero una vez que a lo mejor es avanzando soy yo no no no no por favor no les falta que yo venía bien eh yo venía bien pero las emociones se contagia yo si viene aquí el artista de los cojones amparárselo

Voz 14 20:06 sí

Voz 1824 20:06 ahora mejor el locutor también le coge un poquito de temperamento artístico me explico no pidió disculpas Pido disculpas tengo hijos ya también eh

Voz 3 20:15 sí bueno pero usted no es artista

Voz 4 20:20 pues si no se acabó ya hostias no sé qué día se va acabar usted es una voz que habla nada bolsa vamos la voz mejor de la peor

Voz 0169 20:32 vale bueno entonces mi niña tiene pues eso y no se debe cuarenta y cinco cuarenta y cuatro

Voz 3 20:38 hostia

Voz 0169 20:39 no no es que hay muchos peluche una un cuarto sólo para los peluches eh

Voz 1824 20:44 me gusta en la Casa de la guasa que casi casi

Voz 0169 20:48 y entonces el otro día pues un poco pasando revista ese mundo peluche del que por acumulación da un poquito de de de Grima un peluche aislada pues es bonito pero una montaña de peluches dices joder que había un perro vivo dentro ir descubrí que hay un un peluche que es el originario el prima el primate

Voz 5 21:09 pero que dentro hombre primate cuando no perdón me equivoqué primero que entró

Voz 0169 21:13 sí sí es un peluche rosa que está como sirviera atropellado un camión tiene ya seis años ese peluche les vamos Cunillera que es conejito en catalán a qué bonito Little Rabbit en inglés mire eh de de introducir un dato no introduzcan nada pero soy artista así a veces me gusta que me la la clase la primera clase con nombre a la que fue el primero de la clase de los con Egipto y eso queda todo

Voz 1824 21:43 la verdadera pues que yo era mi proyecto artístico pues que yo tenía en la cabeza conejito sí lo tenían otra carpeta digamos no a mí su cabeza que la carpeta es una guardería me la traen al pairo eh digamos que a mí la palabra conejito no bebo cava una guardería entonces tuve como una disonancia cognitiva mira los conejito yo

Voz 4 22:07 está levantaban los los la cerveza como

Voz 1824 22:10 Perro Perdiguero no era eso lo que usted no está preparado para hacer

Voz 0169 22:14 la sección

Voz 1824 22:15 usted tiene soy más importante que el artista que trae a ver esto que estoy seguro de que usted me habla es un rasgo común a cualquier presentador de televisión basado eso es verdad pero eso es de contenido usted vale pues mi proyecto

Voz 0169 22:26 místico es quiero juntar todos los peluches en una pared

Voz 4 22:30 y meterle fuego

Voz 1824 22:34 a los con queroseno que se cree que soy un artista chino que trabaja la pirotecnia

Voz 5 22:39 no hay uno muy bueno que no me acuerdo ahora compañero mío

Voz 0169 22:42 destacó igual al algo algo Ai Weiwei este Ai Weiwei este esta como un hecho tan cómo mola

Voz 1824 22:47 con de nombre Ai Weiwei se

Voz 1 22:50 no es que sea llamada Ai Weiwei bueno sí jarrón de la dinastía

Voz 0169 22:55 sin lo miro Ming Ming Ting una de las diez y lo tiró al suelo y entonces Zubin chinas ha enfadado mucho se habla mucho para en China los de la dinastía Ming son muy apreciadas no volviendo a mi proyecto

Voz 1824 23:13 a Pilar todos esos peluches que estábamos en la última es que hablamos de más de sesenta a final de la entrevista pueden pueden haber cien peluches

Voz 0169 23:22 no los voy a clavar con clavos es algo cercano la crucifixión es también hay un lenguaje ahí claro como artista trabajo muchos planos de lenguaje pues no sé si si es más feo esto qué propone usted que quemarlo no es que no me importa su opinión

Voz 4 23:36 yo yo

Voz 0169 23:39 si usted va Tàpies dice que hace esta cama aquí en medio dicen es una obra de Tapia está afea la conducta no entremos ahí vale vale entonces yo voy a colgar todos los peluches

Voz 3 23:49 va a clavar en la pared voy a clavar como yo quiera con plazos Mullor

Voz 1 23:53 quiera delante el Cunillera podrá contigo empezó todo pero el Cunillera

Voz 1824 24:02 la niña no llegaba al proyecto todavía Unijet está mirando a todos sus compañeros crucificado

Voz 3 24:07 ah

Voz 1824 24:08 mira la considere eso eh

Voz 5 24:10 cámaras hay cámaras también hombre podía hacer una foto no lo va a grabar lo que va a hacer una foto es arte también eh a joder como trabajo usted todos los géneros no esto va para Bienal de Venecia los no que no me han llamado ni nada pero yo sé que va sin lugar a encontrar allí pero encontrar será como la acumulación

Voz 1 24:29 es una instalación una instalación no correcto y la niña de seria mirando a cámara se llamará infiel me hablando

Voz 0169 24:40 título que tiene la instalación es infierno el infierno hablando y la niña allí se tendrá que quedar por lo que en la exposición

Voz 3 24:48 que si eso sí está unas el ustedes tonto que les pasa usted no tiene conocimientos de artes para usted está presentando estuvo podía presenta porque yo soy locutor

Voz 1824 24:59 de continuidad de la cadena por yo hago lo que me

Voz 5 25:02 piden favores no no no

Voz 3 25:05 no tenía conocimiento de esto es una foto y el medio arte cómo ve llevar a mi niña Venecia dejarla allí

Voz 1824 25:10 para llevar una foto a la Bienal de Venecia

Voz 3 25:13 docto una foto Esther son de otro por tres veinticuatro mano mira mira eso es un pedazo de impacto

Voz 0169 25:22 dices o iniciar uno blando oiga usted peluca

Voz 3 25:24 son sí

Voz 1824 25:26 me da igual lo que haga usted lo que queda para hacer una foto la enviada a la Bienal de Venecia o al FBI la gana pero ese Baute marchando y airea el idea el el estudio de radio que empieza a oler arte no machaca o aquí no acabó aquí no me gusta la entrevista eh pues no tiene a la Cope se entrevistó no tiene usted una botonera como aeropuertos no tengo nada por hermanos usted nada yo una después me ha gustado bien mal regular muy ha apareció el servicio Malú también mal Matas no me ha gustado entrevistarle no gamas ya

Voz 3 26:02 vendrá detrás mío cuando me claro temas Qué

Voz 1824 26:05 previo a la que previa al premio Turner una una en la que no se llama así

Voz 3 26:10 como el Nobel de Gadafi premio por la foto deja de mí

Voz 4 26:13 verdad nada nada nada

Voz 1824 26:16 más tonto fuera

Voz 15 26:19 el aire ojalá acabe en la madrugada

nadie sabe nada con Andreu Buenafuente Berto Romero

Voz 16 26:27 estoy muy mía nada como ha sucedido

Voz 3 26:37 loco también dice loco Colo Colo se diga bueno estamos en la Cadena Ser vamos a recuperar una cierta normalidad del programa

Voz 0169 26:44 más es que estos existió alguna vez ir tenemos dos visitas pendientes al público adquiere el Teatro Lara de Madrid desde donde emitimos cierto si quiere voy yo que tú estás como cansado no bueno yo conozco el percal un poquito ves tú lo si ello

Voz 1824 26:58 ya está si hay más gente luego Andreo en estos momentos se desplaza sobre sus piernas que están a su vez sobre sus pies hacia un punto indeterminado de la sala

Voz 3 27:10 oye no te puede Mian rápido de hombre que bien si has visto como aquí en faltaba más tú no faltaba verla así titula

Voz 4 27:16 has visto

Voz 3 27:18 no falte a pues no hables tanto como cómo camina Freddie Mercury no que miraban así como Iniesta que te gustan los aquí con los andares entraba caminaban caminaban erguidos mágico pero caminaban

Voz 0057 27:31 porque igual se han quedado un poco a la cabeza el peso de la dentadura les

Voz 3 27:35 no sé bueno oye desde ves decía Esther el público porque hay dos visitas pendientes

Voz 1824 27:40 eh la primera y la segunda la primera es allí ve como ven Andreo es un tipo muy metódico cuando hay dos cosas las comidas poemas escondido primera vez segunda es para no molestar a la gente que molesta a mi ingreso entra eh

Voz 3 27:54 voy a pasar mi están los entre puestos cuerdo

Voz 0169 27:57 los frente medio que aquí hay un hay un nudo

Voz 3 27:59 hoy madre mía ou maravillosa esto es terrible el showman interactuando con su pues muy interesante tiene que ser Paco hasta lo que no está como está bien me acosté tampoco llegar pues ya está mira hay una silla yo quería que viniera

Voz 4 28:16 anda

Voz 3 28:24 más que nada porque la pregunta tú o yo qué sé pero yo no voy a ir a tengo ahora una desazón no no vengas lo venga voy que no me cuesta nada Luque muy complicado llegar si has llegado tú ahora Berto también quiere venir mira mira qué fácil como tú ya has abierto

Voz 1824 28:41 todo caminos ya

Voz 3 28:43 el volumen de tu cuerpo es un poco más claro hombre esto es como una botella de champán que yo he hecho un esfuerzo los gobiernos Dopa la quita exacto bueno

Voz 1824 28:51 mira yo también bueno no te no te va bien nada primero al otro grano duro

Voz 3 28:56 qué qué hacemos lo primero enhorabuena por los joyas te gusta eh si ya ya sé ya hicieron ya sí que

Voz 1824 29:03 estamos seguros ya no quiero ni hablar

Voz 3 29:06 bueno la pregunta es qué hace unos cuantos ya programas dos años no tanto si es verdad verte dijo tenemos que hablar de lo normal

Voz 1 29:18 sí me quedé con la intriga si necesito saber si

Voz 3 29:23 ya ya

Voz 4 29:25 eh

Voz 1824 29:26 yo he visto ese comentario no sé por dónde me ha llegado por twittero con algún comentario de Youtube a veces un vistazo no sé que lo que iba a decir es verdad que hay gente que se ha quedado como venía una información Berto dijo ahora hablaré de lo no se iba a decir sí pues no no no hay nada más vas a llevar sea no hay nada

Voz 0169 29:48 yo sé que en ese momento me dijo Jay Roach el pianista que un mamá está muy vinculado a la esfera sexual

Voz 1824 29:54 mal

Voz 4 29:55 pero no te habías dado cuenta hombre Andreu

Voz 3 30:01 oye pero si no no pero no hace falta ser inglés vida yo digo la verdad estoy cantando soul haciendo no te parece su sexual tú no notaba nada cuando dio un poquito pero sabes qué pasa te digo la verdad como te llama Sebas llevan nombre de colega toda la vida si estamos aquí con el Sheva se basa pues yo empecé con el olfato ya que llegó un momento que lo Fuck me parecía que era como llaman más demasiado sí porque es que ofenden poco claro en casa lo decía mucho mi hijo Silvia de no ir por eso me pasé los mama es decir cómo cambió de tabaco rubio a negros eh y ahora este no lo mama pero sí muy sexual pues ya que digo que dejar la heroína y yo lo digo está pegada estaba si te Maceo FAC están ahí hombre Juan juntos magos estoy cuando dices mierda sagrada eh bueno eso es es el hostia puta anglosajón así

Voz 1824 31:02 el equivalente Holly sites hostia puta

Voz 3 31:05 es decir que no no es decir no significa lo mismo pero yo creo que el significaría un nuevo una nueva sección de insultos ya tú no te pasa esta

Voz 1824 31:15 claro aquí con tres minutos Serradilla organizamos el programa

Voz 3 31:19 y también te digo una cosa ahora que estoy hablando contigo no eres la persona con la que quería hablar pero no pero yo sí soy una persona con la que él quería

Voz 1824 31:27 habla

Voz 3 31:29 es que hay dos personas que han traído cosas indica así que ha extraído una insta tiene una foto vuestra has traído una cosa Patín hasta una polaroid a son regalo de mí para vosotros para mí se va agotando el crédito a hago toda tu crédito

Voz 0169 31:44 eh

Voz 3 31:44 Sebas éstas acaban mal mal mal ha empezado bien pero mal luego lo hacemos se sí sí vale muchas gracias Eva

Voz 11 31:51 ver si joven vive toda la vida no pero había una persona primero que había tenido un instrumento musical donde esto

Voz 5 31:57 no no hay momentos musicales para vamos a pasar por favor que no que está Andreu aquí estoy

Voz 3 32:10 hola instrumento musical cuando cae en manos de Andreu pierde una

Voz 1824 32:14 las dos palabras

Voz 3 32:16 no creo que caiga muy bien me queda solo

Voz 1824 32:18 más

Voz 3 32:19 en Adrián me lo dijo antes si digo vamos a contarlo en programas es una caja única y la abrimos la quieres abrir

Voz 0169 32:26 esto

Voz 3 32:28 los Toros haya ya vamos a holandesa venga a un aplauso para este seguidos vamos mal cuéntame porque qué buena pinta al micrófono que te va a venir muy bien para que te escuchen en casa

Voz 1824 32:47 pues nada esto es un momento musical el práctico si cacharros electrónicos la sitúa como se llama óptico hace eso entonces min pero funciona con la luz con la luz bueno es el este de mí no Celemín CERMI sabes que es ese instrumento que se toca sin tocar sin tocarlo físicamente

Voz 0057 33:10 lo va poniendo la mano por encima de la de una célula fotos sensible supongo que será eso no sé que en verdad se denuncie Cueto electrónico que lo que hace es que

Voz 3 33:18 lleva unas bobinas en los dos extremos tú haces con una especie de tierra pensador actuando con ese tipo de circuito electrónico varias el volumen o el tono parecía hacho pro

Voz 1824 33:29 mamá te acuerdas cómo empezó nunca se sabe no te molestó mucho cuando te pusieron esto aquí

Voz 4 33:38 esto se refiera que lleva aparejada un cómo se llama eso que llevas tú

Voz 3 33:41 se lleva un séptimo se pudo ver ese anillo que se pone el de narices que sale por cada agujero Allariz es que yo estaba escuchándole totalmente pero

Voz 1824 33:51 yo lo mismo que un pelito se

Voz 3 33:55 no tenemos venga vamos con el instrumento que lo importante ya debemos estar en la recta final voy a necesitar las dos manos atención necesito las dos manos y esto me gusta poner encima de esto que es el el la célula donde ponerle LCR es una cajita pulsar el botón usted es maravilloso el micrófono

Voz 1824 34:23 Andreu con la el micrófono para que se escucha dio por favor

Voz 3 34:26 no sabes que acá es que así ayudas tú entonces aquí

Voz 4 34:35 oye veo que que tiene tono

Voz 0169 34:37 está a tope el torneo como potenciales bueno es todo el botoncito

Voz 3 34:40 qué recorrido le augura sexto en el mundo de la música está mochuelo porque lo puedes aplicar a cambiar de tema lo puesto mira con pedales guitarra perfectos

Voz 17 34:53 y usted guasa eh

Voz 3 34:56 en si hay un recorrido por mucho que levante la mano no hay un tramo ya está en la luz natural funciona mejor porque no creas una sombra entonces vas quitándole el luz a lo que es la célula Se puede tocar una canción columnata me estás diciendo que yo puedo ir con por la calle

Voz 4 35:13 correcto correcto con esta fiambrera correcto y Umbrella perdona ahí me ha cambiado la vida

Voz 3 35:25 es una putada para tocar un garito entonces sólo para esta salida auxiliar a unos altavoces TIC claro ya pero ahí no hay luz natural en un garito como lo que saca por un lado el otro pero hay focos llegado como mejor funciona puedes tocar canciones tú lo has pensaba topes tu correcto he visto que pone

Voz 14 35:45 el gato

Voz 3 35:55 eh eh sin menospreciar todo lo recibido uno de los mejores legal los mejores mutan modular es tu nombre

Voz 1824 36:02 Arcas y esto marca se puede adquirir

Voz 3 36:05 en Internet en exclusiva lo tenéis vosotros

Voz 18 36:07 los todavía no está a la venta nosotros lo que hacemos es cursos para para jóvenes de electrónica musical que aprendiendo poco a soldar un poquito electrónica básica

Voz 3 36:15 ajá esto te lo van a que el disco anunció en primicia lo tenéis para vosotros que muchas gracias a mí me a mí sí pero para quitar de las manos cuando lo de y es cuando cuando pones la mano muy cerca de la célula se queda como un gato

Voz 1824 36:36 Dorronsoro perdona creo que te cuento un virtuoso instrumento oye pues muchas muchas gracias como te llamabas Adrián

Voz 5 36:44 Adriana de verdad es uno de los mejores regalos de la Historia

Voz 1824 36:58 el nombre de visita al Heerenveen el nombre era Celemín

Voz 1 37:02 sí

Voz 1824 37:03 pero este concretos óptica hace Cermi el primero del mundo estoy muy emocionado siempre lo dejas a mí que yo no podía tocar

Voz 0057 37:13 y además es un tú pensé un día te cansas del del instrumento Le quita todas las has vencido

Voz 4 37:18 los guardas un poco de pueden panal

Voz 1824 37:23 vale vale no quería tocar yo pero ya ha agotado la paciencia es el mejor regalo porque además te viene con plástico de bolas a lo cual la experiencia es completo muchísimas gracias y muchísima

Voz 5 37:38 es decir hay había otra otra visitas que de un amigo no está por ahí eh mira ahí la tener jamás vamos

Voz 1824 37:46 qué es hoy todo son cosas interesantes ya veréis este amigo está llegando gente muy creativa como público a hola ganamos hola cómo estás muy bien como siempre

Voz 3 37:55 muy bien en este muchacho ha venido ante sí dice es que yo hago cosas experimentales incapaz de onda corta

Voz 4 38:01 música de onda corta el lugar adecuado y nos ha traído un dos

Voz 0169 38:08 éticos con un con una especie de es un cd preparado es muy

Voz 3 38:12 si mis vacaciones en la playa es música para Onda Corta yo sí creo que vio parado

Voz 1824 38:18 estas bromas esto que es música no sabes cómo anda

Voz 3 38:21 a ver qué tipo de música trabajas por ejemplo usted entraría este sonido entraría muy bien me ha gustado mucho el ves esto es como entregar creativo de verdad

Voz 4 38:30 sí sí estamos conectando

Voz 3 38:32 sí sí sí me gusta mucho tu proyecto oye qué lástima porque no podemos escucharlo eh

Voz 1824 38:38 ah no pasa nada en el coche se puede escuchar

Voz 3 38:41 la cama en sí relajantes es que crispa ante bueno es relajante relajantes y si es un es un viaje un viaje es un viaje es un viaje bonito sí

Voz 14 38:54 todo

Voz 3 38:57 me gusta mucho que no nos eh porque no vamos a poder escucharlo

Voz 1824 39:01 por qué porque lo dije prietas todo el disco hacía no ir a tararear los

Voz 3 39:08 por favor

Voz 1824 39:10 Carlos no no es es arte

Voz 3 39:13 es arte es arte en el arte vale todo qué lástima porque ya sacaba el espacio creativo de antes si no ibas de cabeza eh sí pero el locutor no estaba de buen humor por dónde van los tiros de este proyecto que se

Voz 1824 39:25 llama música para despertador totalmente nuestras eh bueno vale vale sí bueno pues yo os si queréis os propongo que la semana que viene si lo llevamos accede la semana que viene lo metemos en la máquina porque aquí se trabaja como una máquina si bien la máquina reproducimos la semana que viene te llamas Vicente Foronda

Voz 0169 39:43 ese es un amigo mío que es un genio un genio luthier

Voz 3 39:46 vale entonces dice en este tiempo casi sin sueños

Voz 0169 39:48 casi perdido dentro de sí en paz

Voz 5 39:51 de dado el adherir ya ya duro pero que me

Voz 3 39:53 saca tu alma no la dejes que les den en su propia envidia tonta es lo que hicimos se puede escribir algo tan bonito y tú consideras que este texto le va bien a tu proyecto no sé si era como bueno ya lo crea viven unos trabajado muy bien el Paquin te quiero decir es es es es todo artesanal eso son bolsas que se utilizan para congelar y para congelar ya que se ya edad que

Voz 0057 40:25 es que Andreu siempre dice que cuando él falla yo hago lo hago sangre no es eso de verdad que no ser pues no quiero perder ninguna oportunidad de comedia

Voz 0169 40:32 sí

Voz 0057 40:32 ya llamarle Paquin al packaging me apareció

Voz 4 40:35 delicioso porque lo convierte en una señora

Voz 1824 40:38 tras la Paquin

Voz 4 40:40 me gusta muchísimo la Paquin muchísimo

Voz 3 40:43 es ateo hasta cuando se equivoca CD gracioso enhorabuena yo te te acepto eso no tuvo otro mermado porque es como lo pronuncien los americanos pasquín ellos lo dicen para que nadie pague ya que a de la gente pero que me está haciendo Paqui Paqui como estatus venga cae muy bien tío tienes un muy buen rollito la semana que viene eh estrenamos eso sí sí muchos reparos a que desde casa lo puedes escuchar un aplauso para creativo

Voz 20 41:16 pan rústico vivirá conectada una cosa

Voz 1824 41:21 es igual os parece fea puntos he sacado una pregunta que es de enanos no la voy a la buscaré otro programa tu vida también te digo una cosa al final de este programa de la SER está bien está bien

Voz 4 41:39 el estadio

Voz 1824 41:40 la verdad es que no que bueno voy a hacer un

Voz 3 41:43 esto de Celemín óptico

Voz 1824 41:46 lo digo por si queréis marcharnos Andreu yo lo voy a hacer yo no lo he podido tocar ya vas a un concierto ocio los la regalos dos tocar un poquito también eh

Voz 3 41:58 venga a ver qué dicen

Voz 1824 42:00 sí soy una persona LGTB aficionada al vez de SM cuánto cuesta comprar bocas

Voz 14 42:08 está aquí está aquí

Voz 4 42:17 muy poco para acabar verdad Ramón Lobo está

Voz 3 42:22 la que firma como la Bono Loto de San Esteban al Roures de Twitter porque los tetrabrik no son treinta euros de cuatro caras sino ex cedros irregulares

Voz 4 42:32 no será para joderte a tiras no

Voz 3 42:35 no será que su creador o creadores pensando exclusivamente en uso lácteo lo denominaron teta entre los pero que por decencia Serra impulso lo quiero acabar ya muy cansado de tu pregunta la mitad Rafael García como sabemos y un perro ve bien

Voz 21 42:51 sí voy aún más como suele podría graduar la vista me interesa claro perro que pone aquí

Voz 3 43:00 Nuestras hostio bebió en el pobre está muy mayor es que ya ya salimos a pasear y está a diez metros Si yo me me me advirtió tengo que hacer aspavientos como el que aparca un avión eh yo estuve yo estuve allí yo estoy aparcando aviones y los parques

Voz 4 43:18 y luego cuando me voy a hacer

Voz 1824 43:20 sí yo estuve anoche en tu casa que ternura dame la verdad lo lo visto cachorros e ir me da mucha ternura porque eso es ese ese y además te digo una cosa que la pienso es muy perro siempre ha sido muy buena persona muy buena persona ese perro muy buena persona siempre lo así hay perros que son cabrones como más las personas que de todo se te da irlandés no sí que es que recibí el otro día una consulta para consultorio de Berto sí que se enfadaba porque nos había tapado de contestar en el pero decía porque cada vez que habla de su perro dice es

Voz 0057 43:56 cter irlandés tiene mucha nobleza aparece David llámame entonces siempre dicen lo mismo lleva años dice no hay semana que no hable de él ya lo sabemos todos

Voz 4 44:06 hoy qué tío más tonto por eso no lo sé pero muchas gracias

Voz 0057 44:09 sí orgulloso y quiero decirlo es la presentación que nace es muy bien

Voz 1824 44:14 es verdad

Voz 0057 44:14 se de verdad me dio una ternura porque están de

Voz 0169 44:18 pero tiene mucha dignidad eh sal ya sabes ya comenté ha quedado sin voz para su ladrido es

Voz 4 44:23 sí pero aún así impone

Voz 1824 44:26 en imponen y luego tiene una gata que les falta un ojo si estamos trabajando vamos tiene una colección de animar y diseñará buscaremos un equipo sin puertas eh

Voz 5 44:38 bueno cosas así vale pedido

Voz 3 44:42 volvemos al mundo de los seres

Voz 5 44:44 nacional

Voz 4 44:48 Diego

Voz 1824 44:49 pero antes Brisbane Australia

Voz 4 44:54 Brisbane Brisbane

Voz 1 44:58 Australia Si un perezoso te quiere atacar te pega un zarpazo lento porque su naturaleza lo es aunque tarda más en llegar o en cambio te lo pegas no

Voz 1824 45:10 la pido consumiendo más energía

Voz 3 45:13 no contra su modus vivendi

Voz 1824 45:16 yo estaba escuchando en la primera parte Si un perezoso evade sabes te la da rápido ya sigue acabado o a es coherente con sus cosa

Voz 0169 45:26 esa intermodal de bienes

Voz 1824 45:28 mucho tiempo para escapar casi exacto no tengo ni idea eh mío perezoso vuelve a España me parece honestamente el boceto de un animal que se quedó sea que no es el animal definitivo

Voz 1 45:41 ya ya

Voz 1824 45:42 ya estuve estaban era un proyecto de íbamos a aceptar animal lo deja a medias si alguien cuando cogió todos los Prieto de animales acabados para ponerlos ya para meterlos en la impresora 3D de la naturaleza y sacarlos pilló ese eso no está no está acabado son medio hacer esta medida hace desistir de recordarme digo perezoso

Voz 0169 46:02 si los pelos que tienen esos son como

Voz 1824 46:04 no es que no hay nada no hay no tiene lógica nada como un acuerdo vieja eh eso es como una cerda esa garra y esa actitud no no fíjate tú tienes que decir tu vienen al mundo tú tienes que querer vivir ya sabes no puede decir con exactitud yo es que me Sting que me Stinga no lo queremos todo no es que tú también tiene que ver hace vivir ya es que había muchos animales por por crear hace cuando se puso ayer la fábrica pero que eso no lo llevo Dios eso eso eso lo lo externas lo Esther lo lo externa me hizo lo hizo un agente a Baleares dijo yo que no males supervisó un poco por encima una empresa como de servicios no puedes hacer tantos analizó la creación no los árboles los animales ese so runner del mundo vale goleó a otros Alberto Flores Florida ese Madrid dice pregunta para la sección frutos ver todos Puff ya mira mira mira que hay en la mira eh qué opinión te mereces estación qué opinión te merecen los frutos secos recubiertos de cosas cacahuetes con wasabi pipas Tijuana crees que mejoran el fruto seco o que lo corrompen muchas gracias a ver desde mi nueva posición que es aficionado al frutos secos que nadie espere aquí una opinión que vaya a sentar cátedra es en la opinión a nivel usuario se esto es algo que yo pensando que hace mucho tiempo creo que en ocasiones la mejoran tengo que decir que free Grabsch está haciendo muy buen trabajo hombre la marca Fritz Savic

Voz 3 47:33 ay te ha salido experto eh eh no

Voz 5 47:36 ahora a mí nadie me pagas esto ni ni espero nada a cambio

Voz 1824 47:40 pero está trabajando muy finos hombre empaque Tito

Voz 3 47:42 de pipas que está haciendo fritura Savic una

Voz 1824 47:45 Texas de de mezcla que unas son Chili poco pican Tito otras son miel mostaza que de entrada como jugadas serbios funciona lo último que primero tenía unas patatas fritas en os frutos secos

Voz 0057 47:59 eh os digo que estoy abriendo

Voz 1824 48:01 de unas patatas fritas con sabor a Salsa de aperitivo traerlas a salsa espina le sí es es es es para los berberechos y que el otro día yo mismo tomando el vermú Tito dije aquí Mangano entonces miré quién estaba haciendo todas esas maravillas se diera Fritz Davis desde aquí yo como de como humilde consumidores enhorabuena porque ésta es no está usted trabajando muy joven

Voz 1 48:30 yo estoy viendo cajas de frito Davis entrando por esa puerta pero vamos sepultando la gente a Pippa se te oiga Fritz caiga bajo ella

Voz 20 48:45 muy cool

Voz 0169 48:50 Adriano bomba de Vilanova estoy mirando con los Beatles Vita currículos de candidatos para ocupar un puesto de trabajo el que me toca revisar ahora se llama Massimo Berta hombre luego dice estoy por entrevistarle solo para saludarle y decirle cómo está máximo ver taca o Inversis una versión máxima de Berto explota cabeza es un entusiasta e si también es ver tampoco es tan importante es mi verdad que ver Taco anula Un poco a máximo no

Voz 1824 49:19 bueno máximo Berto o simplemente ver pero no quieras o no quieras sumar tanto alguien está levantado la mano personas pero sí hablar con verdad

Voz 3 49:29 muy pues es el último minuto date piensa que tengo que hacer el concierto venga último nadie sabe nada del teatro Lara de

Voz 1824 49:36 Madrid esta persona a la que voy a llamar a Lobezno tiene tiene mucho peso en la cara me Lombillo vídeo

Voz 1 49:47 en el curro así que trabajas

Voz 8 49:51 ahora reponedoras y el perdón

Voz 1824 49:54 pues te podían llamar ronda nocturna

Voz 3 49:59 hemos traído un regalito galletas galletas has hecho tú entonces por qué no hablas tú aquí lo ves no sólo las trae colegio yo a ver cómo te llamas Raquel Kelly de que son las galletas que os podéis avanzar antes de probarla

Voz 23 50:15 es decir Pitarcho clásicas es la ese traído porque hace un año estábamos nosotros en en el clima

Voz 22 50:19 le dicho en el programa fue no

Voz 1824 50:22 poco raro porque era un concierto no sé qué

Voz 4 50:27 hace un poco raro porque ciertos

Voz 3 50:30 habíamos ido varias veces estoy en los conciertos de la

Voz 1824 50:33 dos que te come

Voz 3 50:35 eso sí que soy algo raro estoy una oposición francamente incómodo eh

Voz 23 50:40 entonces Oli los regalo El libro de no entiendo nada de sí

Voz 3 50:46 muchas gracias

Voz 1824 50:47 pues muchas gracias a a Oli la caerá así decimos nosotros que el programa nuestro no de Oli gracias gracias a la gracias

Voz 3 50:54 más que lo vendo también un poquito de Scooby Doo pero bueno venga voy a hacer el Concierto para todos vosotros gracias por venir y espero que estés tape con rosca eh eh

Voz 1824 51:04 no

Voz 3 51:05 ha alejado aquí la pasta de Huelva un poquito sí bueno venga están buenísimos

Voz 4 51:10 quieres da André que me Antonio ojalá acá llevamos estos la caja ha muerto para que éste fuera el último saben que experimenta el mundo muchas gracias Alberto quieres dar paso con

Voz 3 51:27 cierto como en Radio Clásica por favor venga estoy preparado te tienes que dejar un poquito el micrófono venezolana siempre están un poquito más lejos se nota no tanto no tanto hoy el los conciertos de nadie sabe nada de ahí si me voy a los conciertos de Nadie sabe nada Andreu Buenafuente interpreta una pieza al digital Celemín no óptica al cerebral una pieza llamada infierno blando

Voz 4 51:56 lo que está quizá está quizás relacionado

Voz 3 51:59 con una obra pictórica

Voz 4 52:02 aparte del proyecto

Voz 1824 52:03 adelante con esto nos despedimos hasta la semana que viene será pues estar ya en la recta final

Voz 3 52:08 será la banda sonora del proyecto de videoarte de peluches crucificados

Voz 4 52:13 puedo oiga

Voz 1824 52:18 lo respeto un respeto un respeto

Voz 24 52:23 ah sí

Voz 3 52:27 eh