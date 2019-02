Goya como símbolo

Voz 0313

00:00

hola buenas tardes hace más de treinta años un director artístico llamado Ramiro Gómez resolvió una bronca que se arrastraba desde hacía bastante tiempo en la Academia de Cine querían crear unos premios un homenaje a la profesión querían hacer una fiesta una vez al año pero no se ponían de acuerdo con el nombre que si premios Lumière que se barajó que si premios Buñuel también se pensó en premios Soles que igual no hubiera estado mal al final triunfó el nombre de boya y lo hizo con tres argumentos es un nombre corto fácil de recordar esos verdad es una marca mundial de la cultura española sin duda su concepto de la pintura tiene mucho de de cinematográfico es casi secuencial no recordemos por ejemplo no se las pinturas negras de Goya podría ser perfectamente un storyboard yo no voy a meterme ahora desmontar esos argumentos porque además la tormenta de ideas que lo sepan tuvo por escenario una marisquería muy conocida de Madrid y en esos lugares siempre suelen aparecer cosas bastante interesantes hombre es verdad que unos premios de cine con nombre pintor pues sonar un poquito raro uno eh pero pero da igual yo a lo que iba es Akon que Goya queremos quedarnos o Nos gustaría quedarnos el duelo a garrotazos o el del baile a orillas del Manzanares lo pregunto porque esos dos cuadros no sé si los conocen creo que si esos dos cuadros tan distintos tan opuestos tan antagónicos yo creo que reflejan las dos almas este país la de andar por la vida a hostia limpia o la de disfrutar de la fiesta yo sinceramente prefiero la segunda por eso espero que mañana la gala de los Goya sea eso sobretodo una fiesta por eso estamos hoy en Sevilla en la Fundación Cajasol que es uno de los motores de la actividad cultural de esta ciudad acompañados por cierto de amigos de oyentes de espectadores muchísimas gracias por estar aquí verdad