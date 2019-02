Estartapeando: A la búsqueda de objetos perdidos

Voz 3

00:58

sí ha cambiado mucho todo desde nuestros personalmente como el negocio a nosotros al principio íbamos enfocados un poco más al particular y poco a poco hemos ido cambiando el particular el servicio al particular lo tenemos un poco en están by y ahora ya estamos dando servicio a las empresas estamos ayudando a las empresas a gestionar y optimizar todos los objetos perdidos