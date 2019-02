¿La realidad supera a la ficción?

Voz 0827

pues es la historia de Maribel te ya eche que es una mujer de Portugalete que padece Alzheimer cuando se lo diagnosticaron hizo prometer a su marido Chema allí a sus hijos David Ruth iraní el que el día que ya no recordase sus nombres que los confundirse ese día la tendrían que ayudar a marchar a Maurice se lo dejó escrito en una carta familiar en dos mil seis lo registró en dos mil diecisiete un documento de últimas voluntades cuando el avance de la enfermedad ya era imparable ese día ha llegado pero resulta que los suyos no pueden cumplir su promesa porque a pesar de la petición abierta hace dos meses en Change punto org firmada por ciento sesenta mil personas para despenalizar la eutanasia a pesar de haber recibido ayer mismo el apoyo casi unánime del Ayuntamiento de Portugalete donde viven facilitar la muerte a quién desea morir sigue siendo ilegal en España a diferencia de Holanda Bélgica o Luxemburgo es verdad que hablamos del cine que el cine nos cuenta cosas increíbles pero la verdad es que la realidad suele superar a la ficción o la alimenta fijados en la última temporada de vis à vis una de las presas en la misma situación que Maribel también lo mismo a sus compañeras buenos y el cine llevase la historia de Maribel hundía la pantalla no sabemos si re trataría el sufrimiento personal o el que vicaría mente están padeciendo los suyos O'Shea se centraría en la lucha social frente a las instituciones para cambiar las cosas O'Shea resaltó María las convicciones de Maribel o la fortaleza de su familia para cumplir la palabra dada lo que sí que sabemos es que sería un drama y que de momento a día de hoy no tendría final feliz