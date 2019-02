Coque Malla y sus mujeres

Voz 1 00:00 sólo quiero darle tiempo al tiempo

Voz 0429 00:07 cuando recibí la oferta hacerla canción vi el tráiler ya lo había clarísimo que tenía todos los elementos para ser un éxito muy grande no y así ha sido

Voz 4 00:18 mi nombre es Marco Montes voy a ser vuestro entrenador durante los próximos tres meses vamos a comenzar por algo muy sencillo es colocarse en parejas hacemos dos calles comenzamos con un trenzado de pases fin

Voz 0429 00:29 estas loca me guste posición entendido estaba al servicio de la obra de otro no esta vez no era mi obra bueno era mi obra pero era la nave pequeñita que tenía que ensamblar se en una nave nodriza no a una obra pequeñita al servicio de una gran obra a la película

Voz 5 00:46 como amistoso amistoso esta es la final del Campeonato Nacional Marín y la vamos a ganar porque somos unos campeonas claro

Voz 0429 00:54 tuvo que pasar la supervisión de Javier Fesser la supervisión y el apoyo porque ayer me dio muchas pistas para entre los dos llegar a lo que necesitaba la película unos días Collantes quién coño eres

Voz 6 01:08 Marco tu entrenador así que bienvenida al equipo a mí no me tutee esa señorita esto que es Schmitt habrá que pasa pues pasa que vamos a jugar al baloncesto una surfear ya pero me gusto llevarla por si hay piscinas con Onassis ni en en hotel

Voz 0429 01:23 del hotel sino vamos a Cuenca volvemos hedonismo dice no es una canción como ocurre en otras ocasiones que esté al principio de la película en los créditos au al final sino que es una canción que forma parte de una secuencia muy importante que hace un poco como de banda sonora normalmente las canciones centrales y una película no hacen la banda sonora está la banda sonora por un lado es decir no es narrativa la canción en este caso sí que gane narrativa no interés necesitábamos que la canción pues eso tuviese una narrativa que fuese con la película de conseguir eso fue un trabajo no

Voz 7 01:56 a mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros no perdona que aquí prefiero que estén bien no soy tonto lo que sí me gustaría tener un padre como tú muchísimas gracias por todo

Voz 8 02:12 no no

Voz 2 02:23 una eh

Voz 0429 02:26 pues yo la verdad es que soñaban con ser actor yo creo que que venía de de casa no yo veía a mis padres y yo creo que el noventa por ciento de los niños que tienen padres artistas pasan un periodo en el que quieren ser como sus padres y que quieren ser artistas porque intuyen a veces no es del todo así pero intuyen una vida maravillosa divertidísima y que todo el mundo les mira él es aplaude y se lo que son estupendos no

Voz 9 02:54 que cómo sabía es que Paul Newman se comedia cincuenta

Voz 0429 02:57 voz porque he visto es decir es todo mucho más fácil mi caso hubo una primera atracción por el escenario hoy por la interpretación yo recuerdo que de pequeño quería ser actor

Voz 10 03:08 sí es que todos mentira estoy harto de cinismo de fachadas de mierda de Tías bordes sitios baboso con lo fácil que sería dejar las cosas claras hola te está observando y creo que tiene una sonrisa maravillosa y un cuerpo estupendo me encantaría pasar contigo esta noche si todo sale bien no tendría inconveniente en a Marte el resto de mi vida eso es lo fácil pero no siempre ocurre lo contrario

Voz 0429 03:30 el día agarre la guitarra del rock and roll es una droga bastante más dura que en mi caso que la del que era el cine no y que la la interpretación

Voz 11 03:43 no no no sois muy divertido ceder ese satisfactoria creo tengo el cuerpo yo y todo el día más aburrida

Voz 0429 03:52 sobre todo que en la música soy autor dueño y señor de mis historias y de lo que quiero contar no y cuando echó cine pues estoy al servicio de la historia de otro o no y entonces lo puedo disfrutar de vez en cuando pero o me apasiona mucho más y me hace sentirme más vivo y más aún

Voz 6 04:12 Thor cuando cuando mis historias no sólo a Cuenca para siempre allí seguro que no hay ni porteros de discoteca costeras con camisa informal pues que te condenan al Barcelona

Voz 0429 04:22 mero escribió un guión maravilloso Le pegó ahí al inconsciente colectivo porque son frases que se han convertido casi ya en frases como de de del acervo popular no lo de me voy a Cuenca ya casi es una expresión que que estoy seguro que hay gente que lo dice y que no sabe ni siquiera que que que es una película que hicimos Joy Penélope hace veinte años no más treinta

Voz 12 04:46 hace dos meses no te conocía por lo tanto podía vivir sin ti ahora que te conozco no te puedo dejar marchar entonces pregunto llevo veinticuatro años equivocado

Voz 0429 04:55 no sirve realmente todo es mentira yo lo que veo es que es una película que envejece maravillosamente bien yo cada vez que la veo me sorprende más y me parece mejor película y además que creo que aparte de la anécdota graciosa del me voy a Cuenca que te abrace tu puta madre y no sé qué tal que hay una película con una amargura e Irina una dureza muy seria muy muy adulta no

Voz 2 05:20 bien no

Voz 0429 05:35 no de una forma instintiva al final hago discos que son un poco como películas con un principio un desarrollo y un final ya hay mucho de cinematográfico en mis discos no son como películas Paisaje Si historias que eso empiezan se desarrollan y termine

Voz 13 05:52 ya antes de contarme no puedo estoy enamorado como ves estar enamorado no digas tonterías tienes un hombre casado sardo pero si ni siquiera tenía una novia anoche la pieza con quién va siempre tiene es bien mal

Voz 0429 06:03 Nos hemos abandonado mutuamente yo creo que es un círculo vicioso no yo soy músico fundamentalmente eso me ha ido alejándose del cine y el alejándose de mí se ha ido creando la distancia pero bueno sin día da la casualidad tengo el tiempo no estoy en medio de un disco en una gira Italia parece un proyecto interesante tal yo encantado porque me apasiona me apasiona la aventura del rodaje me aparto