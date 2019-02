La feroz independencia de John Cassavetes

Voz 2 00:00 dicen que era impulsivo parlanchín testarudo y manipulador trabajaba como un fanático y con la ilusión de un niño su amigo Peter folk el actor que hacía de Colón Bone conocía muy bien

Voz 3 00:16 ha enfrentado mouse

Voz 0544 00:18 lo que te amaba la vida las emociones amaba la contradicción tenía mucha energía y entusiasmo le encantaba reír y disfrutar de la gente de las personas disfrutaba viendo las hacer el ridículo viendo las luchar y eso es lo que intentaba mostrar en sus películas había poca diferencia entre su vida y la creación de sus películas sí se complementaba

Voz 4 00:40 con el dinero que ganaba actuando en películas comerciales casa critica rodaba sus películas detonó experimental y al margen de la industria de Hollywood

Voz 0544 00:49 no me interesa si es un éxito o no quiero que la gente venga a ver la película porque lo que cuento es lo que realmente Carver no voy a maquillar lo no les mostrará nada teatral nada maravilloso ni entretenido nada que les haga soñar con cosas que no tienen no son no quiero inspirar les sobre nada es algo que odio

Voz 4 01:07 sus películas son auténticos ejercicios de exploración de la naturaleza humana mostrando siempre los sentimientos de personas cotidianas con problemas cotidianos

Voz 0544 01:18 supongo que todas las películas que hago tratan de encontrar una filosofía para los personajes con la que puedo analizar discutir destrozar e incluso asesinar el amor que es el eje central de la vida el resto de los temas no me interesa interesaran a otros directores pero no a mí soy un hombre con un solo interesa el amor

Voz 4 01:39 al director le gustaba rodar en las calles mezclando a sus actores entre la gente

Voz 0544 01:43 amor a señoras y señores

Voz 5 01:46 no no entren a este restaurante pasen de largo

Voz 6 01:49 a menudo rodaba también en su propia casa donde los actores improvisaba han el proponía el ellos mismos cambios en el guión no sé si debería haber venido María

Voz 7 01:58 y lo vamos a pasar ya verás cómo no

Voz 8 02:00 ver

Voz 7 02:01 no nos ven conmigo en la sala de estar

Voz 6 02:05 Gena Rowlands esposa y actriz en casi todas sus películas que no te daba muchas explicaciones aunque le preguntas te decía yo escrito esto pero luego hotelera y ahora es tuyo tú sabes más del personaje que yo y que cualquier otra persona no estaba rodar Tomás muy largas con la cámaras viendo a los actores al estilo del Cinema grité Sepi quieren es Rey el comienza desde el principio siempre desde el principio de las escena no a la mitad aunque ya tenga lo que quiere nunca defrauda al acto de esta forma mantienes la emoción en todo momento hasta que de repente ocurre algo que no ocurre porque lo ellos planeados sino porque tenía que ocurría les hemos

Voz 4 02:51 la vida de John Cassavetes está ligada a la esta mujer Gena Rowlands se conocieron en mil novecientos cincuenta y tres cuando ambos intentaban ganarse la vida en los teatros de Nueva York

Voz 3 03:00 dónde crees que estamos en el Palacio de la bondad vente conmigo y seremos libres cuatro meses después

Voz 4 03:06 Barón vivieron juntos treinta y cinco años hasta la muerte de

Voz 9 03:10 tendremos un hijo de acuerdo tendremos tres hijos de uno en uno de acuerdo si mujer niños

Voz 4 03:15 efectivamente tuvieron tres hijos y los tres han acabado dirigiendo películas también

Voz 2 03:24 John Cassavetes será hijo de una emigrante griego estudió interpretación en Nueva York y empezó a destacar en el teatro y la televisión

Voz 11 03:31 el fantástico estoy seguro que destacará también tiene una oferta para protagonizar una serie de televisión pronto serás

Voz 2 03:37 pues la serie Johnny esta Kato que protagonizó les reportó la fama y el dinero suficientes para dedicarse a lo que de verdad quería dirigir una película artista Fibes que quieres hacerlo puede deshacer en mil novecientos cincuenta y nueve dirigió sombras una película experimental rodada en blanco y negro con una cámara de dieciséis milímetros protagonizada por los alumnos de un seminario de interpretación que él dirigía el presupuesto era tan sólo de quince mil dólares pero el dinero es algo que nunca le preocupó a casa British sacos

Voz 0544 04:10 el dinero no tiene nada que ver con mi cine a la postre creo que mata a tu creatividad con él no necesitan inventar lo necesitas encontrar una forma diferente de contar las cosas evita que pienses que todo el equipo piense sombras se convirtió en un icono dentro

Voz 2 04:25 tiene alternativo americano llenando la pantalla de auténtica espontaneidad girará en torno al tema del racismo un chico seduce a una muchacha negra de piel clara hasta que conoce a sus hermanos y descubre

Voz 12 04:36 cuál es su relación has quedado lo he recordado hace un par de minutos Picasa saldría que no quiero que le hagas daño

Voz 13 04:49 no

Voz 14 04:52 digna tuvo cierto éxito en los círculos Túnez

Voz 4 04:55 dos el suficiente para interesar a Hollywood para mal

Voz 9 04:57 con esta a punto de decir que si de pronto universal también se interesa

Voz 4 05:01 la Paramount contra todo a casa Bitlis para dirigir dos películas pero las dos resultaron un fracaso con la segunda Ángeles sin paraíso acabó además peleándose con el productor Stanley Kramer que decidió cortar la película sin permiso del directo

Voz 6 05:14 a ver Anne no creo que tuviéramos ni idea de que otro pudiera hacer el montaje pensábamos que era siempre el directores de la CIA están le centro metió porque estaba acostumbrado a hacerlo

Voz 15 05:27 yo lo que no podía creérselo

Voz 6 05:29 vieron una fuerte pelea más Rebeca

Voz 4 05:32 encantado renunció a dirigir volvió a su carrera de actor son los años sesenta y en esta época realiza sus dos papeles más recordados soldado más rebelde de los doce del patíbulo

Voz 16 05:42 elige entre temblar los dos días que quedan para que lo ahorcado o unirse a un grupo que estoy organizando irá donde el Ejército hay quizá lo maten de todos modos no conoce a Víctor Frankie pero y después tiene ofrece sino con vida se libra de las ocas de acuerdo cuente conmigo

Voz 2 05:57 el marido de Mia Farrow en La semilla del diablo

Voz 3 06:00 ya me limado las uñas hombre riñas eran anoche dedicada al niño mientras sí querella fue como una sensación necrofilia y que hay que me está siendo siendo niño

Voz 4 06:17 estos trabajos considerados porel alimenticios le animaron a emprender otra nueva etapa como director independiente una vez olvidada la mala experiencia con Páramo

Voz 0544 06:27 me interesan las películas como un arte a ellos como negocio esa es la diferencia básica

Voz 4 06:38 en mil novecientos sesenta y ocho dirigió su película más experimental rostros una historia sobre la infidelidad conyugal a medio camino entre la ficción y el documental

Voz 17 06:47 esa actitud es negativa ponerme los pantalones sí detesto salir de la cama solo es eso déjate disculpa no seas tan generosa

Voz 4 06:56 a esta le seguirían maridos con él mismo Peter folk venga Sara en la piel de tres amigos que reflexionan sobre su juventud perdida pero es

Voz 3 07:03 es la ella no te mata nada la mentira si no el tabaco y el alcohol sino la tira las tensiones eso mata mata más que el cáncer lo que el corazón los harías

Voz 4 07:15 a lo largo de la década de los setenta Cassavetes dirigió películas que hoy en día se consideran clave dentro del cine independiente americano como el asesinato de un corredor de apuestas chino así habla el amor sobre todo una mujer bajo la influencia en la que Gena Rowlands interpretaba a un ama de casa al borde de la locura

Voz 18 07:32 tu madre está muy nervioso que cobrarían más dos para acordar sola Marianne Douglas coches van que nos cuenta es decirle a manos de Stoner volvía otra frase una más bordado

Voz 4 07:44 pero su película más famosa es quizá Gloria estrenada en mil novecientos ochenta y con Gena Rowlands de nuevo en el papel principal el de una mujer que ha de proteger la vida de un niño perseguido por la mafia

Voz 17 07:54 mira si quieres que te saque de aquí tienes que ayudarle como pueda ayudarte y los quieren matarme con lío yo no quiero morir me he pasado la vida ahorrando para tener algo de dinero y ahora no tengo

Voz 19 08:13 mientras Grecia estas películas minoritarias John Cassavetes seguía trabajando como actor en películas más comerciales como pan con el estadio la furia con vida es mía

Voz 4 08:22 pero en cuanto podía reúne a sus amigos

Voz 20 08:25 dedicaba su cine al margen de la gran industria

Voz 3 08:27 ese deseo de ser desconocido no mostraran no queridos perseguir el gran sueño húmedo a Merino

Voz 4 08:32 bueno en los circuitos cinéfilo será venerado como un genio pero

Voz 19 08:36 la crítica más convencional despreciaba os estáis serio

Voz 8 08:40 no están ni por nuestro y vuestro

Voz 4 08:46 en total dirigió doce películas protagonizadas por el mismo su mujer Gena Rowlands y actores amigos como Peter Fall venga Sara au Seymour Casey a los que no pagaba casi nunca porque no había presupuesto

Voz 3 08:57 esto con Leire hacemos películas para que nosotros pero luego si a la gente le gusta pues perfecto pero si no les gusta es la igual

Voz 0544 09:06 tras satisfacción la encontramos en el hecho mismo de hacer la película no en la gloria que te puede proporcionar o el dinero que recaude hacemos películas para nosotros pero nuestro hombre tenía un punto débil

Voz 21 09:19 las número once tengo un fuerte dolor donde le duele

Voz 4 09:27 era el hígado en mil novecientos sesenta y siete sufrió una hepatitis que le dejó tocado y su hígado nunca se recuperó del todo de los últimos tiempos sufrían muchos dolores incluso pasó casi un año sin poder levantarse de la cama

Voz 3 09:40 Peter Fonda molestar pueda ir una plural

Voz 0544 09:44 fue como era él hasta el último día de su vida y eso que pasó mucho tiempo enfermo pero nunca cambió ni siquiera un poquito igual de despierto igual de entusiasmado escribía todos los días

Voz 4 09:57 John Cassavetes murió de cirrosis el tres de febrero de mil novecientos ochenta y nueve tenía cincuenta

