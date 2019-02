Sucedió una Noche: "Cassavetes, Coque Malla y un torpe policía francés" (03/02/2019)

Voz 2 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 3 00:10 a Sharon unas San muy bueno

Voz 4 00:22 es mucho

Voz 6 00:35 eh

Voz 7 00:39 sucedió una noche un programa producido por Cadena Ser el canal de televisión TCM dirige

Voz 0229 00:50 hola qué tal bienvenidos a sucedió una noche hace unas horas que terminó la gala de los Goya hay nuestros compañeros de las Creed nos han informado de todos los premios ganadores momentos destacados de la ceremonia nosotros vamos a seguir hablando de cine pero un cine que atiende más al recuerdo y a la historia que a la actualidad eso que llamamos cine clásico o como nos gusta decir a nosotros el mejor cine de todos los tienen John Cassavetes David Griffith Mary Pitt por Peter Sellers oca de gran estarán hoy por aquí a ibamos a charlar también con Coque Malla autor de la sintonía del programa

Voz 8 01:24 así que hemos Cantón

Voz 9 01:29 ya

Voz 10 01:30 eh

Voz 11 01:32 el espectáculo está a punto de comerse pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrar

Voz 12 01:38 es un montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta la película de TCM

Voz 0229 01:51 esta semana apostamos por un clásico del suspense con la muerte en los talones y la película de Alfred Hitchcock dirigida en mil novecientos cincuenta y nueve

Voz 13 01:59 bueno más que el coche pero la nada Alfa porque solía decir nada de qué me habla usted vamos adonde

Voz 11 02:06 quiénes son ustedes simple recadero que llevamos armas Argüeso la del de apunta a un error

Voz 0544 02:12 una confusión de identidades y Cary Grant se ve envuelto en una aventura llena de persecuciones asesinos y espías

Voz 11 02:18 es el tema favorito de Hitchcock situar a un personaje normal en situaciones anormales en acción

Voz 14 02:24 el hospital me reclama el peligro me reclama no me gusta hippies

Voz 0544 02:28 en efecto hay acción peligro e intriga pero también romanticismo tensión sexual y mucho humor

Voz 15 02:34 abra la boca y diga a su rival ha

Voz 11 02:37 la ha pedido usted doctor si estoy tropa

Voz 0544 02:42 la película tuvo su origen en un capricho de Hitchcock

Voz 11 02:44 como recordaba el guionista Ernest Liman

Voz 16 02:49 un día GISA hijo siempre quise a que es una persecución en los rostros de monte Rushmore

Voz 11 02:54 le dije que están mal ideas unas notas símbolo mucho

Voz 0544 02:58 Liman escribió para él la historia de un publicista que es confundido con un agente secreto de la CIA en su huida seguirá enfrentando a toda clase de peligros

Voz 11 03:06 ignoro qué forma sutil de homicidio casual es la siguiente en el programa

Voz 14 03:10 hay quien más dejar caer el del cero fenecido y convertirme en parte integrante de nuevos rascacielos

Voz 0544 03:19 eran tantas las peripecias que sufría su personaje que hundía al terminar de rodar una escena Cary Grant pidió explicaciones a Hitchcock ya que no entendía nada de la trama

Voz 11 03:28 no habrá inconveniente en que me siente me he pasado día corriendo

Voz 0544 03:31 eso era precisamente lo que deseaba el director si el actor hubiera conocido de antemano su destino su actuación habría perdido gran parte de la espontaneidad que logró

Voz 11 03:40 qué tal estoy para desmayarse de un momento a otro hay que salvar ese obstáculo de ahí delante

Voz 0544 03:46 su papel en esta película es uno de los mejores de su carrera y eso que Grant vivía entonces momentos difíciles su esposa le había pedido el divorcio

Voz 11 03:54 qué pasó con los dos primeros matrimonios mis esposas se divorciaron debí

Voz 0544 03:59 porque se quejaban de era para el papel femenino la Metro quería hacer Charisse pero Hitchcock impuso a If Marisela una de esas rubias misteriosas por las que el director sentía debilidad

Voz 11 04:10 ha puesto al que podría llevar un hombre a la muerte sin casi proponérselo con que deja de proponer de lo del excelente

Voz 0544 04:16 te secundarios como Martin Landau o James Mason completaban el reparto todo ello hizo de con la muerte en los talones Un gran éxito exhortó

Voz 17 04:24 lo increíble reacción de esta noche el señor Hitchcock no mientras planifica con la muerte lógica lunes que ha podido oir los gritos las carcajadas

Voz 0544 04:34 fue una de las películas más taquilleras de su filmografía y el director siempre la citó como sucesor de favorito se ha dicho que esta película resume a la perfección la etapa americana de Hitchcock en ella están todos sus trucos y temáticas favoritas y cómo no también cuenta con la música de su compositor más representativo Bernard Herrmann la película contiene también algunas de las escenas más famosas de la filmografía de Hitchcock

Voz 11 05:06 es extraño que aquel avión está ligando cosechas donde no las hay

Voz 0544 05:10 el ataque de la avioneta en el campo de maíz es todo un modelo de cómo utilizar el espacio y el tiempo en el cine siete minutos sin diálogos ni música que consiguen un crescendo de emoción y suspense sin recurrir al típico montaje acelerado de planos cada vez más cortos antológica es también la escena final de la película aquella que transcurre en el monte Rushmore la montaña donde se hallan esculpidas a tamaño gigante las cabezas de varios presidentes norteamericanos

Voz 11 05:43 presidente Roosevelt está mirando de un modo que no me gusta nada quizá trate de hacerles recordar sus famosas máxima señor Kaplan hable bajo y lleve un buen Guerra

Voz 0544 05:51 esta escena constituye uno de los desenlaces más contundentes que jamás se hayan firmado

Voz 11 05:55 mal camino la cima del monumento decenas de extender no podremos ver

Voz 0544 06:02 Cary Grant diez Marisa Int evolucionan por los rostros de los presidentes en una escena llena de emoción y cuyo final es todo un prodigio de síntesis cinematográfica cuarenta segundos antes de que aparezca la palabra fin las situaciones la siguiente Cary Grant y la chica están colgados en el vacío Martin Landau empieza a pisar la mano de él para que se caigan a partir de ese momento e insistimos en tan sólo cuarenta segundos ocurren todas estas cosas Muere Martin Landau se recupera el micro film que originó todo el jefe de los espías es detenido Cary Grant salva la chica de caer se casa con ella emprenden el regreso a Nueva York y hacen el amor sino os lo creéis solo tenéis que pisar la película cronometraje

Voz 0229 06:57 bueno vamos ahora con nuestro juego de las películas tenemos cuatro diálogos y tenemos cuatro fragmentos de sus bandas sonoras como pistas cuatro se pueden ver en TCM los próximos días

Voz 18 07:07 a usted quiere una póliza sin que el llegue a enterar y al mismo

Voz 19 07:09 en fin que la compañía sepa que lo desconoce eso es todo

Voz 20 07:12 hay haitiano malo N está muy bien pensado

Voz 19 07:15 sí un alambre anoche le cae esa roca en la cabeza aquí lo que está claro que a veces nos caen solas hay que

Voz 20 07:19 empujarla un poco Estados de los co

Voz 11 07:54 que nos quedamos allí como viviendo un momento mágico ella yo creo que se puso nerviosa porque vio todo lo que pasó aquí vio en el teatro abarrotado la gente gritando levantándose emocionada ella luego lo recordaba

Voz 18 08:12 posiblemente exagerando lo porque ya está casi siempre interpretaba decía no puedo creer que el entusiasmo de la gente que hay que grita aplaude

Voz 16 08:23 sí yo pienso que tenía razón mi amigo que que yo tal vez que era su último triunfo

Voz 22 08:30 ah sí sí

Voz 23 08:51 hemos descubierto su tamaño tiene un diámetro de una estos micras o a ETA bañado

Voz 24 08:56 lo interesante es casi seguro que está viva es por el aire la transmisión si ya usted hasta ahora nada él se niega a husmear en el interior porque voy de luz

Voz 11 09:07 yo echarle chicas Collet señor con el que confesó usted haber puesto la porque me golpearon y me amenazaron con matarme para puede repetir eso por favor bueno me asustaron durante siete días después de eso me amenazaran con matar a mi padre hubiera firmado cualquier puta cosa

Voz 0229 10:28 bueno vamos a ver cuántas habéis descubrí en el primer diálogo escuchábamos como Fred Mc Murray calabaza Barbara están Week en perdición clásico del cine negro dirigido por Billy Wilder mil novecientos cuarenta y cuatro con banda sonora de micros después en el segundo corte oíamos al director teatral Jaime Azpilicueta en el documental el último adiós de Bette Davis que gira entorno a la última aparición pública de la gran actriz que se produjo en el Festival de San Sebastián de mil novecientos ochenta y la música de este documental de producción propia de TCM es de Guillermo Fariñas es la tercera película los científicos investigaban un organismo extraterrestre en La amenaza de Andrómeda película dirigida en mil novecientos setenta y uno por Robert Wise que contaba con una banda sonora electrónica experimental a cargo del músico de jazz Gilles Malek terminábamos con Daniel Day Lewis sentado ante el estrado en en el nombre del padre la película de Jim Sheridan

Voz 16 11:23 lo que aún suena de fondo es la canción principal de la película interpretada por si neto

Voz 28 11:27 como dice M

Voz 29 11:29 el cine que ya tenías que haber visto

Voz 30 11:32 gusta

Voz 18 11:34 lo que dejó es tan difícil será que la gente no

Voz 0544 11:40 tal día como hoy hace treinta años fallecía un gran cineasta norteamericano exactas era actor y director de cine y se llamaba John Cassavetes que seguro en películas como doce del patíbulo o La semilla del diablo pero si por algo ha pasado a la historia del cine John Cassavetes es por haber sido como director uno de los pioneros del llamado cine independiente americano Autor de un cine muy personal que creó escuela el movimiento Dogma por ejemplo toma muchas cosas de él

Voz 16 12:14 dicen que era impulsivo parlanchín testarudo y manipulador trabajaba como un fanático y con la ilusión de un niño su amigo Peter folk el actor que hacía de Colombo le conocía muy bien

Voz 11 12:26 te amaba la vida las emociones amaba la contradicción tenía mucha energía y entusiasmo le encantaba reír y disfrutar de la gente de las personas disfrutaba viendo las hacer el ridículo viendo las luchar y eso es lo que intentaba mostrar en sus películas había poca diferencia entre su vida y la creación desesperado sí se complementaba ante Iker

Voz 16 12:48 con el dinero que ganaba actuando en películas comerciales Casamitjana rodaba sus películas detonó experimental que al margen de la industria de Hollywood

Voz 0544 12:58 no me interesa si es un éxito no quiero que la gente venga a ver la película porque lo que cuento es lo que realmente quieren ver no voy a maquillar lo no les mostrará nada teatral nada maravilloso ni entretenido nada que les haga soñar con cosas que no tienen no son no quiero inspirar les sobre nada es algo que odio

Voz 16 13:16 sus películas son auténticos ejercicios de exploración de la naturaleza humana mostrando siempre los sentimientos de personas cotidianas con problemas cotidianos

Voz 0544 13:27 supongo que todas las películas que hago tratan de encontrar una filosofía para los personajes con la que puedo analizar discutir destrozar e incluso asesinar el amor que es el eje central de la vida el resto de los temas no me interesa interesaran a otros directores pero no a mí soy un hombre con un solo interés el amor

Voz 16 13:47 al director le gustaba rodar en las calles mezclando a sus actores entre la gente

Voz 11 13:51 apoyen nuestra huelga señoras y señores tal no entren a este restaurante pasen de largo

Voz 18 13:58 a menudo rondaba también en su propia casa donde los actores impulsaban proponía al ellos mismos cambios en el guión no sé si debería haber venido Marías

Voz 32 14:06 antes lo vamos a pasar ya verás cómo nos ven conmigo en la sala de estar

Voz 18 14:14 Gena Rowlands esposa y actriz en casi todas sus películas no te daba muchas indicaciones Santa aunque Le preguntas te decía ya escrito esto pero luego tolerado y ahora es tuyo tú sabes más del personaje que yo y que cualquier otra persona

Voz 16 14:33 Navarro dar Tomás muy largas con la cámaras viendo a los actores al estilo del cine en Madrid

Voz 18 14:37 te gusta http quieren es Rey el comienza desde el principio siempre desde el principio de las venas no a la mitad aunque ya tenga lo que quiere nunca defrauda al acto de esta forma mantienes la emoción en todo momento hasta que de repente ocurre algo que no ocurre porque lo haya planeado sino porque tenía que ocurrir

Voz 11 14:58 hemos estrategia

Voz 16 14:59 la vida de John Cassavetes está ligada a la de esta mujer Gena Rowlands se conocieron en mil novecientos cincuenta y tres cuando ambos intentaban ganarse la vida en los teatros de mayor

Voz 11 15:08 dónde crees que estamos en el Palacio de la bondad frente conmigo y seremos libres cuatro meses después

Voz 16 15:14 dron vivieron juntos treinta y cinco años hasta la muerte de

Voz 11 15:18 tendremos un hijo de acuerdo tendremos tres hijos según el uno de acuerdo si mujer niños

Voz 16 15:23 efectivamente tuvieron tres hijos y los tres han acabado dirigiendo películas también John Cassavetes Luis era hijo de una emigrante griego estudió interpretación en Nueva York y empezó a destacar en el teatro y la televisión

Voz 34 15:40 es fantástico estoy seguro que destacará también tiene una oferta para proto

Voz 18 15:44 Carlos Seguí de televisión pronto será popular

Voz 16 15:46 la serie Johnny esta Kato que protagonizó les reportó la fama y el dinero suficientes para dedicarse a lo que de verdad quería dirigir una película eres un artista

Voz 11 15:56 en este quieres hacerlo puedes hacerlo

Voz 16 15:59 cientos cincuenta y nueve dirigió sombras una película experimental rodada en blanco y negro con una cámara de dieciséis milímetros protagonizada por los alumnos de un seminario de interpretación que él dirigía el presupuesto era tan sólo de quince mil dólares pero el dinero es algo que nunca le preocupó a casa British secos

Voz 0544 16:18 el dinero no tiene nada que ver con mi cine a la postre creo que mata a tu creatividad con él no necesitan inventar no necesitas encontrar una forma diferente de contar las cosas evita que pienses que todo el equipo piense sombras se convirtió en un icono

Voz 16 16:33 el cine alternativo americano llenando la pantalla de auténtica espontaneidad girará en torno al tema del racismo un chico seduce a una muchacha negra de piel clara hasta que conoce a sus hermanos y descubre cuál es su plan

Voz 28 16:46 que era no lo he recordado hace un par de minutos y Tequila Picasa sale no quiero que hagas daño a marido

Voz 35 16:57 no

Voz 0229 17:01 la película tuvo cierto éxito en los círculos cinéfilos el suficiente para interesar a Hollywood para

Voz 11 17:06 bueno está a punto de decir que si de pronto universal también se ha interesado

Voz 16 17:09 la Paramount contrató a casa Beatles para dirigir dos películas pero las dos resultaron un fracaso con la segunda Angelo sin Paradiso acabó además peleándose con el productor Stanley Kramer que decidió cortar la película sin permiso del director

Voz 18 17:23 incluir a Ettien no creo que tuviéramos ni idea de que otro pudiera hacer el montaje pensábamos que era siempre el directores de la CIA están les entre metió porque estaba acostumbrado a hacerlo John se volvió

Voz 36 17:35 lo que no podía creérselo

Voz 18 17:38 pero en una fuerte pelea

Voz 16 17:40 encantado renunció a dirigir volvió a su carrera de actor son los años sesenta y en esta época realiza sus dos papeles más recordados soldado más rebelde de los doce del patíbulo

Voz 11 17:50 elige entre temblar los dos días que quedan para que lo ahora

Voz 37 17:53 en unirse a un grupo que estoy organizando irá donde el Ejército hay quizá lo maten de todos modos no conoce a Víktor Frankl pero y después tiene ofrece si sigo con vida se libra de las obras de acuerdo cuente conmigo

Voz 16 18:05 del del marido de Mia Farrow en La semilla del diablo

Voz 13 18:08 ya me limado las uñas me riñas era la noche dedicada al niña mientras que si cariño fue como una sensación de fila sin y que hay que me está sí sí él quién y no

Voz 18 18:25 estos trabajos considerados

Voz 16 18:27 alimenticios le animaron a emprender otra nueva etapa como director independiente una vez olvidada la mala experiencia con Páramo algo hay

Voz 0544 18:36 me interesan las películas como un arte y a ellos como negocio esa es la diferencia básica

Voz 0229 18:46 en mil novecientos sesenta y ocho dirigió su película más experimental rostros una historia sobre la infidelidad

Voz 16 18:52 conyugal a medio camino entre la ficción y el documental

Voz 11 18:55 es actitudes negativas ponerme los pantalones si de texto salir de la cama solo es eso déjate disculpa no seas tan generosa

Voz 16 19:04 a esta le seguirían maridos con el mismo Peter folk venga Sara en la piel de tres amigos que reflexionan sobre su juventud perdida pero es

Voz 15 19:12 dichas no te mata no la mentira así no el tabaco ni el alcohol sino la tira las tensiones eso mata mata más que el cáncer lo que el corazón lo sufrías

Voz 16 19:23 lo largo de la década de los setenta Cassavetes dirigió películas que hoy en día se consideran clave dentro del cine independiente americano como el asesinato de un corredor de apuestas chino así habla el amor sobretodo Una mujer bajo la influencia en la que Gena Rowlands interpretaba a una de casa al borde de la locura

Voz 38 19:40 tu madre está muy nerviosa porque es un calco maquillan los dando gritos dos para acordar sola Marianne Douglas coches lo que nos cuenta es decir manos de Stoner medio otra José ahí una más gorda

Voz 16 19:52 pero su película más famosa es quizá Gloria estrenada en mil novecientos ochenta y con Gena Rowlands de nuevo en el papel principal el de una mujer que ha de proteger la vida de un niño perseguido por la mafia

Voz 18 20:03 mira si quieres que te saque de aquí tienes que ayudarme como puedo ayudarte nos quieren matar Nikos lío yo no quiero morir me he pasado la vida ahorrando para tener algo de dinero y ahora no tengo

Voz 0229 20:21 mientras dirigía estos películas minoritarias John Cassavetes seguía trabajando como actor en películas más comerciales come pan con el estadio la furia con vida es mía pero en cuanto podía reunir a sus amigos

Voz 39 20:33 dedicaba su cine al margen de la gran industria

Voz 11 20:36 ese deseo de ser desconocido que no me buscaran no queridos perseguir el gran sueño húmedo

Voz 16 20:40 bueno en los circuitos cinéfilos será venerado como un genio pero

Voz 0229 20:44 la crítica más condicional despreciaba vosotros estáis

Voz 15 20:48 está está nuestro nuestro

Voz 0229 20:54 en total dirigió doce películas protagonizadas por el mismo su mujer Gena Rowlands y actores amigos como Peter Fall venga Sara au Seymour Casey a los que no pagaba casi nunca porque no había presupone

Voz 11 21:05 esto pues Meyer hacemos películas para que nosotros tenemos luego si a la gente le gusta pues perfecto pero si no les gusta esa igual nuestra satírico

Voz 0544 21:15 acción la encontramos en el hecho mismo de hacer la película no en la gloria que te puede proporcionar o el dinero que recaude hacemos películas para nosotros

Voz 16 21:25 pero nuestro hombre tenía un punto débil

Voz 37 21:27 la número once tengo un fuerte dolor donde les duele

Voz 40 21:32 no sé si devolver Cirlot

Voz 0229 21:35 punto débil era el hígado en mil novecientos sesenta y siete sufrió una hepatitis que le dejó tocado y su hígado nunca se recuperó del todo de los últimos tiempos sufría muchos dolores incluso pasó casi un año sin poder levantarse de la cama

Voz 11 21:48 Peter Fonda ingresar pueda ir fue como era él hasta el último día de su vida y eso que pasó mucho tiempo enfermo pero nunca cambió ni siquiera un poquito igual de despierto igual de entusiasmado escribía todos los días

Voz 16 22:06 John Cassavetes murió de cirrosis el tres de febrero de mil novecientos ochenta y nueve tenía cincuenta

Voz 42 22:26 sucedió una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión

Voz 11 22:31 un TCM impusiese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no hoy ni mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu utilizar el cine de su vida este caso toda mi vida he estado esperando decir

Voz 0544 22:47 a nuestro invitado veo ya le hemos escuchado al principio del programa porque será autor de la canción que usamos como sintonía es el cante ante Coque Malla que acaba de estrenar mujeres un documental en el que comparte reflexiones y confidencias junto a actrices y cantantes como Leonor Watling Ángela Molina o Sweet entre otras mientras nos presentar las canciones de su álbum también titulado Mujeres Coque Malla tiene además una carrera como actor les recordamos en títulos como

Voz 17 23:13 todo es mentira junto a Penélope Cruz o nada en la nevera además ha sido uno de los protagonistas de la gala de los Goya que se acaba de celebrar hace unas horas con su canción este es el momento de la película campeones

Voz 4 23:30 campo

Voz 0429 23:32 cuando recibí la oferta hacer la canción vi el tráiler ya lo había clarísimo que tenía todos los elementos para ser un éxito muy grande no y así ha sido

Voz 23 23:42 mi nombre es Marco Montes voy a ser vuestro entrenador durante los próximos tres meses vamos a comenzar por algo muy sencillo colocarse en parejas hacemos dos calles comenzamos con un trenzado de pases fin

Voz 0429 23:53 estas loca me guste posición entendido estaba al servicio de la obra de otro no esta vez no eran de obra bueno era mi obra pero era la nave pequeñita que tenía que ensamblar se en una nave nodriza no a una obra pequeñita al servicio de una gran obra que la película

Voz 43 24:10 no son amistoso amistoso estas es la final del Campeonato Nacional Marín y la vamos a ganar porque somos unos campeonas

Voz 0429 24:18 claro tuvo que pasar la supervisión de Javier Fesser la supervisión y el apoyo porque ayer me dio muchas pistas para entere los dos llegar a lo que necesitaba la película unos días Collantes quién coño eres

Voz 18 24:33 Marco controlador así que bienvenido al equipo amén no

Voz 11 24:37 está usted esto qué pasa pues pasa que vamos a jugar al baloncesto no a surfear

Voz 18 24:43 ya pero me gusto llevarla porque hay piscinas con unas semis en en hotel

Voz 0429 24:48 del hotel sino vamos a Cuenca volvemos el dice no es una canción como ocurre en otras ocasiones este al principio de la película en los créditos au al final sino que es una canción que forma parte de una secuencia muy importante que hace un poco como de banda sonora normalmente las canciones centrales y una película no hacen la banda sonora está la banda sonora por un lado es decir no es narrativa la canción en este caso sí que dan narrativa no entonces necesitábamos que la canción pues eso tuviese una narrativa que fuese con la película de conseguir eso fue un trabajo

Voz 18 25:21 a tanto como me gustaría

Voz 44 25:23 jo como nosotros no perdona no me aquí prefiero que estén miden no soy tonto lo que sí me gustaría es menos madre le como tú

Voz 8 25:34 muchísimas gracias por todo

Voz 18 25:37 tú

Voz 8 25:48 una

Voz 0429 25:51 pues yo la verdad es que soñaban con ser actor yo creo que que venía de de casa no yo veía a mis padres

Voz 0544 25:58 yo creo que el noventa votos

Voz 0429 26:01 de los niños que tienen padres artistas pasan un periodo en el que quieren ser como sus padres y que quieren ser artistas porque intuyen a veces no es del todo así pero intuyen una vida maravillosa divertidísima y que todo el mundo les mira él es aplaude y se lo que son estupendos no

Voz 23 26:19 oye cómo sabías que ponen Maxi comedia cincuenta huevos porque he visto esa película

Voz 0429 26:24 es decir es todo mucho más fácil en mi caso hubo una primera atracción por el escenario hoy por la interpretación yo recuerdo que de pequeño quería ser actor si es que todo es mentira

Voz 45 26:34 estoy harto de cinismo de fachadas de mierda de Tías bordes sitios vamos con lo fácil que sería dejar las cosas claras hola te está observando y creo que tiene una sonrisa maravillosa hay un cuerpo estupendo me encantaría pasar contigo esta noche si todo sale bien no tendría inconveniente en a Marta el resto de mi vida eso es lo fácil pero no siempre ocurre lo contrario

Voz 0429 26:55 a día agarre la guitarra provee el rock and roll es una droga bastante más dura que en mi caso que la de el que era el cine no y que la interpretación

Voz 40 27:09 sí es muy divertido ese satisfactoria que no tengo el cuerpo yo tierra se ha ocurrido

Voz 0429 27:17 sobre todo que en la música soy autor dueño y señor de mis historias y de lo que quiero contar no y cuando echó cine pues estoy al servicio de la historia de otro no y entonces lo puedo disfrutar de vez en cuando pero o me apasiona mucho más y me hace sentirme más vivo y más aún

Voz 46 27:36 Thor cuando cuando mis historias no sólo a Cuenca para siempre allí seguro que no hay ni portero de discoteca años Terras con camisa de flores niña informan pues que te al Barcelona

Voz 0429 27:47 primero escribió un guión maravilloso Le pegó ahí al inconsciente colectivo porque son frases que se han convertido casi ya en frases como de de del acervo popular no lo de me voy a Cuenca ya casi es una expresión que que estoy seguro que hay gente que lo dice y que no sabe ni siquiera que que que es una película que hicimos Joy Penélope hace veinte años no más treinta

Voz 47 28:11 hace dos meses no te conocía por lo tanto podía vivir sintió ya ahora que te conozco no te puedo dejar marchar entonces

Voz 18 28:17 pregunta llegó veinticuatro años equivocar sirve realmente todo es mentira

Voz 0429 28:23 es que es una película que envejece maravillosamente bien yo cada vez que la veo me sorprende más y me parece mejor película y además que creo que aparte de la anécdota graciosa del me voy a Cuenca hay que te abrace tu puta madre y no sé qué tal que cae hay una película con una amargura Ayna una dureza está muy seria muy muy adulta no

Voz 4 28:52 sí

Voz 0429 29:00 no de una forma instintiva al final hago discos que son un poco como películas con un principio un desarrollo y un final no ya hay mucho de cinematográfico en mis discos no son como películas Paisaje si historias que eso empiezan se desarrollan y termina

Voz 48 29:16 que antes de contarme no puedo estoy enamorado como ves estar enamorado o no digas tonterías tienes un hombre casado sado percibe siquiera tenía una novia anoche la pieza con quién va siempre tiene es bien

Voz 0429 29:28 nos hemos abandonado mutuamente yo creo que es un círculo vicioso no yo soy músico fundamentalmente eso me ha ido alejándose del cine y el alejándose de mí se ha ido creando la distancia pero bueno sin día da la casualidad tengo el tiempo no estoy en medio de un disco en una gira Italia parece un proyecto interesante tal yo encantado porque me apasiona me apasiona la aventura del rodaje me aparto

Voz 2 30:12 sucedió una noche un programa de la Cadena SER

Voz 49 30:15 el canal de televisión TCM

Voz 16 31:16 suena el maestro Ennio Morricone con un tema de la banda sonora de los intocables de Lyon Ness la película protagonizada por Kevin Costner dirigida por Brian de Palma y ahora vamos a echarle un vistazo al capítulo semanal de nuestra Enciclopedia

Voz 0229 31:29 que hoy nos habla de un gran estudio de Hollywood

Voz 36 31:34 tal es el título esto es criminal

Voz 11 31:36 Enciclopedia curiosa Delfín próximo

Voz 16 31:41 martes día cinco se cumplen cien años de la fundación de United Artist uno de los estudios cinematográficos de Hollywood más singulares de la historia queréis saber porqué pueda esos que contamos en los siguientes

Voz 0229 31:53 no

Voz 0544 31:55 enero de mil novecientos diecinueve estamos en el hotel Alexandria de Los Ángeles en uno de sus salones se han reunido alguno de los rostros más populares del cine del momento está por ejemplo William S Hart actor de películas del oeste tres años antes había sido votado la estrella más taquillera del cine americano pero últimamente su caché está bajando

Voz 23 32:14 sabes no sé porque tengo la impresión de que no te resulta demasiado cómodo ser un famoso vaquero Delcy

Voz 0544 32:20 también está Mary Pitt Ford apodada la novia de América es la actriz más famosa de la época pero no consigue que su Zhukov el jefazos de la Paramount le pague lo que ella considera justo Teo

Voz 15 32:31 esta casa

Voz 0544 32:35 salsa Palin también presente en la reunión no se queja de su salario sino de la intromisión de los productores en sus películas

Voz 52 32:41 que ahora presta mucha atención porque te diré lo vas a hacer suprimirá has exactamente lo que yo diga Porcioles que aunque sea lo último que haga venas sale bares para que no vuelva a rodar otra película en toda tu vida

Voz 0544 32:53 el único que no parece tener problemas es Douglas Fairbanks el héroe por excelencia de las películas de aventuras está en la reunión porque los otros son sus amigos no para de gastar bromas intentando rebajar la tensión

Voz 11 33:04 la pista cuando estaba sabes no creo que hoy en día el nadie recuerde la estrella que osea en aquellos días costaba a los hombres y las mujeres

Voz 0544 33:22 en una esquina de la mesa escuchando atentamente esta también el director más importante del cine americano que es Cristo

Voz 11 33:29 cuál es el que estoy subido con el sombrero blanco David

Voz 0544 33:32 por Griffith que acaba de cerrar su productora tras el fracaso comercial de la película intolerancia pero no es eso lo que le ha traído a la reunión los asistentes están a punto de hacer un anuncio que hará historia

Voz 53 33:44 es tan tan

Voz 54 33:47 Douglas Fairbanks mil el for Chaplín habían coincidido en mil novecientos diecisiete en una gira por el país para vender bonos de guerra desde

Voz 0544 33:55 entonces eran amigos íntimos a menudo solían hablar entre ellos de los problemas de su profesión

Voz 55 34:00 estoy harto de este mundo enloquecido de pactar nada

Voz 56 34:03 trabajar todo el día catorce días a las Ana

Voz 57 34:05 el séptimo estatal alcanzaron que te quedas en la cama y los directores con los que se trabaja hoy en día no sabes dónde tienes

Voz 0544 34:11 veré fue por eso que cada uno montó su propia productora pero a la postre dependían de los grandes estudios para distribuir sus películas y en los últimos meses había cada vez más rumores de que éstos se están cansando del creciente poder de las estrellas de cómo sus salarios se disparaban los productores planeaban asociarse para crear un monopolio de la distribución de películas eso les permitiría dictar las reglas que a partir de entonces deberían seguir todos

Voz 58 34:36 aquellos que quisieran trabajar en el cine americano que mucho leí una frase curiosa sobre Hollywood bajo esta farsa relumbrón ante ya hace la luz de la realidad

Voz 54 34:47 Mary pic Ford fue quien tomó la iniciativa el en unos tres

Voz 18 34:52 a grandes hombres de la industria como su cordura para Loeb Luismi Meyer y otros iban a unirse para controlar los salarios no sólo de los actores también de los guionistas de los directores ID más oficios de cine serían ellos los que dictará las normas decidirían no que los demás debíamos Se acabó el poder aprobar una historia un reparto así que llamé a Douglas por teléfono y ese vídeo después con Xavi y con William Hurt también se unió David Wii Fit el cuerpo

Voz 0544 35:22 la actriz sugirió incluir a Griffith en el equipo era el padre del cine americano compartía con los otros su visión de lo que este arte podía llegar a ser aquel día de enero los jefes de los grandes estudios se reunían en el hotel Alexandria nuestro grupo decidió contraatacar reuniéndose a su vez en otro de los salones del hotel Chaplin lo evitaba así en su biografía el F

Voz 16 35:43 eso fue eléctrico uno tras otro los productores se acercaban a la entrada de nuestro salón lavan en el interior y se apresuraban a salir enseguida media docena de periodistas se sentaron a nuestra mesa y empezaron a tomar notas

Voz 0544 35:56 los cinco amigos reunidos habían decidido crear una nueva distribuidora y aquella reunión era para dar a conocer la noticia se llamaría United Artist artistas unidos

Voz 18 36:07 es pues no teníamos ninguna seguridad era un gran riesgo ahora estábamos solos a la hora de financiar nuestras películas algo que es muy arriesgado especialmente cuando tienes en contra el resto de la industria pero el hecho es que conseguimos financiar cada uno pusimos en principios cien mil dólares

Voz 0544 36:31 pocos días después el cinco de febrero de mil novecientos

Voz 59 36:34 los diecinueve Se firmaban los documentos de que

Voz 0544 36:37 acción de la compañía Willian ese Hart había desistido participar a última hora tras recibir de la Paramount la oferta de un contrato muy suculento para seguir haciendo películas del Oeste si abandonaba los rebeldes al si yo me comenta

Voz 11 36:50 tiene el rey de las películas de interpretando a otra persona

Voz 0544 36:52 los otros cuatro Chaplin Fairbanks Peter Griffith se hacían con una participación del veinte por ciento de United Artist dejando el otro quinto para el abogado William Mc adujo que se encargaría de asesorarles Douglas Fairbanks Jr

Voz 16 37:09 les proporcionó a los cuatro una compañía que le atribuía las películas que yo soy mismos crearían seguían las estrellas las que estarían hablando en todo momento ellos serían sus propios jefes escogería a sus propios directores y a todos los que formaban parte de un rodaje si fracasaba fracasaba ahí si tenían éxito de lo tendrían todos juntos

Voz 0544 37:30 cada uno de los partícipes debía ofrecer las películas de sus productoras al nuevo estudio justo es leve

Voz 18 37:38 sí fue quién produjo la primera película his Still the American Griffith recomprar el negativo a su de su película la culpa ajena yo produjo mi primera película para la Unite titanes Ramos más personal

Voz 0544 37:52 Chaplín estaba atado por diversos contratos y hasta varios años después no pudo traer sus películas a la United pero aunque los primeros años fueron difíciles consiguieron

Voz 56 38:02 mira adelante qué película más sensacional no era otra

Voz 0544 38:06 la United Artists distribuyó grandes clásicos del cine como Robin de los Bosques de Fairbanks La quimera del oro de Chaplin o las dos tormentas de Griffith además de otras películas de estrellas como Rodolfo Valentino o Gloria Swanson y es que United Artis funcionaba más como una la distribuidora que como una productora la idea era ofrecer a otras estrellas participar en la compañía pero los que se interesaron por el proyecto fueron productores independientes como Hal Roach Alexander Korda y sobretodo Samuel Goldwyn que a la postre proporcionó la mayor parte de la producción del estudio estos primeros años

Voz 16 38:41 el sólo Durban supongo que la clave dirá que no había demasiada gente capaz de ser como los fundadores hay tarta o no había demasiadas estrellas en aquella época que fueran capaces de ser productores este tiempo de haberlo sabido probablemente subieran Mido hay hay que tardes

Voz 11 38:58 lo hizo al productor Sangoy se convirtió en miembro del club

Voz 60 39:06 con el tiempo

Voz 0544 39:07 cuatro fundadores acabarían vendiendo su parte el primero Griffith arruinado por su falta de éxito

Voz 18 39:13 sobre los esposos esto e Iris podemos mucho si nosotros vamos a hacer cuarenta películas ahora tengo suerte sí pudo realizar una

Voz 0544 39:21 el Bank se deshizo de su parte poco antes de morir en mil novecientos treinta y nueve mientras que Chaplin y Ford conservaron sus acciones hasta los años cincuenta pero créame siento nostalgia ni remordimientos destruir es mejor que crear cuando uno no sabe qué es lo que está creando en cuanto a la producción cinematográfica que los años treinta y cuarenta no fueron muy brillantes para la compañía pero en la década de los cincuenta la cosa empezó a cambiar

Voz 46 39:43 es el hombre muerto dentro de media hora y nadie piensa en hacer nada para impedirlo

Voz 0544 39:47 solo ante el peligro se convirtió en un gran éxito al que siguieron otros como La reina de África Con faldas y a lo loco o Los siete magníficos pero la época de mayor esplendor de United Artist llegó en los sesenta

Voz 61 40:00 entre Israel e debemos ir amables con los portorriqueño si no tenemos que dejar que nos lo quiten todo se apoderan del barrio sino claramente que no

Voz 0544 40:09 en West Side Story fue el primero de los cinco Oscar a la mejor película que el estudio consiguió en esa década en lo comercial títulos como La pantera rosa los spaghetti western de Sergio Leone o las películas de los Beatles trajeron también grandes beneficios y cómo no también las películas de este personaje

Voz 13 40:25 señor Von se presentó al señor Inger tanto gusto igualmente

Voz 0544 40:31 las ellas dieron un gran impulso a United

Voz 0429 40:33 desea examinar no

Voz 11 40:36 estoy seguro de que son perfectamente redondas la buena racha

Voz 0544 40:39 siguió en los setenta con Annie Hall El violinista en el tejado Alguien voló sobre el nido del cuco o este otro personaje

Voz 15 40:46 hola me llamo Rocky Balboa soy Del Potro italiana pero el sello

Voz 0544 40:51 el artista se había convertido en un símbolo de calidad y éxito que atraía a muchos productores independientes lo United va a poner un gran interés su distribución será muy amplia a nivel internacional y entonces llegó la catástrofe

Voz 11 41:09 el estudio

Voz 0544 41:10 probó una gran superproducción ambientada en el Oeste americano que debía dirigir Michael si Mino director que acababa de lograr un gran éxito con el cazador la película se titulaba La puerta del cielo y al poco de comenzar el rodaje el presupuesto comenzó a dispararse

Voz 63 41:25 todos los días juro que no les voy a dar ni un centavo más tres yo también soy pobre y lo comprendo que voy a hacer Sultan humano como el primer

Voz 0544 41:33 la cifra inicialmente presupuestada se multiplicó por cuatro Aún así la United Artist decidió seguir confiando en el director

Voz 16 41:40 yo estoy dispuesto a dar cuantos pasos sean necesarios

Voz 64 41:43 para que este proyecto siga adelante

Voz 0544 41:45 la película costó finalmente cuarenta y cuatro millones de dólares y sólo recaudó

Voz 11 41:50 ves que desastre el fracaso

Voz 0544 41:52 de la puerta del cielo llevó a la ruina al estudio que fue absorbido por la Metro Goldwyn Mayer

Voz 64 41:57 Nos desplazan a nosotros ya nuestro capital habrán de pasar cincuenta años para que la tierra vuelva a producir otra riqueza

Voz 0544 42:05 hay un hay tratarte y se convirtió a partir de entonces en una distribuidora y productora ocasional dentro de la MGM en dos mil siete el estudio recibió un importante impulso gracias a este hombre esto es lo que yo llamo lugar que posibilita Tom Cruise compró parte del accionariado con la intención de impulsar de nuevo con la producción de United Artist ha pasado un siglo desde la fundación del estudio los ideales románticos de sus inicios que buscaban colocar a los actores y directores en el lugar más alto de la pirámide de Hollywood no siempre marcaron su camino pero es innegable que la aparición de United Artists supuso un hito en la industria cinematográfica y abrió el camino a otras estrellas y directores que en los años siguientes se atrevieron a desafiar a los magnates de Hollywood y a sus estrictas reglas de producción a sucedió una noche

Voz 49 42:58 el programa de la Cadena SER el canal de televisión

Voz 11 43:01 dio un TCM

Voz 0229 43:48 este tema es obra del Barça pertenece a la película La edad de la inocencia de Martin Scorsese pero llega el momento de nuestros serial de éste

Voz 11 43:56 ese que dedicamos a la comedia

Voz 16 43:59 no por supuesto Jack Bourbon ya

Voz 11 44:01 Bourbon presenta quiero hacer una comedia dice fluyen risas de afines

Voz 65 44:07 a estos hebillas

Voz 0544 44:10 buena

Voz 26 44:22 qué tal amigos

Voz 0544 44:23 hoy nos visita el que ha sido probablemente el policía más torpe y desastroso de la isla

Voz 15 44:28 María de cine un momento

Voz 0544 44:37 efectivamente el personaje que interpretaba Peter Sellers dio pie a una saga cinematográfica ya varias series televisivas de dibujos animados os vamos a hablar de la Pantera Rosa una película que Si bien puede parecer algo ingenua para el humor retorcido que impera hoy en día tiene la virtud de hacerte sentir bien cada vez que la ves pose el agrado y la calidez de una sonrisa la dirigió Blake Edwards el director de películas como Desayuno con diamantes

Voz 17 45:05 es el guateque o Víctor o Victoria

Voz 16 45:16 esta joya de la comedia americana se estrenó en mil novecientos sesenta

Voz 56 45:19 tres todas las piedras de este tamaño fines desde si os fijáis detenidamente en esta observa París una pequeña mancha parecida a un animal un animal una panteras en al Salta

Voz 16 45:32 una pantera La Pantera Rosa nació con la idea de ser otra más de aquellas películas de amor misterio y lujo quedan tan populares en los años sesenta

Voz 56 45:40 días antes buenos de esquí es muy bien pero lleva aquí se ha apoderado de mí tiene Alteza permitirme

Voz 16 45:50 todo estaba pensado para que el actor David Niven se Lucía es en su papel de ladrón de guante blanco que anda detrás de un diamante propiedad de una princesa oriental a la que da vida Claudia Cardinale

Voz 67 46:01 era el fantasma ya habrías cogido mi próxima víctima

Voz 56 46:05 y quince días esta víctima viene quién tiene más fabuloso diamante del mundo supongo que ya ex actor pactaría Rosa no resistirá la tentación intentará el guante

Voz 16 46:15 el ladrón no sólo intentaba robar el diamantes sino que seducía cuanta mujer se le ponía por delante incluida la esposa del policía que le perseguía

Voz 56 46:23 ahorrarle al suelto de inspector de policía eso es lo que yo digo pocas mujeres habrían ahorrarte el dinero de la copla para un abrigo de visón como si no está

Voz 16 46:32 embargo la estrella David Niven pasó a un humillante segundo plano cuando entró en acción uno de los secundarios del Phil Peter Sellers

Voz 11 46:39 se está rodando la película de David

Voz 28 46:43 tenía esto es un esfuerzo eh

Voz 0229 46:51 el papel de inspector Clouseau fue a parar a Peter Sellers de carambola

Voz 28 46:54 empiezan la semana que viene Kiryat esta claro que pensaran en mí a última hora es un papel secundario Peter Ustinov lo ha rechazado

Voz 11 47:03 este vale cualquier papel que no sea bueno para hostigados perfecto

Voz 16 47:09 un poco a regañadientes el actor voló a Roma para unirse al rodaje

Voz 11 47:14 Iker bienvenido a Hollywood esto es Italia pero con una mentalidad de julio dando

Voz 16 47:22 irá sobre el director Blake Edwards fue a recibirle al aeropuerto en el taxi de camino al estudio comenzaron habla

Voz 18 47:29 pues ya que no echarle da en We found

Voz 11 47:32 cuando nos conocimos descubrimos que éramos almas gemelas en lo que respecta al cine mudo y al humor físico así que decidimos juntos que el detective sería el verdadero protagonista de la película un tipo realmente torpe un hombre proclive al accidente bonachón pero a la vez idiota al bajar del taxi

Voz 16 47:52 acepto de la película había cambiado ya no sería

Voz 0229 47:55 además la historia de un ladrón de guante blanco sino la historia de un policía peculiar obsesionado con detener a ese ladrón

Voz 56 48:01 es el más astuto el más ingenioso ladrón Talmud innoble han visto pues le he visto una vez hace cinco años pudo echarle un vistazo bueno un vistazo mientras escapaba incluso me dijo adiós con la mano

Voz 0229 48:14 el aspecto de Clouseau se le ocurrió a Sellers en el vuelo que le llevaba a Italia mientras intentaba

Voz 16 48:19 encender un cigarrillo con su mechero gastado

Voz 0229 48:22 Les Corts disculpe no es seres en las cerillas que le prestaron avión dibujo del capitán web el primer hombre que cruzó a nado el Canal de la Mancha un tipo de mirada altiva y botón arrogante que Pérez

Voz 18 48:36 esa mente por eso resultaría aún más patético cometiendo todo tipo de torpezas

Voz 56 48:43 no importa cuánto has visto un Stradivarius los has visto todo

Voz 0229 48:51 el rodaje se repartió en los exteriores de Roma París y la glamurosa estación de esquí de Cortina dan pecho donde los personajes serán unos cuantos trompazo se

Voz 56 49:02 es que usted señor Life no muy aprende sino por otras esta tierna averiadas señorías Jovin

Voz 0229 49:08 pero la Pantera Rosa es sobre todo una comedia de interiores ídem

Voz 56 49:11 pues lo siento mucho nena es un asunto muy importante Loza impaciente volveré aquí lo antes posible no comprendamos

Voz 0229 49:18 en un dormitorio en el que el ladrón no tiene ningún problema en colarse ni él ni su sobrino al que da vida arroba

Voz 56 49:24 Wagner un regazo espere acusamos pabellón por Hirvonen tiene que marcarse finalidades las suyas ni marido eh cualquier seguramente está a medio camino de bromistas

Voz 0229 49:36 la película se sustenta en la comedia de equivocaciones el humor físico

Voz 15 49:40 muy señor el tiempo la mano

Voz 0229 49:48 la actriz que interpreta a la mujer de Clouseau iba a ser Ava Gardner pero está exigió carísimas peticiones entre ellas la de llevarse la filmación a Madrid donde vivía por entonces Eduard pidió consejo Audrey Hepburn que recomendó contratar a su amiga la modelo y actriz Capuchinos el problema fue que Capucines resultó ser una estrella insoportable con un carácter de mil demonios y que acabose

Voz 54 50:10 en dos Diada por todo el equipo

Voz 56 50:13 soy muy impetuoso había debido bastante y acababa de reñir con mi marido

Voz 11 50:17 eso puede hacer pude dormir después de su parte

Voz 54 50:22 Claudia Cardinale por su parte fue doblada en inglés porque se hacía un lío entre su acento italiano y el acento indio que debía poner

Voz 56 50:29 no inútil porque yo no me empero nada

Voz 54 50:32 no debemos olvidarnos de un personaje fundamental el felino rosa que da nombre al diamante entorno al cual gira toda la trama regalo

Voz 56 50:40 que algún día serán sus el brillante más fabulosos puntos

Voz 54 50:45 Edward se encargó unos títulos de crédito que sugería al público la elegancia de su comedia los dibujantes David de Patti Fred crearon entonces un personaje de animación de una pantera color rosa que se iba peleando con las letras de los nombres de los actores

Voz 16 51:00 mientras de fondo sonaba una sinuosa melodía de saxofón compuesta por Henry Mancini

Voz 33 51:05 sí sí

Voz 16 51:20 en la melodía tuvo una enorme aceptación popular estuvo

Voz 0229 51:24 treinta y unas semanas en las listas de éxito de esta

Voz 16 51:26 pues sumidos sirvió para consagrar definitivamente

Voz 69 51:29 the Machine como uno de los compositores de cine más

Voz 16 51:31 populares de los sesenta y además

Voz 56 51:34 con una nación

Voz 0544 51:36 este es un punto de vista muy acertado sin la banda sonora fumar

Voz 0229 51:39 éxito la película no le fue a la zaga

Voz 46 51:42 es un ávido espectador graves tantas películas

Voz 15 51:58 vamos del éxito claro Hollinger

Voz 11 52:01 no debería decírtelo pero la United que quiere una secuela

Voz 0229 52:05 eso al año siguiente se estrenó nuevo caso del inspector Clouseau la primera de las numerosas secuelas a las quedaría pie la Pantera Rosa

Voz 11 52:12 cuántas veces en cuántas de estas fiestas es como usted

Voz 0229 52:16 todo en total se hicieron diez secuelas Peter Sellers aparecen cinco de ellas Roberto Benigni dio vida a su vástago en El hijo de la pantera rosa ya en este siglo Steve Martin se hizo cargo del personaje de cansó en dos películas más ninguna de ellas alcanzó la clase ni el mejor de la primera

Voz 0544 52:36 la Pantera Rosa fue también el comienzo de la colaboración entre Blake Edwards y Peter Sellers

Voz 17 52:44 lo único pintor que cosa entonces trabajaron

Voz 0544 52:53 en siete películas su relación era más bien de amor odio durante algunas épocas ni siquiera se hablaban en los rodajes se comunicaban entre sí por personas interpuestas eso sí el éxito que tuvo toda la saga de La pantera rosa les impidió romper peras

Voz 17 53:09 la gente me pregunta por qué sigo compartiendo mi integridad artística poniéndome hablaba excavadoras saben que les digo yo

Voz 0544 53:20 la codicia de Edwards le llevó a rodar tras la pista de La Pantera Rosa dos años después de la muerte de Peter Sellers utilizando recortes y Descartes suyos de anteriores películas fue un fracaso y la viuda de Sellers le ganó una demanda por usar sin permiso la imagen de su marido que le acabó costando una pasta al día

Voz 17 53:38 doctor me parecía difícil comprender a un hombre de su reputación y es que no todo vale con tal de seguir explotando la gallina de los huevos de oro

Voz 0544 53:47 el fin Amigos hasta la semana que viene

Voz 70 53:50 eh

Voz 0229 53:59 bueno pues acabó por estas en sólo queda despedirnos Joy lo vamos a hacer con el toque optimista de Randy Newman esta canción que compuso para la película Toy Story tres que ganó el Oscar al Mejor Tema de banda sonora en dos mil once We belong together feliz Dome a todos hasta la semana que viene