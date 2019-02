El mexicano Plácido Domingo cantará en las Puertas del Sol

Voz 1 00:00 mira me enormemente el vino Le debemos ha rodeado sabemos que usted me habla muy rápidamente

Voz 2 00:10 su sensibilizados con el problema se dedica a dar clases de yoga ya una de esas clases de droga clases de droga van Pablos

Voz 3 00:17 parece ser que se tratado un francés de nacionales

Voz 0827 00:20 la francesa que un francés de nacionalidad francesa

Voz 4 00:22 en las gélidas temperaturas del agua en este Papa del año la

Voz 5 00:25 ella cree que las posibilidades de encontrar supervivientes vivos Chopera

Voz 6 00:27 vivientes vivos son remotas

Voz 7 00:30 sitio ellos apuntan a finales de febrero como mucho dicen a principios de Franco a principios de Franco la caída de las temperaturas

Voz 6 00:38 hoy hay un pueblo de Aragón Molina de Aragón Guadalajara pues no es en Aragón

Voz 2 00:44 podemos cometer errores iban los errores

Voz 8 00:48 rápido hay que emitir esta finca esta grabar esto sin más dilatación son las cuatro de la madrugada las cinco en Canarias

Voz 9 00:56 con cenas Tears in de unidad de vigilancia informe quinientos setenta y cinco sesenta

Voz 0827 01:07 has hablado antes de la rimas con el Goya a quinientos setenta y cinco en Sevilla comenzamos este informe de la Unidad de Vigilancia que es una sección oye que nació para ayudar en la que procuramos no hacer sangre aunque hay algunos que nos temen como Nacho Ares esto se lo escuchó Paula hizo yo

Voz 0772 01:23 nadie nadie te critica por ir a misa no lo puedes estar de acuerdo o no pero nadie ve ese componente mágico que realmente tiene tiene la Iglesia como tenía decíamos antes el movimiento Teo ante este otoño lo ha notado aquí porque me he liado porque luego Isaías Lafuente esta sacando me aquí los lo los pies del tiesto

Voz 0827 01:42 bueno oye ese ese es nuestro trabajo no sé si es sacar los pies del tiesto pero no entremos en esa materia por ejemplo hay veces que confundimos a un transformó con un tránsfuga esto lo escucho

Voz 0259 01:52 primero Gaviño el colectivo ha sido muy duro e implacable con el PSOE asegura que dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso que negocia esta ley hay personas con ideología tránsfuga tránsfuga urge San Gil es la presidenta de la Federación

Voz 0827 02:04 bueno se puede ser eso es incompatible ser tránsfuga Isère transformados pero que San Gil no dijo eso

Voz 10 02:10 no vamos a permitir que con la ley de igualdad no se garantice los derechos de las personas estarán dentro de de esa comisión hay personas como ideología transgénica tranquila ubicado

Voz 0827 02:21 eso es eso es lo que se dijo pero bueno hay algunos que pensarán solamente nos fijamos en los demás aquí en La Ventana también nos guiamos mucho

Voz 11 02:30 vale hemos hablado antes de baloncesto ahora hablamos de tenis no acabamos de hablar de tenis antes de baloncesto antes de tenis ya les de baloncesto la pregunta es obligada

Voz 0827 02:41 hay gente que salía mucho y hay gente más dura que yo todavía en la SER por ejemplo Pepa Bueno ha decidido endurecer el perfil de sus colaboradores la tertulia debía ser demasiado blanda para ella ya fichado en esta última semana a una persona para que de jarabe Jarabe de Palo es Ignacio Ruiz Jarabo lo escuchó Mario Suárez

Voz 4 02:58 mañana intensa y cuál no Lucía Méndez Joaquín Estefanía Ignacio Ruiz Jarabo de Jara Other Jarabo es tal pues que viven de digo ya jarabe me sale con naturalidad lo haga porque era buena semana porque será era porque señora Pepa

Voz 12 03:18 cuántas veces tan rápido

Voz 0827 03:20 bueno a veces se nos va la palabra los queramos en la radio y a veces las cosas en los van de las manos por ejemplo una conexión con un oyente puede acabar en una orgía esto sucedió en Valencia

Voz 13 03:30 no es que no soy cómo me has hecho una penetración que no soy yo eh no tú eres Nacho sí que lo regule si no tenemos que estás con lo que está claro es normal barnizando Nacho espera un momento vale esto es lo que pasa en las orgías que esto es lo que pasa en las orgías que no sabemos cómo solucionarlo

Voz 0827 03:48 esto es lo que pasa en las orgías si ya lo dice queréis con quién le ponga un pero no seré yo bueno dos cantadas captadas en la televisión y en programas musicales una en la voz tras la actuación de Ángel

Voz 14 04:01 un policía que canta ópera eh

Voz 4 04:10 encanta si opera yo no me enfrentaría el como policías desde luego bueno se quedó Paulina Rubio al final con este concursantes se lo merecía y claro como canta ópera dijo que le iba a enchufar con Plácido Domingo que es ese gran cantante mexicano

Voz 15 04:23 canta tener un tenerlo en mi equipo quiero que gane esquí que busquemos lo mejor para ti y para ser el disco de tus sueños que puedas llegar a donde tú quieras

Voz 16 04:34 voy a hablar con Plácido Domingo mi compatriota mexicano Plácido Domingo mi compatriota mexicano que tú me digas lo que quiere

Voz 0827 04:42 esto fue el martes supongo que a estas alturas ya sabrá que no es mexicano Plácido Domingo con lo que le han brindado la pobre en las redes que con toda la razón en fin la otra cantada en la gala de OT para elegir esta canción para Eurovisión

Voz 17 04:59 Mickey fue el que ganó pero con cruzaron los otros participantes en Operación Triunfo como Noelia que cantó una canción de Alex Ubago Icon toque Alex le había dicho que es que esa canción le venía al dedillo

Voz 18 05:11 por ejemplo Álex Ubago yo lo sigo desde que era pequeña tenerlo ahí que me diga esta canción la hemos escrito expresamente para Ci porque te viene al dedillo y no sé qué tal te viene al dedillo y no sé qué tal desde luego ellas es sabía la canción al dedillo

Voz 0827 05:24 yo pero suponemos que Ubago lo que le dijo es que le venía como anillo al dedo pero nos guiamos con esto de los dichos con los dedos manos Luca Viña por ejemplo nos dice que tenemos dos dichos para expresar que algo no encaja bien sea en sentido real y metafórico decimos que algo que te sienta como un guante o que algo te viene como anillo al dedo y hay veces que se nos cruzan los dos y la cosa acaba así me parece un pedazo de fichaje Morata para

Voz 4 05:50 el Atlético de Madrid creo que que le viene como anillo al como es con no con ella como anillo al guante que ya es difícil de meter y sobre todo que tienes que tener un anillo muy grande no para para meternos

Voz 0827 06:03 durante bueno en Yves Antúnez también cree que en este momento de radio hicimos un mix entre meter el dedo en el ojo que es incomodar poner el dedo en la llaga que señalar la clave de un problema de una cuestión es que no es casualidad que

Voz 1362 06:16 se haya centrado el debate sobre un asunto tan particular parece que les están quitando una parte enorme de es del pastel no del presupuesto estamos hablando de una parte ínfima pero estamos hablando de una parte muy sensible muy particular es poner el dedo en el ojo poner el dedo en el ojo respecto a una voluntad política de irme

Voz 0827 06:33 el dedo en el ojo bueno pues no sabemos al final lo que quiso decir incomodar te viene aquí desde luego yo otra captada por Marta Estévez era el libro antes de venir aquí

Voz 19 06:42 el partido de vuelta al había ganado al Sevilla por dos goles a uno de por los vamos a comer en León desde la cola hasta el rabo desde la cola hasta el rabo por aquellos Can

Voz 20 06:51 mejor después con la cabeza hasta el rabo de la melena la cosa desde la melena tiene claro

Voz 16 07:00 bueno

Voz 0827 07:04 pues no nos hemos venía Sevilla aquí da gusto hay taxis allí en Madrid estamos viviendo la semana en la segunda semana de huelga de taxistas que nos ha proporcionado dos expedientes X por ejemplo resulta que a la movilización de Madrid se sumaron taxistas de toda España también fueron taxistas de aquí de Sevilla se produjo un hecho sorprendente Francino resulta que con la llegada de estos taxistas de fuera los taxistas movilizados al final en Madrid eran menos esto es lo escucho Javier Fernández

Voz 0706 07:30 a estas movilizaciones se van sumando poco a poco taxistas de todos los puntos de España que han llegado esta madrugada hasta la capital son unos cuarenta cuarenta mil taxistas más que sumados a los madrileños serán unos quince mil quince mil en total giré

Voz 0827 07:45 llegan cuarenta mil que unidos a los de Madrid suman quince mil

Voz 4 07:48 eh

Voz 0827 07:49 es que una movilización habría que hablar de el taxi en peligro de extinción no quizás desaparecieron miles de taxistas Francino y aquí tenemos la explicación porque resulta que una de sus movilizaciones se pasaron llegaron demasiado lejos llegaron hasta las puertas del sol

Voz 21 08:07 y en Madrid los taxistas vuelven a la Castellana después de colapsar durante la mañana a la calle Génova esta tarde piensan trasladar sus protestas van siete días a las puertas del Sol a las puertas del

Voz 0827 08:17 a las puertas del sol está inscrito en raya bueno la huelga de taxistas ha provocado algunos problemas de movilidad lógicamente no sólo por la ausencia de taxis sino por algunos cortes de carretera que los propios huelguistas han provocado generando oye grandes atascos pero tampoco nos pongamos tiquismiquis aquí en Andalucía concretamente en Granada tienen embotellamientos de campeonato sin huelga de taxis las colas salen de la provincia lo escuchó Eduardo Martínez

Voz 22 08:44 más de cien kilómetros de retenciones más de cien kilómetros de retenciones se registran a esta hora en la circunvalación de Granada en sentido Motril entre Albolote y ron

Voz 4 08:52 la sur la cola no llega a Bailén no son

Voz 23 08:57 estaría bien

Voz 4 08:58 estaría bien a hombre estaríamos pero perseverancia

Voz 0827 09:01 en el diestro la muerte de atasco cien kilómetros claro en esas circunstancias Boabdil quizá así habría salvado porque no fue la reina Isabel no llega hasta Granada pero bueno tampoco es creáis Granada tiene una buena circunvalación pero no es como la de Valladolid para completar la gran circunvalación de Valladolid que tendrá una longitud de veintitrés mil kilómetros veintitrés sin exagerar sea un atasco en la circunvalación de Valladolid puede llegar hasta Granada Bailén ir más allá pueda dar la vuelta ya en Valencia también tienen estos problemas

Voz 24 09:34 hola buenas tardes ha complicado bastante la circulación el desplazamiento a la provincia de Valencia hacia la capital hay retenciones

Voz 4 09:40 importantes más de veinte mil kilómetros más de veinte mil kilos

Voz 24 09:42 metros en la zona de El Rebollar veinte mil kilómetros no pueden

Voz 0827 09:45 hablar de distancias y se nos va la olla bueno sobre metáforas y Ramón portales me dice que en la pasada unidad hable de la biografía de las palabras y me dice que las palabras como no tienen vida pues no se puede utilizar el prefijo Bío INE propone más etimología

Voz 25 10:03 pues jueces siempre muy interesante seguir la vía de las que las palabras que las palabras del bueno

Voz 0827 10:09 pues hombre Él tiene toda la razón eh la palabra biografía se refiere a la historia de la vida de las personas lo mío pretendía ser una metáfora pero bueno hoy andando por buena la precisión vida es la duración de una cosa también no solamente de una persona las palabras nacen se desarrollan crean nuevas palabras mueren así que yo creo que tienen vida pero bueno la precisión desde luego está muy bien y por eso la incluimos en la Unidad de Vigilancia volvemos a Sevilla Andalucía tenemos que pedir disculpas a los habitantes de Vejer a los que hemos cambiado el nombre de su localidad esto lo escucho Alfonso Sanz digamos siempre mucho cuidado con lo que decimos que no nos pase como al alcalde de Béjar localidad de Cádiz debe ser localidad de cada alcalde de Béjar no será alcalde de Vejer allí son agudos eh no los hagamos graves bueno lo más bonito es que además comienza diciendo tengamos cuidado con lo que decimos es que es que Toni Martínez es un provocador llegamos hasta tierra Francino en el primer mes después del apocalipsis que como aquí todo el mundo sabe es un apocalipsis de los que hacen época

Voz 26 11:08 la política de meter miedo a la población la política de trasladar al conjunto de los ciudadanos de Andalucía un escenario apocalíptico apocalíptico en Andalucía

Voz 0827 11:19 escenario época chico que es la apocalipsis que venís por aquí y además lo subraya lo dice dos veces seguramente porque lo lleva en su particular

Voz 27 11:27 no son cuestiones que llevamos en nuestro ADN en nuestro ADN

Voz 0827 11:32 el ADN lo que a mí me suena como a sal de frutas no la famosa sale fruta

Voz 4 11:35 no

Voz 0827 11:36 que se toma paralizarse la líbido no vamos para aliviar el ardor de estómago

Voz 28 11:41 el fuego

Voz 0827 11:46 en fin en visitas anteriores a esta comunidad ya confirmamos algunos aspectos del ADN andaluz por ejemplo sus problemas con las eses bueno con las es si con su puta madre

Voz 29 11:56 a quién confía al calor de su hogar común

Voz 30 11:59 fiel los profesionales de tensiones eléctricas Dagestán estás Emma Thompson es Segi y su viuda madre

Voz 0827 12:07 esto no se llegó a emitir es una tierra festiva acumula ya se ha emitido ya se emite de es una tierra festiva desde luego acumulan fiestas ya lo único que les faltaba era celebrar aquí también los Goya y claro con tantas fiestas pues al final a veces algún

Voz 31 12:22 Nos Elía patrocinador la cuestión está del envejecimiento el alumbrado de la Feria el servicio de de la semana de Navidad hombres de la cena de Navidad hombre

Voz 0827 12:37 a la tercera va la vencida y claro sino leíamos con las fiestas patrias ni que decirte con eventos que nos llegan por ejemplo de Asia al manga Fes que lo llaman a su aire

Voz 1537 12:47 hasta el domingo se celebra la séptima edición de mega fase mega fase el bien

Voz 0827 12:52 en un festival de la cultura asiática sí sí pero ese es el manga FEGA pase me gafas eh bueno aquí me fase porque aquí van a su bola oye te cae el gordo que mira que es noticia en Sevilla te cae gordo de Navidad en el tres mil trescientos cuarenta y siete ahora nuestros compañeros anuncian el número que les da la gana recuerden el tres mil trescientos cuarenta y siete era el número

Voz 4 13:11 hora catorce y Andalucía Rodrigo

Voz 32 13:14 hola buenas tardes el treinta y tres mil cuarenta y siete el treinta y tres mil cuarenta y siete este es el número que ha dejado en Andalucía varios millones de euros

Voz 0827 13:26 no ha sido es ahora me imagino a los pobres que lo tuvieran en quince estarán acordando en estas últimas semanas

Voz 1537 13:33 se refería a la frustración que siente porque el presidente de la Junta se ha negado a recibir a la Federación Andaluza de Municipios a los que en repetidas ocasiones a esta hora en los accesos a la ciudad tenemos dos kilómetros de retención en el Puente del Centenario sentido Huelva ir en sentido entrada Glorieta calle eh sentido entrada Glorieta calle

Voz 30 13:56 comercial Mercedes Benz estropeado ofrecido la información de

Voz 4 14:01 llevamos yo no sé si cobramos esta cuña desde luego

Voz 0827 14:05 más bien del tráfico no está no sé no sé

Voz 33 14:08 pero yo lo que quiero de ustedes uno la lógica de nuestra plantilla opción la lógica de un extra plantea opción lo absurdo de la respuesta de la Junta irnos Yeda inevitablemente

Voz 0827 14:18 es decir que no podemos ir por este camino esto es muy bonito esto es del alcalde de Málaga porque dice plantea en vez de planteamiento que sería lo normal que es la palabra registrada ahora veremos a ver cómo evoluciona la cosa eh porque quizás abra camino oyes y de planear derivado planes de acción planeamiento pues de plantear vete a saber de momento suena raro desconocido el momento queda ahí como gazapo bueno hay también han caído aquí ave que vuela a la cazuela los consejeros del nuevo Gobierno andaluz algunos les debió parecer poco que les nombraran consejeros juraron como ministros de Estatuto

Voz 27 14:52 la autonomía para Andalucía así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros

Voz 34 14:58 así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros

Voz 0827 15:04 yo no quiero más meter eh pero se ve que tienen grandes aspiraciones yo que Moreno Bonilla desde luego me andaría con ojo pero bueno estamos en Sevilla celebrando el cine tan bello como la vida y que tantas alegrías nos ha dado a esta unidad de vigilancia en la que hemos recogido por ejemplo actrices contribuyendo a crear un lenguaje inclusivo

Voz 36 15:30 y me dijo textualmente sitúa la maleta que suba a recogerla y que ve la cara ahora no puedo sublimes pero a medias coche volverá mañana a Pekín no les diga que he venido ahora eh no siento señorita pero yo soy testigo de Jehová testigo de Jehová mi religión me para IBM

Voz 0827 15:46 la Liga de Jehová pues te digo lo mismo es de amigo amiga porqué de testigo testigo de momento es femenino no está en el diccionario pero veremos otras actrices también de la tierra y también feminista por encima de sus posibilidades María Galiana por ejemplo

Voz 37 15:59 es maravillosa es una cosa es una ciudad pequeña hoy todo el mundo se conoce como natural y Carolina de decir ahora mismo la Hero la Hero a la heroína

Voz 0827 16:09 de ella corrige María corrige pero dice el primero a hablamos mucho de cine en la SER y Nos equivocamos mucho también a veces nos cuesta recordar por ejemplo los titula los títulos de las películas de las que hablamos

Voz 30 16:21 el mundo de Alex de la Iglesia lo que pasa es que a mí ese mundo a veces me divierto mucho me interés

Voz 38 16:28 sí mucho como en el día de la bestia con la comunidad todo

Voz 9 16:34 o Las brujas de Ramón de o Las brujas de San Ramón de garra aborde su garra Moody's siempre me equivoco ponen

Voz 0827 16:43 si no me equivoco con las musas Lucas es decir su garra Moody oye todavía no es un nombre fácil no pero los diez mandamientos coño que se ve que son diez clásicos de siempre

Voz 23 16:53 permiten como Ben Hur y los doce mandamientos desmanes Santa es verdad

Voz 0827 16:59 esa es de Semana Santa los doce mandamientos no la hemos visto otras películas basadas en obras inmortales como las veinte mil lenguas del es un marino ciudad acoge hasta mañana

Voz 39 17:09 el primer Congreso Internacional sobre la vida y la obra del autor de veinte mil lenguas de viaje submarino

Voz 40 17:14 a la vuelta al mundo en ochenta días El escritor

Voz 0827 17:16 hace veinte mil leguas de viaje submarino no Aimar Bretos que desde los especialistas Neymar Aimar pero efectivamente y que te voy a decir con la sombras de Grey que acabaron de aquella manera primero en las sombras del gay

Voz 4 17:30 llega la película más esperada de dos mil quince es el fenómeno mundial estás preparado para perder el control pues si quieres tienes que comprar tus entradas en Cincuenta sombras

Voz 30 17:39 hay de Grey barra el guión medio este la película punto es es que difíciles

Voz 41 17:45 ilegal guerra hambrientas que creéis tres de febrero

Voz 0827 17:48 en sombras he dicho que hay que vivir también tenemos hablando del reino las cincuenta sombras del Rey

Voz 4 17:57 lo que él quiere saberlo todo de ella o al revés digamos este esta es este confundir una relación amorosa pues pues con la posesión y creo para para enlazar con los cincuenta sombras del Rey yo creo que hay que querer perdona perdona perdona está pensando en qué pero yo creo que se podría hacer este libro porque algo ocurrió por la ley

Voz 0827 18:19 bueno son de esas cosas de este efectivamente en que estoy pensando no como este caso hablando de la entrevista publicada al Rey del porno a toda pajita

Voz 4 18:29 el rey del porno Larry Flynt ha publicado un anuncio a toda página a toda página a toda página en el Washington Post no paran lo que podríamos pensar la cosa tiene sentido la cosa tiene sentido pero es un gafada porque aquí está en la unidad también

Voz 0827 18:42 tenemos problemas al nombrar a actores o a directoras

Voz 40 18:46 y un apunte más las películas Los girasoles ciegos de José Luis Cuerda Sangre de mayo de José Luis Garci José Luis Garci y Siete mesas de billar francés de Gracia Querejeta de gracia que de ETA

Voz 0827 18:56 Gracia Querejeta no pero es que la cogimos con la pobre gracias al final acabamos insultando hola

Voz 4 19:02 sin ella tendremos una nueva edición del Festival de Cortos no todo Film Fest la directora Gracia para a formar parte del jurado hablaremos con ella hay yo no sé si desde entonces no ha vuelto a concede una entrevista

Voz 0827 19:13 hacia eh habría que investigar los pueden ustedes memorable no cuando de repente y desvelaron en otra emisora de radio un perfil del gran actor Paco Martínez Soria que no conocíamos resulta que Paco Martínez Soria fue campeón olímpico

Voz 9 19:28 lo importante es la tercera del deporte español todas las obtenidas allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos allá por Paco Martínez Soria en Sapporo setenta y dos

Voz 0827 19:39 la imagen de Paco Martínez veía esquiando en la verdad es que es muy divertida y después tenemos también errores gazapos gazapos de verdad que se cuelan por ejemplo en Águila Roja se coló un linchamiento en una época en la edad en el Siglo de Oro español en la que no se podía linchar en España

Voz 29 19:59 no bueno sí

Voz 7 20:01 yo lo linchamiento se que no no faltó detalle

Voz 0827 20:04 y ahora un linchamiento van a linchar al portugués bueno un vigilante nos advirtió de algo muy interesante y es que en el siglo XVII nadie podía linchar a nadie se podían dar torta sí pero es que esa palabra no existía ni el verbo linchar ni el sustantivo linchamiento porque el juez Lins estadounidense que fue el que dio nombre por su brutalidad a esta palabra resulta que ni siquiera había nacido es un juez que nació posterior mente pero bueno aquí siempre tenemos gran afición al cine yo creo que desde la radio fomentamos la afición al cine por extraordinarias críticas cinematográficas ya no solamente de Carlos Boyero

Voz 42 20:39 película de la sección oficial pero fuera de concurso en ella se podrá ver hoy de nuevo en el cine Cervantes las cuestiones relativas a algunas cosas que suceden en un marco calificado como de pleno y sensibilidad y lucidez

Voz 0827 20:56 bien pues confiesa critica quién no va a ir a ver la película por supuesto tenemos gran afición al cine en la SER por María Guerra que tantas horas de gloria y de buen cine de buena radio nos ha dado y que por cierto ha propuesto una nueva categoría para los Goya o vete a saber para los Oscar que sería es el premio al mejor intérprete de dientes

Voz 38 21:18 es que iba vestido

Voz 43 21:22 antes de Coín ese día acudió a una de las famosas galas

Voz 4 21:26 iba exactamente igual que lo bueno es que es una interpretación brutal osea

Voz 41 21:30 de dientes de de Eto'o que hay que destacarlo siempre sientes claro hombre Freddy tenía dientes lo que les digo Carme la camiseta de mangas claro Breivik tenía tenía destacamos de la en la interpretación de dientes no se acabará esto

Voz 0827 21:48 buena el inglés que nos invade desde el príncipe gitano la expansión ha sido imparable desde luego por ejemplo ahora los preparadores son Coutts y los ayudantes son coach

Voz 4 21:57 voy a ser asesor de Melendi en el La voz Kids saber ser Coco un poco Melendi Si yo fuera una chica sería buena

Voz 0827 22:07 si fuera chica una ayudante de asesor sería vasca eh que como son las cocochas de aquella tierra bueno y el cine también está preñado de términos que como el cine pues también nos llegaron de fuera en esos términos profundiza esta semana Ignacio Barron

Voz 40 22:22 el cine nos llegó desde Francia a finales del siglo XIX aunque en el siglo XX fue el cine que vino de Estados Unidos el que nos acabó conquistando todas esas influencias se han visto reflejadas en el lenguaje cinematográfico asimismo su vocabulario cuando casi ni siquiera hablábamos inglés por ejemplo no tenemos una palabra para los movimientos de cámara nos hemos quedado con términos como tras Evelyn para el movimiento de seguimiento hostil para los barridos verticales otro ejemplo es el de uno de los trabajos más importantes durante un rodaje sabéis cual la escrito en otras ocasiones hemos adaptado las palabras de su idioma original los platos en los que se aclaran las películas las series o los programas vienen de francés plató también hemos Castellani izado la palabra pero con menos éxito que una película de serie B la RAE recoge escrita Z M no Z O M y es curioso que nadie diga He ido haber un film o filme aunque está aceptado en el diccionario pero sí se utilice para términos como filmografía o filmar esa síntesis porque es evidente que no os gusta mucho a utilizar extranjerismos en vez del castellano sin ir más lejos para actuar en una película decimos que tenemos que pasar un cásting en vez de una prueba otro de los ejemplos en vez de hoy perdón ha habido un fallo de contemplada en el reportaje aunque el mundo delfines Le llamo fallo de récord está tan asumido que los medios lo siguen escribiendo con dos CES como en Francia aunque la RAE ya lo contempla con sólo un ace

Voz 4 23:49 asaltando el eje el raca raca que Racó

Voz 40 23:51 el nuestra del gen está creciendo en España y queremos convertirnos en una gran potencia así que en Austria además que en nuestro vocabulario cinematográfico crecía ese Koné no sabemos qué pasará pero aunque lo supiese tampoco será hoy

Voz 0827 24:05 bueno pues nada hasta aquí la unidad de vigilancia ha sido una gozada volver a Sevilla recordamos la dirección de correo pude V arroba Cadena Ser punto com muchísimas gracias y ya saben si en algo equivocado