La Script: Los Goya de la diversidad (02/02/2019)

Voz 1457 00:21 esta noche se celebra en Sevilla la XXXIII edición de la gala de los Goya parten como favoritos campeones y el Reino fiesta es la quiniela de Borja

Voz 2 00:30 que haga director e también ganar pese a cuidar que va a queda registrado si hay que vamos lo vivo actriz fue eso es más complicado sino saber si si lo seis estás Luis Sánchez hasta la dueña estaba Penélope Cruz y la cuarta no me acuerdo quién gana imaginar pues la dueña escena

Voz 1463 00:51 la Greenwood la road movie con Viggo Mortensen junto a Maher Salah Alí que puede coronarse en los Oscar

Voz 3 00:56 les supondría un problema trabajar para un hombre negro Fusté yo viajando por eso habrá problemas

Voz 1457 01:01 también tenemos cine polaco la directora de cámaras al prójimo retrata sin piedad su país en la cinta Mc

Voz 4 01:07 dicen que hay que desearle lo mejor a los demás yo deseo que es para viles que te cortes el pelo pleno seas tan gilipollas

Voz 1463 01:15 en televisión José Manuel Romero y Dani Garrán Nos cuentan todo sobre la miniserie Blázquez Rising y la comedia Black Monday el Black Power también llega la tele

Voz 5 01:23 visión soy Tozzi y Mi familia fue asesor

Voz 3 01:26 lo lamento mucho pero no olvide que la culpa es que sus muertes es por igual de los tutsis de invadir el país como de los hutus que blandiendo machete

Voz 1457 02:34 hola qué tal bienvenidos a La Script matinal desde Sevilla donde esta noche se van a entregar los premios Goya Pepa Blanes buenos días

Voz 1463 02:42 hola qué tal buenos días es la segunda vez que los voy a salen fuera de Madrid la primera que vienen aquí a Sevilla en una gala presentada por Silvia Abril Leandro Andreu Buenafuente que pretende ser pues un canto al humor cine y donde el Reino parte como película favorita porque tiene el mayor número de nominaciones seguida de la otra película del año campeones la comedia taquillera

Voz 1457 03:01 de Javier Fesser a partir de esta noche a las diez veremos qué ocurre pero bueno ya saben que se retransmite por televisión española y nosotros estaremos desde las seis en directo en nuestras redes sociales y en la web de La Ser contando el minuto a minuto de la gala la alfombra roja con José Manuel Romero Laura Martínez y aleja Sandro Hernández y ojo porque vamos a estar muy pendientes de esos abanicos rojos que las mujeres cineastas van a repartir apoyando el lema ni una menos contra la violencia de género también contaremos las ausencias y las presencias políticas de la noche de momento vamos a repasar cómo ha sido este año de cine español

Voz 8 03:41 con sólo quiero ganarle tiempo al tiempo

Voz 1463 03:49 si algo define la cosecha de películas nominadas en los Goya de este año es que por fin la variedad de géneros presupuestos historias se consolida en el cine español entre las cinco nominadas está la película más taquillera del año la comedia de Javier Fesser campeones que lleva recaudados más de diecinueve millones de euros es la favorita aunque Fesser hecha

Voz 2 04:08 balones fuera no sé el qué campeones tantas cosas ya que sinceramente no me atrevo a a pedirme a soñar con ninguna más campeones que ya ganado

Voz 1463 04:16 porque es una feel good movie de superación para la que Fesser ha contratado a un gran grupo de discapacitados tanto dentro como fuera de la pantalla junto a ella compiten todos lo saben otra de las pelis más taquilleras del año dirigida por el iraní Hadi que ostenta otro récord inaugurar el Festival de Cannes Taco Bell

Voz 5 04:35 la paz

Voz 9 04:41 nadie sospechoso

Voz 1463 04:42 ellas un thriller político un género poco habitual en el cine español el Reino de Sorolla no ha tenido tanta suerte entre el público pero la prensa le dio el feroz y los académicos la han convertido en la película con más nominaciones

Voz 5 04:53 estafa y falsedad en concurso tráfico de influencias algo que declarar

Voz 1463 05:00 se dice que todavía no ha pensado el discurso que hará si gana al tratarse de una película sobre corrupción

Voz 10 05:06 bueno apeló eso lo harán seguro otra cosa es luego la frase cita ingeniosa Judea

Voz 2 05:12 no no ya tengo algo pero vamos ojalá ojalá pueda subir para decirlo porque el premio claro

Voz 1463 05:18 la que tiene claro el discurso esa noches Arantxa Echevarria directora de una de las películas del año Carmen y Lola su opera prima que comenzó por todo lo alto en Cannes ya acabado

Voz 5 05:27 no nominaciones en los boyas

Voz 11 05:30 eh solamente para que parece BM dispuso que casi lo que cundió la peli voy a verla iban a verla aquí ven una película gitanas Hulleras mujeres que defensas ahora la así como productos circuito cerebral digan Oye pues quizá el hacer como BN puede hacer compagina no define nada

Voz 1463 05:54 no es la única película dirigida por una mujer en la categoría principal y comparte algo con otra de las nominadas con Entre dos aguas de Isaki Lacuesta el gusto por el hiperrealismo hoy por reflejar la realidad del pueblo gitano Isaki ganó la Concha de Oro en San Sebastián con esta continuación de una película del director de hace doce años

Voz 12 06:11 con lo cual amigos una película muy especial sea entre dos aguas si alguien del tiempo son como la parte casi diría que central de la filmografía que voy haciendo a veces pienso que las películas de sacó como para aprender hacen estas si tengo la impresión de que las nominaciones el un poco de de reconocimiento un trabajo previo de este año

Voz 1463 06:29 tan sólo un veinte por ciento de las películas españolas tenían a una mujer como directora tres de ellas han conseguido nominación en la categoría de dirección novel a Echevarría se suman Andrea Jaurrieta con Ana de día Celia Rico con Viaje al cuarto de una madre mía

Voz 13 06:42 tantas mujeres de mil novecientos noventa que ha pasado desde mil novecientos noventa hasta ahora para que eso no ocurra no porque talento femenino hay lo que igual nos ha confiado mucho

Voz 1463 06:50 el cine sigue siendo un sector masculino izado pero hay que reconocerle a la Academia este año su trabajo por mostrar la diversidad vayan buenos por ejemplo las categorías de actor y actriz revelación Eva Lootz porque ente cantará compite con las dos protagonistas de Carmen y Lola Zaida Romero Rosi Rodríguez dos gitanas que siguen rompiendo prejuicios y Gloria Ramos la pelota de Campeones hombre cualquiera pero sí sí es el que tiene pues si oye Si no es llevándolos previo lo mismo pasa con otro actor gitano Moreno Borja Carmen y Lola o Jesús Vidal actor ciego que se ha convertido en uno de los favoritos gracias a campeones o el bailarín cubano Carlos Acosta por Giuly más uniformidad y veteranía ahí entre los nominados a mejor actriz y actor protagonista Lola Dueñas de momento sale en todas las quinielas

Voz 9 07:34 que si el año yo creo que mis compañeras nominadas mira Nayo la quiero y esa amiga sus y se lo merece mucho porque es muy buena actriz ella Penélope hizo mi hermana gentes de verdad que yo soy feliz pase lo que pase voy creo que voy a gritar digan el nombre que digan

Voz 1463 07:51 no lo tiene fácil Coronado que compite con Bardem de la Torre Javier Gutiérrez todos ya con Goya en sus estanterías

Voz 14 07:57 creo que es un trabajo que se merece un premio no tanto por mi trabajo sino por el de Miguel Ángel Vivas y de todo el equipo pero pero creo que sí que es un personaje muy rotundo

Voz 15 08:10 otra de las características de estos premios es la deslocalización la gala se celebrará en Sevilla debido fundamentalmente a la negativa de marcas privadas a patrocinar cine español

Voz 1463 08:20 la falta de una ley de mecenazgo así como el poco aprecio de las empresas hacia la cultura perjudican a nuestro cine que mejor o peor sigue reflejando los miedos los problemas los deseos y también las virtudes de nuestra sociedad tus

Voz 1457 08:42 vamos los Goya y comenzamos el repaso a los estrenos de la semana con Green Book una comedia dramática dirigida por Peter Farrelly

Voz 1463 08:50 estabas dada la historia real entre un italo americano del Bronx que comienza a trabajar de chófer para un pianista negro Doncic le durante su gira por los Estados Unidos en los años sesenta

Voz 1457 09:11 en este momento de crispación el rechazo al diferente el hermano mayor de los Farrelly los directores de comedias gruesas como Algo pasa con Mary lanza un mensaje conciliador que ha calado en Hollywood de hecho consiguió el Globo de Oro a mejor comedia y el premio de los productores

Voz 19 09:29 Unai gore que mi hijo cuando hoy esta historia me dio esperanza y quería compartir esta esperanza con vosotros porque todavía vivimos tiempos de división quizás más que nunca esta película es para todos y cada uno Si estos personajes pueden encontrar lo que tienen en común todos podemos eh

Voz 1457 09:46 Bin Book es el Libro Verde un folleto real que indicaba los establecimientos en los que podían comer ya alojarse los afroamericanos en los estados del sur en los años sesenta

Voz 3 09:57 les supondría un problema trabajar para un hombre negro gusté yo viajando por eso habrá problemas

Voz 1457 10:02 esta es la historia real de Lied vale Longa un inmigrante italiano portero de garitos nocturnos y el doctor don Sherly un pianista negro que decidió desafiar al racismo sureño aceptando una gira de conciertos para las elites blancas

Voz 3 10:16 no soy doctor en Medicina soy músico voy a iniciar una gira por eso lo más profunda que otros trabajos a desempeñar

Voz 1457 10:26 relaciones públicos la idea original es del hijo de vale Longa co guionista de esta historia

Voz 20 10:31 has visto cómo va eso

Voz 3 10:33 es muy bueno M cuando era

Voz 20 10:36 frío crecí con esta historia como mi propia vida así que siempre supe que querría hacer esta película en algún momento así que mi padre me contó todas las historias que tenía ahí el doctor serle también así que la cosa era cuándo y cómo la iba cero es el doctor Sergi dijo quiero que pongas todo tal y como tu padre yo te lo hemos contado espera que yo muera así que esperé mucho tiempo y que hay va a hacer la película yo solo con un iPhone impar de Sánchez

Voz 1457 11:02 Green Book es una comedia triste ya agridulce con personajes entrañables al estilo Scorsese pero sin fuerza de Scorsese que refleja a dos grupos de marginados los italianos serán los inmigrantes peor considerados los negros los depauperado hilos humillado

Voz 3 11:19 jamás ganara siendo violento sólo ganará cuando mantenga esto

Voz 1457 11:23 en la dignidad siempre prevalece Giuly al que interpreta Maher Salah Alí era hijo de jamaicanos fue un prodigio musical e intelectual hizo tres doctorados pero su talento chocaba con su raza Hinault fue reconocido en su momento de tal manera que se refugió en un refinamiento que el impedía por ejemplo comer pollo con los dedos previas Romero prefiero no marcharme manta

Voz 21 11:48 tú hoy voy a manchar dignas de la película

Voz 1457 11:51 es el relato de este viaje de dos meses de esta extraña pareja que se descubre el uno al otro el pianista exquisito ayuda al inmigrante analfabeto con sus cartas de

Voz 3 12:01 More tú eres lo único que me importa cada día que pasa soy más consciente bien data de un beso a los niños pues data si al final sería como tocar entero al final de una sinfonía de hecho hasta

Voz 1457 12:15 sin Viggo Mortensen subraya la trascendencia de este

Voz 22 12:18 yo es que Humanes en nada

Voz 20 12:22 esta combinación nunca acabará porque es obligación de toda generación aprender con esperanza ser menos ignorante vencer a la ignorancia con la experiencia puedes verlo como algo deprimente o como un reto yo creo que es algo positivo pero es algo en lo que hay que trabajar así que ahora que la sociedad está llena de antagonismo y que todo el mundo grita es el momento perfecto para esta película

Voz 1457 12:45 Tim Booth no ha tenido un buen recorrido en la taquilla americana pero ha sido recibida como un bálsamo en Hollywood donde el conflicto racial sigue en el centro del debate

Voz 3 12:55 sabes que este es patético dime que intenta es decir no lo sé ya sabes que es la echó de menos pues dice no

Voz 2 13:05 pues nada

Voz 24 13:08 el menú

Voz 1463 13:17 pasamos ahora a Mc la última película de la polaca Malgrat asumo su mosca Se trata de la historia de un obrero que tiene un accidente durante la construcción de la estatua de Cristo más grande del mundo un retrato de la Polonia actual que nos cuenta Laura Martínez

Voz 1322 13:34 la nueva película de la polaca mal gozada sumó USCA directora de Amaral al prójimo y de cuerpo nos traslada al momento de la construcción de la estatua más grande del mundo de Cristo en Polonia más grande que la estatua de Río de Janeiro en este contexto conocemos la historia de drama y de comedia negra de Jacek un joven que trabaja en esta obra que en su religiosa Familia es el friki al que le encanta el heavy metal

Voz 25 13:56 mi deseo para días que madure sí que empiece esa estirpe como es debido que padezca una persona pero te sigo queriendo hostiles juntos Turandot

Voz 4 14:06 dicen que hay que desearle lo mejor a los demás lo deseo que espabila cortes el vuelo de no seas tan gilipollas

Voz 1322 14:13 Mac es la séptima película de la directora ha llevado el Oso de Plata en la última Berlinale en ella el protagonista Matheus constató que Vic tiene un accidente durante la construcción desfigura la cara por completo Un suceso documentado en la primera cirugía de trasplante de cara del mundo para salvar la vida de un paciente

Voz 26 14:37 por primera vez Jacek deberá volver al quirófano para recuperar las capacidades que ha perdido Lejeune para varios años y muchas perseverancia

Voz 27 14:46 hola Olvera

Voz 5 14:49 mi hermana está feliz y le gusta su nueva cara

Voz 1322 14:52 tras este accidente en la vida de ya se cambia por completo nadie de su entorno tan influenciado por la Iglesia católica lo ve como antes excepto su hermana a pesar de que él no se viene abajo de que lucha por recuperar su vida el objetivo es mostrar un ser humano que se convierte en un inadaptado no sólo en un extraño sin un verdadero apóstata incluso un pecador así hablaba la directora de esta Sito

Voz 1537 15:15 miedo al de es un tipo de alegoría de lo que pasó en Polonia después del ochenta y nueve es un tipo de deseo de todavía tener cosas materiales es como un hambre de seguir teniendo cosas materiales tener dinero a lo mejor esta visión cambian las siguientes generaciones pero todavía esto existe en Polonia porque solamente llevamos veinticinco años de digamos capitalismo y democracia capitales

Voz 1322 15:42 la historia se complementa e intensifica con la dirección de fotografía Michel de inglés es el co guionista productor director de fotografía de la cinta el recurso que destaca del trato de las imágenes ese de distorsionar las dejando lugares de ese enfocados para destacar zonas específicas de la pantalla un efecto que pretende hacer sentir pequeño al respecto

Voz 28 16:01 quizá el descanso como mostrar este tipo de disfunción trabajamos para transmitir la distorsión en general no sólo visual como la enfermedad física qué ocurre después del trasplante para el personaje principal sino también una disfunción de la sociedad y detonó nos Society en al botín

Voz 1322 16:17 para la caracterización se cree una máscara que tardaban cuatro horas en colocar al actor el diseñador de la misma comentó que tal vez un actor podría aguantar un máximo de siete horas con ella puesta resultó que Matheus llegó a pasar casi dieciséis horas diarias tras ella lo que le llevó un trabajo de sobreactuación para poder transmitir sentimientos

Voz 29 16:34 el padre del hijo de Espírito Santo Señor nuestro Jesucristo dice estos alimentos

Voz 30 16:41 claro que me encanta no nueva mamá les va

Voz 28 16:52 le gusta su Aketxe decía

Voz 1322 16:55 Mac habla sobre la relación entre el hombre y la naturaleza en lugar de nacimiento y sus raíces culturales y costumbres es una historia amarga en un pintoresco paisaje del sur de Polonia que se pretendió abordar en forma de cuento de hadas

Voz 28 17:08 a Pekín Sampaoli el lema es como nosotros vemos las cosas y como nosotros somos vistos conocimos al hombre al que realmente le ocurrió el accidente fue muy tentador reflejar su historia de forma realista porque parecía un thriller pero encontramos el concepto de digamos mitos o cuento de hadas porque no queríamos hacer un drama médico que Américo drama

Voz 1322 17:28 la intención de la directora es de tratar lo que le irrita de Polonia el catolicismo la hipocresía las agresiones la falta de tolerancia y la ignorancia profunda en lo que es nuevo diferente estos elementos están presentes en todas sus películas pero afirma que es la más accesible de todas añade que si no puede enfrentarse a estos aspectos lo mejor es burlarse de ellos

Voz 1457 18:05 el turno ya para las series de televisión con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal chicos buenos días qué tal bueno que tenemos este fin de semana que tenemos que ver si O'Shea

Voz 1084 18:17 bueno pues traemos dos propuestas muy interesantes una miniserie densa y una comedia también intensiva pero ambas con mucho poso político y social empecemos por el por el drama en Netflix ya se puede ver Black I Rising una producción de ocho capítulos sobre el procesamiento de criminales de guerra en la Corte Penal Internacional y el cinismo de las potencias occidentales e como ha perpetuado un poco el colonialismo y el paternalismo con África

Voz 1457 18:41 el filial lo que usted hace no es un ejemplo de patera

Voz 20 18:44 mismo occidental hipócrita del mismo tipo que lleva cientos de años firmando sistemáticamente ese continente su riqueza sus gobiernos su religiones sobre todo su gente después de eso tiene la desfachatez de esperar que le pidan a usted justicia una justicia que sólo usted proporciona por unos crímenes que no habrían sucedido si su mundo no hubiera ido allí a colonizar

Voz 1084 19:07 detrás de de esta serie una coproducción de la BBC y Net Flix está Hugo Bilic escritor productor y actor británico que ganó notoriedad unos años con la miniserie donó Woman eh aquella del conflicto de Palestina Israel ahora explora aquí a través de una joven tutsi adoptada después del genocidio de Ruanda el papel de ERE explora un poco el papel de los grandes países no en el en el continente africano con un discurso que desmonta es argumento que tanto hemos escuchado aquí en España de que la guerra siempre es culpa de los dos bandos equiparando asesinos y víctimas

Voz 5 19:38 soy Tozzi y Mi Familia fue asesinado

Voz 3 19:40 lo lamento mucho pero no olvide que la culpa de sus muertes es por igual de los tutsis que invadieron el país como de los hutus que blandía Machete se da cuenta del ofensivo que es ese comentario tengo claro que la verdad es algo más compleja de lo que usted quiero ir ni una comedia de

Voz 1457 20:00 pelucas cocaína hombreras y muchos

Voz 0457 20:02 pero si Movistar admite ya Black Monday la última comedia de la cadena so tan siempre arriesgado hay muy subversiva nos cuenta la historia de los meses previos a ese lunes negro el día en que los mercados de todo el mundo se desplomaron desató el pánico en Wall Street sin que aún hayamos encontrado respuesta

Voz 33 20:20 el Wall Street Journal pos llama a todos la empresa de bolsa número once el gremio vuestro hombre El Ocean de la balsa caso eso lo eres lo eres el once a eso el jugador número once de los Knicks ni siquiera es un jugador de baloncesto vale eso Envigado de dos metros enfermedad renal que apostaron onces día encima es el mismo hombre del Monopoly que lleva mil años mirándonos a los pardillos desde lo alto de Wall Street imposible es muy fácil lo que en tu bolsillo al sonar la campana al final del día sale fuera del Colo de Agora otra Mamón

Voz 0457 20:58 además es muy interesante el punto de vista porque imagina al desastre a través de unos outsiders un negro excéntrico al que interpreta el premiado Don Cheadle una negra con aspiraciones en un mundo de hombres y un joven cerebral hito inadaptado que quiera aplicar los cambios tecnológicos todo ello con mucha ansia de dinero con un tono excesivo humor negro muchas referencias meta al cine y a esa estética de nostalgia de los años ochenta

Voz 1457 21:24 tanto gusta ahora verdad se llene

Voz 0457 21:26 e Ivan Goldberg responsables de películas como súper salido So Virgen a los cuarenta producen este viaje de desenfreno que a veces te cuesta seguir entre números y diálogos deslenguado

Voz 21 21:37 ha citado a la única pregunta serás tú

Voz 1463 21:42 atajos meterme mano desde el campamento

Voz 21 21:45 te han quitado el trabaja

Voz 29 21:49 tiene razón no tiene que ser muy fina eso no tendría

Voz 34 21:54 en a un segundo plano uno o dos años hasta que bueno vieja guardia o sea una Honka amor mío eso es una

Voz 21 22:03 un clítoris largo y colgante es volver a meterme la volverás recuperará tu sueño

Voz 1457 22:09 bueno pues muchas gracias chicos ampliamos estas dos series Black made in Black Ice in esta noche en el podcast ya en cine clásico Antonio Martínez director del programa Sucedió una noche repasa la vida y la carrera de John Cassavetes uno de los padres del cine independiente con el motivo del treinta aniversario de su muerte

Voz 35 22:33 John Cassavetes fue uno de los pioneros del llamado cine independiente americano con el dinero que ganaba como actor en películas comerciales rodaba sus películas de tono experimental y al margen de la industria de Hollywood

Voz 0544 22:45 ahora no me interesa si es un éxito no quiero que la gente venga a ver la película porque lo que cuento es lo que realmente quería ver no voy a maquillar no les mostraría nacional nada maravilloso muy entretenido nada que les haga soñar con cosas que no tienen no son no quiero inspirar les sobre nada es algo que odio sus películas son auténticos ejercicios

Voz 35 23:08 desprotección de la naturaleza humana a casa mítines le gustaba rodar en las calles mezclando a sus actores entre la gente

Voz 36 23:14 también nuestra huelga señoras y señores qué tal no entren a este restaurante pasen de largo

Voz 35 23:21 menudo rodada también en su propia casa doblete los actores entre Saban proponían ellos mismos cambios en el guión no sé si debería haber venido María

Voz 37 23:30 lo vamos a pasar ya verás como no es divertido vamos ven conmigo a la sala de estar

Voz 35 23:37 China Roldán su esposa y actriz en casi todas sus películas que te daba muchas implicaciones aunque le preguntas te decía ya escrito esto pero luego hotelera es tuyo tú sabes más del personaje que yo y que cualquier otra persona la vida de John Cassavetes está ligada a la de esta mujer Gena Rowlands Se conocieron en mil novecientos cincuenta y tres cuando ambos intentaban ganarse la vida en los teatros de Nueva York

Voz 5 24:05 dónde crees que estamos en el Palacio de la bondad

Voz 1814 24:08 vente conmigo estaremos libres cuatro meses después se casaron vivieron juntos treinta y cinco años hasta la muerte de John Cassavetes empezó a destacar como actor en la televisión de los años cincuenta la serie que protagonizó reportó la fama y el dinero suficientes para dedicarse a lo que de verdad quería ir una película artista si decide este quiero saberlo puede deshacer

Voz 35 24:32 en mil novecientos cincuenta y nueve debutó con sombras una película experimental rodada en blanco y negro en una cámara de dieciséis milímetros y protagonizada por los alumnos de un seminario de interpretación que él dirigía el presupuesto era tan sólo de quince mil dólares pero el dinero era algo que nunca le preocupó a casa Bitlis Marie

Voz 0544 24:51 el dinero no tiene nada que ver con el a la postre creo que mata tu creatividad con él no necesita inventar no necesitas encontrar una forma diferente de contar las cosas evita que pienses que todo el equipo piense

Voz 35 25:05 sombras se convirtió en un icono del cine alternativo americano llenando la pantalla de auténtica espontaneidad a partir de entonces casa Viti después desarrollando una interesante carrera como director con títulos como así habla el amor maridos o Una mujer bajo la influencia en la que Gena Rowlands interpretaba a un ama de casa al borde de la locura

Voz 38 25:24 tu madre está muy nervioso nos que se ubica el ni en los ventas grita prospera Borrás María sube al coche nos cuenta es decir ETA mató intentaré tramos ayudas verdad

Voz 35 25:36 al mismo tiempo casa admitir seguía trabajando como actor fue por ejemplo el soldado más díscolo de los doce del patíbulo o el marido de Mia Farrow en La semilla del diablo

Voz 39 25:45 ya me limado las suyas no me riñas es la noche dedicada al niño mientras existentes si cariño fue como una sensación la suya y que hay que me está

Voz 5 25:58 sí siendo él quién

Voz 35 26:02 también dejó su sello en otros títulos como Pánico en el estadio o la furia trabajos que él consideraba alimenticios para poder pagarse las películas que dirigía quizá la más famosa de todas ellas sea Gloria estrenada en mil novecientos ochenta y con Gena Rowlands de nuevo en el papel principal el de una mujer que ha de proteger la vida de un niño perseguido por la mafia

Voz 40 26:22 mira si quieres que te saque de aquí tienes que ayudarme como puedo ayudarte y nos quieren matar amigo mío yo no quiero morirme me he pasado la vida ahorrando para tener algo de dinero y ahora no tengo

Voz 35 26:37 en total John Cassavetes dirigió doce películas protagonizadas por el mismo su mujer Gena Rowlands y actores amigos como Peter folk en la Sara José casen a los que no pagaba casi nunca porque no había presupuesto pero el actor y director tenía un punto de

Voz 5 26:52 pasa número once tengo un fuerte dolor donde les duele seis era

Voz 35 27:01 en mil novecientos sesenta y siete sufrió una hepatitis que le dejó tocado y su hígado nunca se recupera del todo sus últimos tiempos sufrían muchos dolores incluso pasó casi un año sin poder levantarse de la cama

Voz 41 27:14 Peter Fonda estar pueda ir nadie

Voz 0544 27:17 fue como era hasta el último día de su vida y eso que pasó mucho tiempo enfermo pero nunca cambió ni siquiera un poquito igual de despierto igual de entusiasmado escribía todos los días

Voz 41 27:30 el John Cassavetes murió de cirrosis el tres de febrero de mil novecientos ochenta y nueve

Voz 42 27:35 tenía cincuenta y nueve

Voz 1457 28:21 y cerramos ya La Script matinal yo dedo el testigo a Pepa Blanes José Manuel Romero a partir de la semana que viene van a estar al frente de un nuevo programa de cine y series aquí en la SER con Dani Garrán bueno pues sí dejo la radio después de veinticinco años en esta antena dejó la SER trece los en el cine lo que yo te diga los últimos doce en programas e informativos me voy voluntaria y amorosamente para dedicarme con más tranquilidad al programa de la escriben Movi Star así que muchísimas gracias compañeros Juan Aranaz Elio Castro Antonio Martínez Laura Martínez y Laia Portaceli ir gracias a todos los compañeros de la SER fundamentalmente a los oyentes a ustedes yo me lo he pasado muy bien en esta casa y he sido muy feliz así que les dejó con ellos

Voz 44 29:14 eh extraño salto en el disco no ha sido culpa de Antoñito nuestro hombre en los botones lo siento ha sido culpa mía una despedida pendiente es que hoy es día de despedidas ejemplo nuestra querida compañera Lola González alias la culo de oro pues que nos va a Londres desde donde ustedes la podrán oír a partir de octubre en un nuevo programa de cultura y Sociedad como se dice ahora