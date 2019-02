Los taxistas creen que Garrido se enroca porque no quiere negociar

Voz 1

01:09

la propuesta que se presenta no Slavia Colau ha de si debe esos quince minutos au esa no que no está o sea que no hay tiempo de no es la vía Colau vamos a ser serios no y ahora resulta que si antes decía que la solución en la contratación estaban los ayuntamientos ahora resulta que el Gobierno central cuidado que a lo mejor nos estamos enfrascado en quitarnos la patata caliente encima porque lo que no quieres hacer absolutamente nada y eso tendrá que ser el que lo diga