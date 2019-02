Hora 25 Deportes: Febrero de Clásicos (01/02/2019)

No hay resultados

Voz 1509 00:12 pues aquí estamos toda la redacción de deportes de la cadena SER para contaros lo que está dando de sí este primer día del mes de febrero empezado fuerte se España tirita de frío pero el deporte viene de lo más caliente de la ciclogénesis explosiva llega también al fútbol con un Barça Real Madrid en las semifinales de Copa

Voz 0588 00:32 el ruido que se genera fuera no nos afecta demasiado son dos partidos buenos bonitos deber sonantes para para la afición del Madrid para la nuestra para cualquier espectador tienen una connotación especial tiene un desgaste también especial pero no no sé qué porcentaje puede tener cada uno además es un absurdo hablar de porcentajes es lo mismo la eliminatoria igualada de manera que el Valencia en el partido de mañana les cogemos uno de los mejores momentos de la temporada posiblemente Madrid también

Voz 1509 00:58 el mes de febrero Gastro va a estar de lo más entretenido el miércoles que viene Barça Real Madrid el sábado nueve derbi Atlético Real Madrid el veintisiete de febrero la vuelta de semifinales Real Madrid Barça hay cuatro días después otro Real Madrid Barça en la Liga y en medio los octavos final de la Liga de Campeones Barça Real Madrid y Betis Valencia van a ser las semifinales de Copa cuatro equipos y dos puestos para el final del veinticinco de mayo y mientras llegan los partidos que paran el mundo tenemos liga en Primera División en menos de media hora comienza la jornada veintidós lo hace en el Alcoraz se enfrentan Huesca ahí Valladolid Luis Díaz muy buenas

Voz 3 01:35 qué tal Sonia buenas tardes pues poquito aumente todavía en un partido importante porque el Huesca siquiera agarrar al se pequeño hilo de esperanza que les queda para recortar diferencias y el Valladolid busca tres puntos para la tranquilidad tras haber ganado al Celta el pasado fin de semana no se lo ha pensado el técnico Francisco Rodríguez que ha metido ya Javi Galán que llegó el miércoles traspasados del Córdoba en el once inicial en el Valladolid vías también fichaje invernal está en el banquillo como titular Sergi Guardiola las nueve Comienza el partido que dirigirá Munuera Montero

Voz 1509 02:03 mañana a la una Levante Getafe a las cuatro y cuarto derbi vasco Real Sociedad Athletic Club a las seis y media partidazo Barça Valencia ya a las nueve menos cuarto Celta Sevilla en Balaídos hoy también comienza la jornada en la Liga Un dos tres a las nueve en La Rosaleda Málaga Almería tenemos también baloncesto ha terminado ya el partido del Real Madrid en la Euroliga muy buenas Marta hola Sonia Lus muy buenas ha terminado con la decimoséptima victoria del Real Madrid que acaricia ya su primer objetivo en esta Euroliga que es meterse entre los cuatro primeros con este triunfo tienen ya una renta de cinco triunfos con respecto al quinto y se quedan a una sola del líder del Fenerbahçe eso sí han sufrido en Estambul para imponerse al Darussafaka ochenta y dos ochenta y seis con quince puntos de Randolph y otros tantos de Tom Kings la mala noticia lesión de Sergio Llull que sólo ha podido jugar tres minutos por unas molestias musculares que ha venido arrastrando durante la semana se ha preferido no forzar con el XXIII veremos si queda sólo en un susto veremos qué pasa con la lesión las molestias musculares Sergio Llull a las nueve comienza el partido del Herbalife Gran Canaria en casa contra el Armani Milán y a la misma hora estreno del torneo Seis Naciones de rugby con el Francia Gales también del día una medalla olímpica que llega casi siete años tarde Ruth Beitia va a ganar el bronce de los Juegos de Londres dos mil doce al ser sancionada por dopaje la rusa es colina no nos olvidamos de la nueva ley del Deporte hoy ha aprobado el anteproyecto de ley que hace especial hincapié en la promoción de la igualdad la regulación del deporte femenino o el impulso al deporte inclusivo pero el presidente de la Liga Javier Tebas teme que haya ocurrencias bueno

Voz 4 03:28 qué tipo de decisión que se tome no se puede tomar con una ocurrencia que me levanto por la mañana y pienso que estos así como yo lo pienso está la barra de un bar pues yo es que creo que es así y veremos cómo hay decisiones que pueden llevar a poder en grave riesgo esta industria siempre que gestionada con datos que tenemos no con la ocurrencia de la mañana aprecia el café con leche o la cosecha de la entrevista que tan pues

Voz 1509 03:51 tenemos hasta las nueve tenemos muchas muchas cosas que contar ninguna ocurrencia empezando por el clásico de la Copa poneros cómodos que vamos con todo pero antes vuestros mensajes en el whatsapp de Hora veinticinco Deportes

Voz 6 05:13 el partido del Camp Nou y tal aquí ya perfil izquierdo atascado pero remata gala nada un cabo el remató de Barcelona

Voz 1509 05:29 ha sido de nueve roncada Nacho

Voz 6 05:32 esa canción a su uso con Piqué se puede plantar acabar el clásico clásico histórico

Voz 1509 05:47 en el mes de fútbol que tenemos por delante que se prepare Carrusel porque era una posibilidad más que factible y el sorteo no ha decepcionado nos ha dejado el clásico Barça Real Madrid en la antesala de la final de la Copa del Rey hemos escuchado al técnico del Barça Valverde en la portada del programa pero hay más reacciones en clave azulgrana y sobre todo una noticia una lesión de última hora Barcelona Santiago Valle muy buenas

Voz 1005 06:08 qué tal muy buenas la lesión de Jasper civiles en el portero de la Copa va a estar seis semanas de baja por lo tanto se va a perder estos dos clásicos va a tener que jugar Marc André Ter Stegen el portero titular por lo tanto el Barça sabe que él era el coco del sorteo es es la postura de el club más aún con el portero titular en El Vestuario saben que el Madrid está en alza pero creen que son superiores a pesar de ello ya ha hablado el portavoz del club

Voz 2 06:36 a en Sevilla Guillermo Amor

Voz 1005 06:39 cuando ha sido sorteo y en vez de una final tenemos tres

Voz 2 06:42 otros son tres finales los una final y ahora habernos prepararemos estas enfilaba hoy veinte dio cómodos finales nos como resultado en casa atentar contra el Madrid estar muy atento porque el Madrid sí que es verdad que ha crecido en los últimos partidos tan con más moral entiendo ahí es el Madrid que esperamos siempre un equipo ganador

Voz 1005 06:59 dos sin civiles en con prudencia pero sintiéndose superior al Real Madrid

Voz 1509 07:04 por parte del equipo blanco ha hablado la el habitual en este tipo de acontecimientos Emilio Butragueño aunque seguro que Antón Meana conoce como ha caído el cruce en el entorno del equipo blanco Antón muy buenas

Voz 0231 07:12 qué tal cómo está Sonia muy buenas pues la verdad que no ha caído bien porque no era el rival que deseaban preferían enfrentarse al Valencia o al Betis pero nos cuentan que vamos a ver cómo el Barça no es tan bueno como la prensa dice ni ellos tan malos creen que con pintura estos clásicos van a ser diferentes al de octubre con Lopetegui en el Camp Nou lo comentabas tú en la portada del seis de febrero al seis de marzo dos clásicos en el Bernabéu uno en el Camp Nou un derbi en el Metropolitano y un doble duelo contra la el Ajax perdón en la Liga de Campeones muchas ganas de Copa mañana le preguntaremos por ello a Santi Solari al filo de las doce del mediodía

Voz 1509 07:51 no va a ver que esperan mucho la ida el miércoles a las nueve con arbitraje de Mateu lado buscamos el análisis la opinión porque el Barça es favorito jefe de deportes de Radio Barcelona Sique Rodríguez hola

Voz 1906 08:00 hola Sonia pues eh la explicación es muy simple

Voz 1038 08:04 el Barça es favorito porque es mejor

Voz 1906 08:07 es superior al Real Madrid y es verdad que en el fútbol no siempre gana el mejor pero habitualmente la lógica y sobre todo cuando es una eliminatoria a doble partido e se impone la única duda es si Valverde debería reservar a Messi para el partido contra el Madrid teniendo en cuenta que sin él le metieron cinco pues no sé si es mejor que se quede en el banquillo aunque claro pensando bien si el Barça sin Messi le mete cinco al Madrid cuantos le puede meter con él

Voz 1509 08:34 no pues apuesta fuerte sí que Rodríguez Puente aéreo misma pregunta para el narrador del Real Madrid cuáles son los motivos para el optimismo Blanco Antonio Romero muy buenas

Voz 7 08:41 buenas tardes muy buenas hombre yo creo que el Real Madrid cuando huele da parte importante de una competición y tiene enfrente un rival de alta Julia como su en este caso el Fútbol Club Barcelona se convierte en el equipo más temible del mundo para mí no hay un conjunto ni en Europa ni en España que cuando huela la sangre de un título a doble partido sea tan temible como el Real Madrid yo considero los puntos fuertes del conjunto de Solari son fundamentalmente la mentalidad de campeón tener ahora cuatro cinco futbolistas muy importantes en su mejor pico de forma porque es favorito el Real Madrid yo creo que por esa mentalidad y también por el club que le da jugar el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu el porcentaje sería mínimo cincuenta y uno por ciento Real Madrid

Voz 1005 09:21 el cuarenta y nueve por ciento Fútbol Club Barcelona pero

Voz 7 09:24 por pequeñito pequeñito que sea me parece que el Real Madrid tiene cierta ventaja en esta eliminatoria

Voz 1509 09:29 gracias Romero esos son los puntos fuertes de azulgranas y blancos las estadísticas y el calendario de uno y otro equipo lo controla iban Álvarez

Voz 1643 09:37 hola qué tal Sonia muy buenas tardes pues mira esta temporada por lo menos se van a jugar cuatro clásicos ya hacía varios años que no se disputaban tantos el primero de la temporada terminó con una manita del Barça lo recordamos un cinco uno en el Camp Nou que sentenció a Lopetegui el Madrid no gana un clásico desde agosto de dos mil diecisiete fue en la Supercopa de España y atentos porque en la Copa del Rey los precedentes se tiñen claramente de blanco con los títulos de dos mil once y dos mil catorce y el pase a la final conseguido en dos mil trece en cuanto al calendario ya lo comentaba antes Antón difíciles semanas por delante que tienen tanto Barça como Madrid los cules reciben mañana al Valencia el miércoles se miden al Madrid en el Camp Nou el próximo fin de semana viajan a San Mamés y después Villarreal Olympique de Lyon en el Sánchez Pizjuán contra el Sevilla cerrarán por todo lo alto con la doble visita al Bernabéu en Copa y en Liga en cuanto al Madrid mañana recibe perdón el domingo recibe al Alavés el miércoles juegan Barcelona tres días después tiene el derbi en el metropolitano después el hayas el Girona el Levante y la traca final con ese doble duelo el Barça vuelta de Copa Liga en el Bernabéu

Voz 1509 10:31 el clásico como es normal acapara todos los focos pero no nos olvidamos de la otra semifinal que ha emparejado a Betis y Valencia el Betis quiere llegar a la final porque se juegan su estadio con en todo el cruce en el equipo verdiblanco Florencio Ordóñez

Voz 8 10:43 es el emparejamiento que se quería el rival que más gustaba Rafael Gordillo representante del Betis lo decía fructifique

Voz 0526 10:51 tal cincuenta porque la eliminatoria pero tenemos el plus de querer jugar la final en el estadio Benito Villamarín el próximo veinticinco de mayor hasta en igualados a todo el diga lo mismo puntos en Copa del Rey enfrentándose en semifinales en Europa al hilo dos pero confían en ese plus que quieren los futbolistas del Betis para que el equipo esté jugando la final en su estadio

Voz 1509 11:13 el Valencia que está viendo la Copa como una buena oportunidad de alcanzar puestos europeos en la próxima temporada imagino que satisfechos con el cruce Ximo más mano hola

Voz 0962 11:22 hola qué tal muy buenas y Florencia aquí también tenemos Plus que es el centenario el Valencia cumple cien años los cumple el próximo dieciocho de marzo estamos de festejos toda la temporada tras los fiascos en los primeros meses de Liga también en la Liga de Campeones aunque queda la Europa League el objetivo Champions de ser cuarto la Copa del Rey además contra el rival que más gustaba igual que pasan el Betis pasen el Valencia es va a ser el cruce más esperado lo decía hoy Marcelino que el año pasado se llevó un sopapo del Barça en semifinales y este año lo primero que quería era no volver a cruzarse con Valverde

Voz 9 11:56 no me gustaría ver jugado tres semifinales contra el Barça creo que va a ser una eliminatoria muy muy

Voz 10 12:02 igualada jugamos contra un muy buen equipo

Voz 9 12:04 qué está haciendo una grandísima temporada gracias mimos

Voz 1509 12:07 qué ha quedado el cuadro de las semifinales un sorteo que ha provocado cambio de horarios en la próxima jornada de Liga el Leganés se va a jugar el domingo día diez a las doce Girona Huesca ocupa ese lugar se adelanta al sábado nueve a las nueve menos cuarto dejamos la Copa nos metemos de lleno en la Liga

Voz 1509 13:46 vamos a partidos de mañana porque juega entre otros el líder el Barça que recibe al Valencia en el equipo azulgrana además de la lesión que os contaba Santigo Valle de Piles en Hoy puesta de largo de todo divos rueda de prensa de Valverde ordena la tu como quieras Santi

Voz 1005 13:59 pues mira yo tenemos convocatoria la gran novedad es Samper se caen de la lista civiles en por lesión también Umtiti Rafinha Eden Belén no entra Jean Clair todo el nuevo fichaje que ha sido hoy presentado llevará el dorsal número seis de Xavi Hernández esto ha dicho todo sobre su dorsal

Voz 12 14:13 va a servirse a sus dos que Xavi es un jugador que lloraba cuando era pequeño porque veía muchos partidos del Barça claro que conozco su importancia es un número muy importante para los catalanes espero ser un gran sucesor de número catorce

Voz 1005 14:27 Pinto divo todo a punto para el partido para contra el Valencia gracias anti agenda

Voz 1509 14:32 parecida en el equipo ché presentación por partida doble comparecencia de Marcelino una semana movida digamos para el técnico valencianista Ximo

Voz 13 14:39 si esta mañana se han presentado tantos sobrino como Roncaglia sobrino verá mañana el partido desde casa por la televisión Roncaglia está entre los dieciocho convocados que acaba de dar ahora mismo Marcelino que están viajando a Barcelona entre los que no están novedad de última hora se cae por lesión Gayá tampoco está Guedes tampoco el sancionado día Cavic como digo las novedades Roncaglia vieja ITA bien otra gran noticia vuelve a la convocatoria con Nokia

Voz 1509 15:04 Barça Valencia hubo partido destacado del sábado aunque el derbi vasco no se queda atrás Anoeta escenario del Real Sociedad Athletic Club novedades de la Real Roberto Ramajo

Voz 1825 15:12 hola qué tal Sonia muy buenas la principal novedad es que para hacer equipo y Manuel ha decidido convocar a los veintiún futbolistas que tiene disponibles de la plantilla incluido Aritz Elustondo que esta mañana nos ha ejercitado con sus compañeros va a intentar estar pero evidentemente es muy complicado que esté finalmente entre los dieciocho elegidos todo apunta a la vuelta once inicial frente al Athletic de David Zurutuza y también de andan ya no los hay en banda derecha la Real mañana se concentra dos menos cuarto eran noventa Day al hotel de concentración para comer y descansar hasta la hora del partido por cierto mañana se recupera la comida de directivas una buenísima noticia de la Real ID el Athletic será a las dos y media en el palco de Anoeta

Voz 1509 15:53 potente el derbi vasco y también la racha de Garitano en el Athletic aunque la mayor novedad es un delantero Diego González

Voz 0497 15:59 sí efectivamente quedan cuadro que no va a ser convocada mañana acaba de llegar eso sí recupera a Beñat tras sanción motivo por el que pierda de Marcos Villa apunta titular no así Raúl García que también vuelve tras dos semanas de parón no es un partido más es lo que se dice desde el vestuario Garitano avisa que a pesar de la victoria no estaría nada hecho con respecto a pensar que el equipo está ya fuera de peligro

Voz 1509 16:16 el sábado liguero gracias Diego comienza la una Levante Getafe última hora del Levante José Manuel Alemán

Voz 4 16:21 Rubén veces el único fichaje de invierno del Levante que ya forma parte de la convocatoria que ha facilitado esta mañana Paco López en la que están los

Voz 1038 16:27 hundidos disponibles a excepción de los lesionados Chema Rodríguez sancionado Robert Pierre la principal novedad en la lista es la presencia de Sergio Postigo que se ha recuperado a tiempo de una lesión y ojo porque podría haber cambio en la portería Aitor Fernández podría ser titular por primera vez en la Liga después de haber jugado las eliminatorias de Copa ante el Lugo y el Barça dejando en el banquillo a Oier Olazábal

Voz 1509 16:47 tiene el Getafe José Antonio Duro quieren olvidar ya la Copa

Voz 4 16:49 hacía olvidando la intensa semana copera la zaga está mermada los azulones más por las expulsiones de llene y Cabrera en el Metropolitano que pues las sanciones de Mestalla únicamente por éstos en lo pierde Bruno González Olivera está en la lista también el canterano Miguel Ángel veremos cómo Bordalás cierra la defensa en su vuelta a la ciudad

Voz 1509 17:05 el sábado termina con el partido de las nueve menos cuarto Celta Sevilla dos equipos tocados el Celta por la clasificación Paula Montes

Voz 1694 17:11 de aguas os pero con ACAI David Costas afronta el duelo vital ante el Sevilla Miguel Cardoso vital para el equipo pero sobre todo para el que fue ratificado convoca pequeña esta misma semana de Wood uno de los últimos en llegar ha entrado en la lista y podría debutar habrá recibimiento de la afición al equipo

Voz 14 17:25 el Sevilla tocado por la eliminación en Copa Manolo Aguilar muy tocado es muy criticado Machín por su alineación hará cambios por supuesto va por el Back clic al once inicial el portero titular y también va a volver Benger sobre el partido el Barcelona todavía hablado hoy después de repasar el penalti de promesa a Messi

Voz 1509 17:41 gracias Manolo va a ser una jornada de caras nuevas porque anoche cerró el mercado de fichajes una ventana que ha dejado pocas operaciones llamativas pero sí datos interesantes Iván

Voz 1643 17:49 si el mercados ha cerrado con cuarenta y siete incorporaciones en primera división las últimas veinte se produjeron ayer el que más ha movido es el Huesca con cinco llegadas y seis salidas en el norte han apretado el cinturón porque el Eibar y la Real son los únicos clubes que no se han reforzado no son muchos movimientos el gasto cada años menor unos ochenta millones de euros invertidos son doscientos millones menos que en enero de dos mil dieciocho y una operación de esta misma tarde Sonia no es un fichaje pero como si lo fuera Stuani renueva con el Girona hasta dos mil veintidós y su cláusula pasa de los quince a los veinte millones de euros

Voz 1509 18:16 en veinte segundos Sue Caballero cuáles son las novedades del anteproyecto de Ley de la nueva ley del Deporte

Voz 15 18:21 con la promoción de la igualdad se regulará el deporte femenino por primera vez a mis impulsa al deporte inclusivo se renovará el catálogo de derechos y deberes del deportista Isère reforzará la buena gobernanza hay transparencia de las entidades deportivas

Voz 1509 18:32 pues con la nueva ley del Deporte llegamos a las nueve menos diez ocho menos diez en Canarias hasta las nueve sigue Hora Veinticinco deportes aquí en la SER

Voz 1038 20:02 Sonia el Lus

Voz 1509 20:06 a lo primero como cada viernes el repaso al fútbol internacional noticias títulos continentales citas destacadas del fin de semana de sus encarga la perfección José Palacio la Paz y muy buena el bulbo en sollozos

Voz 1038 20:18 empezar por la final de la Copa Asia que ya tiene campeones Qatar ha ganado tres a uno a Japón primera vez en la historia que Qatar gana la Copa Asia dirigida por una español Félix Sánchez han hecho un torneo espectacular siete partidos siete victorias diecinueve goles a favor y uno solo en contra el que han recibido en esta final una final que podría repetirse además Sonia en unos meses porque ambas selecciones van a jugar en verano la Copa América Revello que llegue ningunas como Eurovisión que hace ya mañana a comienzos la nueva jornada de la Premier League la jornada número veinticinco que tiene el domingo el gran partido cinco y media de la tarde en el Etihad Manchester City Arsenal el lunes a las nueve juega líder al West Ham contra el Liverpool cinco puntos ahora mismo a favor de los reds en el liderato de la Premier en la sería tenemos mañana el Juventus Parma a las ocho y media tienen que levantarse los de Turín después del varapalo copero eso sí tienen una ventaja importante en el liderato nueve puntos sobre el Nápoles en Nápoles que juega también mañana sábado a las seis de la tarde ante la Sampdoria el partido será el domingo ocho y media Roma Milán en crisis los romanistas que encajaron un siete uno en Copa además en Bundesliga jornada número veinte mañana el duelo por el liderato con dos partidos el exime de la tarde Bayer Leverkusen Bayern Munich otra de Frankfurt Borussia Dortmund seis más a favor del Borussia Dortmund el partidazo Francia es el domingo nueve de la noche Lyon París Saint Germain

Voz 1509 21:32 gracias Palacio y qué es lo más destacado de la jornada en la Liga Un dos tres Sofía Alba

Voz 1291 21:36 le el Málaga puede dormir líder esta noche si ganan al al Almería en el primer partido de la jornada número veinticuatro que en unos minutos en La Rosaleda además los de Muñiz se pueden ver beneficiados por el resultado del Osasuna Granada partido entre el cuarto y el primero que se juega el domingo a las seis

Voz 1509 21:50 grandes Sofía cinco años ha pasado ya cinco años del fallecimiento de Luis Aragonés una persona tan importante en el mundo del fútbol que este mundo les sigue recordando pero follar

Voz 0760 22:01 hay que recordarlo con el paso de los años mensajes por ejemplo del Atlético de Madrid siempre en nuestros corazones de la Federación Española tu legado sigue muy vivo mensajes de entidades y clubes del fútbol español también de los jugadores que vivieron una época dorada con él en el banquillo caso de Fernando Torres de Andrés Iniesta de Iker Casillas de Sergio Ramos incluso Simeone ha escrito que seguimos tu camino en el Atlético de Madrid el legado del sabio sigue intacto también su voz y sus mensajes en el recuerdo de todos

Voz 22 22:27 a volver a ganar ganar ganar y volver a ganar y ganar y me queréis que me tire mediara hora

Voz 1509 22:40 pues nosotros dejamos del fútbol hoy hablamos por ejemplo de baloncesto de la jornada de la Euroliga el Real Madrid ha ganado en la cancha del Darussafaka ochenta y dos ochenta y seis el Herbalife Gran Canaria recibe el Armani Milán en nada en apenas siete minutos pero también tenemos NBA los partidos de la madrugada Luka Doncic que se queda fuera definitivamente del Partido de las Estrellas un all star que va a tener Héctor González dos invitados ilustres

Voz 23 23:02 qué tal muy buenas Sonia sí porque la NBA querido tener un detalle con dos leyendas Dwyane Wade que Se retira este año yerno Aubisque que a sus cuarenta y un años esta temporada batido el récord de permanencia en una franquicia sumando veintiun campañas en Dallas Mavericks estarán los dos en en ese All Star en el que no va a estar Luka Doncic en favor de nombres como calzonita auxilio Marcus Aldridge están incorporados a lista de suplentes el esloveno se queda fuera el Partido de las Estrellas aunque sí estará en el del viernes el de los jugadores de primer y segundo año hay participará el sábado en el concurso de habilidades en cuanto al mercado noticia a última hora Carmelo Anthony ha sido cortado por los Chicago Bulls es agente libre de la jornada de anoche el que destaca el regreso de Lebron James como de cuatro puntos y catorce rebotes en la victoria de los Lakers en el derbi angelino ante los Clippers esta noche muchos partidos con españoles duelo entre Willy Hernangómez y Marc Gasol Charlotte Memphis a la una Álex Abrines viaja con Oklahoma Miami Ricky Rubio surgió Jutta ya reciben Atlanta Hawks los Nuggets de Juancho Hernangómez tratarán de frenar a James Harden treinta y seis puntos de media en lo que va de Liga esos frutos Rockets

Voz 1509 24:06 gracias Héctor de la canasta al balón ovalado porque este fin de semana tenemos las dos grandes citas la primera comienza dentro de unos minutos comienza el Seis Naciones de rugby Gonzalo Conejo

Voz 1038 24:15 pues sí los amantes del rugby están de enhorabuena porque hoy comienza esa cita anual que enfrenta a las seis selecciones históricas del continente europeo Francia Gales Escocia Italia Inglaterra e Irlanda esta última parte como la máxima favorita barre editar el título en cinco minutos ese Francia Gales partido inaugural en la Super Bowl la Superbowl pues la tendremos el domingo que será cincuenta y la edición número cincuenta y tres en el estadio merece depende Atlanta con setenta y un mil tasadores los favoritos los Patriots que son el equipo que más Superbowl ha disputado once ganaron cinco mientras que Los Ángeles Rahm sólo han ganado la del dos mil esta vez será la segunda vez que se enfrenten en una final de la Superbowl la otra fue en dos mil dos hice la llevaron los patrios por veinte diecisiete

Voz 1509 24:57 con un Five actuando en el medio tiempo euros es lo que más me gusta a mí de la Super Bowl las actuaciones de descanso y sobre todo cómo se vive la fiesta de la Super Bowl en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER y antes de que se pase por aquí Toril López pendientes del Mundial de snowboard empezaba la participación de los Riders españoles de Regino Hernández de de Lucas seguí bar cómo les ha ido especialista en deportes de invierno de la Cadena SER Amanda gala muy buenas

Voz 0419 25:20 qué tal Sonia Lucas ha quedado cuarto en el Mundial el español se quedó fuera en las semifinales en un primer momento pero pidió la revisión por un toque ilegal y conseguía meterse en la final cuarto puesto para el español que se queda a las puertas de atar medalla el que no ha contado con la misma suerte es Regino Hernández que has ido eliminado anotados el medallista olímpico sufría una caída cuando iba en primera posición perdía las opciones de clasificarse y el que tampoco ha estado en la final es el bicampeón olímpico Poulter tras sufrir un traumatismo craneal y recordamos que era el castell Él por su parte saldrá a la pista el seis de febrero para la prueba clasificatoria en el Half

Voz 1509 25:55 gracias a manda pues no nos ha ido nada bien el cuarto puesto para el Guipuzcoano Lucas seguí bar mientras que Regino Hernández se ha caído en la primera tanda ya aparece por aquí Toni López la madre Jimena hecho muy bien hay grupos de whatsapp que libras con tremendamente odiosos duras que los queda Toni

Voz 24 26:32 dos de tenis Garbiñe Muguruza ha perdido en Tailandia contra la joven ucraniana ya trenca en cuartos la española ha reconocido que ha tenido demasiados fallos ha tenido mal día dieciocho años tiene una zona que ha eliminado a Garbiñe Muguruza y además David Ferrer ha sido invitado al Mutua Madrid Open que se disputa en mayo Ferrer ser dentro el año pasado pero la organización le ha dado una invitación para que pueda despedirse como profesional habrá que un detalle además sorteo de semifinales de la Champions de fútbol sala Movistar Inter Sporting en Portugal se reedita en las dos últimas finales nardos las ganó Inter y también Barça Lassa contra al anfitrión caer tan Matti el Barça sólo ha perdido una final justo contra los cafés por lo que esperamos es el veintiocho de abril en la final de la Copa de Europa tener final española la primera vez que

Voz 1509 27:12 adiós gracias Toni nosotros lo dejamos aquí en dos minutos regresa Ángels Barceló y todo el equipo de la XXV el deporte vuelve a la antena de la será a las once y media con el larguero y Álvaro Benito a los mandos nosotros volvemos el lunes buen fin de semana adiós