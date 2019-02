Voz 1150

00:05

aun así ya hay fecha para el juicio los líderes independentistas será el doce de febrero con carretas del calendario un día como éste de mil novecientos setenta y cuatro dio nombre el espíritu del doce de febrero como se conoció un ínfimo proyecto de reforma del entonces presidente Carlos Arias Navarro que pretendía perpetuar el franquismo ionizantes el traslado los presos a Madrid es un momento doloroso para una gran parte de la ciudadanía catalana que sigue sin entender la suerte de los líderes soberanistas hay graves responsabilidades compartidas por quiénes gobernaba en Cataluña y España en el hecho de que no se haya sido capaz de encauzar políticamente el problema Isaías llegado hasta aquí el presiente Torra al frente de su Gobierno hecho una declaración solemne para decir que el juicio cambiará para siempre a nuestro país por relación con el Reino de España seguimos en el territorio de las grandes palabras más testimoniales que efectivas es un juicio con gran carga política que sin duda tendrá consecuencias políticas de la forma en que se produzca la transparencia en que transcurre la sentencia que emane dependerán muchas cosas ahora mismo lo que se me ocurre en nombre de la ética la responsabilidad es recordar al tribunal las cuatro virtudes cardinales prudencia justicia fortaleza y templanza Albert Rivera dice ante los suyos que planteará las elecciones municipales y autonómicas como un plebiscito a Sánchez sí o no al Sanchís moción no España es la forma de su demagógica amalgama con lo cual que hablaban de la polivalencia pactista de Ciudadanos ya se pueden bajar del guindo Si Sánchez es enemigo el tridente de la derecha permaneciera unido el PP siente el acoso de Vox y las pérdidas de votos aquí a Ciudadanos la reacción de Casado es hacer suya la agenda de la extrema derecha prepara una retahíla de iniciativas parlamentarias ni esta dirección incorporar el código penal como delito los homenajes a terroristas declarar la Tauromaquia seña de identidad de España y apoyar la caza como forma patriótica genuina de mantenerlo ecosistema y otras apuestas imaginativas de la misma índole a estas alturas casado debería saber que los lectores radicalizados prefieren siempre el modelo a la copia pero poco importa es lo que le pide el cuerpo al presidente el PP