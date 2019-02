Cien años de metro, cien años de sonidos

lleva un buen rato mirando no yo podría enamorar no sólo por la mirada dos desconocidos enamoran en un andén del Metro Goya al mejor cortometraje en el noventa y tres El columpio es la historia del encuentro entre dos cuerpos en el urbano territorio de aves diga pero el flechazo o la amabilidad de los desconocidos son tan antiguos So o más que el suburbano mil novecientos diecinueve

Voz 3

01:11

setenta y cinco mentimos hoy el billete de metro es una tarjeta los hombres no piropear al menos no tanto porque ha habido un ocho de marzo y ellas en el metro hablan de mails Breivik el suburbanos el pulso de una ciudad a la que como dijo aquel ya no la conoce ni la madre que la parió esa estrella polar el metro de Madrid año dos mil uno Francisco Umbral inaugura una estación mil novecientos noventa y nueve un tren circula sin conductor un tren que se dirigía en el sentido contrario frenó a nuestra altura porque al ver al no ver al piloto en la cabina y cuando abre la puerta a la sorpresa fue que preguntó que dónde estaba el conductor de ese tren Cien años de sustos de huelgas dos mil