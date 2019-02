Jabois: “Depende mucho del estado de forma que tengan, pero el Madrid puede plantar cara al Barcelona”

Voz 1 00:00 está por ahí Ramon Besa hola Ramón buenas noches hola buenas noches Manuel Jabois hola Jabois cómo estáis Juan Manuel donde te pillo Pontevedra Madrid en algún lugar fuera de España hombres a quién estuviesen Sansón

Voz 1 00:48 quería lanzarlos para empezar tengo muchas preguntas muchas cosas que contar hoy en insisto que que quería preguntaros por por esa irrupción de algunos deportistas en en política gente vinculada al mundo del deporte la última de Pepu Hernández que se va a presentar las primarias del del partido se lista en el Ayuntamiento de Madrid pero obviamente a la noticia del día se clásico en semifinales de Copa entre el entre el Barça y el Madrid Ramón cuál es su apreciación a priori favorito al Barça el Barça es superior futbolísticamente o no tiene nada que ver lo que pasó hace unos meses con esa manita ese cinco uno al Madrid este Madrid es diferente

Voz 3 01:22 no yo creo que esto es lo que hará es alimentar las ganas de revancha del Madrid no hay que ver hasta dónde llega al Madrid es un equipo relativamente joven si tenemos en cuenta que su crecida futbolística empezado hace poco hubo ciertas dudas con Solari pero es evidente que los tres últimos partidos del Madrid han sido muy buenos y eso hace pensar de que va a competir bien con un con el Barça va al Barça lo que creo que les viene mejor es jugar a doble partido porque el Madrid a un solo partido tiene teóricamente más colmillo más tradición no por la Copa porque el Barça ha ganado más títulos pero si recordamos en la última eliminación del Barça en la Copa fue precisamente a manos del Real Madrid se atrevido más la eliminatoria está muy igualada y que cuando se enfrentan Barça y Madrid cualquier equipo en una serie de tres cuatro partes difícilmente se repite el mismo resultado por lo tanto me preparo para ver tres partidos con seguramente te resultados distintos y con opciones para

Voz 2 02:24 los dos Madrid está en manos de Benzema moral Marieta en manos de los jugadores que que tengan la inspiración en este momento yo ahora mismo Benzema es el más el más visible en sus manos pero que has estado más hacia el Estado supone otra cosa es que es un juego se ha destapado como se está destapando en los últimos de los últimos partidos muerto porque estamos sacando la fin y al cabo pues un delantero por mucho que digamos de él que es un bien bueno puede suponer un delantero sale en los telediarios cuando marca goles el resto de juego ofensivo puede pasar más o menos sea advertido pero desde luego que Benzema el formas ya ya ayer anteayer no sé cuando jugamos lo estaba viendo bien abierto el Madrid ayer no ayer dio un recital

Voz 1 03:09 a que contra el Espanyol dio un recital yo creo que mayor el del español que el de ayer contra el Girona

Voz 2 03:14 yo estoy yo estoy por la labor de que de que le baje el dedo tramando para para para para asegurar este momento de forma

Voz 4 03:21 que se confesó la mano y le pusieron

Voz 1 03:23 sabes

Voz 2 03:27 algo debe hacerlo con con cuando se crisis cómodos con los jugadores es de consola que cuando tienen una una un rasgo diferencial hoy como más más entonados pero pero no podemos defender sólo mal el Real Madrid tiene que jugar como está jugando en los últimos partidos que está jugando como un equipo vale que luego más arriba esté marcando las diferencias y abarcando el manejo de las es amorosos pero el equipo está creando de otra forma están más estar más juntos en el móvil con los con al ha regresado Casemiro Marcos Llorente está en un momento de forma bastante bastante dulce y en fin todo todo forma parte

Voz 5 04:07 de de de una unidad sí

Voz 2 04:10 tiene sentido por ejemplo pues está saliendo de la y la segundas partes me parece que estaba no se sostuvo la lesión bueno pues se se va entonando esto yo estoy de los últimos tiempos acostumbrados a que es la que el Madrid adelanta un poco la primavera y que que cuando cuando empezamos a buscar un poco al final del del invierno el equipo empieza a jugar un poco mejor físicamente para entonces ya tenemos jodida la Liga

Voz 1 04:41 bueno es es es lo que era bueno es que es que fíjate ha con Jordi Martí con Álvaro Benito así mencionarlo pero Álvaro Mister ha introducido el el elemento que me imagino que Manoli también amplió aquí a Ramón decía el otro día Pep Guardiola no con los tres mejores equipos de la última década no mencionaba el Real Madrid por aquello lo lo explicaba lo justificaba en el hecho de que las competiciones nacionales y es una realidad el Madrid lo que pasa es que claro un equipo que ha ganado cuatro Champions los últimos cinco años no incluirle entre los tres mejores de la última década no sé si fue una omisión deliberada

Voz 2 05:16 probablemente no sea tampoco tiene importancia es decir ella fijas acabo las vitrinas estado que ganas no lo no el resto de todo el mundo pero pero bueno dando una cosa que me parece muy interesante que eso de caza Ciudad Real Madrid cuando les falta alguna de las claves que yo creo que esta temporada no no tenemos el fondo tenemos las los revulsivos que teníamos en otras plazas palaciegos que tenemos un banquillo maravilloso y en ese sentido por ejemplo sí que temo algún tipo de lesión algún tipo de baja importante los países más delicado sobre todo ahora que se acercan los tres clásicos porque con todas las piezas así aún faltando ya un en el que dejó Cristiano Ronaldo que no que no nos reímos era rellenar lo aún así con todas las entradas las piezas se les puede plantar cara al Barcelona pero dependemos muchísimo del estado de forma que tengamos sexo de es bueno se compite es para los humanos bueno con una primera como una primera vuelta pues no se puede dar un buen jarro

Voz 1 06:10 es apasionante el el Barça Real Madrid pero quiero que también ha aunque sea de pasada pero mencioné algo de lo que hablaremos y mucho la semana la semana que viene que es la otra semifinal entre el Betis el Valencia y además teniendo en cuenta que el Betis en su condición de anfitrión con lo cual tienes oportunidad de ganar la primera final de Copa del Rey cuya final nunca mejor provecho se va a disputan en en el Villamarín quiero Ramón que también en el en la figura de Quique Setién yo lo he dicho en algún que otro programa quitando futbolistas barra entrenadores presidentes de Madrid Barça y Atlético de Madrid que genera más debate en la redacción de deportes de la cadena SER es Quique Setién por su manera de decir las cosas por su manera de jugar bueno tiene al equipo en tres competiciones en las semifinales de Copa

Voz 3 06:56 bueno digamos que es uno de los románticos no un entrenador con mucha personalidad que le ha costado llegar a la a la élite y si entendemos ya como el Betis un club que tiene una especial Laura yo creo que la forma de ser no pensaba le iba muy bien al Betis veo que ahora algunos aficionados tienen dudas pero me diga la personalidad de de de un equipo Volcánico un equipo cambian de un equipo atrevido me parecen helvético esto no decir el Betis un equipo de rachas se puede meter en una goleada otras veces parece que no está y creo que es un entrenador con el que se puede hablar mucho de fútbol de ajedrez de la vida y a mí estos tipos me interesan especialmente en no ser un señor que le tengo mucho respeto no porque ella ha dicho que se hubiera dejado cortar de Dominique por haber entrenado en el veinticinco que es alguna seguramente una de las frases que le ha servido para que se le reserva siempre con el Barça no sé cuando Valverde había dudas sobre su continuidad ahora la silla viendo pero quizá menos no porque el club no quisiera sino porque se hubiera cansado de entrenar el Barça siempre ha sonado como una posibilidad porque es el que de alguna forma representa este tipo de fútbol que tiene muchos matices como el que es desplegarse a partir de tres centrales no no simplemente en situaciones de emergencia sino en situaciones de de de de de normalidad es decir que Quique Setién siempre despierta la pasiones odios encontronazos o o grandes elogios baliza entrenador que me encanta me gusta mucho como juega el el Betis me gusta cómo es él y creo que es un un patrimonio que es la riqueza al fútbol español que tiene muchas variantes muchos colores y entiendo de que el factor campo en el que el Betis pueda disputar la fin al en el Villamarín a juega bastante a favor del Betis pero al mismo tiempo la crecida del Valencia es un equipo en el que ha confiado mucho si el presidente de bueno el consejo de administración en una persona como la de Marcelino Marcelino es un entrenador también seguramente en al nuestro costado de Quique Setién iba a ser precisamente una eliminatoria igual de guapa por eso por dos equipos bastante antagónicos y que nosotros necesitan de la Copa para reivindicarse por lo tanto la nómina de mucho el Barça Madrid pero me apetece casi tanto el Betis Valencia Manuel

Voz 2 09:23 hace hace diez años y el y lo recuerdo además porque tengo muchos amigos allí hablaban de él y de su primera temporada ido y de hecho está está por el Lugo que Setién

Voz 5 09:34 que aquí dejó huella hídrica

Voz 2 09:37 yo recuerdo ya digo no

Voz 3 09:40 no yo no soy muy de seguir estas

Voz 2 09:42 creadores hasta que él tiene un poco a la élite una edición pero sí que recuerdo muchísima muchísimos comenta a Efe Lugo hizo su trabajo allí muy bueno pues ya se siguió su su trayectoria pero siempre con reconocible hay una cosa muy interesante que ha dicho que ha dicho Ramón el que además cada vez se puede percibir con bastante más nitidez en muchos en muchos métodos de entrenador elegir la afición por ejemplo deje tienen lengua

Voz 1 10:09 todos mundos en otros soportes en otros juegos cinco

Voz 2 10:12 eso no hay un cierto tipo de entrenadores heterodoxo permeable que que que aplican en su en su táctica en su forma trabaja con jugadores en su como de disponer los en el campo en muchísima imaginativa y es una imaginativa que muchas veces no sale sola altere el fútbol sino que sale también de otro tipo de conocimientos es perfectamente aplicable al fútbol en ese sentido en muchas ocasiones ha sido muy ortodoxo no muy muy muy nuestro una cosa muy antigua muy muy poco permeable muy blindada la cualquier otro cualquier tipo de influencia ingresos y en estos tiempos y que no pero sí que yo no todo muchísimos entrenadores que que de repente despiertan el interés y sobre todo despierta es la de de los jugadores por una forma de trabajar que llamémosle no insólita pero sí desde luego bastante más entretenida bastante divertida y que además pues trae fuera otro tipo de de de influencias ya sea de la querella se de poder de otro psicológico de todo lo que pueda ser aprovechable y en ese sentido me van bien porque me congratula porque bueno ya sabes que el volvió al fútbol moderno atractivo pero estos se es conveniente dejar lo vintage para el VHS ponerse las pilas Saura mal equipos porque al fin y al cabo el qué no corre el que no está a la altura de los tiempos pues normalmente lo acaba desnudando los resultados fíjate que ese tiempo está demostrando que se puede hacer un fútbol muy atractivo en fútbol goleador planta cara grandes equipos y cosechar resultados no es cosa que a veces se le ponía la etiqueta acoge con mucha facilidad no bueno jugamos bien sala tocarla pero siempre temer a casa no eso eso no tiene porque ser así bueno papá hablo de de de clubes a los que entrena Setién ocupan Jémez no hablo del del Barça que sabemos que juega muy bien y gana pero con todo con esa plantilla sino que con equipos así también se puede conseguir

Voz 1 12:06 en Sierra

Voz 4 12:08 este es el caso de un jugador como canales no es la explosión que ha tenido un entrenador que es capaz de de creer en un futbolista que le gusta el fútbol veremos qué pasa con Jesé veremos qué pasa con este tipo de futbolistas yo creo que es el esos recortes sin ir más allá de que te gusten o no tiene una capacidad para llegar al jugador que le gusta el fútbol y capaz capacidad aporta

Voz 3 12:30 tanto para devolverles al primer claro

Voz 4 12:32 no me parece que es de una riqueza extraordinaria y de ahí mi admiración

Voz 1 12:36 el año de lo Cel sede ganarles es espectacular hay que darle la Liga dejara ojalá recupera que se gran gran futbolista que desde aquella lesión contra el Schalke no no ha vuelto a ser el mismo suele tenía

Voz 2 12:52 la ilusión del mundo después iba a ir al Mundial de Brasil

Voz 1 12:54 saques que no y esa rodilla mucho

Voz 2 12:57 no vamos estoy convencido cual eso que si lo devuelve anímicamente y físicamente a donde estaba antes de la lesión será será maravilloso

Voz 1 13:04 se ha finalizaremos quedó para dentro de un rato por cierto consejero Rubén el portero de la Real en la previa del del derbi vasco de de mañana y también con el seleccionador de Qatar que es español en entrenadores españoles que están ocupando puestos realmente importantes allí en Qatar donde se va a celebrar el Mundial dentro de tres años y ese minúsculo país de dos millones y medio habitantes que ha ganado el ha ganado la Copa así estamos ahí pero antes os quería preguntar por una última cuestión que me llama mucho la atención comienzo contigo Ramón deportistas en política el caso el último ha sido el de Pepu Hernández que se va a presentar a las primarias por el Partido Socialista en el en el Ayuntamiento de Madrid en el caso de IMV el ex seleccionador español de baloncesto que es consejero en la Junta de de Andalucía Ruth Beitia que al final no se va a presentar pero que fue diputada autonómica en el en el Parlamento de Cantabria como veis esto no no sé si lo contábamos antes en la redacción igual dentro de quince veinte años tenemos algún no sé si presidente del Gobierno pero algún candidato a presidente del Gobierno que haya salido al deporte no lo sé

Voz 2 14:05 de muy saludable le parece extraordinario que no

Voz 3 14:10 la gente de porque se pueda dedicar a la política no simplemente aquello de cuando había una nombramientos el ministro se ponía ministros de Cultura y Deportes siempre aparecía di pues hay incluso los secretarios de Estado muchas veces un perfil más técnico creo que el deporte español ha pegado un salto cualitativo extraordinario le parece que la capacidad que tienen muchos líderes deportivos ya sean a nivel de seleccionadores sean a nivel de aletas de cualquier tipo que integren la normalidad somos un país relativamente joven venden lotes el en esa renovación democrática que se vive pues desde a unos les parecerá que es mucho tiempo a otros porque somos más grandes de veremos tener en cuenta que son la renovación democrática que ha habido se ha tenido que ir haciendo a muy a pasos muy rápidos mientras otros países han tenido una tradición más larga estamos hablando a partir de Baños setenta y cinco no creo que ahora estamos en el paro

Voz 2 15:09 con la incorporación de la mujer óseas

Voz 3 15:12 igualdad sí que creo que es otro de los pruebas efectos que contempla la nueva Ley del Deporte se vuelve a replantearse si tiene que haber sociedades y los clubs tienen que ser necesariamente sociedades anónimas deportivas lo no pues lo que es normal es que ese tipo de decisiones todo lo que es la organización todo lo que es la gestión todo lo que es la la innovación la gente del deporte vamos a que ver y eso se hace desde la política por tanto para mí es una de las mejores noticias que puede pasar en el deporte ha pasado también en el periodismo deportivo ultimamente mucha muchos periodistas deportivos están ocupando puestos de responsabilidad en emisoras de radio en ya no penaliza a Ki-moon periodista deportivo pueda ser director de un periódico pueda ser directos por lo tanto en el mundo el salto cualitativo del deporte me parece saludable y el de la política es el que faltaba es mi modesta opinión

Voz 2 16:02 yo supongo que que dentro de unos años esto será muchísimo más habitual y deje de ser noticia bloque sido noticias que no sé es que no existen se hasta ahora estamos hablando fíjate qué nombre esas quitado es muy inteligente sino yo pillan figuras deportivas controvertidas que las hay o muy marcadas no un seleccionador nacional es es es ganador de todos no es un madridista algún culé furibundo en el caso de Ruth Beitia pues también es patrimonio de todos y es conocido por las medallas olímpicas y por su por su por su trabajo con con con bajo la manera de la española es decir hay una cierta unanimidad pero que después también son figuras que alguien quiera que tienen alrededor de ellos un cierto consenso que son que proyecta una una imagen de éxito y que éstas además una imagen muy sólida cuanto términos de de respaldo de respetabilidad pero que no candidatos algo mucho más importante bueno pues ni Estados Unidos imagínate que aquí por ejemplo fue vicepresidente del Gobierno además uno de los más importantes Imanol Arias no se fue por ejemplo lo Ronald Reagan en Estados Unidos a nadie se le pasa por la cabeza lo mejor ocho diez veinte años antes que un actor pudiese alcanzar la Casa Blanca llegue a la Casa Blanca y además bajó épocas cada uno para lo que para lo que le convenga según su ideología pero desde luego que fue uno de los fue uno de los protagonistas del del último del del último tramo del siglo del siglo I etcétera El sin embargo ahí con o también somos bastante más salvajes no precio estaba leyendo un artículo en el que decía cuando estos deportistas cuando estas figuras de de tanta de tanto acogimiento copular vean en qué consiste apolítica hay porque dilapidar su crédito hacía otro tipo de sectores probablemente se lo piensen más no a la hora de tienes un un un sector profesional reliquias triunfado es todo probablemente no protege a meter los pies en el barro no se nota uno español campeón del mundo todo el mundo te quiere y fichas con el PSOE pues el resto de los partidos y el resto de los partidos manera Portillo es la leí un poco también de apolítica en ese sentido unos bastante más que

Voz 5 18:06 invitas a sí

Voz 2 18:09 la tasa de Ciudadanos en momentos de conocerse la noticia

Voz 1 18:13 sé que cuando Begoña es tremendo

Voz 4 18:18 o sea que que el reto es demostrar precisamente que Ballester elección de estos deportistas no son sextos populistas sino que son precisamente porque la gente cree en esta gestión entre otras cosas porque si este país tiene una marca entre otras cosas las tiene por el deporte sobre todo desde los Juegos Olímpicos y desde que un personaje como Samaranch que no olvidemos era español pues Diwali del Comité Olímpico Internacional últimamente la exportación de de de de de políticos españoles lo de gente en organismos que controlan el deporte mundial cada vez hay menos y creo que este es un camino para volver a recuperarlo

Voz 1 18:55 veremos en qué queda bueno este domingo presenta la la candidatura pero me parece un movimiento interesante que se está produciendo además con mayor asiduidad en estos últimos tiempos de gente relacionada con el mundo del deporte que se metía va piensan de John Vicente del Bosque hablando dejó en el PP por lo que fue el seleccionador de baloncesto Imbroda también pues porque el bosque

Voz 2 19:16 vamos que te puede ser que está da las quejas de muchos periodistas y que incluso se le llamó para preguntar

Voz 6 19:21 les que iba iba errado el tiro Ibarra

Voz 2 19:24 balón erales lo que está lo que estaba sonando en las redacciones era que podía ser a lo mejor es candidato del Partido Socialista a la Alcaldía de Madrid había música que era la música de seleccionador nacional muy importante pero se equivocaron el balón el balón era más grande a nadie

Voz 1 19:40 no son ANPE lo imagino

Voz 2 19:44 estupefacción cuando recibió la llamada deberes porque la pregunta crecieran la noticia