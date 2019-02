Gerónimo Rulli: "Tenemos muchos más alicientes para ganar que ellos"

Voz 1 00:00 qué tal chico en el quince siempre es especial una semana de derbi vasco tú que llevas allí cinco años

Voz 2 00:05 sí la verdad que que si siempre es especial ha seguido de diferente manera creo que equipos soy que que los tres puntos así que que si siempre es especial siempre siempre los encargos de manera diferente no copan ganas sino el de diferente manera sabiendo que bueno que que de de nosotros depende del mejor de linchan Larrea

Voz 1 00:29 el humor del hincha de la Real durante esta semana que te han ido diciendo por la calle

Voz 2 00:34 bueno bueno esta semana la verdad que creo que todos tenemos la sensación de que bueno parte Owens pero dejó esa sensación ha perdido dos puntos no así que por ese motivo creo que lo que queremos más que el Gobierno ante el derbi que para para dar que que bueno que últimamente estamos haciendo más pues bien quién va como para hacerlo así que creo que el hombre

Voz 1 01:05 con todo Service SAS jugado llevase la cuenta

Voz 3 01:08 luego la verdad aquí no vale pero séptimo derbi quién tiene cuántos cuántas victorias

Voz 2 01:14 creo que tengo un ensayo Mamén sube un pata pero cero uno quince dieciséis

Voz 1 01:21 sólo tengo sí sí tengo

Voz 2 01:23 eso ahí creo que empatamos cuatro después

Voz 1 01:26 el cuatro cuatro empates si eso es el de la primera vuelta no lo jugaste no

Voz 4 01:32 no no no no fue no fue

Voz 2 01:35 mí si es la verdad

Voz 1 01:37 es que lo tuyo este año y ahora de nuevo pasamos a a lo que es la pérdida de ese derbi vasco apasionante a pesar de que ahora mismo en la tabla estáis mejor de lo que estabais hace un tiempo especialmente el Atlético ahora mismo la Real novela veintisiete puntos el Athletic undécimo con con veintiséis más o menos cinco seis puntos por encima del descenso lo tuyo esta temporada ha sido como un vaivén empezaste siendo titular jornada siete entró Moya especialmente desde que entró Imanol Alguacil desde el partido aquel contra el Real Madrid que es yo creo que media España lo recuerdo por el famoso penalti Vinicius pero ese día Taha que muy bien no has dejado de ser titular desde aquel día

Voz 2 02:12 sí sí la verdad que bueno la temporada una bastante con con su mucho de de momento creo que aunque bien la cosa yo hice cosas lo que tengo pues lo fuera Hay un momento siempre lo único que quería era era tienen mucha para demostrar que que estaba bien entrenado que la verdad siempre las cosas tanto dentro como fuera de la Real así que que eran a contento ahora al contento porque las cosas están saliendo le oí creo que que no fue casualidad porque perdieron que todo este primer momento de ir a Prodi están siendo confundir

Voz 1 03:00 de cómo es pasar once partidos seguidos en el banquillo para un hombre como tú

Voz 2 03:06 no es fácil porque suelo dicen en momento hace unos días he venido algo todo siempre hay hizo ante esos esos momentos que crees que nunca te a llegar en carrera pero

Voz 4 03:19 bueno sí aquí

Voz 2 03:21 y cuando se tienes que estar preparado oí sufre no estaba todo preparado así que que nada fue un aprendizaje para niños

Voz 5 03:29 completamente nuevo ahí

Voz 2 03:33 claro ahora que el de cual él aprendí muchísimas cosas no

Voz 1 03:38 ahora que aprende uno a que aprende uno después de lo que dices tú uno que quizás no estaba preparado para eso pero ahora más osea uno se hace más fuerte en Keynes apoya

Voz 2 03:47 sí que más que es mucho más maduro un pues no se que entiende que estas situaciones pueden pasar y pasan aunque creamos que todos estamos exentos nada creo es el a saber manejar la situación no saber que en un momento en vuelos estaban y que que bueno todo cuanto tiempo de su esposo no hay para claro sólo soy yo logré entender cuál era mi problema que está pasando voy nada a partir de ahí trabajar para llevar cuatro pase si es que no tienen las herramientas suficiente como para que el tiempo sea lo más extenso que

Voz 1 04:35 me has puesto votando que te estaba pasando

Voz 2 04:38 la verdad es que no me sentía bien conmigo y quizás quería tener Cuzco estaba diciendo que verdaderamente importaba el parar intención así tenía coordinar encabezan eso la cosa fue su alrededor del Sol

Voz 1 04:57 Nos alegramos porque es un excelente portero en tu relación con Moyá porque se puede ser amigo me dicen que es que os lleváis genial en Se puede ser siendo portero amigo de tu competencia directa sabiendo que no pueden jugar dos portero

Voz 2 05:13 sí sin duda uno de verdad

Voz 5 05:17 tuve grandísimos compañeros sí iré

Voz 2 05:21 eso es compañero tengo era para mí todo también es un gran amigo pero sí con mire yo creo que vamos a cumplir un real en todo momento siempre fundan alguna relación carreras están Sadie tienen atajado quién encajaron hay bueno este último tiempo toda la situación actual que después bueno Juárez la vuelta hacia el partido de una manera de actuar tiene ahí de todo no creo que que rompimos esa barrera el otro sí que importa

Voz 1 06:08 qué piensas cuando se habla de que Ramiro puedo llegar en verano

Voz 2 06:12 no lo dije siempre es un chico que el año pasado disfruta de gran temporada en Cuenca Si es objeto de deseo de la Real es porque hizo las cosas bien y nada es Si bien el equipo de niños se al explicar eh obviamente sabiendo que que eran de exportero saca también no sólo en los que estamos entrando en vender o debajo así que que seguramente la espera una competencia dura

Voz 1 06:42 desde luego Ramajo tienes alguna para el portero

Voz 0913 06:44 sí sí sí sí mira tengo una preocupación el el día que salió a la sala de prensa después de llevar llevan unos cuantos partidos se jugando luego otra vez y sonreía se humaniza no deja de ser usted Prados cuando quiénes son personas se lo dijo una frase que me llamó mucho la atención que el día que lo paso tan mal entre el su peor día como conocedor de la Real contra el Rayo que que terminó siendo pues silbado por una parte de la de la grada noventa dijo que salió de su mujer Rocío entonces un momento bueno ya ex mujer se quedó callada hasta llegar a casa y luego se echó a llorar toda la noche me dejó preocupado ahora yo quiero saber cero ocioso trío mucho supongo no

Voz 2 07:28 sí la verdad es que que si realmente estos momentos donde disfrutado muchísimo siempre fue una persona que tiene fue la más optimista en todo en todo este tiempo en la que era la cifra que mataba la no decían que todo iba a cambiar ahí bueno decidió sigo ahí después de su obviamente dure muy nada creo que ahora tanto derecha como como yo disfrutamos de momento porque porque somos lo conoces bien claro también tiene repercusión así que ahora estamos contentos porque la cosa va saliendo bien y que esa también sabe que que me que me hicieran cosas como para que salgan y está feliz por eso sí

Voz 3 08:18 escuchándote si Rober no iba a decir ahora que tengo una petición Álvaro a publicamente venga de flores

Voz 0913 08:28 a ver mañana en el derbi no tienes que venga porque ya que no de la prensa que seguimos

Voz 3 08:34 no ha estado acertado no mata tres derbis contra la prensa de el Athletic perdió los tres jugamos ahí perdimos cuatro seguir no voy a hablar el pues pero nuestro porque en vena no tiene ese puede igual porque se llama Roberto Toys apellido trabaja a vale vale vale ya yo creo que tenía el diecisiete diecisiete tiros y

Voz 0913 08:58 en gol cero sea Chiri tenéis que vengar nos porque es que eso esto es lamentable

Voz 3 09:03 el por por la afición por vosotros y por nosotros que si estamos ocho otro aliciente más claro soy creo yo deberían tener un un un refuerzo hacen juegos igual eres tú igual en el proceso tener que jugar tu portero así de sacar algo

Voz 2 09:22 ahí se pero eso sí claro refuerzo de lujo

Voz 3 09:30 sí

Voz 1 09:33 el crack dos dos para acabar de lo de Íñigo Martínez que va a volver de nuevo por el partido de mañana en en Anoeta cuatro y cuarto de la tarde y que te molestaría que volviese a tener un recibimiento hostil al haber sido compañero tuyo

Voz 6 09:53 y y ahora lo tiene porque hemos me colectas tensión Coco lo residuos Sucre Corelli tras estos no he dicho que ya saben lo que quieren decir estaros ir a aplaudir pero claro pero creo que era muy importante en el club muy importante dentro

Voz 4 10:21 otro equipo voy yo en cierto modo por respetado desde todos los sentidos pero pero bueno

Voz 5 10:30 hacer que la gente lo va a recibir

Voz 4 10:34 claro claro eso sufrir está claro

Voz 1 10:37 en favorito la Real pero jugar en casa

Voz 4 10:40 pero no son cuantiosos tiene favoritos siempre tienen bueno la gente era más para que que hincha de la verdad nosotros jugamos de local en ETA lo que se dio tuve partidos ficha ver de visitas que tenemos muchísimo más alicientes para que eso se lo debemos a la gente con Ben pues siempre nos acosa en todos partido sí entonces exigió a reunirse como la consecución de ese no era así que creo que tienen nosotros no jugó muchísimo hicimos piensas pero pero porque creo que tenemos muchísimos que somos para ganar algo ellos son un equipo que vienen buenos resultados no sé qué equipos de que terminen Can encadenando muy buenos resultados y creo que tenemos un decide Okubo muy que no identifica mucho de menos y que de nada esperemos que para nosotros es que sean en fin de semana los primera del el sábado contentos y nada más que nada por lo que te digo pues nosotros pero sí para esa semana que siempre

Voz 1 12:01 eso es porque las semanas pues derbis siempre son derbi vasco siempre son especiales en caso de que el equipo en el que juegues gane para grabar y han pasado ya prácticamente un mes de aquel partido en el Bernabéu tan importante para ti en te llegó a molestar en algún momento todo lo que se habló del famoso penalti de Vinicius que tú ya has dicho en repetidas ocasiones que todo Castel el balón y que no era penalti a tu juicio me imagino sufrió ha bajado pero visto una semana muy intensa no te llegó a molestar lo que se dijo de del penalti que no sé

Voz 4 12:35 si alguien no sido varias osea yo hablaba cosecheros ocho de era todo una jugada el concretos el el hecho que quisimos creo durante esto

Voz 3 12:56 un partidazo claro

Voz 4 12:58 porque sacando esa jugada que fue la más polémica de acuerdo o ningún tipo de jugada polémica o o nosotros creo que resulta tiempo ese partido desperdició muchísimas ocasiones que que si hubiésemos concreta de Juanjo Juárez Horrillo fueron muchas cosas bueno mucha es mucha jugadas que eso sí ideas puede sembrar aquí en el Barcelona jugó tan solo el caso hola somos esa falta de Suárez al portero se volvió a hablar de que te que y a otros boletos no va a todos los jugadores aparte

Voz 5 13:49 dentro de club

Voz 4 13:50 su a no sea al alza al particular que se lleve a nuestra Simon Solari tenía intención de Madrid ahí sigue en buena forma justa

Voz 1 14:10 queda claro tu explicación hace ya casi un mes de que el partido de por cierto ha quedado la famosa frase del árbitro de todo que José Luis lo digo porque en San Sebastián efectivamente sobretodo a por la victoria de la Real pero en otras partes por el inicio de la día jugó un gran partido y que también hay que valorarlo portero que descanses bien hoy y mañana a tope frente al Athletic cuatro cuarto de la tarde que vamos un gran espectáculo un abrazo muy fuerte Jero