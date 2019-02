Félix Sánchez: "Esto tiene un valor añadido que hemos jugado siempre con inferioridad de público, porque está prohibido que vayan"

Voz 0372 00:00 es una de las noticias del día Qatar se ha proclamado campeona de la Copa de Asia después de ganar por tres uno a Japón en un torneo que se ha celebrado en Emiratos Árabes Unidos Icon muchas circunstancias especiales que enseguida vamos a a contar pero lo cierto es que este país tan minúsculo de dos millones y medio de habitantes se ha deshecho en la semifinal de Emiratos aves del equipo local por cuatro cero en la final sea deshecho de Japón por tres goles a uno a esta hora de la noche pillamos en autobús a su seleccionador sus seleccionadores español porque en seguida lo comentaremos la importancia de España del fútbol español a través de la Academia Spicer de algunos de sus representantes en Qatar es muy evidente su seleccionador de hecho es español os atienda a esta hora de la noche es Félix Sánchez hola Félix buenas noches

Voz 1 00:47 hola buenas noches enhorabuena

Voz 0372 00:50 muchas gracias muchas de comenzar seis el torneo a tu pensabas que se podía ganar de verdad un estado tan pequeño como Catar ganando la Copa de Asia

Voz 2 00:59 bueno a ver nosotros vinimos aquí he comentado alguna vez

Voz 3 01:03 poco a

Voz 2 01:04 para protegernos a nosotros mismos a intentar competir contra los éramos capaces de de competir bien bueno empezamos bien el torneo en buena dinámica hay humos coge poco afianza hemos iba cogiendo confianza partido a partido y aunque hemos tenido los cruces pues pues muy duros pues el equipo ha sido capaz de sacarlo adelante y bueno pues pues muy contentos teníamos la expectativa de poder competir contra todo el mundo pero no entonces estado el pues realmente muy muy alto pues porque para poder ganar el torneo era así tenía que ser

Voz 0372 01:40 ya lo ha celebrado por todo lo alto Lois hacer mañana en Doha

Voz 2 01:44 ahora lo hemos celebrado

Voz 3 01:47 nosotros en Vestuario en el campo evidentemente

Voz 2 01:49 ese partido y ahora ya pues la gente muchas ganas de llegar a casa pues porque llevaban muchos días fuera Hay el país pues se ha echado a la calle la verdad ahí mañana pues pues ahí lo hace con con nuestra gente con las familias que que ya hace días que que tenemos ganas de verlos

Voz 0372 02:06 en seguramente el oyente de Larguero esté pensando aquí en España cuando se celebre un título la gente se echa a las calles hay una rúa con autobús y además como debe de ser eso en Qatar no sé si has vivido toda una celebración parecida bueno es la primera vez que Qatar ganar una Copa de Asia pero os han dicho más o menos ya cómo va a ser la celebración de mañana o si va a ser estilo europeo como

Voz 2 02:25 no no nos han comentado nada la verdad que no porque tampoco antes de jugar la final no no se habla de estas cosas no porque se lo más importante es que entrar al partido hace cuatro años cuando ganó buenos que ganó la Copa de Asia sub diecinueve pues bueno muy parecido a lo que lo que se aquí no nos vinieron a recibir en el aeropuerto de después con el autobús el de Bojan y celebrándolo con nosotros si bien todo todo muy familiar todo bien

Voz 0372 02:59 Nos muy eufórico o al menos me lo parece amigo todo va por dentro

Voz 2 03:03 no no estoy estoy créeme que no no creo que haya nadie más feliz que yo en este momento existo es histórico y aparte de lo que hemos conseguido con lo hemos conseguido hemos ganado siete partidos seguidos

Voz 1 03:19 encajando goles y encajando un gol

Voz 2 03:21 dejado somos hemos encajado hoy con dos cero Japón nos ha metido dos uno y bueno hemos sabido reaccionar bien hemos hemos podido matar el tercero que la tranquilidad para afrontar para afrontar los últimos minutos

Voz 0372 03:36 en Hoy donde dormir Félix

Voz 2 03:39 hoy vamos a dormirse no van a salir estamos en autobús de Emiratos Árabes abogaban por miremos todo pasaremos noche Noval empañada pues

Voz 1 03:48 yo había para adopta ya está no podemos volar directamente viral

Voz 2 03:57 estos a a dos porque pues pues la situación política tiene ahí está prohibido o que haya vuelos directos de de de Abu Dhabi en este caso

Voz 0372 04:07 eh es es un elemento lo que a mí me llama mucho la atención porque para todo aquel que no lo sepa desde hace un año y medio que aproximadamente hay cuatro países del entorno de Qatar pero tengo aquí Arabia Saudí Emiratos Árabes Unidos donde se ha celebrado la Copa de Asia Bahrein y Egipto que cortaron sus relaciones con Qatar por dicen estos países apoyará al terrorismo y por ejemplo desde Emiratos como tú dices no se puede volar directamente Agatha

Voz 2 04:33 no pues debido a la situación política que hay pues además de las cosas que ha pasado es que no se Un vuelo que desde unos treinta minutos pues ahora no no se puede hacer que menos como una existen las relaciones no no está permitido entonces nosotros pues para venir aquí tuvimos que llegar a acuerdos Ida natos

Voz 0372 04:55 aunque cuánto tenéis si ahora Omán que cuanto tenéis en autobús hasta Omán

Voz 1 05:00 ahora mantenemos una tres horas y media temo hemos salido hace media hora a las tres horas ahora

Voz 0372 05:08 durante

Voz 1 05:10 sí sí despoja la victoria me imagino que da igual todo pasa todo para Xavier

Voz 0372 05:14 en durante estas semanas Emiratos por la situación política además estoy leyendo un artículo de Ángeles Espinosa en el en el país donde se dice que datos ha llegado al extremo de prohibir cualquier expresión de simpatía hacia Qatar bajo pena de cárcel de hasta quince años os habéis sentido en algún momento intimidado suele o el episodio de hace unos días cuando os lanzaron zapatos a los jugadores celebrando uno de los goles en las semis ante Emiratos

Voz 2 05:38 bueno la verdad que hemos estado hemos estado bien hemos estado en una concentración una concentración anormal de lo que la gente nos ha tratado bien la gente que organizaba el torneo a la gente del hotel lo que sí que es verdad pues que es al partido al partido de Emiratos pues hubo un ambiente poco poco agresivo fair play estallaron muchas botellas de agua zapatos claro muchos zapatos que esto era el árabe es el desprecio más grande que puede haber no desde el primer gol que metimos empezaron a caer el partido pero pero bueno también había cuarenta mil personas y creo que fue la banca minorista El que la que tuvo este comportamiento por lo demás ha ido todo bien no ha habido mayores problemas celebrado en el campo se tipo de depresión que habíamos sentido han sido todo muy ilusionado

Voz 0372 06:40 de hecho en esa semifinales leíamos en la prensa que Emiratos Árabes Unidos presentó una reclamación contra la elegibilidad de dos jugadores qataríes es decir presunta alineación indebida de Ali veintidós años nacido en Sudán ir al round veintiún años y de origen iraquí al parecer Hermida Emiratos Árabes Unidos denunció que su alineación viola el requisito de que haya residido continuamente en el país durante cinco años

Voz 2 07:05 esto esto yo creo que es fruto un poco mejor de la de la decepción que tuviera ha salido una resolución de la a se nación asiática es ya un poco Federation decía que estaba todo claro que estaba todavía en evidentemente como viene siendo estos chicos ya jugaba muchas veces con la selección y otros torneos Shang

Voz 1 07:26 habla ahora destaca

Voz 0372 07:29 haber salido mucho a la calle durante estas semanas en Emiratos hubiese estado recluidos en régimen de concentración todo el rato

Voz 2 07:36 jo juego a hemos salido muy poco pero también es que es verdad vamos cada tres cuatro días tampoco teníamos mucho tiempo para para poder salir además entre partidos la recuperación y entrenar

Voz 5 07:49 va a seguir serie

Voz 2 07:52 de ir a ver a los ríos a los posibles rivales hemos salido muy poco pero cuando hemos salido a esto todo en orden muy tranquilo

Voz 0372 07:59 Félix cuánto tiempo llevas viviendo en Qatar

Voz 2 08:04 pues lleguen en en en agosto del dos mil seis se hayan doce años más de doce años ya estamos catas

Voz 0372 08:12 más de doce años que al principio la cadena Spider después en diferentes categorías inferiores de Qatar no con lo cual ha sido escalando desde abajo

Voz 2 08:22 si España en agosto dieciséis estuve con la generación de los noventa y uno final sub dieciséis en ese entonces sub diecisiete y bueno he ido pasando por diferentes etapas hasta que eh estuve muy con una agenda hacia quien se que he ido subiendo con ellos hemos sido soviético cultos pues pasado pues pues las distintas categorías ya como selección nacional Tapia sub diecisiete sub dieciocho sino de supe de la olímpica llegará pues pues con muchos de estos chicos que que que hoy por ejemplo a juega una final de Copa de Asia como auxilio de inicio por ejemplo yo no yo no que salió el vaso aparte

Voz 0372 09:10 en con con estos ingredientes en crees que dentro de tres años en el Mundial de Qatar dos mil veintidós Qatar va a ser una selección que evidentemente bastara al ser anfitriona pero va a ser competitivo

Voz 2 09:22 bueno a ver yo creo que que hechos como que ha pasado en esta Copa de Asia ha ganado la confianza en la energía para seguir para seguir empujando para para crear un equipo que llegue que siendo competitivo que al final es lo poco es lo que se busca no viene como anfitriona de un vial se dio una buena imagen de de Qatar y que se que se compita bien o torneo hemos competido había en contra selecciones que esto que ha pasado vial como como Arabia Saudí Corea del Sur o Japón hoy entonces esto nos da pues la la esperanza de que se pueden seguir trabajando para para para llegar

Voz 0372 10:01 bueno en Háblame de de la importancia que ha tenido también miembros porque al fin acabó tus tú sales del Barça no nos tocó cuando te vas a la Academia España dos mil seis estabas en el Barça el juvenil si no me equivoco verdad entrenando

Voz 2 10:16 sí yo estaba en el Barça en el juvenil no es alguien varios sitios yo estaba el infantil de año

Voz 0372 10:21 infantil se introduce igual yo que esto

Voz 2 10:24 el Fútbol Club Barcelona y de ahí viene viene aquí a academias pues hasta el día de hoy

Voz 0372 10:30 la importancia que ha tenido el el fútbol español de gente llegada de Hispania allí acatar para la profesionalización del fútbol allí alivio ser tremenda verdad

Voz 2 10:38 sí sí aquí evidentemente a España las es eso centro de alto rendimiento que ha tenido así un factor clave en el desarrollo del fútbol del país y poder lograr el éxito que se ha conseguido hoy también a través de la Federación y la coordinación con los looks y bueno pues dentro de lo que es ser son técnicos la mayoría europeos muchos de ellos pues españoles pues pues evidentemente pues pues también hemos aportado nuestro nuestro granito de arena para para conseguir lo que se ha conseguido y que es muy muy importante para el país

Voz 0372 11:13 el importancia en todo esto de Xavi Hernández que además ahora está en el Al Sadd que es el equipo más importante que de hecho no sé cuántos futbolistas de la Davis jugado hoy pero creo que el otro día era con siete ocho frente Emiratos

Voz 2 11:26 sí el otro día salimos con ocho de inicio hoy hemos salido con siete buena hay dos clubs aquí que es donde tenemos la gran mayoría de jugadores en la selección que sean ellos los que por más potentes de de la Liga Xavi juega en el Al Asad Xavi vine tenía un papel pues pues son lamentando oye club es para referencia para todos ellos todo todo jugadores

Voz 6 11:50 no no lo adora porque

Voz 2 11:52 por por los poner por cómo es como jugador y también como compañero una persona que ha llegado a sátira sigue entrenando como como como el primer día para intentar ayudar también a los compañeros dando sus consejos que evidentemente pues ellos lo toman como un como algo muy muy preciado Xavi también es una persona pues que también con nosotros está hasta mucho con nosotros dentro de lo que su actividad como futbolista me permite ponen es en los entrenamientos a los partidos ahora no evidentemente porque él está loca pero evidentemente los ha seguido todos cuando estamos que viene bien se pierde uno

Voz 0372 12:36 en la próxima ciertas la Copa América hay dos naciones invitadas entre ellas esta acatar además creo que estéis en el mismo grupo que que Argentina y una curiosidad para para finalizar en no sé si allí porque también se percibe desde aquí desde Qatar se siente más evidentemente es una victoria deportiva pero también con cierto valor político por lo que mencionábamos antes de del hecho de que hay cuatro cinco países del entorno que han vetado que han roto las los vínculos comerciales y políticos con Qatar desde hace año y medio también se tiene en cuenta como una victoria de valor político la que habéis conseguido hoy en Emiratos

Voz 2 13:11 bueno yo creo que la política hay deporte nunca sean sean de mezclar lo lo que sí pues yo creo que tiene un valor añadido que hemos jugado siempre con inferioridad una

Voz 7 13:23 de diez

Voz 2 13:24 de de público pues se están inferior al otro día al había cuarenta y dos el emiratí si había qatarí al capo

Voz 0372 13:32 porque está prohibido que que que que vayan Emiratos será prohibido claro

Voz 2 13:37 la gente Qatar no ha podido venir aquí normalmente Si esto no hubiera hasta ahora si la situación que ha estado lleno de gente por ahí a la gente pase a final en país vecino entonces el el valor añadido de que poco con todo en contra no teníamos el apoyo de la gente pues el equipo el equipo se ha sabido competir bien ya se ha sabido o no ha sabido sobreponerse hay que ganar no ahí está la gente pues pues legal

Voz 6 14:07 lo un olor a yo creo mucho más

Voz 0372 14:10 pasará el seleccionador en dos mil veintidós en el Mundial intuyo no

Voz 2 14:15 no aquí sabemos todos que esto es un poco pero los años evidentemente no se sabe de momento disfrutando de esto que

Voz 7 14:24 que de verdad nos ha costado

Voz 2 14:27 mucho otra hemos trabajado mucho los ojos mucha gente trabaja aquí ha trabajado muy duro para para conseguir formar parte de este hecho de hecho de hecho histórico para el país y hoy disfrutando de esto oí al futuro ya ya se verá lo que nos deparará

Voz 4 14:44 eh hablas con los jugadores en árabe

Voz 0372 14:46 sabes árabe

Voz 1 14:49 otro cuatro palabras inglesas para que querrían un poquito

Voz 0372 14:54 las gracias por atender la llamada de la Cadena Ser en un día como el de hoy Félix hasta la próxima