Gloria: La revolucionaria aplicación de Victoire Cogevina para descubrir jóvenes talentos

Voz 1371 00:05 los que hacer esta historia teníamos que hacer esta historia porque es diferente lo que os vamos a contar es diferente hola Palacio muy buena qué tal muy buenas Álvaro y tiene que ver con algo que quizás vaya a revolucionar o impactar mucho a las principales ligas a todo el mundo acerca de la captación de talentos como conseguir lo que yo creo que es el sueño ahora mismo fíjate lo que ha hecho por ejemplo el Madrid o el Barça ultimamente in que Si todo Ribó que si os a futbolistas muy jóvenes dieciocho diecinueve años cada vez se opta más por eso por pillar los jóvenes hoy nos trae además a una protagonista que tiene que ver con una aplicación que se va a desarrollar en fin cuéntanos

Voz 1038 00:39 una protagonista que también es muy joven veintisiete añitos Argentina que está revolucionando prácticamente el mundo del fútbol y que ha pensado o pensó en su día que necesitaba algo más el fútbol algo más que uniera a esos futbolistas amateurs esos los futbolistas excepcionales y que los llevará cerca de los grandes clubes de las grandes instituciones que es el ocurrió pues que tenía que crear Gloria glorias una aplicación para la captación de talentos no la está desarrollando en cualquier Lavoe la está desarrollando nada más y nada menos que en Silicon

Voz 1038 01:17 ya está desarrollando hay Gloria para crear ese vínculo como te decía entre clubes y futuros futbolistas que haber cuando lo lanza porque yo sé que hay muchos clubes ya interesados en poder captar a esas grandes estrellas jóvenes estrellas desde los momentos iniciales así que qué mejor que victoria Collina que está ya aquí en los estudios de El Larguero para que nos explique qué se trata gloria esa para la detección de talentos

Voz 1371 01:43 se llama Gloria la primera pregunta o la victoria no es es es porque se llama Gloria

Voz 2 01:49 es una buena pregunta buena la gloria del fútbol la onda hablamos de esto todos los días por eso y también porque su nombre de mujer me parece importante qué hace marcar esa diferencia

Voz 1371 02:01 tienes veintisiete años exactamente Argentina Argentina y ahora vives en Estados Unidos desde cuándo

Voz 2 02:08 vivo en San Francisco hace unos seis meses cuando Moodle empresa desde Miami a San Francisco

Voz 1371 02:14 qué hacías antes

Voz 2 02:16 trabaja en fútbol una agencia de representación de jugadores latinoamericanos en la MLS la liga americana

Voz 1371 02:23 porque creo que tu madre gente también esa gente se esa gente Sage agente FIFA agente FIFA o preguntar bien tu madre o bien tú a qué jugadores llevar

Voz 2 02:34 bueno tiene más de ciento cincuenta jugadores así que muchísimo si tiene jugadores que están ahora activos y también retirados osea que hemos trabajado con con varios de ellos

Voz 1371 02:43 no sacas mamó del fútbol desde pequeña sí

Voz 2 02:46 realidad ató comenzó en Rácing en Avellaneda era fanática mi hermano me hizo fanática no sé si me hizo un favor o no porque

Voz 4 02:53 a mí me perdí a esa pregunta de por qué rápido independiente no sí bueno igual ahora estamos en la tabla se tienen

Voz 2 03:03 sí pero me llevó a la popular desde muy chica Hay me ponía delante los para avalancha Si bueno nada ahí ahí arrancó todo

Voz 1371 03:10 en qué consiste Gloria y a quién va dirigido

Voz 2 03:14 sí es un Software una aplicación muy fácil de utilizar muy simple siempre fue nuestro objetivo desarrollar algo que no fuera intimidante para nadie ni para los chicos ni para las ligas del otro lado y en todo o parte envases y que cualquier chico que quiere ser profesional en el fútbol tiene un vídeo mostrando su talento ese es el primer paso para levantar el interés en cualquier club en cualquier Liga

Voz 2 03:42 o bien por todos lados están en Facebook en youtube en Vimeo olía nace como una plataforma que centraliza estos vídeos por primera parte que no exista después lo que haces conectarlo con las ligas nosotros buscamos clientes corporativos así los llamamos que son ligas o a sucesiones de fútbol del país

Voz 1371 04:04 buscamos Klum por club pero tengo un gusto ahí es vender esto como estrategia al menos por el momento a si aquí en España sólo sería o la Liga o la Federación Española exacta me entiende

Voz 2 04:13 el ITER marrones con la liga sigue todavía no

Voz 1371 04:17 ahora está interesada la Liga no sé si la Federación domina

Voz 2 04:20 no no porque la Liga era la mejor opción en en este caso también porque la plataforma va a incluir jugadores femeninas aquí estamos hablando con Pedro malaria que es el director de femenino hay es alguien que conocía a tiempo y se interesó mucho de era solamente en el mundo femenino no hay muchas plataformas que le brindan servicios sí que Gloria va a ser una de las primeras

Voz 1371 04:44 y Software e insisto que al menos por el momento tenéis la idea de venderlo a asociaciones que aquí en España sería no a clubes ahora le digo a la federación a quién se con la Liga ya vais a hablar en breve incluye sólo vídeos o que más incluye

Voz 2 05:00 vídeos información básica sobre el jugador nombre apellidos fecha de nacimiento pie que utiliza para jugar que posiciones le gusta pues cuando joven a veces tiene dos tres posiciones no no es una sola la educación del jugador que eso es muy importante iba a ir también les damos la oportunidad de poder escribir al alguna otra cosa por ejemplo que habla varios idiomas lo que tiene más pasaportes información que les pueda ser útil al al al club una vez que utilice Gloria

Voz 1371 05:30 hablamos de jugadores de que dada queda

Voz 2 05:33 arranca los diez años no tiene límites

Voz 1371 05:38 como sabes que Borg

Voz 2 05:40 esos datos como lo recodáis porque son jugadores a partir de diez años de todo el mundo me imagino como como como habéis esos datos la aplicación en este momento tiene una lista espera que nos hace muy felices por eso quiere decir que que la que los chicos tan listos para para unirse como cristales pero en una lista de espera para para poder descargar la aplicación y subir el y el la paz a para anotarse la lista espera es Gloria apuntó que es un website muy fácil uno va pone su nombre su apellido su email y una vez que la rogamos la obligación se baila cargando la tandas de a diez mil usuarios a la vez osea que nosotros vamos a anunciar que el por ejemplo el dos de abril de seis a ocho de la noche horario Argentina por ejemplo vamos a abrir la plataforma Ia hasta el número diez mil se va a poder suní después se cierra volvemos a ser lo mismo dos a tres semanas después

Voz 1371 06:38 cuántos y cuántos jugadores podéis tener ahora la aplicación ya ya la habéis sacado

Voz 2 06:45 el mercado todavía no no pero creemos que es así seguimos con este ritmo vamos a tener por lo menos cincuenta mil usuarios antes de lanzar la oferta

Voz 1038 06:54 además del lanzamiento que yo he leído y escuchado rumores de que podía ser marzo que podía ser durante la Copa América también para que tengan un poco ese esa repercusión mediática la tenéis ya elegida

Voz 2 07:05 sí pero es un secreto porque yo secretos

Voz 1371 07:12 esos datos los pasa cada uno claro mi mi duda es por ejemplo yo soy un padre de un chaval de doce años de aquí de España de Sevilla de Badajoz de donde sea mando un vídeo

Voz 2 07:23 estos datos cuando se puedo hacer porque ahora mismo hay lista de espera como corroborada que esos datos son ciertos bueno hay muchos niveles de seguridad que parte porque tenemos ingenieros que saben hacer su trabajo y que se van a sancionar de que los chicos tengan que sean la persona que dicen ser Mikel contenía el vía también se ha contenido de fútbol no porque también hay gente que sube cualquier cosa

Voz 1371 07:49 eso es ahora mismo bueno vais a tener conversaciones con la Liga y con qué otros entes también sin lanzar dentro de unos meses y me imagino que yo lo haríais con una serie de clientes

Voz 2 08:00 sí bueno ya tenemos clientes en Argentina hilos veintiséis clubes de Primera División incluyendo arrasen tenemos a a la debe la alemana ir esos en realidad tienen exclusividad territorio europeo así que la Liga entraría primero por el lado femenino y es pues más adelante con con el masculino así que ya tenemos también un pero todavía no se puede hablar en Estados Unidos

Voz 1371 08:32 pues hacer yo estoy deseando poder ver eso porque claro esto sólo es para unos para particulares sólo para objetivamente la Super Liga Argentina lo va a tener con lo cual lo van a tener todos los equipos van a poder ver si quieren a un futbolista por ejemplo mira en jugador de Arabia Saudí que tiene trece años que me gusta uno de Malta uno de tal lo tenéis de todo de todo el mundo también de África de hace de todo el mundo creéis que para captar un talento sólo con la tecnología basta

Voz 2 09:03 nosotros queremos solucionar el primer paso no el quiero saca el trabajo con madres

Voz 4 09:09 pero representando no estarán a la verdad que que es es es bastante triste empleada de Recio bastante como dicen te has tuits en como amenazas amenazas de muerte si él lo único que hace es demostrar que que esta gente que lo hace

Voz 2 09:26 en primer lugar no debería estar nunca representando un chico de doce trece años así que si uno es capaz de hacer eso

Voz 1371 09:33 Nate han llegado a amenazas de muerte de de gente o de gente que lleva chavales quince no es que me estás contando

Voz 2 09:38 en rojo de agentes más que en sí creo yo pero bueno no no no es algo que me da miedo sino que al revés me incita a seguir adelante porque es necesario cuántos

Voz 1371 09:49 zonas estáis trabajando siete y bueno me imagino que para sí esto además Boris a tener cambiar pronto

Voz 2 09:57 sí absolutamente fuera si ahora es más que los ingenieros y la gente de comunicación

Voz 1371 10:03 las puertas están cerradas abierto está la opción de desarrollar esta aplicación que es algo muy novedoso cuarenta y siete

Voz 2 10:13 cuarenta y siete enough me dirigieron cuando salía buscar financiamiento fui a Silicon Valley porque para mí era el lugar para hacerlo no sólo porque es el epicentro de la tecnología pero también porque era una manera de de poder corregir la corrupción que existe en este sector de la de la industria si nosotros recibíamos capital Le nociva poder así que pero era como ir a vender basket Argentina insólito y además siendo mujer fue fue fue una experiencia muy interesante

Voz 1371 10:47 esta pregunta en tus veintisiete años de vida muchas veces pero yo tengo que hacer porque además no no te conocía hasta hace quince dos el machismo en el fútbol existe

Voz 2 10:59 por supuesto que probablemente al nivel más alto y existe también la tecnología así que estoy en dos mundos que le pertenecen al hombre pero no por mucho más

Voz 1371 11:14 una experiencia que hayas tenido especialmente no sé si como agente que quieras compartir con los oyentes de la Cadena SER porque hay muchos que dicen no a machismo habrá que dice un hombre que dice que dice algún ejemplo de lo que te haya pasado como agente

Voz 2 11:28 como agente son muy fuerte las diferencias a la hora que están tan preparados bueno es un jugador en Argentina que estábamos tomarle la la la imagen que encargar la imagen era agente FIFA ay bueno básicamente si si no le hacía un favor sexual no me a firmar el contrato saber por que hoy en día está ya en Europa hice fue muchísimo dinero así que si era el futuro del fútbol argentino en su momento

Voz 1038 12:03 son cosas que te que te dejan helado decías también el machismo en la en el mundo en la tecnología que ya había leído un dato que en Silicon Valley que fueran que dirigieran proyectos en Silicon Valley sólo hay un dos por ciento del total de las mujeres también estando ahí ha notado esas miraba sus a esos gestos de desprecio sólo por ser mujer

Voz 2 12:26 bueno ahí este dato no que el año pasado doce Se se dieron quinientos billones de dólares para startups tecnología sólo el dos por ciento fueron de ese capital fue a a una fundadora mujer yo creo que hoy en día ser mujer en Silicon Valley es una ventaja porque justamente porque salieron esos números están todos muy preocupados de cambiarlo pero ahora cuando son mujeres mientras hablar de fútbol que es a lo que no entienden ahí es eterna muy interesante

Voz 1371 13:00 en con cuántas mujeres que con es que porcentualmente sigue siendo muy pocas mujeres el mundo el fútbol incluso agentes FIFA además poquísimas

Voz 1038 13:10 pues Palacio yo voy a estar muy atento e si vamos a ser Clos ya te digo yo que en el en el negocio el fútbol lo que es el propio negocio ya no sólo la parte deportiva también está muy atentos porque creo que hace nada hace apenas unos meses en octubre me parece que fue en Miami en uno de los eventos más importantes en estuviste dando también una conferencia allí

Voz 2 13:33 justamente llamé a mucha de la gente que está en la due audiencia que eran agentes los llame corruptos

Voz 4 13:40 fue muy interesante no te su tuvieron que sacar por la puerta de que dijeron no me preguntas al final la propósito ahí se pusieron en la fila conferencias en preguntas fue exacta

Voz 2 13:50 veinte Conferencia siempre nunca se pusieron en la fila hay muchos me vinieron a decir que había dicho la palabra corrupción demasiadas veces

Voz 1371 13:59 Victoria se vino a Argentina veintisiete años super joven madre agente y que ahora pues para desarrollar esta aplicación para captar talentos puedes empezar con cincuenta mil pero no es que no descarta llegar hasta un nivel de paros que en todo el mundo jugadores