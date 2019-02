El Larguero: Hablamos con Rulli y con Félix Sánchez (01/02/2019)

Voz 1704 00:00 qué tal saludos buenas noches bienvenida bienvenido al larguero de ese viernes uno de febrero no tienes cosa mejor que hacer sin verte lo digo invitamos a este ratito de radio deporte en la SER hasta la una y media de la madrugada vaya meneo le ha metido el Huesca al Valladolid ha empezado en una nueva jornada de Liga en Primera División concretamente la veintidós Iliana del colista al

Voz 1 00:56 equipo de Sergio González por cuatro a cero goles Enrique Gallego Jorge Pulido Moi Gómez y Ezequiel Ávila esperpento absoluto del equipo vallisoletano y el Huesca que muy muy muy poco a poco pero parece que se engancha a esa posibilidad de salvarse lo cierto es que parece que por fin vamos a tener unas últimas jornadas hay toco madera de primera con cosas que contar por abajo porque llevamos unas a unas cuantas ligas unos cuantos años donde por abajo ya a las últimas cinco seis siete jornadas está prácticamente todo decidido con la victoria del Huesca ahora mismo el descenso está así colista Huesca quince puntos penúltimo Villarreal dieciocho antepenúltimo Celta con veintiuno dos por encima del descenso el Rayo dos por encima del descenso Leganés tres por encima de español y el Girona el Valladolid cuatro por encima pero todavía tienen que jugar muchos equipos con lo cual está apasionante la Liga por arriba pero también por abajo en Segunda División el Málaga no es líder ya que ha empatado uno frente al Almería de hecho ha empatado el Almería en el minuto noventa el Granada sigue siendo el líder es obvio que en este viernes la noticia es que tenemos un clásico clásico las semifinales de Copa del Rey ahora lo que tenemos por delante es tremendo apunta te estas fechas miércoles seis de febrero Barça Real Madrid sábado nueve Atlético Real Madrid miércoles trece Ajax Real Madrid martes diecinueve Ilion Barça Miércoles veinte Atlético de Madrid Juve miércoles veintisiete Real Madrid Barça Isaba do dos de marzo Real Madrid Barça vaya mes de febrero brutal pero antes permitidme dos asuntos de difícil digestión pero que debes conocer a esta hora de la noche tenemos otro lío más a la vista este viernes sea aprobado el borrador del anteproyecto de la nueva ley del Deporte es la primera en España desde el año noventa es decir han pasado veintinueve años la ha presentado el ministro de Educación Cultura y Deporte José Guirao tras el ministro tras el Consejo de Ministros y parece que este insisto borrador del anteproyecto no le gusta al presidente de la Liga a Javier Tebas lo voy a explicar de la manera más sencilla posible el espíritu del borrador de la nueva ley cambia asco Eto'o ayer que las ligas profesionales no podrán adquirir explotar o comercializar derechos de otra competición de la que no sean organizador en realidad el de la Liga que eso es una bofetada a ellos a la Liga que les prohibiría patrocinará otras federaciones a cambio de emitir sus deportes es decir evitaría que a través de la Liga for Sport la Plataforma en streaming de la Liga se vean eventos deportivos de otras federaciones además Tebas carga contra el Real Madrid y la Federación Española que

Voz 2 03:22 decepcionado muy decepcionado con ciertas cosas por desconocimiento del tema de la industria bueno temas muy puntuales que mire los que claramente ciertos procedimientos que teníamos con en este caso con el Real Madrid eh hay otros artículos que claramente están hechos para defender la postura Ferran Adrià los procedimientos condicionado por alguna federación sí sí sin duda la de fútbol evidentemente

Voz 1 03:44 te vas a refiere en cuanto a la influencia que denuncia el Madrid de la reacción de la norma una serie de pleitos que planteó la Liga por cuestiones como la tipografía de la camiseta ojito que tenemos insisto lío a la vista es decir hoy a la vez ha cargado contra el ministro contra el Madrid contra los Federación Española de Fútbol a la vez Javier Tebas además te lo han contado Laser hace apenas ven de minutos tiene que ver con Neymar va a ser juzgado en España por corrupción y estafa la Audiencia Nacional desestima los recursos presentados por el brasileño que iba se va a sentar en el banquillo todo esto por el fichaje de Neymar por el Barça y fijaos que lleva ya año y medio en el Paris Saint Germain tremendo aquellas ahora sí en lo relativo a lo que contábamos al principio ese clásico en semifinales de la de la Copa del Rey entre el Barça y el el Real Madrid lo cierto es que llegamos el momento clave del curso y que a este clásico copero separado por la Champions llega al Real Madrid con su versión mejorada con un gran Benzema más junto un equipo más seguro más centrado como si lo que haya sucedido hasta el momento pues salvo contadas excepciones haya sido para los es Solari fuegos de artificio una especie de pretemporada la cuestión es si le dará para competir aún de un Barça que también Bahamas Ike tiene a Messi en un gran estado de forma yo creo que para competir personalmente creo que sí pero para ganar tengo dudas Valverde tendrá que poner a Ter Stegen seguramente civiles en ha lesionado para mes y medio no creo que deja Messi sin jugar como en la ida de los octavos y en los cuartos de final eh jugarán ambos con sus onces de gala pasará factura la Copa en Liga y Champions en fin muchas incógnitas que iremos desvelando lo más reciente ya sabéis final de Copa dos mil catorce ganó el Madrid de Ancelotti y con aquella galopada de Bale pero Liga al Barça el emitió una manita un Madrid que no era el Madrid parece más fiable el Barça de entrada pero si hay un club que es una caja de sorpresas y que se levanta cuando parecía en la lona como el curso pasado ante el París Saint Germain es es el Madrid enseguida lo analizamos con Jordi Martí Ramon Besa Álvaro Benito Manuel Habbo en la otra semifinal también la ida la semana que viene la vuelta tres semanas después enfrentará al Betis y al Valencia o lo que es lo mismo Quique Setién contra Marcelino los verdiblancos no gana la Copa desde hace catorce años los se desde hace once años mañana vuelve la Liga bueno lo ha hecho hoy con el Huesca cuatro Valladolid cero pero mañana tenemos en especial dos grandes partidos seis y media Barça Valencia y a las cuatro y cuarto de la tarde Real Sociedad Athletic reveló es decir derbi vasco hemos quedado para dentro de un ratito consejero Ruby con el portero del equipo donostiarra y ojo a esto que también vamos a tratar en este largo pero tiene que ver con Qatar ha ganado la Copa de Asia para que no te dijeran frío esto

Voz 3 06:13 te diré que es un español que lo entrena

cuatro minutos de la noche y cuatro en Canarias

Voz 5 07:36 El Larguero

Voz 6 07:38 claro Benito enseguida

Voz 5 07:40 K insisto ese sorteo

Voz 1704 07:43 emanado ese Barça Real Madrid para las semifinales de la Copa del Rey la ida el miércoles de la semana que viene a las nueve de la noche en el Camp Nou y la vuelta el miércoles veintisiete en el Bernabéu pero me pide paso Luis Abadía desde el Alcoraz con protagonista hola Luis buenas noches

Voz 0516 07:56 qué tal Álvaro buenas noches aquí estamos efectivamente con Jorge Pulido que ha marcado un auténtico golazo ha ganado el Huesca lo que decías tú es difícil es complicado está todavía mucha diferencia pero Jorge qué tal buenas noches hola buenas hay que seguir soñando

Voz 0468 08:35 sí sí la verdad es que historia tenemos a este año no en primera evidentemente el hay que ser bueno en las dos áreas eh nos estaba costando mucho no quizá lo estamos pagando todas las novatadas pero bueno esperemos que esta segunda vuelta no está

Voz 6 10:06 pese más suerte eh al final gracias a la victoria cuatro cero Huesca sobre el vaya

Voz 1 10:10 Soliz y Luis se gritaba

Voz 1371 10:13 puede de verdad en el Alcoraz

Voz 1 10:15 pleno partido es cierto que está a ocho puntos de la salvación que ha apretado el Rayo Vallecano que apretado Leganés el Celta y el Villarreal han metido hoy en una situación complicada es muy difícil pero al menos

Voz 1371 10:25 parece que lo va a competir sí la verdad es que el hueso

Voz 0516 10:28 K sabe que está en una situación límite no porque hoy sí imagínate si hubiera ganado o no hubiera conseguido los tres puntos pues estaríamos hablando de una situación ya yo creo que irreversible ahora bien el calendario que tiene pues al tener que enfrentarse sus equipos que están en duda ahora mismo fíjate el Espanyol el Girona que llevan tres puntos en las siete u ocho últimas jornadas eh se tiene que enfrentar a ellos tiene que pasar por aquí el Athletic Club de Bilbao que es verdad que está en en plena remontada pero no tiene ahora mismo en el calendario cerca esos partidos con Real Madrid Barcelona Atlético de Madrid que su

Voz 1 10:58 el ser más complicados y eso es lo que hace tener un poco

Voz 0516 11:01 a esa esperanza de crisis hace deporte en El Alcoraz y escapar de ir rascando algo fuera pues por lo menos pueda llegar vivo el mayor tiempo posible el equipo ha cambiado de Álvaro fíjate que han llegado cinco jugadores que ha llegado en Riga llegó que hoy ha marcado ya su primer gol con la camiseta el Huesca ha llegado ya Ángel Herrera que tiene muy buena pinta el chaval cedido del del Manchester City yo he debutado Galán fichado el Córdoba porque el Huesca llevaba

Voz 3 11:22 desde octubre sin lateral izquierdo con la visión de los niños efectiva

Voz 1 11:27 bueno pues yo creo que es bueno para la competición que no se descolgó un equipo que es algo que se ha pasado en estas en estos últimos

Voz 4 11:34 un abrazo lo disfrutéis son

Voz 1 11:38 a las once y cuarenta y uno cuarenta y uno en Canarias hemos arrancado en Huesca recuerda que se coloca a ocho de la salvación el equipo oscense por cierto vaya partido del del Valladolid que lo dábamos en el Carrusel deportivo de la mañana del pasado domingo frente al Celta esa remontada frente al equipo vigués hoy ni rastro del equipo aquel de Sergio González y de las últimas

Voz 3 11:55 las mucho medida que

Voz 1 11:58 va estar peleando hasta el final para evitar el descenso a Segunda División venga nos vamos ya con esa semifinal de Copa del Rey entre el Barça y el Madrid

Voz 7 12:05 oigo que viene sólo Benzema dos helada salada señalada Cela a diecinueve como juega el Real Madrid unos días es la barandilla a él al de Mestalla Suárez para mí esto esto es la Mellado una busca el disparo combine con Messi Messi dentro del área buscado manchego sólo subir al balear el esquí

Voz 8 12:55 está está

Voz 7 12:58 el Dudi Rosa al los

Voz 9 13:00 elevan este título treinta Copas del Rey

Voz 10 13:03 lleva ya el Barça en toda su historia es

Voz 9 13:06 la CUP

Voz 10 13:06 harta Copa del Rey son las narraciones en que Rosell

Voz 6 13:09 Sportivo de Antonio Romero año

Voz 1371 13:12 dos mil catorce cuando el Madrid le gana a aquella final en Mestalla con la galopada de Bale

Voz 1 13:17 hace ya cinco años aquella fue el último cruce entre ambos equipos en un clásico en la Copa del Rey la última vez en eliminatorias en el año dos mil trece después la narración de Flaqué y que viene siendo la narración de siempre de un sábado de finales de mayo en estos últimos años es la de la final del año pasado en el Metropolitano frente al Sevilla y es que el Barça lleva cuatro Copas del Rey consecutivas están Barcelona Santabaya hola Santi buenas noches hola Álvaro qué tal muy buenas

Voz 6 13:43 Madrid Antón Meana hola Antón buenas noches presente

Voz 11 13:46 de Benito qué tal buenas noches Santi contentos

Voz 1 13:48 Barcelona con el cruce sí o no

Voz 11 13:51 Barcelona son prudentes contentos hombre saben que es el peor rival que podía tocar pero lo que creen en el vestuario del Barça es que el coco del sorteo eran ellos era

Voz 1 14:02 el Barça por lo tanto siesta

Voz 11 14:05 a su máximo nivel consideran en el vestuario no tienen rival tampoco al Real Madrid por lo tanto contentos podríamos decir que sí que contentos en el Barcelona por este cruce

Voz 1 14:16 que era el peor rival que les podía tocar descontentos en el Real Madrid Antón

Voz 0231 14:20 no para nada no están tampoco llorando por las esquinas de Valdebebas

Voz 11 14:23 preferían jugar contra el Betis fue contra el Valencia

Voz 0231 14:26 pero no están contentos no es el rival más asequible para una semifinal de Copa estaba es una posibilidad muy clara de llegar a la final de estar con vida en todas las competiciones hasta el mes de mayo y ahora aparece la piedra más dura en el camino pero comentábamos a las ocho y media en Hora veinticinco Deportes que hay un poco de ganas de clásico en el vestuario del Madrid porque según nos han comentado durante la tarde vamos a comprobar que lo que decimos la prensa de que el Barça es tan tan bueno y juega tan también el Madrid es tan malo un desastre no tiene arreglo pues a lo mejor en el campo no se ve reflejado de esa manera contentos están también de que el equipo esté físicamente mejor y que no va a ser un clásico como el digo del miércoles como el de octubre en el Camp Nou que la llegada de Antonio Pinto de que el Madrid esté mejor físicamente y que así pueden afrontar mejor un partido tan exigente como el primero de los tres clásicos de próximas semanas

Voz 1 15:23 lo habitual Antón en Copa del Rey derrotar pero una vez que llegas a unas semifinales y contra el Barça

Voz 1371 15:29 me imagino que

Voz 1 15:29 no es el once de gala casi vamos que yo no me imagino que el miércoles no ponga Benzema que está siendo la sensación del Madrid en estas últimas jornadas

Voz 0231 15:36 no yo creo que salvo Keylor Navas el once va a ser el mejor que tenga sin ningún tipo de prueba sin ningún tipo de experimento es verdad que al Madrid estos clásicos coperos Le vienen regular en el calendario justo después de la ida tú lo has explicado al principio del programa tiene que jugar el derbi del metropolitano que es don derbi importantísimo para seguir enganchado a la Liga y luego justo después de la Vuelta tiene el clásico lo de la Liga así que no puede rotar después del clásico de la Liga la vuelta contra el Ajax en la Champions así que es más un banco de pruebas los onces que vaya haciendo pero no por dosificar sino porque posiblemente alguna molestia algún pinchazo hará que hay que estar muy pendiente en estos partidos que se van a jugar entre el seis de febrero y el cinco de marzo

Voz 1 16:23 mañana es la previa del Real Madrid la vez con lo cual mañana escucharemos a Solari analizar ese duelo frente al Barça insisto miércoles de la semana que viene Cam Nou nueve de la noche Barça Real Madrid iras de las semifinales de la Copa del Rey pero como mañana juega el Barça frente al Valencia Santi si lo habéis preguntado a Valverde acerca de ese cruce

Voz 11 16:40 sí cinco seis pregunta sabido sobre el cruce en esa rueda de prensa esa está resumida la opinión de Valverde en este portavoz de treinta segundos escucha

Voz 0468 16:50 el ruido que se genera fuera no nos afecta demasiado me van sufriendo las preguntas parece que la gente se me hace cuesta es quejando de el partido que va esto es

Voz 12 16:59 son dos partidos buenos

Voz 0468 17:02 bonito ver ilusionantes para para la afición del Madrid para la nuestra para cualquier espectador tienen una connotación especial tiene un desgaste también especial pero no no sé qué porcentaje puede tener cada uno además es un absurdo hablar de porcentajes es lo mismo esta eliminatoria igualada de manera que el Valencia en el partido de mañana recogemos uno de los mejores momentos de la temporada posiblemente al Madrid también

Voz 11 17:24 en el Barça va a haber también once gala Innova rotar ni el portero porque Jasper filas en sea roto el sólo el sóleo de la pierna derecha esta tarde en el entrenamiento bastar seis semanas de baja por lo tanto hasta Ter Stegen para el clásico contra el martes

Voz 1 17:38 aguántame Santi que después te pregunto la previa del Barça Valencià algo más Antón

Voz 0231 17:42 de el Real Madrid de decir eso que mañana en el rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo Alavés le preguntaremos por este clásico también por el once del domingo once muy importante todo el mundo haciendo quinielas que va usar con Lucas Vázquez que va a pasar con Benicio será que está bien Gareth Bale pues mañana diez y media estaremos ya en Valdebebas para el entrenamiento de las once para ver qué dice Santi Solari en ese día previo ameniza el Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu

Voz 1 18:08 hasta ahora Antón hasta ahora está Pray Jordi Martí

Voz 6 18:11 Barcelona hola Jordi hola muy buenas y también Álvaro Benito tocayo de nombre y apellido aunque el juego al fútbol y hacía todo en fin mucho mejor hola Álvaro muy buenas

Voz 3 18:19 has total total de nuestras Jordi te pone el clásico en semis

Voz 0985 18:23 pues sí hombre cómo no me va a poner un clásico que al final Álvaro no deja de ser uno de los mejores espectáculos del mundo uno de los mejores partidos del mundo y por lo tanto además en el momento en el que le pilla al Barcelona que hizo que le pillan un muy buen momento ya vista la exhibición contra el Sevilla ya viste como esa el estado de forma de Messi el Barça de Valverde también ha sentado y por lo tanto

Voz 6 18:49 no lo va a dejar en el banquillo no digo yo como hizo en la ida de los octavos y de los cuartos no creo que no

Voz 0985 18:54 no hay pacto todo lo que no se a poner a Messi en el once de gala va a ser una gran sorpresa por lo tanto yo creo que los aficionados al fútbol estamos de enhorabuena porque un clásico a pesar de que Valverde y quizá en el Madrid lo acepten con resignación por el desgaste que les va a suponer para el conjunto de los aficionados va a ser un formidable espectáculo

Voz 1 19:13 Álvaro en no sé si le llega demasiado pronto pregunto al Real Madrid de este partido porque aunque sea Copa del Rey y seguramente la prioridad de los madridistas pues ponga más la Liga pone evidentemente muchísimo más de Liga de Campeones pero es el Barça cierto que lleva cuatro victorias seguidas si la sensación de equipo más fiable en estos últimos días últimos

Voz 1610 19:32 jornadas no sé si pronto tarde a lo mejor pronto por por el hecho de que estar está recuperando jugadores recientemente no Asensio los primeros minutos oficiales disputa el otro día con lo cual no va a estar a su manejó en su mejor estado lo mismo pasa con Gareth Bale y bueno pues parecía que Marcelo estaba dando pasos hacia adelante en aunque todavía le quedaba pero bueno hay signos positivos en el equipo de recuperación en el juego en el estado físico algunos nombres importantes así que bueno yo creo que que el Real Madrid tiene que ser optimista y que seguramente va a hacer una gran eliminatoria no tengo ninguna duda

Voz 6 20:08 sí Jordi

Voz 0985 20:10 lo compartes es que lo que sí dejarlos Psicosis huella e para lo bueno o para lo malo o te deja una herida o te dejan una sensación de refuerzo y aquí yo creo que el Barcelona también tiene que aprovechar esta oportunidad eh por más que se está enfrentando a un Real Madrid que le viene Ole vendrá en su mejor momento de la temporada como también el Valencia está en su mejor momento de la temporada pero es verdad que el Barcelona Álvaro bueno pues se van incorporando nuevos efectivos está esperando la llegada ya de DVD Coutinho parece que también se suma al carro Arturo Vidal también poco o mucho se ha instalado en ese once

Voz 1 20:46 el tema es seguramente al Madrid le venga en el sin ser una cosa loca el mejor momento de la temporada pero porque ha tenido muchos bajos muchos momentos muy Valle el Madrid en esta temporada Alvar hoy nos estarás de acuerdo conmigo el evidentemente la época de Julen Lopetegui empezó muy bien después acabó con el con el despido y hasta hace apenas fija de cómo empezó el Madrid este año dos mil diecinueve con esa derrota frente a la Real Sociedad al empate en Villarreal pero parece que se va entonando mi pregunta Jordi es si es también el mejor momento del Barça en esta temporada no lo sé

Voz 3 21:15 en este curso pienso que sí

Voz 1 21:17 o sea que los dos llegan en el mejor momento de

Voz 0985 21:19 pienso que los dos llegan en un mejor momento al el Barça ya hace unas semanas que está dando indicios muy positivos la novedad es que realmente el Real Madrid hacer dado su pretemporada y ahora parece que otra empieza a poner las pilas a partir de haber recuperado la mejor versión de algunos de sus jugadores más importantes empezando por Modric

Voz 3 21:41 Álvaro no sé si con el nivel de juego de estas últimas semanas sigue siendo favorito el Barça a tu juicio MR

Voz 1610 21:49 yo es que yo esto lo he aprendido de pequeño para mí cuando el Real Madrid a campos siempre es el favorito es que yo no aunque juegue contra el acuerdo Honka juegue contra quien juegue es que yo a mí es lo que me han enseñado entonces yo es mi mentalidad aquí me me parecería mal que los jugadores salen al campo pensando algo que que no fuera esto mismo no yo creo el Real Madrid no no no debe sentirse inferior nunca nadie jamás no sé yo creo que por por primero por potencial de la plantilla jugadores por historia por por títulos por todo no sea así el Real Madrid no se puede empequeñecer ante nadie en ningún momento eh es por lo menos me mentalidad y así lo yo y así me educaron a mí allí en la en la en la Blanca supongo que el Rey el Fútbol Club Barcelona por su parte pues prestarán exactamente lo mismo son para mí son los dos grandes equipos el mundo a día de hoy hilo a pesar de lo que diga Guardiola que ya no sé qué en qué estaría pensando en este momento son los dos grandes equipos de la década también de esta década osea que que sí

Voz 1 22:48 cosa que ayer ayer no hubiese estado de acuerdo

Voz 0985 22:51 en el Levante

Voz 1610 22:53 tiene osan para mí para mi no de yo yo por mi madridista que sea no puedo obviar ni menospreciar al Barcelona pero si de por sí por el otro lado pues si lo hacen postes pues tienen un problema porque es negar la mayor hay otros equipos que están por detrás de Real Madrid Barcelona en el fútbol y si podemos meter al Bayern poder a la Juventus meter a quien quieras pero está muy por detrás de Real Madrid Barcelona que para mí son los líderes absolutos del fútbol mundial

Voz 6 23:19 Jordi te lo colocó delante el próximo día en el debate es lo tengo que decir a Manu Carreño

Voz 13 23:23 es en la comida de de gente que te

Voz 1 23:26 que en el debate

Voz 0985 23:27 corre literaria uno de los argumentos de noche y quizá esto pues un poco pesado pero Álvaro la idea lo que yo entiendo que está diciendo Guardiola

Voz 1 23:34 si al final gira a Guardiola e os fijáis como como Guardiola que el magnetismo que Trinidad así de lo que quieras decir no pasa nada

Voz 0985 23:42 oye quiénes son a tu juicio los tres equipos de Europa que mejor han competido en los últimos diez años por competir entiende hacerlo a un gran nivel en todas las competiciones

Voz 1371 23:53 la Liga y Copa competición el sancionado que el Madrid ha ganado dos en la última década no

Voz 0985 23:57 perdió el Madrid ha ganado dos Lloll Barcelona espero que gane ocho por lo tanto fíjate dos A8 y cuando hablamos de la Copa del Rey el Real Madrid Álvaro también lo dijimos anoche de las últimas veinticinco ediciones ha ganado dos en Terme yo creo que se refiere a esto Yorke guardia Se refiere oiga no se trata de competir a la carta mira oiga he decido pretemporada empieza ahora en enero voy a jugar siete partidos sabe está en lo que dice es que entiende que los tres que han competido y los datos son los que son los títulos son los que solo

Voz 1 24:25 me llama y me llama la atención eso de competir a la carta porque lo hemos comentado en El Larguero también estos últimos días parece que el Real Madrid cuando entonces en febrero Álvaro tú te acuerdas el año pasado a estas alturas lo que estábamos hablando la pérdida del Paris san Germain Real Madrid yo parece que el parecen ya ven si va a comer al Real Madrid en los que decía

Voz 1610 24:45 yo no no me acuerdo perfectamente Álvaro yo vamos es que cuando salió el sorteo parecía que estábamos aniquilados que estábamos fuera de Europa mira cómo ha acabado el cuento bueno yo es que te yo tengo otra visión para mí y quizá lo de la desde el prisma el deportista no y por eso me sí ríe a veces que deportistas hagan ese tipo de declaraciones no menospreciando a al equipo que gana lo que es más difícil ganar yo entiendo que es imposible ganarlo todo y al final cada uno pues por pondera lo que lo que ellos ganan me parece bien ya que hay que vender cada uno que venda sumo de la mejor manera posible si así le va bien y así es feliz que en esta vida todo radica en ser feliz pero bueno vamos a esperar a que a que pasen las esta semana saber cómo acababan los clásicos ya a lo mejor el equipo que estaba enterrado polvo asuma la cabecita otra vez bueno el cuarto o el cuarto quinto mejor equipo de la décadas vamos a ver si

Voz 12 25:39 además damos pues bueno habrá que votar el abrazo a la desde el cuatro uno caro que a lo mejor no está entre los diez primeros remolachero

Voz 1610 25:47 ahora como la Champions ahora ya no es importante ganarla pues no

Voz 0985 25:51 a mí me gustaría dar un pequeño paso atrás insisto porque en que es el tema del clásico que ahora también a aquí también es el interesante haberlos entrenadores como juegan con las rotaciones eh eh porque aquí cada uno al desgaste tremendo desgaste que va a tener esta eliminatoria

Voz 4 26:05 Benito hay que jugó el Real Madrid tiene que jugar

Voz 1 26:07 con el equipo de gala cuántos

Voz 1610 26:09 yo creo yo creo que los dos van a jugar con el equipo de gala

Voz 0985 26:12 sí pretextos abren no quiere decir es que quizá mañana contra valenciano quizás verde ponga alguna rotación mañana me entiendes

Voz 1610 26:18 sí porque claro porque el el Barcelona pues tiene el colchón de la ventaja de puntos

Voz 1371 26:23 junto a permitir sobre todo

Voz 1610 26:25 el cruce que tienen ambos en Champions si por ejemplo el Barça o Madrid jugaran contra Juventus pues no tengo ninguna duda que seguramente habría rotaciones en en en el clásico no porque porque es que priorizar la Champions eh ante la Copa pues tiene muchísimo sentido tiene tiene todo el sentido del mundo pero tienen choques asequibles no yo creo que tanto Barcelona como como Real Madrid contra el Lyon Ajax pues si están más o menos bien y no pasa nada raro pues deben superar la eliminatoria entonces seduce también mucho pues obviamente cargarse al máximo rival yo creo que en este caso pues el Real Madrid necesita la algo de de reivindicación futbolística esta temporada no llores el sería un un respaldo moral verse si elimina al Barcelona no sé si juegas bien pues verte capacitado para para ganarlo todo bossa padrón para llegar lejos en la Champions y para Ipad para crecer hacerte sobre todo a nivel a nivel emocional que ha sufrido mucho esta temporada y

Voz 0985 27:24 segundos llegaré muy rápidos de yo no preveo en esta eliminatoria de escenario que propició cinco uno e en el cinco uno que por cierto no estaba meses yo creo que ahora esto va a ser un poco distinto pero sí que te digo una cosa vamos a ver a un clásico que va a ser muy distinto al de los últimos años en un lado estará Messi pero en el otro no estará Cristiano es Cristiano este tipo terminaría siempre tuvo un papel a menudo determinante

Voz 1 27:47 será el momento de crédito Álvaro

Voz 6 27:50 estoy viendo digo estoy aquí en el banquillo

Voz 0231 27:52 escuchando a al profe Álvaro

Voz 1 27:55 o sea yo el maestro Jordi al maestro ya

Voz 0231 27:57 juro que no de crédito uno crédito porque éste debe ser el Larguero de la SER intuyo yo os digo a los dos Alvaros que intuyo que es El Larguero de la SER en el que Jordi lleva más o menos riéndose del Madrid desde octubre que si que sí Vinicius no es tan bueno que si Benzema es un gato que si ve él está lesionado que si Solaria interino de repente de la noche a la mañana les toca el Madrid ya es el mejor equipo del planeta ya ojo hay que reserva contra el Valencia ya el Barça no están favorito

Voz 1371 28:27 ha cambiado la película en doce horas

Voz 0231 28:29 Adri vulgar al tres veces campeón de Europa sólo porque han sacado una bola en el campo del Betis

Voz 1371 28:34 por Jordi pero los hechos son

Voz 0985 28:37 es que son la verdad es que el Real Madrid de los últimos partidos yo sí he visto una cierta mejoría

Voz 0231 28:41 sí pero hace veinticuatro horas Jordi no te parecía te parecía que era en Copa contra el Girona que el Leganés es muy fuerte quiero verle contra toros buenos

Voz 0985 28:49 no Green sorprenden es el Premi no no contra Madrid máximo respeto siempre fíjate que estoy viendo los números de lo que han pasado unas eliminatorias y esto está muy igualado la eliminatoria siete Ganador Barça las finales cuatro

Voz 6 29:01 bueno ya estás en capilla

Voz 0985 29:04 máximo respeto lo que pasa que máximo respeto de la confianza de que el Barcelona de Messi ahora está cogiendo una velocidad crucero como demostró contra el Sevilla muy interesante y ojo no te digo una cosa Weitz sumando más efectivos e va aparecer velé ya ha aparecido Coutinho era etcétera etcétera etcétera

Voz 1 29:22 entramos en el tramo final de la temporada en el decisivo yo creo que esté Madrid Barça nos va a sacar del letargo en el que estábamos en el mes de enero que salvo el otro día la remontada del Valencia la del Barça contra el Sevilla el seis a uno más

Voz 6 29:35 tomamos un poco dormidos ahora en febrero vamos a pagar todos gracias míster hasta mañana chao Jordi Martí maestro un placer como siempre adiós Antonio echábamos gracias

Voz 1 29:46 vi esperan no es simplemente que cuéntanos la noticia que hemos corrido hemos abierto el programa que hemos contado hace menos de una hora la Cadena Ser y que tiene que ver con Neymar todavía a vueltas doce de la noche once en Canarias con el fichaje de Neymar por el Barça fíjate que lleva ya año y medio en el Paris san Germain

Voz 0985 30:02 bueno lo que avanzado la Ser pues pues esto no que Neymar eh pues ha intentado que el caso Neymar dos el caso Neymar dos no se vea en la Audiencia Nacional no se vea en España porque Neimar entendía que no tiene competencias que no forma parte de las competencias de la jurisdicción española su caso y que le ha dicho la Sala Penal Sección Cuarta de la Audiencia pues que no Neymar no tienes razón estamos perfectamente capacitados tenemos la competencia de la jurisdicción para ver aquí en la Audiencia el caso Neymar dos entre otras cosas dice el auto dice haber escrito porque en este supuesto delito de corrupción en los negocios intervienen el Barça que es una entidad española interviene el antiguo presidente Sandro Rosell que es español el vicepresidente en aquel momento que es Bartomeu también de recuerden escrito a Neymar que todo yo pasó más tarde Neymar tuvo su residencia habitual en España

Voz 1 30:59 por lo tanto el caso Neymar dos

Voz 0985 31:02 Baró se va a juzgar en la Audiencia Nacional una vez la Sala Penal de la misma audiencia ha desestimado ha rechazado el recurso que interpuso Neymar para evitar que su caso se vieran la Audiencia exhibiera en España

Voz 1 31:17 será juzgado por corrupción estafa Caso Neymar dos Joe Un Casón Bruno este es el Neymar dos

Voz 10 31:22 un abrazo Jordi mañana

Voz 1 31:25 el Grad vienen por aquí Ramon Besa Imanol Jabois les quiero preguntar por el clásico pero también por otras cuestiones interesantes lo que hemos contado al comienzo del Larguero de la nueva ley del Deporte

Voz 3 31:34 aquí también por este nuevo fenómeno que tiene que ver con ex deportistas o deportistas que se meten apolítica once metía Ruth Beitia Imbroda Pepu Hernández enseguida que en el larguero

Voz 4 31:45 tu madre es esa que el día que llevas a tu novia a casa

Voz 10 31:48 por primera vez desde suelta estás muy guapa hija pero lo estaría más si te quita de los sillares

Voz 14 31:53 el hito con gesto de no entender nada todavía que te mira ahí tu madre hija pero y lo dice con la certeza de alguien que lo cree de veras porque tiene muchas horas de vuelo a la hora de jugársela nunca estarás desventura así que mejor juega otra cosa como a la quiniela que esta semana trae un bote de un millón setecientos mil euros si te la juegas que sea la quiniela la puesta

Voz 15 32:15 Millonarios

Voz 17 32:21 ahora en el setenta por ciento de descuento en que eviten Carbonell comprando dos la segunda te guste murió con treinta y ocho Carrefour

Voz 18 32:30 hacemos pasó por el año mil seiscientos dieciocho del jesuita y Misilo español Pedro Jaramillo se convierte en el primer europeo que llega las fuentes del

Voz 10 32:41 lo

Voz 19 32:44 es una aventura es la mejor aventura los sábados de seis a siete de la mañana una hora menos en Canarias con José Antonio Ponseti hizo síguenos en Ser aventureros punto es y en redes sociales nada el va a ser

Voz 1982 33:12 el lunes se celebra el Día Mundial contra el Cáncer por esta razón el lunes en Hoy por hoy creemos que nos acompañan durante el programa que nos expliquen cuánto fuman porque fuman cuantas veces sea a través de que me dicen intentado dejar de fumar cuántas veces volvieron después a fumar el próximo lunes les invitamos a hablar mar vamos a hablar del Día Mundial contra el Cáncer pero no van a poder fumar ese es el único requisito que les pedimos si quieren venir envía

Voz 12 33:35 correo electrónico consultar todos a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com

Voz 20 33:39 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 10 33:48 qué opinan los oyentes de nadie Sapin bromeó rollo muy buenas críticas Alberto sois vosotros

Voz 21 34:01 la Vega cambiamos de tema sábados a la una de la tarde Andreu Buenafuente y Berto Romero en estos Eladia estrenado Adeva

Voz 10 34:09 ya en un programa en el que reside de Nasser

Voz 5 34:15 cuenta con la SER pasé

Voz 4 34:18 se

Voz 12 34:31 cuatro minutos de la noche y cuatro en Canarias

Voz 10 34:33 ya estamos a dos de febrero justo dentro de un mes acabará esta secuencia de EP3 clásicos en un mes

Voz 1704 34:40 el del sábado dos de marzo de Liga del Real Madrid y el Barça quién sabe si la última oportunidad del Madrid engancharse a una liga donde ahora mismo a diez puntos del del equipo catalán está por ahí Ramon Besa hola Ramón buenas noches

Voz 23 34:52 hola buenas noches Manu Jabois hola Jabois cómo estáis buenas noches Manuel donde te pillo Pontevedra Madrid en algún lugar

Voz 6 35:01 por España hombres quienes tuviesen Sans

Voz 1371 35:05 sí

Voz 24 35:06 sí sí mucho viento que pues así intemporal de cuidado junto con los vaya siempre son Juan fueron unos para ver

Voz 23 35:15 muy bien con unas muy agitado

Voz 1371 35:17 imágenes en televisión de aguarda donde más habías pum

Voz 25 35:21 todo el azul oscuro

Voz 24 35:24 bastante movimientos sobre todo hacia el sur exige tirando por en Jubany

Voz 1371 35:29 Ramón tú tranquilo en Barcelona

Voz 25 35:31 se Cercanías hoy mismo

Voz 1371 35:36 quería lanzados para empezar tengo muchas preguntas muchas cosas que contar hoy insisto que que quería preguntaros por por esa irrupción de algunos deportistas en en política gente vinculada al mundo del deporte la última de Pepu Hernández que se va a presentar las primarias del del partido en el Ayuntamiento de Madrid pero obviamente a la noticia del día ese clásico en semifinales de Copa entre el entre el Barça y el Madrid Ramón

Voz 1 35:59 cuál es su apreciación a priori favorito al Barça en el Barça

Voz 1371 36:01 es superior futbolísticamente

Voz 1 36:04 oh

Voz 1371 36:05 no tiene nada que ver lo que pasó hace unos meses con esa manita ese cinco uno al Madrid este Madrid es diferente

Voz 26 36:11 yo creo que esto lo que hará es alimentar las ganas de revancha del Madrid no hay que ver hasta dónde llega al Madrid es un equipo relativamente joven si tenemos en cuenta que su merecida futbolística una empezado hace poco hubo ciertas dudas con Solari pero es evidente que en los tres últimos partidos del Madrid han sido muy buenos y eso hace pensar de qué va a competir bien con con el Barça va al Barça lo que creo que le viene mejor es jugar a doble partido porque el Madrid a un solo partido tiene teóricamente más colmillo más tradición no por la Copa y el Barça ha ganado más títulos pero recordamos en la última eliminación del Barça la Copa fue precisamente a manos del Real Madrid se atreve más la eliminatoria está muy igualada y que cuando se enfrentan Barça y Madrid cualquier equipo en una serie de tres cuatro partes difícilmente se repite el mismo resultado por lo tanto me preparo para ver tres partidos con seguramente tener resultados distintos y con opciones

Voz 24 37:13 Carlos II El Madrid está en manos de Benzema bueno él Marieta en manos de los jugadores que que tengan la inspiración en este momento yo ahora mismo Benzema es el más el más visible en sus manos pero has más veces de las que el Estado supone otras cosas que es juego se ha destapado como se está destapando en los últimos en los últimos partidos muerto porque estamos sacando la fin cabo pues un delantero por mucho que digamos de él que es un bien bueno pues suponer un delantero salir en los telediarios cuando marca goles el resto de de juego ofensivo puede pasar más o menos sea advertido pero desde luego que Benzema en forma ya ya da ayer anteayer no sé cuando jugamos lo está

Voz 25 37:54 bien ayer José Madrid ayer no dio un recital del Estado

Voz 1371 37:58 bueno contra el Espanyol dio un recital yo creo que mayor el del español que el de ayer contra el Girona

Voz 24 38:03 yo estoy yo estoy por la labor de que de que le baje el dedo tramando para para para para asegurar este momento de forma

Voz 25 38:09 qué te no sólo amable pusieron que sabe

Voz 23 38:12 eh

Voz 24 38:15 no no hacerlo con con cuando lo veo con la vena se crisis cómodos con los jugadores es de consolas que cuando tienen una una un rasgo diferencial no ahí como más más entonados pero pero no podemos defender sólo el Real Madrid tiene que jugar como está jugando en los últimos partidos que está jugando vale que luego va arriba esté marcando las diferencias y la abarcando además mejoras la amorosa pero el equipo está creando de otra forma están más están más juntos por móvil con los con al ha regresado Casemiro Marcos Llorente está en un momento de forma bastante bastante dulce y en fin todo todo todo forma parte de de una unidad Si quieres sentido por ejemplo está saliendo hace unas partes me parece que estaba no se sostuvo en los que los destacada a lo bueno pues se se va entonando esto yo estoy en los últimos cinco acostumbrados aquí falla a la que el Madrid adelante impongo la primavera y que que cuando cuando empezamos

Voz 25 39:21 tan embocar un poco el final del invierno el equipo empieza a jugar un poco mejor desee empezar artísticamente para entonces ya tenemos jodida la Liga

Voz 1371 39:30 bueno es es es lo que era bueno es que es que fíjate ha con Jordi Martí con Álvaro Benito así mencionarlo pero Álvaro Mister ha introducido el elemento que me imagino que Manoli también amplió aquí a Ramón decía el otro día Pep Guardiola no con los tres mejores equipos de la última década innoven llenaba el Real Madrid por aquello lo lo explicaba justificaba en el hecho de que las competiciones nacionales es una realidad al Madrid lo que pasa es que claro un equipo que ha ganado cuatro Champions en los últimos cinco años no incluirle entre los tres mejores la última década no sé si fue una omisión deliberada

Voz 24 40:05 probablemente no sé tampoco tiene importancia es decir y acabo las vitrinas estado que ganas con lo que no con el resto de todo el mundo pero pero bueno es una cosa que me parece muy interesante que eso de Benzema fotógrafa Ciudad Real Madrid cuando les falta algunas piezas claves que yo creo que esta temporada no no tenemos el fondo debemos las los revulsivos que teníamos en otras plazas palaciegos que tenemos un banquillo maravilloso y en ese sentido por ejemplo sí que temo algún tipo de lesión algún tipo de baja importante de los países más delicado sobre todo ahora que se acercan los tres clásicos porque con todas las piezas y aún faltando ya un teniendo en el campo se quejó que sea el horno lo que no nos Moya Herrera verlo aún así con todas las son todas las piezas se le puede plantar cara al Barcelona pero dependemos muchísimo del estado de forma que tengamos ciertas formas bueno se compites es para los humanos bueno con la primera como una primera vuelta pues no se pueden caro pues fuera

Voz 1371 40:59 es apasionante el el Barça Real Madrid pero creo que también ha aunque sea de pasada pero mencioné algo de lo que hablaremos y mucho la semana la semana que viene que es la otra semifinal entre el Betis el Valencia y además teniendo en cuenta que el Betis en su condición de anfitrión con lo cual tienes oportunidad de ganar la primera final de Copa del Rey cuya final nunca mejor dicho se va a disputar en en el Villamarín quiero Ramón donde hemos también en el la figura de Quique Setién yo lo he dicho con algún que otro programa quitando futbolistas barra entrenadores presidentes de Madrid Barça y Atlético de Madrid que genera más debate en la redacción de deportes de la cadena SER es Quique Setién por su manera de decir las cosas por su manera de jugar bueno tiene al equipo en tres competiciones y en las semifinales de Copa

Voz 26 41:44 bueno digamos que es uno de los románticos no un entrenador con mucha personalidad que le ha costado llegar a la a la élite y entendemos ya como el Betis un club que tiene una hija Laura yo creo que la forma de ser no pensaba le iba muy bien al Betis veo que ahora algunos aficionados tienen dudas pero me Mehdi a la personalidad de de de un equipo Volcánico un equipo cambian de un equipo atrevido me parecen helvético esto no decir el Betis un equipo de rachas veces se puede meter una goleada otras veces parece que no está y creo que es un entrenador con el que se pueda hablar mucho de fútbol de ajedrez de la vida y a mí estos tipos me interesan especialmente no ser un señor que le tengo mucho respeto non porque ella ha dicho que se hubiera dejado cortar de Dominique por haber entrenado en el veinticinco