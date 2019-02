Bastida Eskola, un colegio contra el racismo, los bulos y los rumores

Voz 0874 00:00 qué tal estás dejando aquí cómo estás Lourdes buenos días hola qué tal estás riendo te de los titulares

Voz 1312 00:08 usando en lo que he dicho ahora hace momento Piñero no es último titular son dos temas que estaba pensando en dos temas que la derecha española siempre sacan plan cortina de humo o para agitar las masas claro tú no trabajas en verano en verano suelen sacar este tema que está

Voz 1 00:23 de este tema de el primero era lo de ETA bueno lo de Gibraltar mira

Voz 1312 00:28 estaba pensando que es el escapan de las manos cuando hay que gestionar su final especula

Voz 1 00:31 así mentalmente con él soy pues silla

Voz 2 00:37 yo

Voz 0874 00:51 tengo en la cabeza no ha dado tiempo a ponerla en fin empezamos hablando como dices del juicio en el Tribunal Supremo que ya tiene fecha de inicio es el doce de febrero

Voz 1 00:59 Santa Eulalia para que lo sepa se ven la tienes no somos es como matrona

Voz 0874 01:06 los pobre mujer bueno lo romano

Voz 1 01:08 tenían esa imaginación así para para torturar a la gente y la tiran por una cuestan un carril lleno de cristales hoy está la Cuesta de Santa Eulalia en partido nada de tortura bien bueno

Voz 1312 01:18 el chico se lo estoy de ocurrían cosas bueno también es es el día en que se votan las enmiendas de los Presupuestos Generales del Estado en un momento en que las relaciones con los nacionalistas catalanes no están en su mejor momento lo admitía ayer la portavoz del Gobierno la ministra Isabel Cela

Voz 3 01:31 todo una conversación llega a un punto ciego pues las mejores dejarla unos días ISS el asunto es decir no sean roto no sean encallado pero sencillamente se ha dejado por unos días para repensar mejor

Voz 0874 01:47 para repensar mejor apelaba Isabel Celaá también en esa rueda de prensa a la inteligencia irracionalidad ya contener las emociones ante el juicio en el Supremo apostamos por ello pero yo me temo Lourdes que no se va a dejar escapar un momento si para hacer campaña estoy pensando específicamente en algunos líderes políticos que iban a convertir esto en lo de ETA Gibraltar que decías tú poco sentido de Estado cuando hay unas elecciones en mayo eh

Voz 1312 02:09 es verdad ni unos ni otros van a calmar los ánimos y dejar eso que el juicio transcurra exclusivamente los cauces jurídicos ayer

Voz 0040 02:15 el Rivera y un aviso para navegantes si a Sánchez se le ocurre conceder indultos Sánchez no sólo va a perder las urnas el Partido Socialista va a desaparecer como el partido socialista intenta indultar en caso de sentencia condenatoria a los que han intentado única de este país es vaticinó que el Partido Socialista Obrero Español que hemos conocido no va a existir porque los españoles no van a tolerar concesiones a los caliente dado tentado liquidar España porque frente a la venganza

Voz 1 02:42 yo el indulto tiene que haber justicia muy absolutamente o también Pablo Casado

Voz 4 02:47 tres peticiones a Sánchez muy concretas que no presione a la justicia que se comprometa con indultar a los presos independentistas y que se queden en la Comunidad de Madrid para que no veamos otra vez como la administración penitenciaria de la Generalitat avergüenza toda España teniendo un trato diferencial con aquellos que han cometido presuntamente según dice la instrucción delitos tan grave contra la ley la convivencia y la unidad nace

Voz 0874 03:14 el problema cuando dice Generalidat como la ABC alguno vamos avanzando en Barcelona tampoco están por la labor de serenar los ánimos porque ayer escuché cómo el presidente de la Generalitat Quim Torra apelaba a la comunidad internacional ante este juicio luego advertía el Gobierno esto hay mucho

Voz 5 03:27 eran personas una se juzgará a personas honorables por haber querido dar la voz al pueblo de Catalunya de forma escrupulosamente democrática y pacífica estamos por lo tanto ante un juicio contra el derecho de autodeterminación de Cataluña contra la democracia contra la democracia

Voz 1312 03:41 en la tertulia del ideal de justicia que vamos a emitir mañana hablamos con nuestros juristas sobre este tema y sobre las dudas que se han ido sembrando desde el Gobierno catalán de bueno de eso que no va a ser un juicio justo sólo hay que recordar que las sesiones del juicio van a ser abiertas retransmitidas en Extremis para que las siga todo el mundo que quiera no hace falta observadores internacionales bueno sí si los quiere haber en Helsinki quiero decir que no no pasa nada pero antes de dejar este tema de los políticos deberían poner sensatez y serenidad evidentemente todo el mundo deberíamos reclamarla en todas las instancias para evitar aquel a por ellos te acuerdas con a por ellos es horrible o estas imágenes que han circulado por Internet y que ya están siendo investigadas

Voz 7 04:30 bueno son imágenes desde el sonido

Voz 1312 04:32 escuchamos el sonido de unas imágenes del desde dentro de uno de los autocares de la Guardia Civil que ayer transportaron a los líderes independentistas desde las prisiones catalanas a las de Madrid son imágenes de la cabina del autobús con una Cancio la típica de la Guardia Civil es un poco chusco cierto e hice oyen risas y cachondeo en en el interior no ya se había abierto tengo que decir que ya se ha abierto un expediente suspendido a la gente que grabó difundido este vivió en en las redes

Voz 8 04:58 el balón es grabarlo difundirlo no lo mejor es hacerlo si decir esto de poner en pie

Voz 9 05:08 el sí sí

Voz 10 05:36 nada

Voz 11 05:39 lo que sí que ha explicado es que el Grupo Prisa fundamentalmente el país SER decidieron en febrero del año nueve osa dentro de nada dentro de ahora diez años decidieron de una frase de una conversación telefónica del veinticuatro de diciembre construir un relato sobre ese relato he tenido la desgracia que buena parte de la opinión pública española ha seguido eh manifestando su relación mi trabajo como presidente y el trabajo de mi Gobierno

Voz 0874 06:07 está muy bien me encanta que se meten con nosotros por hacer bien nuestro trabajo

Voz 1312 06:11 lo lo han reconocido a Francisco Camps en la entrada de la Audiencia Nacional donde se investigadas están juzgando la trama de la Gürtel en Valencia el caso Fitur negó Camps con Álvaro Pérez El Bigotes le negó la entrada de de la audiencia dijo que además que si fue a su boda fue precios porque se lo pidió Ricardo Costa no porque a él le apetecía

Voz 0874 06:29 era un cóctel de gambas no ya no podía evitar los Ricardo Costa el que fuera secretario general del PP en Valencia que dijo que no hacía nada ni en el partido ni en el Gobierno valenciano sin que Camps lo supieron

Voz 1312 06:40 el mismo es el mismo pero vamos a volver a recordar esa conversación que según Camps hemos María

Voz 1 06:45 estaba aquí en la se país de forma maliciosa para perjudicarle

Voz 12 06:50 siente feliz Navidad amiguito del alma

Voz 13 06:53 oye que te sigo queriendo mucho

Voz 0874 06:55 no merece la pena Lourdes aunque no para cantar me va a decir nada más cada uno que se haga una idea de la relación que tenía

Voz 14 07:02 de darte las estrellas sólo un entera una hora eso es tirar ser unas seres

Voz 15 07:10 un papel que tengan estos optan bien pinturas

Voz 14 07:13 para a ver

Voz 16 07:15 bueno de odio lo que hay base para el fin de este pueblo

Voz 0874 07:30 el Barça el minuto doce yo pensaba que era un bautizo movilizando un camión de basura solamente falta la música no

Voz 1312 07:35 si no le el puesto porque no sabía qué tal te iba a sentar que lo hiciera pero he estado estado tentada bueno por si alguien todavía no sabe a qué responde este momento es el par el párroco de Navas del Rey en la Sierra Norte de Madrid bendiciendo el camión de la basura del pueblo están junto a él el alcalde Jaime Peral y el vicepresidente de la Comunidad de Madrid Pedro Roldán

Voz 0874 07:55 el alcalde al que escuchábamos debidamente rezar el Ave María abandonó el PP en dos mil diecisiete ahora sí independiente o a lo mejor está haciendo una transición hacia qué partido Inés cuentan que eliminó los servicios sociales del Ayuntamiento porque en su pueblo no hay pobres dice él en la sierra de Madrid hay pobres no es bueno estaría hay muchas preguntas que me surge con este tema de la bendición también de basura

Voz 1312 08:16 eh claro porque le piden adiós adiós que les ayude a cuidarlo a cuidar ese camión de basura entonces si hay una avería donde lo llevas al mecánico o al cura que le haga un exorcismo

Voz 0874 08:26 no importa mal el camión hay hay que confesarlo no

Voz 1312 08:30 no sé no lo sé Joaquín Sánchez ex sacerdote buenos días Joaquín

Voz 17 08:33 hola buenos días Le pide mucha gente cree vendí

Voz 1312 08:36 la cosas padre

Voz 17 08:38 no va a mi completo no yo por mi estilo de vida me piden pues que participen desahucio te ayudamos refugiado o que participen en manifestaciones reivindicando la justicia social bueno estamos en otro mundo

Voz 0874 08:54 pero alguien ha pedido alguna vez que bendiga un coche me me parece no

Voz 17 08:58 si el bebé cuando algún amigo pues o a mí ya te pide que vendería unos algún objeto suelto algún coche bueno pues la verdad que la finalidad es una bendición es que ese objeto tenga un sentido de desde este servicio nunca de magia de superstición yo siempre le digo a mi yo digo pero no con las mucho entonces entre ninguna por lo que tomaba es decir la la bendición se tienen ningún sentido por ejemplo de camión bueno pues poco absurdo no y más si que queremos que han los servicios sociales han eliminado en una gran contradicción porque una bendición significa que que estuve en un contexto por ejemplo que esto los trabajadores de ese camión tenga un sueldo digno que le permita vivir y el derecho a la huelga derechos Mickeal se bueno unas condiciones que muchas veces no se tiene

Voz 0874 09:52 que cómo me gusta encontrar al sacerdote perfecto para hablar de lo que queríamos hablar estos trabajo de Lourdes que es quién no ha hecho Isasi si el coche sale malo o el camión sale malo y ahora ahora hablamos de los trabajadores pero si el coche sale malo que hay que hacer de sacralizar lo exorcizar lo esto esto cómo se hace

Voz 17 10:10 pues llevarlo al taller y ponente de que hay un pacto que hacemos todos y estoy coche una falla yo me que muchos de los no digo bendecido yo lo llevan taller y miro a Alamillo que no lo arreglan ahora me cueste mucho porque

Voz 1312 10:31 Joaquín Sanchiz desde el lo llaman el cura de la de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca por por su implicación en en estas causas no yo creo que ahora va camino de de dar una misa dentro de poco tiene una misa donde donde le toca dar misa padre

Voz 17 10:45 prometo que es una prisión de aquí manera en Murcia y después me voy a un centro de discapacitados doce a compartir todo esto momento con con con nuestro colectivo que bueno que por circunstancias de la vida están ahí y que bueno es una un acompañamiento y una palabra de paso de de amistad ahí de cariñosa de compartir un trozo de la vida con ellos

Voz 0874 11:09 también ha estado hace poco en un campo de refugiados en la frontera turca no

Voz 17 11:13 sí turismo en I en la isla de Monte de los Olivos donde la condiciones del refugiado de pésima todos los y Sima Gironde pues bueno yo siento enanismo una gran vergüenza que esa indignación por ejemplo puertos lo bien tiene el barco de Salvamento parado que ha retirado los radares de los lleno de salvamento padrón solo predicen de que va a retirar un barco de Salvamento innegablemente palio de no venga bueno no no que no me iban a venir estamos saqueando sus sus países y es que se llama Navarra y por tanto yo no sé que suena a mí no me cabe en mi cabeza anímico Laffón tiene esa impresión de vanidad

Voz 1312 11:53 claro yo no sé Joaquín a usted qué le parece que es este rescatando un poco está también esta iglesia que pone bajo palio a quiénes o expulsa a los pobres de su de su municipio o dicen que no existen

Voz 17 12:09 bueno yo evidentemente la situación de nacional una vuelta nacionalcatolicismo que me tenemos preocupadísimo por ejemplo esta política de racismo otra políticas hemos follar está aplaudida por por un colectivo muy considerable de gente católica de derecha o de extrema derecha que aplauden precisamente esta política no es humana muy bueno pues es que estamos volviendo al hicimos donde pocas horas en envió de Jesús para nosotros liberador que es un día Cano lo empobrecidos que subió que u que la justicia social la paz la fraternidad un mundo más humano sino que llegue la guerra pues realmente preocupante muy preocupante a mí me llaman por ejemplo el cura rojo yo digo bueno yo intento seguir Evangelio porque rojo por defender a los pobres sólo hacía Jesús de Nazaret es muy preocupante es lo que estamos viviendo ahora mismo

Voz 0874 13:08 que bueno todo lo que nos ha contado padre el padre Joaquín Sánchez sea algún día pasa por aquí por Madrid pues digamos un micrófono o al técnico que se porta mal también

Voz 17 13:19 etapa daba Paco no

Voz 0874 13:23 la largo padre

Voz 17 13:26 voy a hablarlo

Voz 18 13:28 eh

Voz 19 13:29 el técnico igual un exorcismo tendríamos que aquí

Voz 1312 13:34 Nos contaba Joaquín Sánchez ahora que acaba de regresar de campos de refugiados la en la frontera turca a quién le diga que siempre estamos hablando de lo mismo no que que siempre hablamos de los temas pero es que es muy grave que sigamos teniendo esta situación que tenemos con los refugiados en en Europa el problema es es terrible este problema migratorio de de refugiados de acogida de refugiados parece que la única política común en Europa sigue siendo la de la del avestruz

Voz 0874 14:00 a esconder la cabeza en un agujero porque sin problema te crees que no existe y quizás acabe solucionando ese solo o pasando de largo no es muy inteligente todo sobre todo muy humano se siga pasando seguiremos denunciando lo en este programa por lo menos

Voz 1312 14:13 los primeros días de de este gobierno socialista parecía que sea adoptado otro tipo de política permitiendo la llegada del Aquarius por ejemplo pero luego no sé si sin el siguiente Consejo Europeo Le dieron a Pedro Sánchez que le dijeron a Pedro Sánchez que meterse también la cabeza en el agujero pero las cosas parecen a haber cambiado el barco de proactivo penal sigue sin permiso para zarpar el diario punto Es publicaba el otro día que el avión de Salvamento Marítimo que debería localizar las pateras en el Estrecho no les funciona el radar no puede localizarlos ya así podríamos ir sumando un cambio de política en este asunto esta semana la Comisión Española de Ayuda al Refugiado CEAR ha iniciado una campaña que denuncia el abandono inhumano de Europa hacia los refugiados Paloma favores es portavoz de CEAR buenos días Paloma

Voz 20 14:55 hola buenos días

Voz 0874 14:57 yo me imagino que fue una esperanza para vosotros ese inicio del Gobierno socialista en materia de inmigración no como decía Lourdes en materia de inmigración y de refugiados habilitado un cambio un giro en esa estrategia

Voz 20 15:08 pues la verdad es que me parece que si no sea eso es innegable que que que el giro hacia yo diría hacia una política común que es la tónica general que estamos viendo en el seno de de de los Estados de la Unión Europea va por ahí nosotras encierra aplaudimos por ejemplo la llegada del Aquarius pensábamos que eso podría hacer una nueva forma un nuevo punto de partida no de que se podía hacer política en materia de denigración de otra manera así lo entendimos que hemos a hemos aplaudido como no podía ser de otra manera que España se hiciera cargo de bueno otros barcos que a través de lo Penal etcétera empezamos a hacer más críticos cuando el barco de Santa Pola tuvo que tomar unilateralmente la decisión de de tomar rumbo a Alicante no para salvar aquellas personas quiero dieciocho once días a la deriva que finalmente aceptada por el Gobierno pero es verdad quién todo el tema del control migratorio que se observa yo creo que en línea con lo que con lo que se toma con las decisiones que se toman Emil en el Consejo Europeo de tomar una nueva línea más más decidida a acabar con la llegada de personas evidentemente con más externalización con más expulsiones con más internamiento Eden definitiva con impedir que llegan hasta hasta nuestras fronteras

Voz 1312 16:31 sí Nos nos quitamos el problema de encima hacia otros países y ni siquiera cumplimos con nuestros con los propios acuerdos con con los refugiados seguro que que la historia no nos va a juzgar Paloma es portavoz de CEAR gracias por atender nuestra llamada

Voz 21 16:45 gracias a vosotros

Voz 7 16:56 tú te acuerdas Javier cuando fuiste a grabar a un colegio en Madrid en el que la gran mayoría de niño

Voz 1312 17:01 serán eran de otros países concluye Rovira

Voz 0874 17:04 de acuerdo que en en la clase había algo así como un solamente tres niños nacidos en España sólo uno de padres españoles era fantástico porque además organizaban muchos encuentros con los padres y cada padre tenía que llevar un plato de comida ya que yo parecía una Feria Internacional de Gastronomía Chelo claro y en cambio horas está denunciando los guetos que se crean en muchos barrios de nuestra ciudades en las escuelas públicas Madrid por ejemplo se concentran niños hijos de inmigrantes en la pública mientras que en la concertada no se daban esos porcentajes tan altos

Voz 1312 17:33 parece que lo mismo está pasando los pueblos quiero os invito que escuchó hizo una canción que estrenamos en exclusiva mundial junto con Un vídeo que han hecho en un cole

Voz 0874 17:57 punto de Pink Floyd esto e infantil que es que es

Voz 1312 18:01 pues es una canción que han hecho en el colegio público de Bastida en la Rioja Alavesa is hacer una pregunta buenísima estos niños se preguntan por qué eres racista Hinault pacifista

Voz 0874 18:11 donde tiempos que corren como hablábamos ahora

Voz 1312 18:14 ya es una iniciativa estupenda que han puesto en marcha con una con esta música que compusieron la letra la decidieron todos los niños implicaran hacer esta esta letra tan tan bonita grabaron con los prop pues los profes y los padres Un vídeo que desde ya Le compartimos en en nuestras redes y a ver si conseguimos que se convierta en un mensaje viral de orgullo valores a transmitir no escucha Íñigo Beristain es director de de esta escuela Íñigo buenos días

Voz 13 18:42 bueno algún por porque habéis visto

Voz 1312 18:44 lo que hace hacer esta iniciativa que habéis hecho esto

Voz 13 18:47 bueno nosotros hace tres años que soy transformación en el centro ello llegue alcohol de nuevo y bueno a falta del profesorado el equipo directivo muy pocas expectativas hacia la escuela hacia las familias alguien nuestra dábamos una imagen negativa hacia la escuela una legión si alguien de identidad estos resumimos mucho ver entonces eran las circunstancias perfectas para una oportunidad para iniciar un proceso de transformación entonces pues iniciamos ese proceso con la idea de centro el poder a la la Comunidad ajustando lo todo para para crear un sistema inteligente de como dice que no dependa tanto las personas que estamos y no del del propio sistema no y entonces para crear un proyecto educativo verdaderamente inclusivo que una idea de lo que la educación y en todo este tiempo pues sólo queremos Nava una certeza pero que hemos interiorizado mucho inglés el filtro el que pasa todo sería entendemos que cada persona tiene un ritmo diferente y entonces estamos en un sistema educativo en una escuela que que es de talla única y entonces bueno nuestro gran objetivo es personalizar los aprendizajes desde la cooperación y no desde la competición hay y entonces bueno pues estamos trabajando en ello y aquí es donde entra este proyecto a la canción no porque es educación en nuestra opinión es dar un cambio de cultura no para yo lo tenemos luchar contra sinergias que serán instó a la comunidad sentirse parte de sentirse en podrás ir es un poco la idea que con la que se inicia la crisis porque además y esto lo una a una convivencia muy mejorable en el pueblo pues es el caldo eso se debe provocar recto

Voz 0874 20:34 en el pueblo que nos explique es un poco como como es el contexto social frente a lo que era hace por ejemplo diez o quince años

Voz 13 20:41 sí bueno en aquel Labastida en la Rioja Alavesa médicos centros escolares públicos el concertado podríamos decir que bueno tiene un color más homogéneo y luego está nuestra escuela pública gratuita pues que tiene más matices de color no es color pues como una metáfora de procedencias

Voz 0874 20:59 claro al día sí sí

Voz 13 21:02 entonces bueno entre sí para perdí la comida

Voz 0874 21:05 ya

Voz 13 21:07 bueno la convivencia como como decía en el pueblo es es muy mejorable por eso que hemos iniciado este este proyecto pues desde un punto de vista de convivencia intercultural pero también con un matiz dentro dijo

Voz 20 21:21 tipos un poco lo que estáis haciendo

Voz 13 21:24 pues sí eran muchos con con unas personas que vive fuera con con las personas inmigrantes pero también con el colectivo con el colectivo gitano por ejemplo luego entre estos rumores que rondan por ahí se contradicen entre ellos es que vienen me fuera a quitarnos el trabajo pero a la vez miles de las ayudas eso no

Voz 0874 21:41 bien es verdad que si oye te agradezco mucho la conversación y mucha suerte con esta iniciativa que te da una lección no solamente a los chavales sino a muchos adultos también Íñigo Beristain suerte con esto un abrazo

Voz 13 21:53 vale hoy en lo único en la pasada Vuelta al cole para a Scola punto com con bacon caso podéis encontrar la canción y haberse hace viral ir poquito a poco vamos transformando la educación y la sociedad

Voz 0874 22:04 a ver a ver si repite por si acaso

Voz 13 22:07 Bastida Scola con bacon ca punto com

Voz 0874 22:10 venga cuidad con los servidores y eso es caen ahora venga a esta hora tenemos la ponemos en redes nuestras cola nuestras como era nuestro sueño Isabel habla hoy Javier Pérez Andújar porque me está dando miedo

Voz 1 22:27 eh sí sí que lo sé pero me así no te lo digo

Voz 25 22:45 yo yo de

Voz 26 23:20 desde que tuve

Voz 27 23:21 pues televisión Frankestein ha sido mi mostró preferido

Voz 0874 23:24 el hombre lobo no me gustaba ver a un hombre

Voz 27 23:26 Lobo por ahí en medio era como tener un perro lo única mascota que teníamos era un colorín que se pasaba el día en el balcón ni padre lo entraba por la noche al comedor tapaba la jaula con un pañuelo de los que servían para hacer recados el día que Charo en aquella película titulada El hombre de Alcatraz entendí que hacía mi padre con el pájaro creo que también me formé una idea de lo que nos esperaba todos ten cuidado de que no se te escape me decía me mandaba a cambiarle la comida limpiar la jaula a mí me encantaba el cine de fugas recuerdan la película de Tony Curtis y Sidney Poitier huyendo juntos por los pantanos me hubiera fugado con el pájaro igual que ellos pero se veía a la legua colorín no se fiaba de mí y así también comprendí que eso de la solidaridad es muy relativo manipulando las piezas

Voz 0874 24:18 es de la jaula

Voz 27 24:20 la puerta de muelles que daba un chasquido común cepo los cacharros de plástico para el agua y el viste la bandeja suciedad excrementos entendí lo lógico y lo sencillo que es el poder los monstruos también eran víctimas del poder pero se creían que mandaban eso era lo monstruoso lo que hacía Drácula no me daba miedo porque ya estaba acostumbrado a oír decir a la gente que no se estaban chupando la sangre a la momia les sobraba arena como los berberechos de los bares me acerqué a Frankenstein porque nació una noche de lluvia llevaba ropa vieja porque andaba despacio como si fuera hacia el balcón