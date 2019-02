Los monstruos son víctimas del poder

Voz 2

00:54

pues televisión Frankestein ha sido mimó otro preferido el hombre lobo no me gustaba ver a un hombre lobo por ahí en medio era como tener un perro lo única más corta que teníamos era un colorín que se pasaba el día en el balcón mi padre lo entraba por la noche al comedor tapaba la jaula con un pañuelo de los que servían para hacer recados el día que echaron en aquella película titulada El hombre de Alcatraz entendí que hacía mi padre con el pájaro creo que también me formó una idea de lo que nos esperaba a todos ten cuidado de que no se te escape me decía me mandaba a cambiarle la comida limpiar la jaula a mí me encantaba el cine de fugas recuerdan la película de Tony Curtis y Sidney Poitier huyendo juntos por los pantanos me hubiera fugado con el pájaro igual que ellos pero se veía a la legua que el colorín no se fiaba de mí y así también comprendí que eso de la solidaridad es muy relativo manipulando las piezas de la jaula la puerta de muelles quedaba un chasquido común cepo los cacharros de plástico para el agua y el viste la bandeja suciedad con excrementos entendí lo lógico y lo sencillo que es el poder los monstruos también eran víctimas del poder pero se creían que mandaban eso era lo monstruoso lo que hacía Drácula no me daba miedo porque ya estaba acostumbrado a oír decir a la gente que no estaban chupando la sangre a la momia les sobraba arena como los berberechos de los bares me acerqué a Frankenstein porque nació una noche de lluvia llevaba ropa vieja porque andaba despacio como si fuera hacia el balcón porque al final lo linchado a todo el pueblo porque saltaba a la vista que no había nacido para mandar