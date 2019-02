Música para perros

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 4 00:52 Rafa Panadero Díaz buenos días abre el pino no me has la enhorabuena no dices nada en mi premio que prime titular aquí a ver este vivas enterradas no pero yo creo que no era no está esto en la lista

Voz 1775 01:05 creo que por ahí decían Conchi Gervasio Javier del Pino y todo el equipo no o algo así

Voz 4 01:09 el equipo del programa ya pero a ver

Voz 1775 01:12 el locos no te olvides que era una entrega de esa maravillosa serie quién dirigía a ese coro de jóvenes republicanos que cantaban en el camión mientras les llevaban a hacer

Voz 4 01:19 fusilados dieron es que había poca gente había cosas que era Semana Santa

Voz 1775 01:22 creo que eso fue en esos detalles está la diferencia entre un gran reportaje un excelente reportaje y un reportaje

Voz 4 01:27 qué es lo que bueno que todo esto que es Coge hacer algo que tenga que ver no sé con Venezuela

Voz 1775 01:33 no no no los Goya la ola de frío

Voz 5 01:36 está bien sobre habla frías todavía no está menos veinte grados en algunos lugares una enfermedad

Voz 4 01:40 para no no te queda la música porque estamos estoy aburriendo dando una pista eh esto que suena una canción de Jack White el cantante

Voz 1775 01:50 es ya el año pasado una canción a la que se está burlando esa tendencia de los humanos a pensar demasiado no darle muchas vueltas a las cosas lo hace comparando esto con cosas que hacen los anima les impulsó está preguntando y este es el título de la canción porque hay que pasear a los perros no estará la noticia atento al noticia de alcance Teherán la capital de Irán ya sabes ha prohibido pasear perros por los espacios públicos

Voz 4 02:11 me dan ganas de dejar unos segundos de silencio habrá para que la gente te valores proceso esta es la gran noticia de la semana su saque más sí sí sí

Voz 1775 02:19 es un tema curioso viene viene de lejos resulta que hace ya unos diez años un clérigo iraní dijo que los perros eran impuros que tener perro era una imitación de las costumbres de Occidente que no eso no estaba bien porque además había gente que llegaba querer más a su perro que a sus fans

Voz 4 02:32 Lilia con lo que de ahí recomendó no tener perros

Voz 1775 02:36 todo este tiempo la idea estado ahí sin más pero bueno algo que no estaba bien visto lo de tener esta semana de la policía municipio de Teherán ha anunciado que tiene por fin permiso de las autoridades para multar a quién saca a pasear la super

Voz 4 02:46 pero o incluso saque a su perro en el coche como te quedas bueno pues hasta aquí la sesión de hoy Rafa Panadero siempre no no déjame aguas

Voz 1775 02:54 claro que esto va está bien la idea es que la gente quiere los iraníes que la gente se lo piense enterar más de más de una vez a la hora de tener un perro no tremenda noticia lógicamente merece su banda sonora así que hoy en A Vivir Pino música músicos perros

Voz 9 03:23 me eh

Voz 10 03:31 sí que Moby eh eh

Voz 9 03:41 las marchas

Voz 4 03:51 qué les das la razón poco amo a mi perro tanto como aquí se mete no te gusta canción lo que me gusta todo lo que se dé que antes tienen las no es no es tarda son

Voz 1775 04:01 exacto está viendo una canción dedicada a un perro salchicha que encontró abandonado atado a un poste y bueno se lo quedó Éste fue su primer Single funcionó muy bien en Bruselas pirata de Inglaterra y ayudó mucho lanzar su carrera

Voz 4 04:12 pensé que me decía lo de lo de que esto tenía que pasar por otra cosa pensante por esto no perros rosca es el humor hoy igual me tienes que cambiar de horario tiene que ver con los cómicos otro día hay que pensarlo si más secciones pero más venga vamos a seguir de vamos a seguir con estuve

Voz 10 05:19 estoy totalmente

Voz 1775 05:20 estaban no gustaban de maravilla Jones estamos recuperando un poco el tema no lo está algo por ellos pues grupos sino por la canción que está encantando que es una versión de bueno una canción me lo más gatos más gatos es un gasto que se llama perro no la canción original es de norma también con una cantautora que sólo tuvo este éxito años sesenta historia curiosa de un productor que por asuntos personales estaba hundida en un psiquiátrico cerca a Nueva York donde normal colaboraba y entre las cosas que hacía ya para ayudar a los pacientes era cantar dos canciones le gustó mucho hubo le propuso grabar lo primero que salió fue esto no inspirado en lo que le pasó cuando se mudó a la ciudad Nueva York allí vivía en un bloque donde no permitían tener perros como ella si quería tener un perro no dejaban que hizo se compra un gato para matar gusanillo le llamó perro de ahí la canción paseando a mi gato que se llama perro vamos a aceptar los perros de verdad porque seguro que hay miles y miles millones de oyentes que están pensando que hay que poner esta que detraído aunque quizá no será esperan en esta versión

Voz 16 06:22 para ello

Voz 4 07:02 que pocos instrumentos digo que voz ha sido clave no es la de El Viso lógicamente pero es exacto es

Voz 1775 07:09 esta esta es la original la la primera que se agravó fue esta no la de Elvis vino después Big Mama Horton que quién está cantando la grabó tres años antes de hecho Elvis eh no escucho esta versión escuchó la canción por primera vez en una visita en Las Vegas un grupo que semana Freddie velan de Bell voy la estaban cantando allí en una sala Le habían también poco la letra hacían como más de broma no quitándole la carga de historia de amor que canta David mamá que Benazir a su pareja alargó en mi casa no vuelvas aquí moviendo la puerta de hecho a los autores al Ibex el que son los compositores no les convencía la versión que hizo popular Elvis no les convencía claro hasta que veintí empezó a vender llegó a los siete ocho millones de copias algo que ahora ya dijeron que aquello no les sonaba tan mal que no estaba tan mal

Voz 4 08:07 Elvis en más de diez millones de él sin él él debe ser uno de los músicos que más discos ha vendido en la historia

Voz 1775 08:14 de hecho es el segundo que más discos ha vendido ha vendido más de bueno casi seiscientos millones hay un grupo que ha vendido más de seiscientos a ser escrito a la deriva

Voz 4 09:42 más era blanco blanco recuerdos un poquito de nostalgia Face años solamente cuánto tres no sé qué cosas no

Voz 1775 09:51 bueno más como sabes de McCartney pero no está hablando de una mujer a la que quiera mucho habla el perro perro efectivamente una perra en concreto pero que había adoptado Paul McCartney eh unos unos meses antes de unos años antes un par de años antes de meterse grabar el el disco Blanco aunque dicen también que un cierto doble sentido hay porque parece que está refiriéndose también a bueno a Musa no esa voz interior que le llevó a componer canciones ya que Mccartney llamaba Marta no por eso le puso nombre a la perra

Voz 4 10:24 las estirando mucho el álbum blanco eh bueno entonces es que los buenos recuerdos recuerdos estas

Voz 1775 10:30 entrenando un poco la sección hoy ya abrocharse de la noticia con estos guiones bien preparados que hago hablábamos al principio de pasear perros enteran sabes quién sacaba a pasear a la perra de Makaay

Voz 4 10:39 no cuando el pueblo cuando Yago el Liverpool Live poniendo antes estaría prohibido es bueno efectivamente ahí ahí

Voz 1775 10:45 no estaba prohibido seguramente McCartney las sacaría a veces pero también la sacado a veces a pasear el hijo de la señora activa limpiara su casa un tipo que se llama Stuart Godall que con los años se convirtió en el día exacto era una referencia a los ochenta bonita historia e cerrar con él pero pero a pensar que voy a hacer acto en otro clásico que además creo que te va a gustar más

Voz 25 11:28 con su

Voz 26 11:33 sí

Voz 18 11:37 mi

Voz 4 12:18 ponemos poco entre buena yo lo hago poco la verdad es pero bueno

Voz 1775 12:22 esta está bien se llama Gulliver es una canción que habla

Voz 4 12:25 bueno la muerte de uno de los perros que vivía en la granja donde creció y se hizo mayor

Voz 28 12:30 me han dicho que su letrista porque yo uno escribe las letras casi siempre se has hecho permita apenas es curioso sabes que se conocieron porque respondieron los dos a un anuncio de un de un productor que buscaba compositores uno respondió diciendo que él componía música componía letras o no los contrató pero pensó que a lo mejor drama en el futuro los juntó

Voz 4 12:51 ya está hoy eh fíjate oyes te veo muy puesto en el que yo estoy muchas variables pero está despidiendo a la gira de despedida que tienen como en mayo aparece junto al igual podíamos llamar algún día no sabía lo llamamos el igual se pone legales