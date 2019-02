Manual de paracadismo político

además con Julio Rey con José María Pérez Peridis con Mauro Entrialgo con Alex saldó con un poco de mal cuerpo yo creo que ha quedado no con todo lo que nos estaba contando ahora también Frazer micrófono estén parece ser Molina así que hoy en el Diccionario de conceptos políticos de Cristina Pardo que también está por aquello de escuchado no podía ser otra cosa son paracaidistas

no conocíamos sus inquietudes políticas has tenía las

tenía ya en dos mil ocho pero no necesariamente hacia el PSOE

hoy he anotaría ese triple al menos lo podría

Voz 0444

01:25

llaman ahora sí pues nada han sacado que Hacienda le multa hace tiempo por tributar a través de una sociedad así que podemos decir que no ha tenido un gran recibimiento entre sí las primarias del PSOE que ya veremos cómo les salen las declaraciones de la oposición no he podido evitar traer al candidato municipal del PP Martínez Almeida entiendo