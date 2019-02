Cómo aterricé en la política

Voz 1 00:00 sí no

Voz 2 00:36 sí

Voz 3 01:03 pues esta es la reunión de gente cuyos dibujos demuestran que una viñeta puede contener mucha más opinión que varios editoriales juntos Julio Rey cómo estás Julio buenos días bien camisa brillante además estamos rodeados de tanto Cardo mucho mucho mucho color morado en esa en esa camisa no digo nada pero es falso que son lilas aunque ellos también teniente bien José María Pérez Peridis cómo estás José María templando una camisa que es mira más vestido como en la primavera de Botticelli en aquella homenaje como siempre Mauro Entrialgo en Radio Barcelona Si es que ha llegado Lubbers no lo sé no no yo no se podía ya no se espera Lubbers ahí no se va a volver no lo sé

Voz 1087 01:50 qué tal vez lo son tanto corte de metro

Voz 3 01:52 estaciones sí que he venido haciendo footing

Voz 0874 01:58 esto es es decía esto en un tuit esta semana nadie mucho taxímetro de taxi pero aquí por el metro no pasa

Voz 1532 02:03 ha cortado la los bueno es un problemón poco local de Madrid pero sí han cortado la alineados está cerrada la estación Gran Vía hoy hay paros o sea que es que estáis como tenéis es casi imposible venir aquí

Voz 3 02:16 es verdad Alex en tu caso

Voz 0874 02:19 borrado la app del teléfono es como

Voz 3 02:22 sabes una deuda nunca he cogido o sea como vaya millennials voy con la Motilla Barcelona sociedad muy cómoda para ir con scooter no yo practicamente se puede aparcar delante de éxito donde vaya manifestaciones nada mejor no ir en coche ir en coche por Barcelona es locura pero sí es verdad que se habían plantado ya muy rápido pero esto es una cuestión de urbanismo

Voz 0874 02:56 es nuestro experto en urbanismo es José María Pérez buenos días

Voz 3 02:58 buenos días notan expertos pero bueno algo sabe latín no sé qué opinión tiene

Voz 0874 03:05 aparte de las paradojas que nos deja esta huelga no que es una paradoja yo creo por lo menos política que que sea Podemos que defiende a un colectivo que habitualmente escucha la COPE eso se dicen

Voz 1109 03:17 bueno que se circula muchísimo mejor la ciudad parece que se respira también ese viento que son eh

Voz 3 03:23 tampoco conduces no sí

Voz 1109 03:26 conduzco pero para salir de Madrid yo la verdad es que hace tiempo que me ha abonado a ir andando ya transporte público que es excelente sábado las cosas que ocurren en las líneas y en algún Túnez

Voz 3 03:37 sí pero tú decías antes fuera de micrófono que esto es culpa de Franco tu lira yo creo que empieza y creo que el problema fue de de feliz

Voz 1109 03:47 de segundo

Voz 3 03:50 Felipe II tenía en Toledo y la trajo a Madrid por varias razones que presentó un libro tuyo si me dieron la gran crudeza

Voz 1109 04:01 cuando que no existe mira dando

Voz 0874 04:03 parte de razón en lo que decías es una herencia

Voz 1109 04:06 sí es como surge el taxi quién bien al principio entonces hay unos vicios adquiridos que son importantes el taxis está renovando con con las aplicaciones y se nota pero le queda mucho terreno por andar eh pues productor todo el tema de las licencias como sean comprados en vendido además IU ver los demás por otra parte están en la de regulación entonces un uno está muy regulado y tiene unos vicios como los tenemos todos con la edad por ejemplo a mí me duele la rodilla

Voz 3 04:41 es esto pero ya menos

Voz 1109 04:44 ha sido entonces yo creo que unos necesitan renovación hilos otro regulación entre la renovación necesaria la regulación que no ya estamos en tierra de nadie

Voz 0874 04:58 sí pero parece de Aimar lo decía que lo el sentido común indica que lo normal sería que quienes entienden de Urbanismo sobre todo de la ir inmovilidad futura se sienten decidan cuál es el modelo que las ciudades tienen que adoptar sin

Voz 3 05:14 prohibir tenía una cosa muy buena

Voz 1109 05:17 ya es amigos italianos que Venizelos maravilloso Madrid levanta la mano intervino o bien pero eso obliga a los taxistas a estar circulando todo el día contaminando a ir frenando cuando llegas al semáforo a contaminar evidentemente retener circulación se ha visto no son tantos coches para los que circulan en Madrid no son tantos a la vez porque ese Escalona cargo el freno que introducen es como meter arena en las ruedas de la circulación en Madrid por están regla relé ralentizando paran aquí paran allí bueno creo que es habilitar espacios de paradas aquí y a las medidas que consideren oportunos los los los responsables de movilidad de la ciudad tienen un problema ahora mismo porque los madrileños o los que vivimos en Madrid hemos visto que se puede circular muy bien el Lazio que se contamina mucho menos porque a líderes tras

Voz 3 06:17 es decir mejor

Voz 1109 06:19 se puede circular mejor que me

Voz 3 06:22 no no no sabes conducir lo ha dicho bien hecho

Voz 0874 06:25 el Madrid ahora se puede circular exacto sí sí

Voz 1109 06:27 se circula muy bien pero muy bien sorprendentemente bien hice contamina menos lógicamente porque lo todo lo que encierra todo lo que es coches y a tirones pues es arrancar no no cuando tú circulan es que el coche contamina menos porque cambias menos de velocidad estas menos en las corta estás bien

Voz 1532 06:52 una de las metros un poquito más llenos entre que las frecuencias en una mierda hay que

Voz 1087 06:57 así que hay más gente en el metro y que hay más

Voz 1532 06:59 líneas cortadas pues es poco el metro no están que están abarrotados de Orense circulaban peor dentro de los bajó

Voz 3 07:08 ah dentro del obrador establecido la primera derivada será la circulación es metro luego la circulación entre los vagones y luego la circulación entre los muy bien me ha escogido el caso todo esto de lo que estamos hablando lo que sí exige es que haya una voluntad política pero por ejemplo en el caso de los taxis en Madrid el Gobierno se lava las manos puesto que la Comunidad no pertenece a su partido claro pero hay otro problema

Voz 1532 07:34 también el presidente en concreto no le quedan cuatro meses para lo que queda en el convoy

Voz 3 07:39 voy que más espero pasar y luego también muy importante hacíamos bromas con con el V trece y con el Aleix pero hay mil trabajadores en la calle importante importantes mil trabajadores en la calle que aunque a los taxistas no le guste son compañeros pero hay hay un

Voz 0062 07:56 hemos tenido también un una discusión muy centrada en metrópoli en grandes ciudad pero no olvidemos que muchas provincias y claro el taxi ha sido Rey y Señor por ejemplo en Canarias o Baleares ha sido lobbies que han presionado muchísimo para que no se extienda más la red desde bolsas porque les quitaban competencia les quitaban negocio también estaría interesante un debate clero no porque afecta a muchísima más gente no

Voz 3 08:22 luego yo no sé si que nadie lo está provocando el debate es decir el debate es en la mesa mira

Voz 4 08:28 claro que sí

Voz 3 08:31 de comunicación yo el debate saber quién insulta a unos u no

Voz 0874 08:37 sí porque déjamelo de usted también es elemento porque había un artículo decía muy buena de Rubén Amón hace unos días en el País hablando de

Voz 0405 08:43 eh digamos

Voz 0874 08:45 no ya en las las Peter aspecto gramatical casi de los líderes del taxi tanto en Madrid como en Barcelona les no que es muy agresivo

Voz 0405 08:53 luego casi militarista si yo yo

Voz 0874 08:56 veo que podrían haber escogido también una estrategia de comunicación un poco más amable sirve querían era Cambiasso y más

Voz 1109 09:02 ha habido una confrontación más no porque ha repercutido sobre la ciudad sobre el Fitur sobre el turismo etcétera sea el daño es muy grande pero bueno hace ese daño que sigan estos a eso me quería referir a someter eso me ha obligado a la sociedad a replantearse el tema de la movilidad circulación transporte público es es un servicio público que complementa el otro qué problema aquí hay pues el que ya hay otra percepción del taxi por parte de la gente ahora mismo se han perdido en imagen como dice Julio el desgaste es tremendo entonces la solución que la del Gobierno central es imposible porque cada ciudad es un quiero decir que si hay un sistema autonómico es para poder resolver las especificidades locales de una manera razonable lo lo mismo Valladolid o Cuenca es decir cada región cada comunidad tiene una problemática Barcelona parecidas

Voz 3 10:11 luego parece lógico José María de la capacidad de presionar no no es que utilice

Voz 1087 10:17 eh eh

Voz 3 10:18 es lógico que cada ciudad se tenga que buscar sus propias soluciones

Voz 1109 10:23 cada comunidad pero lo que hacen escritor sobre

Voz 3 10:25 pero por qué no

Voz 0062 10:28 que hay también cuando el negociante no es un Estado sino es un gobierno autonómico es un ayuntamiento tener mucha menos fuerza no está mucho más sujeto a ciertos tipos de depresiones

Voz 3 10:39 el vencer incluso de chantajes no eh

Voz 0062 10:42 es complicado es complicado oí lo que veo en la tendencia siempre los medios es que cuando se genera cualquier conflicto se dijo atómico no algo estás con los tres sí sí

Voz 3 10:52 eso estas con lo que no parece que tiene que un

Voz 0062 10:54 que coger equipo y entonces ahí se momento en el que izquierda y derecha mediáticas deciden con quién

Voz 3 11:00 van con qué bando van a ir no lo mismo que está ocurriendo con Venezuela ahora mismo o corren iba a decir lo mismo les parece que hay que tomar partido no yo soy de esto blancos negros y además cuidado con generalizado

Voz 0874 11:11 también aquí hablábamos de un poco de la figura que están proyectando los líderes del del sector del taxi eso no significa

Voz 0062 11:16 todos los taxistas sean igual por supuesto pero pero también digámoslo los taxistas negocio nunca se ha basado en una imagen sea basado en que es la única opción que tienes

Voz 3 11:25 claro digamos que María que levantan la mano y aparece no pero oye que claro esa sí un núcleo antes es la manera para no es una maravilla hay que decirlo eso es por lo tanto puede producir los problemas que tu dices pero eso un el servicio mal porque club ha estado muy mal porque lo decide pasar casi o de verdad ella en una esquina dices llevo aquí un minuto uno aparece y dejar no va a ser una ciudad donde no tienen parada suficientes para hacer raro y espero que por muy Hombrados

Voz 0874 11:54 oye que se que me he enterado esta misma mañana de que esta no es la única tertulia que hay de de dibujantes de pistas sabía esto esto no esto no ha contado dedico esta mañana ayuda otra tertulia en la que cuatro dibujantes van contando día hablando de cosas y además son dibujantes dibujantes Santos

Voz 3 12:11 de Marvel de otra cosa nosotros somos David López en Radio Zaragoza cómo estás buenos días

Voz 1087 12:20 hola qué tal aquí aquí estoy escuchando vamos que maestría que que que que saberse las cosas

Voz 3 12:27 no sé cómo lo haría

Voz 1087 12:33 pues muy bien muy bien en en un día precioso

Voz 3 12:37 bueno bueno bueno como de un poco de lluvia un poco de frío Moncayo nuestra tertulia como es David si es algo opinamos todos hablamos todos y lo pasamos muy bien pues sé que no sabéis copia tenemos Skopje

Voz 1109 12:52 sí

Voz 3 12:53 bueno no nosotros en principio íbamos a ser una

Voz 1087 12:57 a un canal de Youtube en el que íbamos a hablar de de cosas de dibujantes desde desde un punto de vista Un poco técnico no pues como usar tal programa afrontar afrontarlo otro pero claro como ya sabéis que soy dibujantes pues es un oficio muy solitario estás sí solo en casa

Voz 3 13:17 bueno pues que te voy a contar oye Déjame presentarte eres bueno

Voz 0874 13:25 se ha trabajado para las grandes industrias del cómic de de Estados Unidos para DC Cómics ahora para Marvel no sé si lo has dejado por completo después de dibujar el Sespa María mucha gente se está pagando para Marvel dejan

Voz 1087 13:36 esto es como el deporte no se puede dejar

Voz 0874 13:38 no se puede dejar además estos son por lo que tú has contado alguna vez son son encargos no te dicen venga a destajo

Voz 3 13:44 si no páginas si tiene un poco

Voz 1087 13:46 en poco eso pero luego también es que mira ahora estoy dibujando un cómic que he cogido va sólo uno solo uno de dar ver

Voz 3 13:55 sí sí tienes la opción de dibujar Garvey

Voz 1087 13:57 bueno lo has jugado un hombre yo he visto esto para Marvel también

Voz 0874 14:00 sí ir a Darth Vader con con el casco puesto con armónica

Voz 3 14:06 pues es que no te quiero pero se debe la armónicas pero es verdad es que también serán esto es lo que hay que trabajar y tú muy divertido Harvey de la armonía entenderán

Voz 1087 14:18 qué es lo que tiene de trabajar para para Marvel y para veces que estás trabajando con los con los juguetes que jugabas de pequeño yo jugaba mucho con

Voz 3 14:26 con los muñecos de Star Wars y ahora los esto

Voz 1087 14:29 dibujando una pregunta de ignorante va a ser

Voz 3 14:31 dejar Darth Vader para Marvel calentar made estáis no supo Mardones Disney a todo Disney que tontería ahí bueno pero oye te queríamos hablar contigo

Voz 0874 14:46 por estoy de por intentar demostrar que tú tertulia es mejor que la nuestra

Voz 3 14:50 por favor que acaba de publicar un cómic

Voz 0874 14:53 con todo tu bagaje de creador de superhéroes dibujantes de superhéroes que es tu cómic por primera vez el guión es tuyo también porque yo supongo que para Marvel tú hace los dibujos pero no guión no

Voz 1087 15:05 sí sí este es mi primer cómic como autor completo en un tiempito yo empecé como como dibujante peronista y haciéndolo todo pero claro me la llamada de de Marvel pues no la puedes no puedes rechazar el pacto

Voz 0874 15:21 aunque que pagar no

Voz 1087 15:23 que me que me he ido al programa de Broncano que

Voz 3 15:27 eso sí que te da estatus no hombre no esto es mucho mejor porque el cómic se llama a Irons y bueno pues son súper heroínas una de ellas gorda y además es bueno es que tú haya bueno bueno personajes te llaman gordo si te pones a sí Kurt Weill cura Gurbitz bueno esto es una declaración de intenciones ideológicas no lo has hecho

Voz 1087 15:52 así pues pues ha sido un poco un poco sin querer es como bueno Lidia Valentín es es gordo es Kurdi no es una señora muy fuerte pues lo que tiene Alexia de Black Dayron Head es que es muy fuerte porque la historia va de una súper heroína que es Alexia una súper villana que y que no lo sabían pero son hermanas y a partir de ahí surge surge toda la historia

Voz 1532 16:19 bueno pero ya no es acechado

Voz 3 16:22 a esta página treinta te espabila esto es vendedor de manera me voy a poner a llorar menos mal que está atraviesan agravada ponemos borrarlo verdad arraigo Ray Barreto

Voz 1109 16:38 dime qué formación tienes porque la verdad es que es absolutamente cinematográfico primeros planos gente en caricatura gente hiperrealista tienes muñecos que les mueve es inglés

Voz 0874 16:55 cómo cómo cómo te las técnicamente pues

Voz 1109 16:57 también le interesa al al oyente es la naturaleza

Voz 4 17:00 los chavales

Voz 3 17:02 están hablemos de tonos Lepanto

Voz 1109 17:06 sí está muy bien entonados pero me

Voz 3 17:08 cuerda está en la tradición de los

Voz 1109 17:11 comics que veíamos hace setenta años de hazañas bélicas

Voz 3 17:15 sí esperando inmovilidad Carlos colorea como

Voz 1087 17:20 lo que no es cualquiera que yo entonces Charlie y que ha sido

Voz 1109 17:23 las artes de autoridad alta

Voz 1087 17:26 tampoco no yo hasta niveles

Voz 3 17:28 arte no yo echo un

Voz 1087 17:30 lo formativo de ilustración que es lo que antes era la formación profesional sí pero más específico yo tengo formación específica de ilustrador en la Escuela de Artes de Zaragoza todo público como es debido y como tiene que ser la enseñanza eso y luego pues son quince años trabajando en Marvel a páginas mensuales

Voz 3 17:52 jinete claro yo haya hecho prácticas pero este es un poco como cuando la típica historia de la ganadora

Voz 0874 18:00 que un director descubre en la calle o la actriz Irán papel

Voz 3 18:03 quiero decir tú cómo consigues cómo cómo se consigue dibujar ahora tienes una tengo una página que tiene una preguntándoles dejó de algo no creo para terminar de una en perspectiva tres a la caza del doctor la anterior que es muy parecida a la Gran Vía con coches motos árboles en una perspectiva dificilísima copias de una postal mira si no no propio de una postal calco de él

Voz 1087 18:37 en Google Street View

Voz 3 18:42 hola más

Voz 0874 18:45 eso no déjame decir que no sé si te está interesando mucho está Entrevías

Voz 3 18:48 que por favor no no yo yo yo cito mucho agua uno de los grandes

Voz 1087 18:53 Nuestros del cómic americano que te decía si puedes copiar lo no lo dibuje si puedes Carlo no lo copias si puedes pegar la foto tal cual

Voz 3 19:02 con lo calcula que ese es un buen consejo para los que qué opinas colega de que pueda ser mejor película en los Oscar me parece

Voz 1087 19:12 el fatal

Voz 3 19:15 nada a ver tiene un montón de cosas

Voz 1087 19:17 las que sí que están bien y que esto y que son necesarias desde desde el punto de vista político y de agenda social que me parece muy bien

Voz 3 19:25 es políticamente correcta que es decir eh

Voz 1087 19:28 me hasta cierto punto necesaria no ya no no ya de corrección política de hombre más representación este año pasado nos hemos encontrado con crisis que no sé cómo se ha producido en español que es una película de asiáticos que viven en Estados Unidos muy divertida una comedia romántica que lo tanta que ya nos hemos encontrado con Black Panzers que también lo apretado en taquilla a pesar de ser una película bastante regulará que que ha pasado que con el capitalismo siendo como es a los los popes de Hollywood han dicho fíjate si hay un público que teníamos olvidado por qué no hacer obras para este público y esa es la parte positiva

Voz 3 20:06 que la película es otra cosa Él no esto aquí es Estados Unidos se bien hacer dinero

Voz 1087 20:14 no

Voz 3 20:15 bueno para ver si también tiene derecho una peli de blancos dirigida por blanco a ser mala ya taquillazo y esa es la igualdad

Voz 0062 20:24 por otra parte no sí habían

Voz 1087 20:27 está en una un Saturday Night Life que era Saturday Night Life que salía no me acuerdo que era diciendo por fin el jefe de los malos puede ser un hombre negro ya se ha dado la la integración porque claro lo políticamente correcto no es que el malo más malo no puede ser un negro porque representaciones la norma

Voz 0874 20:46 a licitación creo que es que es importante y en el caso de Black panza Ariane es

Voz 0062 20:53 bueno a mí a nivel de esto lo que me fascina es esa capacidad que ha tenido la cultura americana de coger su historial de cultura de cómic y superhéroes ir actualizando y mantenerla al día de los debates actuales Duques aquí en España podemos hacer lo mismo con la Escuela Bruguera por ejemplo

Voz 3 21:10 la escuela Bruno

Voz 1087 21:11 mira fíjate pantalla fíjate

Voz 3 21:14 Mortadelo y Filemón eran mortadela chuletón para que te hagas salida de el retrato de la que se pasaba entonces de la precariedad yo creo que a día de hoy en él

Voz 1087 21:26 en el jueves se hacen estas cosas Mauro también hace lo suyo y todas las viñetas de opinión tratan estos temas no se vamos bastante bastante social lo que tal vez nos faltaría ahora es recuperar lo que es el lo que era el cómic popular pero dudó que la éxito acción de de de de social de ahora ayude a que la gente pueda compra con mis por cien pesetas en el kiosco

Voz 0062 21:54 tembló la la industria audiovisual española está en un momento bueno está empezando a conectar con las redes de streaming Netflix

Voz 3 22:03 eh

Voz 0062 22:03 creo que podría ser una buena cantera también de ideas

Voz 1087 22:06 claro a ver fíjate polar de Víctor Santos que acaba de salir la película en Netflix es un chico Valencia que que ha hecho su web Comic él solo en SUR en su casa hay ha hecho su sexto Suu su

Voz 3 22:23 película para Netflix esto yo creo que te recomendará el título además es muy bueno

Voz 1087 22:30 no es de este actor es danés el señor este como verde de loco

Voz 3 22:34 no

Voz 0874 22:36 oye que te agradezco el el diálogo David no sé si el libro presenta hoy además me parece no

Voz 1087 22:41 pues mira el el libro lo presentó hoy a las seis y media en el Arnadelo ilustrado que está

Voz 0874 22:46 las armas setenta y cuatro aquí en Zaragoza

Voz 1087 22:48 pero el viernes que viene a las siete lo presentó en Generación X el sábado nueve a las doce en delirio en Móstoles y a las seis y Atom tengo una charla hacia las siete afirmar tebeos se pero a todos los que pues vamos

Voz 3 23:04 tú tertulia de tu libro pues no tiene que aprovechar hacemos hacemos una cosa que se llama Mercadillo entonces cuando ya llega al final del vídeo es decimos venga mercadillos

Voz 1087 23:15 cada uno cuenta lo que tiene

Voz 3 23:16 el pero eso podíamos copiar aquí estoy seguro no hace mucho la radio esto ya te lo pide espera he dicho que se llama Plan Dayron género publica y uno sí que es muy bonito gracias hasta luego tardes

Voz 5 23:32 hasta luego

Voz 0874 23:38 el miércoles anunció ese flamante fichaje de Pedro Sánchez como precandidato a la calidad de Madrid Pepu Hernández el jueves confidencial publica que el excelente el seleccionador nacional de baloncesto montó una sociedad para ahorrarse impuestos de sus conferencias y publicidad ya sabe la gente poco o como se vaya subiendo todo esto todo lo que está saliendo también sobre las paralelas que lo hicieron y tal tú has publicado esta semana una viñeta José María sobre esto que si está de Pepu

Voz 1109 24:04 sí sí sí iba con una mano si el Madroño el otro dice canasta no claro podría decir canas estos como decía Mariano

Voz 0874 24:19 agua José María beber agua

Voz 3 24:21 al decir Mariano te has algo ha pasado decías Canales y techo es verdad

Voz 1109 24:32 eso es la preciosa visto malo para no yo en lo de la segunda parte de que quiere una sociedad además la única pregunta que me hago conociendo que hay Sicab es es lo hizo legalmente pagó legalmente porque hay profesionales que pueden justificar gastos mejor como sociedad etcétera etcétera

Voz 3 24:54 es un día hay una gran polémica

Voz 1109 24:56 tremenda polémica sobre el mundo de los artistas no

Voz 0874 25:00 yo yo quería hablar como se peros es sobre la gente que entra en política sin haber tenido una larga carrera política y que viene de mundos muy diversos de la Academia de la cultura quizá o del empresariado también lo programas de corazón en algún caso también ha pasado bastante reciente

Voz 1109 25:19 es decir esa trampa

Voz 0874 25:20 a ver si yo creo que aquí siempre hemos defendido que la política debe ser una meritocracia seguramente los mejores no están en política están fuera de la política la lo que yo me preguntaba era qué sensación tiene en ellos cuando descubren ese mundo está entonces poroso que ha sonado el teléfono de julio

Voz 3 25:37 pero es que luego nos digan no a los jóvenes jóvenes entre comillas que poner el teléfono en modo mute es poner encima la porque no queríamos

Voz 0874 25:52 hemos estado durante días pensando en a quién podíamos invitar o con quién podríamos charlar para tener en esta mesa alguien que sin haber hecho carrera política viniendo de otro mundo del mundo de la cultura en este caso haya pasado por un cargo público durante un tiempo y que nos cuente qué sensación tuvo al entrar y qué sensación quizás deliberación tuvo al salir César Antonio Molina cómo estás buenos días

Voz 0405 26:12 algo nos digas tú eres poeta ensayista crítico

Voz 0874 26:14 lo literario lleva más de cincuenta libros escritos el último mira lo tengo aquí encima de la mesa después de dirigir el Círculo de Bellas Artes y el Cervantes en dos mil siete Rodríguez Zapatero te llaman por teléfono te propone dos mil cuatro dos mil cuatro

Voz 3 26:29 come ser ministro de Cultura primero

Voz 0405 26:31 el director del Instituto Cervantes y luego en el siete sobre cultura hay además a presentarme a las elecciones como diputado socialista por mi ciudad natal que que era la la Coruña y bueno de ahí a al nueve en que deje el Parlamento porque no estaba de acuerdo con la política con los nacionalistas y se tienen ese año volví a la universidad y a mi carrera carreras de gestión cultural a mi lado

Voz 0874 27:16 estaría que me hablar de ese desembarco digamos aquí me gustaría empezar por porque por un relato si es que lo recuerdas que yo creo que sí porque has escrito alguna vez cómo fue la llamada en la que te ofrecen ser ministro de Cultura y la llamada en la que te ofrecen marcharte

Voz 0405 27:31 quisiera hacer un giro antes con respecto al CONI porque yo soy protagonista de El último libro de Roca y que se llama el Ministerio del Cisne pero te cuenta todo lo que aconteció en el Ministerio con el Odyssey todos verdad lo que hay por primera vez es cierto que el protagonista además bien muy bien parado porque se cuenta no obstante realidad de lo que pasó y lo complicado que fue aquello porque había muchas implicaciones de servicios secretos que parece hoy como una invención pero la realidad es curioso porque nunca he tenido tantas llamadas

Voz 3 28:14 lo cual Salomon como ahí los libros que ha publicado un artículo

Voz 0405 28:18 en en Ciudad de no someter

Voz 3 28:21 en un momento del cómic que que todos sabemos esto pero que no sé si

Voz 0405 28:24 nada de porque el a ser mire el caso Odyssey fue muy llamativo yo tomé esa decisión contra la opinión de de mucha otra gente por motivos no aquí explica qué hicimos ese hubo todo el juicio que se ganó incluso estuvo presente la Armada americana defendiendo a los derechos de España porque eso León era español además había sido atacado lleno de civiles con cargamento el que fue una cosa exitosa pero que no causó ni nosotros ni muchos

Voz 3 29:03 la cabeza complicaciones

Voz 0405 29:06 está muy bien narrado por Roca

Voz 0874 29:08 qué ha hecho todas las ilustraciones que es un magnífico

Voz 0405 29:11 para colocarse mejor que yo el es Guillermo Corral que era no de mis directores generales que vivió directamente toda esa historia ya digo que curiosamente de gente que Canaria ha comentado nada he dicho nada pues llamándome mandando me inmensa Bages como descubriendo me que yo era un personaje

Voz 0874 29:35 sí

Voz 0405 29:36 curiosamente al de aros y aquí pues quiero que quede considera como al menos tres personas

Voz 3 29:44 las personas que bueno

Voz 0405 29:47 sí y vamos a ver qué Rey Julio Rey me conoce desde el año por lo menos ochenta hay tres es algo así que coincidimos en diario dieciséis y media ya venía en aquella aventura maravillosa porque que todos vemos toda la libertad del mundo toda la libertad del mundo con Juan Tomás de Salas que tenía sus cosas pero desde luego jamás Nos no dijo nada hay el como un grupo de directores entre ellos Pedro J hay que pudimos hacer una labor yo estuve desde pues como desde el ochenta y cuatro hasta noventa y seis me fui a dirigir el Círculo de Bellas Artes

Voz 0874 30:35 la política yo es que sigue sin contestar a la pregunta

Voz 3 30:38 ha sido la impreciso e claro

Voz 0405 30:44 pero entonces y en él círculo hoy Peridis lo conoce maravillosamente bien porque hicimos multitud de cosas con él o sea por ahí pasa a todo el mundo toda la gente todos los partidos ir a otro sitio de de libertad y allí conocí a Zapatero ya conocía mucho al Feli te ha guerra ya tanta gente no oí a Carmen Calvo que era la consejera de Cultura Andalucía hicimos un montón de cosas joyas ir bueno hoy cuando sí son la selección recibe una llamada de el presidente proponiendo poniéndome que que dirigiera el el Instituto Cervantes y así no me extraño porque estaba entre lo de mi mundo el problema es cuando vas a un mundo en el que no has estado nunca si el presidente me hubiera llamado mini dijera que dirigiera Ferrocarriles Españoles o la la NASA española algo así pues lo hubiera dicho que no porque las cosas hay que aprenderla si hay que saber las yo ya tenía un recorrido de muchísimos años tanto en la docencia universitaria en la gestión cultural en el periodismo entonces siempre me he considerado que cualquier papel que se Medel dentro de Miami lo puedo gestionar pero así a mí sí me nombra el entrenador del equipo de baloncesto de España tiene ya los días pues diría que no diría que no porque entre otras cosas uno no si tiene que tener mucho cuidado de Dida hacer el ridículo no hay deportes cultura y deporte sí pero discutible deporte pero él desde otro otro punto de vista entonces yo estaba lo mismo cuando me llamó al Ministerio de Cultura me dijo lo mismo incluso cuando me me me propuso e ir a la campaña ser el diputado yo le dije mira el presidente que yo no soy un político yo soy una persona a la cultura qué tal y me dijo bueno bueno bueno tú eres más político de lo que tú quieres de hecho pues la campaña fue muy buena en La Coruña nunca el Partido Socialista no como como en aquel tiempo desde este te han quedado vestigios de la política eh bueno de porcentajes no sé si porque hay que hacerlo cuando las cosas se hacen bien con ilusión con ganas con pero perdimos

Voz 0874 33:20 César yo te he leído un artículo tuyo es verdad que cuando llegas al Ministerio descubres que importan mucho menos la gestión y la política y mucho más el partido

Voz 0405 33:32 eso es así que vamos a hacer la yo no era del partido siempre me lo decía Pepe Blanco una persona muy querida para mí oye César hace el carné Elkann era yo siempre decía BP si es que no tengo méritos suficientes mi familia en el exilio en París eran toda mi familia republicana eran de de de Azaña porque Casares Quiroga era de La Coruña eran vencido Davis familia que era de la burguesía como la del propio Casares Quiroga por lo tanto y yo siempre me he considerado de varias generaciones no tenía porque manifestar con les pero cuando llegas ahí eh no hay mucha gente que da desde las juventudes como aquellas de la hoja eh en en los partidos que llevan toda la vida y como viene ahora esta persona que no es del partido no sé qué Haidar a ocupar que yo el ministro debería ser yo y no él ida entonces empieza una serie de líos y en los que al principio tú no te das mucha cuenta porque está dedicado a sacar los temas que es es abrumador porque tanto el Cervantes como en el el Ministerio de Cultura son veinticuatro horas al día y no hay Navidad el verano ni nada de nada porque son todo si se cae la Iglesia no se que por el terremoto sea áridos no sé qué lío no se aparte cuando yo siempre tuve la intención de hacer una actividad internacional que es fundamental por eso ahora cuando viajan el presidente ya hay muchas críticas sobre eso yo eso lo defiendo porque si debe estar presente en todos los sitios del mundo porque debido a esa presencia de la anterior presidente toda esa imagen que los nacionalistas catalanes han ido tratando de crear de España no ha tenido un contrapeso entre otras cosas porque al desaparecer también el Rey Juan Carlos el actual Rey tener que ocuparse de sus cosas no tener un intermedio que serían las las princesas pues la imagen de España ha estado en los últimos años y sin sin aparecer desnuda ciencia es fundamental ya el caso

Voz 3 35:48 Sánchez está ocurriendo que está utilizando los viajes internacionales para que se sepa inglés me siento vamos arisco que que sepa inglés por primera vez

Voz 0405 36:00 no yo no estoy ese es el primero saber inglés y francés y lo conozco yo muy directamente así pero es que en la acción exterior española es fundamental porque sin algo hemos perseguido con respecto al tema de Cataluña es que ellos lo han hecho infinitamente mejor que nosotros pero pero

Voz 3 36:25 sí sí sí sí

Voz 0874 36:28 o sea que la historia mí me vio quiero hablar de tu inserción en la política entonces tú cuentas que llegas al Ministerio lo estabas contando ahora que ya enseguida ves que hay gente que asuma que tú no eres

Voz 0405 36:36 es uno de los nuestros bueno no tanto así no tanto así que yo no soy un y y ya función yo Nayo partido yo digamos eran contratado entre comida entre otras cosas porque cuando lo entiendo ministro diciendo diputado todo el sueldo de diputado iba al partido por lo tanto me la contribución de gente como yo que éramos varios no era yo solo pues también contribuyeron vamos al manteniendo el partido sea ir a pero hay esa cosa de qué de qué el de dentro se supone que ha hecho muchos más méritos que el que viene de grasa as sabiendo lo que va a hacer y sabiendo lo que hacer más que yo creo que es tanto o más importante que el que está dentro porque

Voz 3 37:32 trae toda su carga

Voz 0405 37:35 de de saber de conocimiento de prestigio yo decía que era había sido la política con dote yo llevaba la dote que significa nido pues todo lo que había hecho lo largo de de muchos muchos años Ike se la entregaba a al partido a esas ideas y entonces ni acierto o desacierto sí también me afecta a mí claro diré examen

Voz 1109 38:03 eso era muy importante esa tú llegues a un ministerio que tiene unos portaaviones y unos elementos de Marca España entre comillas extraordinarios nivel mundial Prado Biblioteca Nacional Reina Sofía la Alhambra todos los monumentos que tienes en tus manos y unos funcionarios muy bien preparados entonces yo creo que esa estructura no era ajena a tu persona no pudiste darle un empujón o estabas en condiciones de consolidar y cómo se consiguió en aquel momento el prestigio internacional

Voz 1087 38:39 a estas instituciones no claro no era nada

Voz 0405 38:42 ajenos porque en el Círculo en el mismo periódico yo siempre dediqué a los temas de cultura espectáculos opinión a que conocía a todo el mundo y a muchos de los funcionarios los conocía lo sigo conociendo y los yo tratando no y además son muy buenos funcionarios que saben hacer muy bien su trabajo y son una una gran ayuda pero lo importante para mí era que el Cervantes estuviera presente en todo el mundo eh además hicimos que estuvieran presentes también las lenguas las otras lenguas del Estado yo como gallego lo conocía muy bien eso es las exposiciones o sea fue una labor muy grande muy importante abrimos eh más de veinticinco centros del Cervantes en todo el mundo entre otros en Pekín es en Shanghai y ello deje por ejemplo Tokio Delhi en fin que existen una una grandísima labor y y eso es lo que hay lo que hay que hacer no y además pensar que que por encima de de el de los partidos está al Estado es como Antígona por encima de la ley digamos humana Stahl hay otra otra ley importante que tenemos que cumplir esa ley dice que hay que enterrar a los muertos

Voz 1109 40:12 sí

Voz 0405 40:12 no se puede se puede César perdona al valor de independencia el periodismo cuando alguien no sido jefe de gabinete de de un de un presidente de Gobierno y luego vuelve a dirigir un periódico bueno pues yo creo que en esta casa hay algún ejemplo de una gran han profesional grandísima profesional hizo una a la gran labor en la presidencia al Gobierno debe tener sigue haciendo una grandísima labor en esta en esta casa yo creo que cada uno en su lugar in en su sitio y su espacio hace su trabajo y si lo hace bien pues ya está reconocido en el en

Voz 0874 40:56 el puente de mando que le toque en cada momento vamos a volver a tu momento político digamos el ex ministro de Cultura ahora ahora contamos como dejas de ser lo que pasa que estaba Cristina Pardo estaba mordiendo la lengua para hacer una pregunta Kristin hacemos de la lengua

Voz 3 41:10 peligrosa e no es peligroso

Voz 0444 41:14 yo tengo curiosidad por saber cómo llevaba la critica mediática porque yo creo que es una de las cosas más difíciles de aguantar que lo hemos visto por ejemplo con Ruth Beitia que

Voz 1087 41:22 que se equivocó algunas declaraciones públicas

Voz 0444 41:24 cuando un político estás curtido claro en agua Antonio un asalto o hemos visto con Pepu que le han sacado lo de la sociedad y no ha dado explicaciones que a mí me parece pasmoso porque si va a ser

Voz 1532 41:32 a Beitia era que dentro del partido aprovecharon eso para cargar

Voz 0444 41:36 lo que quieras pero me refiero que al final a mí me parece muy complicado de de de digerir de gestionar

Voz 0405 41:41 bueno las criticado sin que penséis que soy soberbio es dar por lo general siempre fueron buenas siempre por muchos motivos yo hemos Rey Julio Rey yo hemos trabajado en muchos medios de comunicación con muchos compañeros yo sí o sí asesor de esto era el periodismo durante mucho tiempo tengo generaciones de periodistas en todos los sitios porque procuramos siempre hacen las cosas bien y explicarlas bien a la prensa y hacerlas cómplices de todo lo que estábamos haciendo y por roja general que a veces con algo más o menos Nos y y yo estuve apoyo por ejemplo en caso de lo dice que era tan complicado explicó y hoy he ahí había otros temas tan tan difíciles pues las cosas León adelante El pero el los problemas en otros en otros lugares y y ahí había que torear de una manera más difícil pero yo no me puedo quejar de de mis compañeros periodo vista porque al fin y al cabo yo también lo representaba a ellos era un periodista que ha ido al al agua Ministerio y con todo el orgullo de haberlo sido

Voz 3 43:01 hablaban de tu salida es una llamada de teléfono es más compleja

Voz 0405 43:06 está muy de acuerdo ghanés es más complicado porque además yo estaba fuera sí de España Pepu Hernández

Voz 0874 43:14 claro que escuche atentamente estaba

Voz 6 43:17 ya fuera fuera de España

Voz 0405 43:19 hay en fin en realidad hace a ciencia cierta no se me dio ninguna explicación y me felicito por todo

Voz 3 43:34 no es fácil

Voz 0405 43:41 ese dijo y lo que que yo es un comentario privado eso sí con una periodista que luego un libro que el propio país publicó sobre Roures is comentado por los propios periodistas y esa periodista con gran gesto suyo reconoció que uno de sus errores había sido el comentó por un algo que yo le haya comentado en privado no te mando el motorista como Franco no de te me me mandó un avión militar

Voz 3 44:16 pero escuchas música que tengo más miedo usted un avión de combate por escrito

Voz 0874 44:22 César que igual que Zapatero le invitó a entrar el te invito a salir te dijo dos cosas una que era es muy austero sí que necesitaba a una chica joven con glamour

Voz 0405 44:33 bueno austero Cicerón dice que uno de los elementos fundamentales para ser político es la austeridad eso me conmocionó el explicó que el elogio Piqué Cicerón y todo esto y tal y luego lo otro pues me daba mal que una chica o un chico fuere porque ya la explica la siguiente no quería una persona que pudiera estar las televisiones guía que la gestión de los funcionarios del Ministerio que no es que en realidad los ministros no valían para nada sino que lo hacían todo lo funciona igual

Voz 3 45:15 en el de Cultura pues con una representación

Voz 0405 45:17 que me da vamos quedaba mal en pantalla

Voz 3 45:20 dijo no no no no tampoco

Voz 0405 45:22 eso sí el caso es que en hay que trabajar en todos los sitios hay que trabajar eh entonces todo se puede comparar porque además el tiempo oí y Justicia siempre y entonces comparemos todo lo que se hizo con lo que vino colocar

Voz 3 45:44 estoy comparado con lo de después bueno la muerte pues es que no recuerdo yo quién fue

Voz 0405 45:52 la Angeles tiende a quizás que ya no tiene sí ninguna culpa de nada pero que espera pero vamos a ver si eso se produce esa historia que alguna gente puede creer la hay no se produce cuando este presidente vuelve a cometer el mismo error entre comillas de buscar a una persona de la televisión no llegué lo saca ya los cuarenta y ocho horas se lo tiene que cargar haciéndole un daño gigantesco a él mismo a esa persona al propio partido y a la propia cultura entonces eso a mí me me recordó que en realidad era la misma historia se volvía a repetir años del que que curiosamente un presidente de un partido socialista al que yo siempre decía Zapatero nosotros somos se herederos de los de los liberales de los fusilado por Fernando VII de los exiliados de los republicanos de los bañistas de los ilustrado nosotros tenemos toda esa herencia incluso Repe incluso de Cicerón incluso de Cicerón de Séneca importantísimo teniendo toda esa herencia la tiramos por la ventana por querer que alguien que aparenta hay que no se que no se vuelve a producir la misma historia que se produjo de alguna manera conmigo el mismo error Exactamente el mismo error haciendo ya digo daño a las personas

Voz 0874 47:28 qué te agradezco el diálogo César porque no sé si esto es doloroso no

Voz 0405 47:31 lo digo nombre algún día me viene puedo venir aquí

Voz 3 47:36 sí

Voz 0444 47:36 al que no está tan mal César pagarle quisiera decir esto que es decir Carlos baleado aquí la siguiente conclusión que saca es quien puede ser ministra de Trabajo

Voz 3 47:47 cualquier día no lo haría muy bien creo yo gente pista mucho peor maquillada permite romper una llamada desconexión Ángel González

Voz 1109 47:59 Sinde era una gran profesional de la cultura también lo absoluto aquí yo creo que hay una diferencia con el último módulo

Voz 3 48:06 bastante ahora esto con nosotros oye luego seguir

Voz 0874 48:11 lo que está aquí Cristina de hecho a partir de las diez vamos a dato un café para que detenga César Antonio

Voz 3 48:16 Lina gracias por venir por aquí ahora que héroe del cómic pueden venir cuando quiera jugar

Voz 2 48:23 no salga volando