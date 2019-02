Thomas Page McBee, "Un hombre de verdad"

Voz 1 00:00 está seguro de que quieres hacer esto Jens yo no no me lo va Spelling

Voz 2 00:09 te lo he pedido sí que es una pieza en poco más larga

Voz 3 00:13 sí claro pero pero más larga veinte minutos es

Voz 2 00:15 muchos no son veinte minutos durante cinco veinticinco minutos sabes que esto es radio mainstream que a lo mejor no traes cuatro minutos tres cuatro pero sí que está amenaza yo creo que ya que hemos afinado el piano vamos a aprovecharlo venga bueno

Voz 4 00:32 un

Voz 5 00:40 ah

Voz 6 00:49 no sí sí no no y

Voz 5 02:52 no

Voz 6 03:10 no

Voz 1 04:51 Jorge está no te vale una encima nada al lado lo fue

Voz 2 05:03 sí es curioso porque verte tocar aquí tan cerca del teclado tengo la impresión de que lo estás pasando bien y mal al mismo tiempo sí por supuesto es sacados acorde con la la mística casi pero estás digamos haciendo se ve que hay hay un esfuerzo mental e intelectual pero al mismo tiempo una como una satisfacción de escuchar tu propia muchas

Voz 1 05:23 es un clip sí pero si necesita

Voz 9 05:27 necesito enfocar mucho mucho mucho pero el tiempo

Voz 1 05:31 ah

Voz 9 05:32 el sonido declara a a lo esperado es a toros pero anunciando sin hace una acción

Voz 10 05:41 en poco vamos a orar a un poco más difícil oye la semana pasado hace un par de semanas hiciste tu primer programa en casi al cien por cien en español hace han pasado no lo sé pero es casi casi Antón tus fans que han dicho hay críticas y no fue

Voz 9 06:00 muy muy muy amable a que eso para mí pero si yo creo que estoy como un pequeño de cinco años cuando hablamos en español pero es un manillar a aprender a necesitaba para ir para habla es necesitó mucha más conciencia

Voz 10 06:23 estoy pensando que es es gracioso habitualmente las radios sea usado a veces para enseñar idiomas a los oyentes ahora la estamos usando para enseñar idiomas a quiénes hacen la radio superarlo pero sí lo es mucho más decir escribe A

Voz 9 06:40 ahora para hablar necesitaba un monto Conference confianza confianza en mí mismo y es es muy distinto son oí pero bueno en directo

Voz 10 06:56 qué tal qué tal estos últimos días alguna cosa

Voz 9 06:59 pero han si estoy completamente enamorado de España como siempre a mi pillaron y nuevo ante fenómenos mi PP

Voz 1 07:10 has puesto nombre al piano que ahora pero si no

Voz 10 07:15 todavía no ha es el otro día dije que tú te hace falta no solamente humana que por supuesto ya lo tienes te va a hacer falta agente secretaria estilista

Voz 2 07:26 maquillador porque tienes tantos compromisos que ya es muy difícil encontrar de una mañana libre y entre todos esos compromisos esta semana tenido uno que ha sido particularmente interesante para decir aquí entrelaza Grammys

Voz 9 07:40 él no fue un libro hace cuatro meses a ley pero fue muy fuerte muy duro muy inspirador para mí

Voz 10 07:52 y hablando un poco tuviste que presentar ese libro sin sin sin destripar lo demasiado poco

Voz 9 07:58 no yo creo que es mejor que es escritor porque es muy a es muy difícil de explicar pero es un libro muy importante para toros para para hombres mujeres tan viven las que es creo a a las las

Voz 2 08:16 de hecho vamos a hablar con el escritor que acaba de publicar esa especie de autobiografía titulada en España un hombre de verdad ese hombre de verdad es Thomas Page más vi que nació como niña hace treinta y ocho años volvió a nacer como hombre en dos mil doce después de un proceso de reasignación de sexo Ése fue el momento en el que descubrió que la masculinidad no dependía solo de de un cuerpo hasta masculinidad no tenía que ver mucho con el cuerpo y para responder a todas las preguntas que se plantearon entonces aprendió nada más y nada menos que a boxear ya que Vox siendo en el Madison Square Garden de Nueva York Thomas Paine aquí nos escucha está con nosotros cómo estás Thomas buenos días

Voz 10 08:55 yo creo que eso es todo lo que vas es decir en español no gracias por venir

Voz 11 09:01 quizá gracias a vosotros por invitarme estoy pensando que tú

Voz 10 09:03 muy a James probablemente tenéis una relación especial sin conoceros demasiado porque vosotros habéis sufrido un trauma terrible no que es el de haber sufrido abusos cuando eran pequeños

Voz 11 09:14 sí creo que eso hace que tengamos una relación especial compartida con cada una de las cuatro niñas si uno de cada ocho niños que al menos en Estados Unidos han sufrido abusos

Voz 3 09:25 sí demasiados tristemente

Voz 10 09:27 si tú hablas en público sobre esos abusos tanto como James H por ejemplo sus libros a

Voz 11 09:33 Heinze que Jens puedes responder a esa pregunta pero si ese relato forma parte del libro que acabo de publicar del anterior nadadores shame yo creo que cuando sufre un trauma como es en tu infancia de alguna manera acaba influyendo en tu manera de ver el mundo a ver a mí seguro que para James también eso hace que no sólo busquemos en la superación personal de ese trauma sino que quitemos también es otra gente que lo ha sufrido

Voz 3 10:03 no a no puedo dejar de pensar que si le quitamos la palabra sexual y la expresión abusos lo llamaríamos solo y eso es algo que todo el mundo experimenta de alguna manera una de las cosas con las que me quedo de polímero una de las muchas cosas es que hablen le pone palabras a esos sentimientos y eso es algo que no se hace habitualmente estas hablar abiertamente sobre las cosas que te afectan las da igual que sea abuso sexual lo que se ha muerto tu mascota hay que aplicar el mismo principio hay que hablar más sobre aquello que te afecta Itu en tu libro lo haces de manera muy elocuente

Voz 11 10:37 gracias Sabri alguien me dijo una vez que todo el mundo en algún momento de su vida experimenta un trauma la tiro puede ser la muerte repentina de algún familiar o amigo tras haber sufrido abusos como yo va haber sido víctima de un delito de violencia pero también tramos aún mayores como haber bebido una guerra minado bueno en un momento dado y aprender a enfrentar según Trauma es una parte importante de crecer como persona desafortunadamente lo aprendimos siendo muy jóvenes sí fue terrible para nosotros pero de algún modo pudimos aprender muy pronto algo que a todo el mundo le pase en algún momento de su visa más pronto o más

Voz 10 11:18 tarde no pero hay diferentes magnitudes en esas cara de trauma la intensidad de vuestros tramas en particular yo no pueden imaginarla

Voz 1 11:25 no aquí no lo sé Javier

Voz 3 11:29 no no creo que haya diferentes magnitudes de traumas pero creo que se pueda decir que ser violado cuando eres un niño es un ocho sobre diez que tus padres se divorcian es un tres sobre diez es un trauma Santiago sí para diez Real es tan angustioso como cualquier otro tipo de damas no sé lo que piensa Thomas pero yo creo que cuantificar los traumas es un error

Voz 11 11:51 yo creo que sí echa cese estoy de acuerdo contigo en el sentido de que si el trauma es físico lo llevamos en nuestro cuerpo a San CEM cero dos personas pueden pasar por una misma experiencia y tener dos reacciones distintas lo importante es cómo reaccionan nuestro cuerpo ante esa situación nadie es más importante aún que es la propia experiencia que son Sancha a yo sí creo que hay traumas que son sistémicos políticos que tienen que ver con el poder para puede hablar desde esa perspectiva pero si hablamos de reacciones individuales varía mucho cada persona non Joves lo que importa es tu propia respuesta física como te enfrentas a ello

Voz 3 12:33 claro que se está hablando de la problemas sistémicos no sé si estás al tanto de que en España ha habido una ola de machismo y violencia de género la Manara a Karanka a esa supuesta violación en grupo y otras más hecha es sincero te da la sensación de que cada semana hay una noticia nueva de hombres mujeres y que no son condenados por ello incluso aunque sean llevados a juicio porque los juicios quedan convertidos un poco en una farsa como lo que pasó con la manada obviamente sólo pasa sólo en España los pases en Inglaterra estoy seguro que os pasa en Estados Unidos desde luego y esa es una de las zonas por las que yo creo que tu libro es tan importante ofrece una perspectiva única sobre el privilegio masculino el que disfrutamos todos los hombres seamos conscientes de ello pero también sobre la otra parte y sobre lo importante que es hablar de ello

Voz 11 13:25 sí pero es una cuestión muy cómica

Voz 12 13:29 en buena estén que va a escribir el libro

Voz 11 13:35 pero a mí me estaban pasando dos cosas como persona qué hacía la transición a hombre cumplidos ya los treinta años como adulto experimenté inmediatamente la socialización masculina iba poco nombre descubrí que los privilegios eran inmensos y mayores de los que esperaba and mean la contrapartida la eso es que me sentía constreñido a tu como hombre bueno por el papel que el mundo esperaba de mí en términos emocionales y lo que se le permitía experimentar las rascoso estaban unidas guarda o que ir siempre

Voz 12 14:11 y

Voz 11 14:14 no puedes contemplar el privilegio y el poder sin pensar que tienes que pasarte tu vida entera protegiendo ese privilegio y ese poder

Voz 12 14:21 me incurre en Viña poseen porque tienes que renunciar a ser tierno o pica es que acataba sabrá por qué te da

Voz 11 14:32 en que no puede ser poderosas blando al mismo tiempo

Voz 12 14:35 o iraquí está en

Voz 11 14:37 los hombres luchan por mantener ese poder así que ambas cosas están interconectadas

Voz 10 14:41 pero una vez que hiciste esa transición IT convertirte en un hombre sentiste en ese momento que la sensación de poder de ID masculinidad se te podía ir de las manos o que quizá te gustaba demasiado disfrutar de esos privilegios que la sociedad o porque a los hombres

Voz 12 14:57 a mí yo creo

Voz 11 14:59 que eso debes en cierto modo se fían sentí algo parecido expone insinúa es la sensación de que si no hacía algo para corregir el rumbo de mi comportamiento corría el riesgo de convertirme en un hombre igual a los demás me sobra decir que conozco hombres que son sensibles sino más bien con todo esto bueno Desau visado Shoah

Voz 12 15:21 pero la manera en la que los niños se les

Voz 11 15:23 los socialistas y eso lo he aprendido después pero hace que sea más complicado que luego puedan navegar por el mundo en un cuerpo de hombre Iceta la vez sensibles PDI preocupados por la gente que les rodea e and The Mean y también defensores de su masculinidad a cualquier precio

Voz 12 15:41 a veces dijo al final eso es básicamente una

Voz 11 15:43 contradicción en respuesta a tu pregunta si sentía que me estaba convirtiendo en el tipo de hombres que no quería ser pensé que la única manera de evitarlo era empezar a hacerme

Voz 10 15:54 preguntas incluso sobre lo que significa ser un hombre antes toma se resumido tu transición en un par de frases como fuiste de ser mujer a ser hombre en relativamente poco tiempo que puedes explicarlo tú un poco mejor y con más detalle por qué cuándo cómo

Voz 11 16:09 ya era obvio dicen que a este yo no pienso en el proceso de esa manera yo creo que nací Trans ha habido personas trans a lo largo de toda la historia estoy hecho pensar en el género como una cuestión binaria es algo relativamente reciente aplicaciones vino Arias suelen darse sólo para justificar el poder de alguien en este Jiménez enojado Nation en la naturaleza humana existe todo un espectro hay géneros mayor Maef graves por mi experiencia personal es que yo nací siendo pero apenas reciben una casa con una madre que se dedicaba a la física que trabajaba para General Electric en los años ochenta lo cual era muy poco habitual en esa época

Voz 10 16:49 no a la que según tu libro querías muchísimo

Voz 11 16:52 yo me voy a ser visto como un modelo de personas maravilloso hay muchas maneras si Women una de ellas es que incluso aunque ella era una mujer y tenía el aspecto tiene una mujer presentaba al mundo una mujer se comportaba culturalmente de una manera distinta a la habitual de las mujeres ha tenido un trabajo de mucho poder a pesar de que se enfrenta para muchos es ya sabes lo que para mí era ejemplar era que me demostraba que una mujer puede hacer lo que quiera aunque diga que las mujeres tienen que comportarse de una manera determinada que eso no significa nada

Voz 10 17:26 es un gran ejemplo tomado de jazz

Voz 12 17:29 muy a su poder mi yo a mí me toman pues Chaila pequeños siempre fui muy chica Ron muy masculina

Voz 11 17:37 pero viéndolo con la perspectiva del tiempo claramente ya entonces me identificaba con lo masculino desde que nací pero el caso es que es que yo no sufrí el rechazo que la mayoría de la gente como yo lo sufre en sus familias ya que me lo cierto es que me llevó un tiempo darme cuenta de que no es que fuera una persona muy masculino a mí a es que en realidad era un hombre que eso pasó en buena medida porque mi madre me dio espacio para decidir claro de alguna manera me dijo que yo podía ser así he crecido después ya cuando tenía entre veinte y treinta años empecé a experimentar lo que llaman dispondrían médica de género exprimirse si es cuando te miras en el espejo y nos te ves a ti misma VI Varane es tremendamente angustioso difícil de describir no hay manera de entenderlo si no lo ha sufrido José psicológicamente angustiosos saber que tú no eres tú no había otra manera de describirlo James y hemos hablado de esto alguna en la única que se me ocurre es cuando estás en un trabajo que no te gusta nada fue un matrimonio que no funciona si tienes esa sensación de que lo que está pasando no debería estar pasando tienes que cambiar su es muy

Voz 3 18:47 en es muy valiente tomar una decisión en esas situaciones es mucho más fácil aceptar lo que te está pasando ya está

Voz 10 18:54 en el trabajo o en el matrimonio aunque no te guste

Voz 11 18:57 sí exacto tipo Fermí para la gente trans pueden menos para mí llegas a un punto en el que aunque sabes que Viesgo es muy alto y poseen Maef preguntas y la gente seguirá hablando la mayor Szeemann tendrás tu relación con los libros de la Familia dos así podré conseguir un trabajo en el monte mirará de otra manera si alguien me asesinara enfadado conmigo por haber cambiado de sexo de haya empleado de aunque el riesgo es muy alto merece la pena porque ahora tengo la capacidad de verme a mí mismo y sentir que sois pienso en esa capacidad la experimenta todo el mundo todos los días Aimar pero yo no podía Benach y ahora sí ahora sé que nunca estaba a gusto como era antes es que aquí y ahora lo esto es fiable y me paré

Voz 10 19:45 es un regalo sentirme como una persona completa que es eso que muchos damos por hecho que ha costado tanto conseguir cuando empezaste con las inyecciones de testosterona creo que estabas trabajando de periodista en Boston a desvelar agrega sí correcto como reacción a la gente que te rodeaba entonces cuando tu cuerpo empezaba a cambiar

Voz 13 20:02 a ese epítome Maef a a bueno

Voz 11 20:08 pues la gente que estaba en mi vida me apoya pero no que fue sorprendente va el libro

Voz 12 20:15 fue mi corto

Voz 11 20:17 para mí lo interesante de escribir sobre mi vida como trans que es contar cómo se contempla géneros desde esta perspectiva Plenty mil Huesta tú yo que me sorprendió fue la velocidad con la que el mundo empezó a tratarme de una manera diferente

Voz 12 20:29 a a mi hija aprendido

Voz 11 20:32 ese cambio ocurrió con la misma velocidad con la que la testosterona empezó a funcionar en mi caso fue muy rápida

Voz 12 20:39 el DRAE sexual Behind seis meses Mi cuerpo cambió su salió barba a ellos y no se pareció en nada el cuerpo de seis meses antes en mi hay happy with my pues más

Voz 11 20:52 yo estaba muy contento conmigo mismo sentí la liberación de sentirme a gusto en mi cuerpo que enorme descubrir todo cambió la manera en la que se trataba en el trabajo me trataba mejor como si fuera más importante obra que era un hombre cuando hablaba la gente me hagas lo que triste

Voz 10 21:09 es esto qué cuentas no ya es vista aérea es muy

Voz 12 21:12 Dennis en una ONG anda fue anual a este caso

Voz 11 21:15 la otra cara de esto es que por un lado la eternidad del Concha veo en las conversaciones insulina

Voz 3 21:21 qué es muy seductora

Voz 11 21:24 sí claro me sensorial yo agradeció el interés de otros hombres por meterme en su mundo ha minado pero al mismo tiempo veía hoy a cosas que a mí me molestaban mucho estando en ese mundo de hombres a además como decía antes me sentía como permanentemente vigilado por los hombres no lloran los hombres no se tocan como una sucesión constante de instrucciones que me cayó encima con gente que sentía que tenía que decirme cómo comportarme ahora que era un hombre y una representación falsa de lo que yo sentía que era en ese momento pensé No he pasado por lo que he pasado para meterme en otra situación que haga volver a sentir que no puedo ser John

Voz 10 22:08 hay una escena en el libro en la que estás en un vestuario con otros hombres están hablando entre ellos y entre risas usan constan demente en la palabra fagot inglés maricón y cuentas que cuando lo ves y lo oyes no sabes qué hacer que acabas marchando te sin hacer nada pero con cierto remordimiento en qué te pasó por la cabeza en esa situación es qué pensaste que no querrán nunca parecer te a ese tipo de hombre

Voz 11 22:33 sí lo Alba Flores hecho pensé mucho en mi hermano Sony porqué antes de mi transición hablé con él para juntarse para decirle que iba a empezar a tomar testosterona a mí me apoyó mucho es mi hermano pequeño ha pasado la vida defendiendo en el instituto cuando eramos pequeños bien porque yo era muy masculino para ser niño y la gente se metía con ella o él siempre defendió en el colegio Obispo así que le pedía el que me explicara cómo debo comportarme ahora cuando otros hombres sacan comentarios homófobos sexistas no como te enfrentas a los hombres que dicen ese tipo de cosas yo pensé que me haría una reflexión llena de sabiduría verá me dijo Sólo una cosa muy práctica me dictó depende de cuántos son incómodo cuando me lo dijo me sentí un poco decepcionado porque yo pensaba que a lo mejor había alguna fórmula para enfrentarte esto pero con el tiempo lo he pensado mucho y es verdad que es triste que no haya una respuesta mejor a esa pregunta pero cuando estaba en ese vestuario y tuve la experiencia es escuchando a esos dos boxeadores hacer comentarios homófobos me di cuenta en ese momento de que mi hermano tenía muchas razones porque realmente no sabía qué hacer en esa situación junto a ti sombras gigantes que podían dar una paliza casi sin inmutarse pero

Voz 3 23:47 así lo contemplas con la perspectiva del tiempo ahora habrían dicho habéis pensado no voy a permitir que se digan esas cosas delante de mí sin decir sí

Voz 10 23:55 porque además hablas con más libertad lógicamente

Voz 11 23:58 encuadra atenúa es pero yo creo que todo esto ocurrió cuando yo todavía estaba empezando a entender lo que estaba pasando creo que tengo un lenguaje preparado para este tipo de situaciones y me he dado cuenta el gentes le dices a la cara que esas cosas no se dicen te van escuchar sin ser ninguno la mayoría de los hombres no se van a meter en una pelea por usar o no ciertas palabras tampoco les preocupa tanto pero incluso hacia acabas metido en una pelea prefiero que sea por esto aunque sea por otra cosa de hecho aprender a boxear me hecho tener más confianza que cuentas pasó cuando era pequeño y no sabía dar golpes no tenía confianza en poder enfrentarme eso Tsonga ahora lo lamento Saint Saëns y Santos mismo tiempo comprendido lo que les digo mi hermano ha elegido que has hecho y sin que a veces tienes que tomar una decisión si estás en una situación en la que pueden resultar herido Kieran que está llamado a veces tienes suerte porque no quieres que te manden Fermí da así que aprendí la lección y se convirtió en algo de lo que a mí me merece la pena hablar

Voz 10 25:11 y hubo un momento en tu vida o un episodio concreto quizá como este que contamos que fuera el que te llevó a hacerte boxeador

Voz 11 25:19 pues el entrenamiento la verdad es que hubo muchos momentos clave

Voz 10 25:24 me refiero no sé si te atacaron por la calle o algo así

Voz 12 25:27 cuando empecé a ya hay un hecho capaz hay quema

Voz 11 25:36 la razón por la que emprender dedicarme el boxeo es que cuando mi madre murió graves pinos años después empezará con la testosterona sentían mucho todavía el dolor de su pérdida ahí tenía la sensación de que no podía mostrar esos sentimientos insomnio angustia va mucho muy fiel Zhao que quiénes exacto porque me daba la sensación de que el único sentimientos que si me permitía mostrar era el de enfado que alguien chiíes se que el enfado forman parte hubiese proceso de por por la pérdida donde sin hechos ahí lo vi que estar siempre dijo ha dado a empezaba a meterme en broncas las provocara provocar por la calle y ahí se metían conmigo

Voz 12 26:15 ya hoy Atica en en a caer

Voz 11 26:19 a la última casi a las manos de suscribe las anteriores me había escapado un esta última acabamos de Mayte Ledo en Guinea se quedó tocado fondo Fermí cuesta ese acabábamos dejándonos iba a quedar en el hospital Sandro cómo había llegado hasta ese momento fue para mí es punto de inflexión cuando tuve que decidir convertir en ese tipo de hombre porque siempre que se mete en peleas con otros hombre por la calle Aroa es si va a encontrar una solución para asumir mi masculinidad de la mejor manera pues como periodista es la única solución que encontré fue la de hacer preguntas la primera que dice con la mente abierta fue por qué los hombres se peleas entrene

Voz 3 27:00 el boxeo he prohíban tú piensas que todo el mundo debería aprender a pelear

Voz 11 27:04 me llevo si lo pienso creo da cuenta el concepto del trauma Fay fui volar incluir son las tres respuestas con las que los animales se enfrentan al trauma ha investigado mucho la semántica del traumas a quién lo importante que es expresarte de esa manera especialmente si llevas a cuestas como todos el peso de las experiencias que han ocurrido en la la va la mitad de la población en muchas culturas femenina nunca aprende a pelear en el que pero si miras a la manera estructural en la que funcione el trabajo como cuando la gente quitas a pelear entre ellos ya no a de superar la barrera psicológica de la agresión de descender hasta aprender a boxear tiene que ver menos con el hecho físico de golpear a alguien

Voz 12 27:57 Beauty ha

Voz 11 27:59 inspiro mucho más con el trabajo psicológico espiritual y emocional de superar esos miedos que surgen cuando te enfrentas a alguien que te quiere arrancar la cabeza

Voz 10 28:10 es un boxeador ir viviendo como vivimos en en este mundo Trump escuchas muchas de esas conversaciones de vestuario como como Trump Blas llamó cuando salió aquella grabación en la que decía lo que les gusta hacerle las mujeres escuchas muchas

Voz 11 28:24 conversaciones de las que te avergüenzan vergüenzas nado a conversación de la que hablamos antes con esos dos hombres nuevo Mc máxima he escuchado otras conversaciones sobre sexo otras cosas pero mucho más suave pero ni siquiera esas conversaciones me parecieron es que lo que más me sorprende sobre el boxeo hizo los vestuarios es que debido a eso que los sociólogos denominan violencia dos hombres bajan la guardia en ese tipo de situaciones quién ha hecho y se muestran más íntimos que nuestros contextos especialmente en Estados Unidos le prohibe el contacto físico presión de nuestros sentimientos es en ese contexto dato que nadie tiene que demostrar su masculinidad experiencia con los hombres con los que entreno es que te apoyan mucho el boxeo es un deporte sumamente mental de hecho la mayor parte de mi entrenamiento consiste en que la gente que me rodea me preguntan constantemente por las horas de sueño mi salud mental habituales ayudan a progresar sedaciones

Voz 12 29:31 llegar en Haití ha

Voz 11 29:33 claro esas cosas que tenemos que resolver para que cuando subo al ring tener éxito serán los combates eh yo hago lo mismo por ellos no he visto un entorno de mayor apoyo emocional que este estando con otros hombres

Voz 3 29:47 ahora hay una gran diferencia aquí en España en Ras porque yo vengo de Inglaterra un país muy irreprimible diría que viene de Inglaterra claro la gente no tiene ningún problema en expresar sentimientos por lo que yo veo tanto hombres como mujeres y tocan más notable

Voz 11 30:08 pero sí claro el condado y realmente lo agradezco no sólo en estos días y estoy en España también de los mensajes antes de venir a la cantidad de entusiasmo que mostraban por mi libro por parte de los en mí me parecía realmente increíble es que nosotros en Estados Unidos no nos expresamos de una manera tan entusiasta

Voz 1 30:29 acaban de máquinas a que no me puedo imaginar a uno

Voz 3 30:31 el ganó un inglés firmando un correo electrónico con las palabras un abrazo fuerte sí he dicho de esta y aquí lo hacemos todos los días y me encanta

Voz 10 30:40 tan poco masculino hacer es verdad

Voz 12 30:43 bueno es cierto

Voz 11 30:45 yo me pregunto lo pensaré cuando vuelva a mi país me pregunto si investigaciones sobre salud mental entre los hombres de este país muy seis a más que que cuando hablamos de masculinidad muchos efectos secundarios de eso en Estados Unidos y en Gran Bretaña y en otros sitios tienen que ver con la falta de capacidad para expresar las emociones el joven se Messi falta de contacto físico que origina estoy seguro de que eso aquí no pasa porque esos dos problemas aquí son menores no a la falta de contacto físico conduce a lo que en Estados Unidos llamamos la epidemia de soledad de boca en unas tasas más altas de suicidio o no tocarse es realmente algo muy serio en términos de salud

Voz 10 31:27 también contribuye seguramente que en Estados Unidos se consuma la mayor parte de los antidepresivos que se toman en el mundo

Voz 11 31:33 hay algo que echa de menos de cuando

Voz 10 31:36 tras físicamente una mujer

Voz 13 31:38 a oiga

Voz 12 31:41 es que nunca es sencillo mujer Balmes pero sin saber cómo era antes tenían transición que echa de menos es lo que he ido integrando de manera de Phoebe es a veo y a enero

Voz 11 31:55 primeros años básicamente intentaba avanzar sentir incómodo con algunas de las cosas que he descrito pero para avanzar hacia lo que se suponía que tenía que hacer a m a lo que me decía en fue antes de esto siento mucha empatía hacia los chicos no porque si tienes doce años estás en la situación en la que yo estaba de están diciendo constantemente que es como el hombre que ya esa edad no tiene el beneficio de la muy de vez que yo tuve con dice la transición los treinta años

Voz 12 32:27 la Fermí Guara

Voz 11 32:29 con la capacidad de seguir lo que se dice tengo instinto de decidir chance ese joven yo creo que lo que yo echaba de menos era la capacidad de expresar enteramente emociones tener relaciones ilícitas con mis amigos ser abierto los también sentimientos vulnerable en una parte importante de lo que es una persona que ha por eso el proyecto de este libro es intentar aferrarse a todo eso indica así que ahora no hay nada que echas de menos de esa época porque siento que he trabajado

Voz 1 33:02 duro para aferrarse a todo eso

Voz 10 33:05 vaya historia debida a James

Voz 3 33:08 es una historia increíble gracias y un libro increíble de verdad pediría todo el mundo que está escuchando a esto que lo compre y que lo lea porque hay muy pocos libros que cuando acabas de leerlo te hacen sentir que eres una mejor persona

Voz 10 33:22 te quedas con la sensación de haber aprendido algo yo desde luego he aprendido mucho sobre lo que significa lo que no significa ser uno

Voz 3 33:29 a mi abuela enmarcadas la da igual si que lo lee su nombre una mujer todo el mundo debería leerlo

Voz 10 33:34 pues gracias a Tomás por este libro y por la visita te deseamos lo mejor en tu carrera como escritora como boxeador sea lo que sea lo que tienes por delante un abrazo

Voz 11 33:42 pero gracias a lo agradezco de verdad

Voz 3 33:45 mucho cariño y un fuerte abrazo

Voz 11 33:48 un fuerte abrazo para vosotros también

Voz 10 33:50 un poco de música para determinar si ha

Voz 1 33:52 el compositor francés ha es mío a conocer como se dice en España va a la misma romanos es bueno estudio con mío a mío escribió cuatro ciento Entonces mucho muy prolífico han pero tenso con esta pieza que no ofrecería asco no pero esta es lo más escribió un saxofón para venir a dos pianos han me muero es fenomenal escucha

Voz 5 34:38 de ahí la verdad

Voz 16 35:29 a todos

Voz 5 35:33 sí

Voz 17 35:39 no

Voz 18 35:41 no

Voz 14 35:44 eh