El Madrid de Elvira Sastre

Voz 1751 00:09 Elvira Sastre la descubrió hace hace algún tiempo cuando cayó en mis manos un libro que se llamaba cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo y luego bueno pues empecé a seguir sus vídeo poemas como este en en la sala Galileo de Madrid ahí está con Adriana Moragues es con Basilio Martí con Manu Míguez bueno todo esto fue antes de convertirse en columnista del país en Madrid antes de convertirse en un oxímoron en influencer poeta Elvira Sastre qué tal buenos días qué tal buenos días sí en tu caso Sí se puede no se ha roto el maleficio dime dime cómo lo has hecho cómo se puede ser influencer y poeta a la vez y no estar loco

Voz 3 00:43 bueno es estar lo que habría que verlo es que yo yo no me considero influencer yo creo que realmente lo que tiene influencia en la gente que me sigue es lo que escribo y al final es la poesía además yo es que lo noto en las publicaciones que hago de poemas tienen muchísima más percusión que cuando cuento mis tontería es cierto que luego pues aprovechó eso para pues para contar mis cosas para compartir otras historias para poner vídeos de mi perro en fin pues las cosas que hacemos los millennials no yo creo que eso es lo bonito de las redes sociales nadie te obliga a seguir a alguien que no te gusta pero si te gusta está ahí y quiere saber más si quieres traspasar un poco esa barrera virtual pues

Voz 1751 01:19 pues pues puedes llegar a conocer esas las cosas que les gusta la gente que te gusta claro porque tiene mucho que ver con la palabra éxito la definición de éxito el otro día veía un documental el Movistar Plus sobre Yanes yo iba en la que decía que para ella el éxito era conseguir que la quisiera buscaba siempre como llamar la atención no entonces no existían las redes esa sería la mejor definición de influencia o de conseguir el éxito a través de la aceptación de los niños

Voz 0394 01:46 acaso no me gusta nada llamar la atención entonces no no lo puedo llevar por esa parte yo creo que se trata más de de qué es realmente lo que hagas o a veces lo que seas no porque hay influencias que son influenciado por su propia persona pero en mi caso que es más por lo que hago creo que el éxito es que llegue a la gente no y que les les ayude oles les cuente algo que no sabía que en algún momento les dé

Voz 4 02:08 ciertas herramientas para seguir y para comprenderlo

Voz 1751 02:10 cosas que pasan creo que ahí está el éxito de verdad

Voz 4 02:18 hombre desmoronan después de un concierto muy bueno generalmente me quedo más ahora cuando la verdad es que estoy aquí equiparar porque quieres cantar se va calentando chip

Voz 1751 02:33 y queremos repasar contiguas de ese trayecto que va en autobús desde Segovia hasta llegar a vivir a Madrid publicar dos libros dos vídeo poemas dos columnas en el país sobre esta ciudad sobre Madrid lo vamos a través de de canciones de lugares que tú has trazado en en este mapa de de Madrid la primera es de un cantautor de Andrés Suárez canciones más de un treinta y seis cuando

Voz 5 02:58 de plata

Voz 1751 03:07 antes decías he conocido a gente que que me ha hecho crecer no yo creo que Andrés Suárez es es uno de ellos

Voz 3 03:12 sí yo creo que que lo de Andrés es el ejemplo el mejor ejemplo de cómo se pueden cumplir los sueños no a veces sueños que me psiquiatras planteado porque yo sí que ha sido un una persona muy muy fan de la gente que admiro pero nunca he querido traspasar esa barrera y conocer a mis ídolos porque nunca lo he visto necesario pero con Andrés al final pues por circunstancias de la vida hay sobre todo traídas por la pues se por la música gracias también a redes sociales no que te ponen en contacto muy fácil pues pues al final nos hemos hecho amigos y compartimos muchos momento entonces es algo muy mágico porque es una persona muy especial muy talentosa yo escrito muchos libros con sus canciones de fondo y me reconcilian poco con todo el mundo de él del artisteo no porque es cierto que que bueno al final es complicado porque hay muy poca gente y es muy difícil que te dejen entrar ahí no siempre te miran como con recelo si vienes de nuevas Andrés yo creo que es que es es una persona que abre la puerta a todo el mundo y aunque hayas empezaba ayer aunque lleves diez años aunque lleves tres días te abre la puerta de su casa te recibe con un vino oí ITEL

Voz 1751 04:17 hacer fácil todo no entonces bueno como él conociste a él le dices hablas de las redes sociales pero la primera vez que le viste porque él es muy asiduo de las salas de Madrid de Libertad ocho de diez de esos locales emblemáticos de Madrid

Voz 3 04:29 sí bueno yo le ya lo había visto en concierto alguna vez Lopes que ya te digo que yo no soy de acercarme nada pero a raíz de la publicación de un libro que la sacado que es precioso porque habla de la historia que hay detrás de sus canciones más allá de mis canciones si me me pidió un texto para una de ellas entonces ahí ya pues cuando uno se pone así a escribir de una manera más íntima pues pues esas esa confianza se agranda no entonces ya Ryder ahí pues no sé hicimos más amigos hemos compartido cosa así tiene pinta de que vamos a compartir muchas

Voz 1751 04:57 más estoy desde la carrera de Filología aquí sí cómo recuerdas esos primeros años de la facultad yo no sé si te mudas de aquí o iba si venías a Segovia pues estuve los dos primeros

Voz 3 05:06 es años iba y venía eh en autobús eh Segovia Madrid y luego los dos últimos años lleva me mudé aquí ya me quedé

Voz 1751 05:13 había un lugar que te gustaba más que la facultad que era bueno muchos no pero es mucho pero era la librería una actividad que está en la calle Fernando el Católico marinería segunda mano allí Baskonia Andrea Valbuena si es una buena amiga tuya si quién es y qué significó para ella en esa librería en los primeros años de Madrid los que menos tiempo

Voz 3 05:35 no yo creo que es es el origen de todo de de las dos de nuestra relación de de nuestra relación poética porque ella es es una poeta también maravilloso compartimos vamos ahora de hecho nos vamos a ir en unas semanas Argentina juntas otra vez yo creo que todo empezó un poco Aino en esos viajes en autobús si en esas mañanas que llegamos aquí a las ocho de la mañana y no Nos apetecía ir a clase que está muy mal no les apetecía éramos jóvenes e inconscientes y entonces descubrimos esta librería que es de segunda mano que que me apasiona porque llegas es tan todos los libros en el suelo que parece que están desordenados pero yo creo que tienen un orden especial y te pones a revolver el librero te deja tranquilamente a tu aire y encuentras joyas ya en esa época que no teníamos ni un duro pues imagínate encontrar libros por cincuenta céntimos un euro dos lo serán

Voz 1751 06:19 ahora es pasábamos allí las mañanas multi libro es darle la librería en la que de la que habla allí descubriste muchas cosas no en ese en esos tiempos muertos en esos tiempos perdidos fíjate te bien lo que has escrito tú qué tiene que ver con con Madrid con tu barrio dices soy feliz aquí encontré lo que venía buscando al fin y al cabo es es lo único que necesito que tenga un barrio esto lo escribe este en tu columna en El País el once de enero llamada Madrid me mata en esta columna de una cosa que que tiene Madrid es que es una ciudad que que siempre te espera quiero que me ayudes a describir esa sensación

Voz 3 06:55 pues yo es que siempre siempre lo lo he pensado de esta ciudad que es como una ciudad de de todos y de nadie no sabes realmente yo aquí en en todos estos años que llevo conozco muy pocos madrileños osó a casi conozco más gente de fuera de Andalucía de Castilla y León que que propios madrileños no entonces me da la sensación de que es como una ciudad que te recibe y que que te hace suyo en el momento porque siempre es es tan grande tan pequeña tan grande el abc tiene tanto y tan de todo que que es muy fácil encontrar un hueco en el que te sientas a gusto pero yo tengo esa sensación cada vez que vuelvo como como sea y me dijera no pasa nada sigo aquí te puedes ir cuando quieras

Voz 1751 07:30 a volver cuando te dé la gana es lo más parecido a la familia sí sí sí estuviste viviendo un tiempo en Lavapiés sí tiene gaste a formar parte se canibalismo inmobiliario que que además hemos tenido noticias justo hace hace unos días

Voz 4 07:45 al constante goteo de desahucios en esa zona crees que máis destacaban

Voz 1751 07:52 los barrios que parte del trabajo de las plataformas antidesahucios aparte de ellos nadie está haciendo nada por por evitar esto no

Voz 3 08:00 claro a ver yo creo que que bueno por un lado tampoco hay que negarse a que a que las cosas cambien ya avancen no ha tampoco nos podemos negar y pretender que las cosas sigan igual que siempre tampoco debe ser así pero es cierto que bueno yo estuve en Lavapiés unos cinco seis años creo en varios pisos Illa con el último me negué porque era un caso de estos de pues de empresas y tal y como que el alquiler subió de un año para otro trescientos euros era una barbaridad Hay no lo no lo merecían hoy ya empecé a ver noticias de esos ancianos que

Voz 6 08:29 qué echan y que cada familia que están en socio ileso lo paran para nosotros Sasuna victoria porque es que no tenemos otra victoria que que separen los los desahucio sino nos dan soluciones ninguna alternativa donde la gente a la calle lo que se da Madrid Sebas plasmar Madrid de gente a la calle

Voz 3 08:49 te mandan una carta ya estás fuera de tu casa no y a lo mejor tienes ochenta años que pienso mi abuela es que se me cae el mundo a los pies y no creo que con negarme yo consiga nada pero es cierto que bueno pequeños actos a lo mejor pueden conseguir que la cosa también a formar parte de soy además ya estaba muy cansada de lo que se estaba convirtiendo cuando es un barrio estupendo yo me he sentido super a gusto oí los vecinos es que son maravillosos éxito toda la mezcla de culturas que hay ahí creo que se aprende muchísimo espero que no sólo carguen y creo que que lo que hay que hacer porque como dices parece que eso solamente está la plataforma anti desahucios creo que deberían cortar el grifo y empezar a bajar esas subidas de alquiler

Voz 1751 09:28 alguien tiene alguien con responsabilidad aparte de estas voces que son que son importantes tiene que tomar una decisión no ante este goteo de desahucios no si es verdad que no se puede volver a lo de atrás pero hay cosas que no se pueden permitir

Voz 3 09:41 yo creo que hay que encontrar un poco esa esa mezcla a seguir avanzando pero no cargarse lo que estaba detrás

Voz 1751 10:01 hablando del futuro tu moroso está sonando que es una una de las elecciones no en este en este mapa de Madrid en este camino que estamos trazando a quién pertenece esta canción que creo que además las descubierto hace hace relativamente poco pues si lo descubierto hace muy poco recomendable

Voz 3 10:16 es de de mi amigo Fran Barreno y que se llama Olafur Arnaes bueno no sé bien cómo se pronuncia pero creo que es así me fascina os es que cuando estaba haciendo la sección de música digo es que todas las canciones son tristes pero es que bueno es que es la música que escuché que me inspira más no tampoco te voy a meter aquí un reggaeton que luego cuando cuando limpio en casa pero pero es cierto que que en mi trabajo este tipo de canciones esa por ponerte un ejemplo si no estoy inspirada pero es que algo para el país sólo que sea me pongo a este hombre y me salen cien cosas de una manera muy sencilla hay muy rápido entonces desde Ludovico Einaudi que que que me chifla y me me me apasiona no había descubierto un autor así entonces estoy como muy fascina y viene creo que no se quería viene de concierto aquí en Madrid y ahí voy a estar

Voz 1751 11:03 en primera fila antes pero sin hablar porque toda la gente que ha miras Nole no distancia antes hablábamos de lugares no de Lavapiés algunos de estos lugares han sido punta de lanza de la libertad del derecho a decidir habló por ejemplo del colectivo LGTB para muchos estudiantes para mucha gente Chueca que otras generaciones y de esta también ha sido pues un baluarte no un sitio de apoyo en el que sentirse entendido también para esos estudiantes que llegaban de fuera como tú que veían es ese mundo no diferente creo que es una de las grandes suerte soy de los grandes sorgo

Voz 9 11:43 Ellos de de de Madrid

Voz 3 11:45 del país no porque es que son numerosas las historias de gente que venía de de ciudades más pequeñas de pueblos muy cerrados llegaban aquí encontraban libertad no independencia hay poder ser quién serán sin miedo a nadie yacían muchos encuentros en la librería cercana por ejemplo que acudían allí cuando aquí no se hacía casi nada acudían allí les daba les facilitaban muchísimo las cosas y les ayudaban a

Voz 1751 12:09 prender entonces creo que que es lo que te digo uno de los grandes orgullos de esta ciudad

Voz 1751 13:28 hay canciones bueno en realidad todas las canciones cobran vida en cada uno de nosotros no cuando las escuchamos para ti esta canción de de Morgan Sanger sargento de hierro es como una especie como de terapia porque esta canción te ayudo a superar una pérdida sí

Voz 3 13:46 total bueno es que esta canción me me pone todavía a los pueblos de punta la descubrí pues yo creo que el momento exacto porque no sé no sé realmente de qué quería hablar quién lo compuso tampoco importa creo que que es una de las grandes suertes del arte que cada uno puede interpretar las cosas a su manera yo cuando escucha esta canción pues estaba pensando en mi perro Tango que acaba de fallecer en viento casualmente que además en la canción dice lo de viento qué es el perro que adopte cuando falleció entonces los

Voz 18 14:14 sí hay a los dos me vi a mí me ayuda

Voz 3 14:17 un montón

Voz 21 14:30 Muse el pedirte que te quedes conmigo escojo el silencio es el único que sabe como posible

Voz 22 14:39 subida que hemos como quiero que un mapa de Madrid uno también para conocer un poco más lejos

Voz 1751 14:44 que tu estado de ánimo no por las canciones que que has escogido te quiero hacer mucho que has estado con nosotros en el programa dan placer placer absoluto de hambre

