A vivir Madrid | ¿Dónde estará mi barrio?

Voz 1 00:00 este martes de de enero echó el cierre un bar mítico de en el a pies en San Lorenzo

Voz 1751 00:10 muy popular entre los vecinos del barrio que no se ha hecho reflexionar sobre cómo cómo se está yendo una forma de entender y de vivir mal enseguida vamos a dar datos de los últimos bares que han cerrado en el centro pero quizá quizá la mejor forma de explicarlo sea recurrir a una fórmula una fórmula antigua y secreta que es la salsa de las patatas Nemesio que es un matrimonio que nos acompaña esta mañana Lola qué tal buenos días hola buenos días Nemesio qué tal buenos días hola buenos días bueno es una salsa que habéis traído esta mañana Lola es una salsa rojiza con conciertos ahora a vinagre recordáis cuando cuando empezasteis a prepararla Lola

Voz 2 00:49 esta salsa de empezar a preparar unos tíos de mi

Voz 3 00:52 pero en el año cincuenta y cuatro cuando cogieron el bar San Lorenzo en principio era blanca y luego uno de los empleados que tenían sus tíos fue a darle color añadió pimiento o sea que lleva desde el año cincuenta y cuatro IES Creta secretas solamente sabemos la receta el que le dio el color que fue socio no esto durante años se nosotros y nuestros hijos bueno y los hijos

Voz 1751 01:18 el estáis pensando en patentar la verdad el lo habíamos pensado ya hacía tiempo pero no sabíamos muy bien cómo hacerlo esta semana ha sido para vosotros difícil no porque el martes como decimos echó el cierre el bar la jubilación si bueno quiénes se van a quedar con este negocio quienes saquen se lo habéis traspasado se lo hemos alquilado a una pareja que tiene otro allí en el barrio en la calle Miguel Servet que se llama la falda entre sobre los que se van a quedar ahí os han prometido que van a conservar la barra clásica si donde habéis pasado tanto tiempo verdad Nemesio pues unos cuantos añitos cuántos en concreto cincuenta y cinco meses damos de cincuenta y cinco años cincuenta cincuenta años hicimos muy meses como una condena no es otra nivel si Lola ambos seis gallegos si de un pueblo de Lugo

Voz 5 02:08 sí es distinto pueblo el instinto hijas conocisteis aquí en Madrid

Voz 4 02:13 trabajando no

Voz 6 02:15 cómo fue

Voz 4 02:16 pues en casa de mi socio antiguo que fuimos allí quedamos a tomar una una cerveza y resulta que allí está valorada con la prima de ella y ahí ha surgió ahí empezamos cuando empezó todo como recorrer esos inicios

Voz 1751 02:32 cómo era ese Madrid al que llega es buscando

Voz 4 02:34 no buscando un futuro mejor era un Madrid completamente distinto lo cuando empezó a salir un poquito de esta el mundo que vivíamos vivíamos en la miseria prácticamente todavía nada de nada fue cuando empezó a venir la inmigración y salir un poquito p'alante ha cambiado mucho porque el barrio de Lavapiés un barrio muy familiar muy muy humilde gente trabajadora todo el mundo se conocía la calle las puertas abiertas había en los que ya diez puerta reporta la está abierto siempre luego fue cambiando tuvimos unos años muy malos cuando vino el tema de la heroína y todo eso en unos años horribles y a partir de ahí hace ya unos diez o quince años la verdad es que el el barril está muy bien

Voz 1751 03:20 en ese tú recuerdas que en aquel Madrid lo es cierto es el sur entonces eran campos de trigo y cebada

Voz 4 03:25 de este total llegar a acuerdos los pueblos de alrededor de Madrid que eran todos pueblo pues como unos pueblos un poquito grandes pero no había nada

Voz 1751 03:33 desde Navarra de ese bar en la ha insisto la vida pasar como ha cambiado Madrid

Voz 4 03:38 total

Voz 1751 03:39 el cierre San Lorenzo tal y como lo conocíamos el continuo goteo de bares que que han cerrado en el centro en los últimos dos años en Madrid pues como decía antes no han hecho reflexionar sobre qué está pasando en los barrios de del centro muchos se preguntan hoy como como la canción de Manolo Escobar donde estará a mi barrio no hay que ponerse esta mañana con la ayuda de los oyentes queremos construir una especie de de mapa de recuerdo sobre sus barrios de Madrid cuál es el mejor recuerdo que tienen en su barrio hay algo que hoy al pasear por sus calles echen de menos puede ser un bar una forma de de servir a una caña un quiero buscó un parque un vecino una ley quería que que hoy puede ya que que esté cerrada bueno pedimos que que no se escribáis a nuestra cuenta de Twitter que es arroba A Vivir Madrid arroba Vivir Madrid ya Meis si queréis al nueve cero dos catorce sesenta sesenta nueve cero dos catorce sesenta sesenta y lo comparta es con con nosotros como ya ha hecho Alberto Chicote

Voz 1786 04:34 yo me crié desde que era un chavalín en Carabanchel Alto así la frontera estaba mi casa un par de bloques más y luego ya se acabó Madrid ya era el campo donde íbamos a jugar la pradera donde iban los domingos por la tarde los Cigales qué que ha cambiado pues han cambiado muchas cosas pues gracias a Dios pues ahora las calles están asfaltadas yo iba al cole por caminos de barro estábamos oyendo los chavales que llegase el invierno para poner las pues las botas llenas de agua y me terrenos por los charcos que lo sabía por doquier

Voz 7 05:11 baja a por el pan tu madre ya luego se encargaba de de pagar el en otro momento te baja por el pan tuvo bajaba Si ya está

Voz 8 05:20 el gordo alguna decir pagar otras veces más mi madre lo pagaría porque todo no conocíamos si era una cosa muy diferente yo creo que hemos tirado para mejor aunque quiere ajeno pues siempre hay un toque de añoranza que te hacen tenerle gusto a aquellos que viviste el chaval

Voz 1 05:42 lo la Nemesio el Barça Lorenzo la pies no no era un bar de de multitudes pero sí de fieles no y cómo ha sido la expedida de de vuestras claro

Voz 1751 05:52 antes Lola en esta en esta última semana

Voz 9 05:55 alucinante la verdad es que Abel sabíamos que que que la gente no quería pero día a día quizás que no lo aprecias no es como cuando te miras al espejo todo esto los días si te ves igual si coges fotos de hace diez años y ves el cambio pues esto es igual todos los días ves que la gente decía pero los homenajes en las fiestas de despedida que nos han dado la gente llorando abrazada a nosotros eso no lo olvidaremos la vida

Voz 1751 06:21 de hecho pues han hecho están come pues si no salgan con las traídos a Kalou enseña me lo quiénes quiénes han sido los que han hecho este no

Voz 9 06:27 a poder teatro que van a clases de teatro al Centro Cultural de la calle Lavapiés se perdón de la Calle Olivar Nos cómic la verdad es que está súper bien

Voz 6 06:37 bueno tanto fotos vuestras no como dibujos

Voz 9 06:41 sí como dibujos y bueno foto de ellos fotos con ellos también con todos

Voz 1751 06:47 cuenta la historia de del lo importante que

Voz 9 06:49 es un poco como como el tema de la salsa como el secreto de la salsa y que al final pues bueno viendo una viñeta que está estas más que una viñeta que hay aquí al final

Voz 1751 07:02 que andamos es que yo le digo esto que las salsas el hemos vendido a McDonald's pero es verdad que soy una verse escoliosis y la verdad es que está muy bien luego vienen unas hojas de dedicatorias ponen jamás iría a vivir a vivir sí vamos un montón de dedicatorias está muy muy muy bien luego no hicieron esto que nada esto pues son una poesía le rola que dedicado los

Voz 9 07:32 siempre me vas a hacer llorar y nombre no hombre no vamos a echar de menos lo decimos de verdad pues las patatas defendiendo las vamos a encontrar con esa salsa picante que no nos quiere contar con esa media sonrisa dentro de su seriedad la Lola como es más joven lo pasa fenomenal con las cosas del Carlitos de alguno que otro más Nos veremos algún día por algún que otro bar iba tendréis a nuestras obras a la calle del olivar un besazo de esta Mena que os quiere de verdad de esta peña de Teatre eros un beso un abrazo un gran beso no podemos decir nada más

Voz 1751 08:08 esta ha sido una semana de despedidas Ésta ha sido una de las muestras de cariño pero pero ha habido otras muchas más Lola que vais a hacer ahora es decir como os planteáis os dicen en los vecinos firmando vino a vivir a vivir como os planteáis el la semana que viene el lunes el martes como lo plantees

Voz 4 08:25 bueno de momento hemos vamos a empezar hoy porque hasta ahora hemos estado ocupadas lo que este lo días llevamos dos días que han está grabando un corto entonces tuvimos allí todo el día porque había que recoger luego voy pero para entonces eso entonces a partir de hoy pues empezaremos a montar nuestra forma de vida pero de momento vamos despacio de una boda hay

Voz 1751 08:44 sí hay pendiente una boda no hiciera algún aborda también era sacase a nuestro hijo en junio pero no hicieron una fiesta una boda el otro día nos partió en el barrio en el bar sin el bar como una boda pero cuéntame esto bueno tenemos

Voz 9 08:59 es un grupo de de clientes que más que clientes yo creo que son amigos son como formamos como una familia que bailan sui Se

Voz 10 09:08 muy bueno

Voz 9 09:10 las profesoras de la escuela de baile tenía muchas ganas de vernos dar un sí quiero himnos hicieron el otro día una fiesta Nos disfrazaron de novios

Voz 2 09:20 el de madrina o no

Voz 1751 09:22 día de padrino otro de cura ella me partía de risa viendo a los monaguillos hicieron una boda con un montón de invitados luego claro hubo barra libre a la noche canta a la hora de cierre ya ya ya invitaban los no estaba mañana seguimos recordando dónde estará mi barrio esto nos llega directo desde desde

Voz 4 09:41 bendito soy Juan Manuel Montilla Mas Colell

Voz 1786 09:43 ha sido como es la aquí Irene del barrio Pan Bendito hay cuando chiquitín joven sin en el barrio pues apenas tenía nada y ahora que soy grandecitos pues el barrio que si sigue igual realmente prácticamente el las mejoras van con cuentagotas

Voz 1886 10:03 cuando en el barrio de la manta pues no tardarán diez años en reponer los sino que ahora semanal y estar regulados no entonces es bueno nueve selvas ríos igual que Valentí ala del día que afronte y me vi donde

Voz 1751 10:23 los laicos Nemesio se jubilarán dejan el Barça Lorenzo de Lavapiés rodeados de cariño empiezo una nueva vida esta semana bueno pues nos hemos sentado para construir una lista de de algunos bares míticos de del Centro de de Madrid que han cerrado en estos dos últimos años medio la lista no es pequeña no hemos no recogemos todos pero sí de los que hemos hablado aquí en este en este programa quizá el punto de inflexión haya sido el cierre del bar palentino n en la calle Pez en marzo de de

Voz 11 10:52 año pasado está muerta toda la calle mira yo salgo por la calle me paran dice no es abandonado nos ha dejado huérfanos yo qué quieres que haga digo yo también tengo que vivir que tengo es de siete años

Voz 1751 11:05 bueno hay nos quedamos en el mítico Pepito del palentino escuchábamos a Loli sólo unos meses antes en dos mil diecisiete cerró otra institución con otro público hablamos de de envase la Castellana un pedazo no de de la estrella de Madrid que comenzó de la mano de Margarita Querrey Tegui Loren el año XXXI con el embajador británico de la época durante la Segunda Guerra Mundial que lograron la salida de miles de judíos los hacia hacia Portugal

Voz 12 11:31 tomada al principio me dicen que va a cerrar en basta yo la verdad que no no ha decidido porque digo se está siempre lleno y me dicen que quieren organizar una iniciativa pero claro la señoras estas del barrio a señoras viven en digitalmente están un poco en otro dar Ana acordó ayer lo vi por última vez por la noche ya tres mil novecientas típicos vamos ya al borde las cuatro mil firmas cinco a partir de las cinco mil firmas según el fundador de Change punto org pueblo ya pueden empezar a hacer lobby de presión a las instituciones

Voz 13 12:01 esto nos contaba Manuel Domínguez Bonilla que fue él

Voz 1751 12:03 canalizador de de la llamada marea del té donde bueno a través de Change punto RG se recogían firmas dirigidas al Ayuntamiento también en la Comunidad y al Ministerio de Cultura para que no se cerrará no sirvió de nada la lista continúa porque en dos mil dieciséis también vivimos y contamos en este programa el cierre de la cervecería Santa Bárbara esquina Alcalá con Goya dónde iban típico All in donde cuentan que Tip tenía hasta hasta subsidios

Voz 13 12:29 apenas una la yo creo que las ciudades que tienen carácter como es el caso de Madrid deberían tener un especial cuidado con los locales emblemáticos estamos hablando de sesenta años de historia

Voz 1751 12:41 bueno da Sergi Arola despidiéndose de de Santa Bárbara todos los bares de los que estamos hablando han seguido ya ese ese camino vosotros iniciáis ese camino a a partir de de del lunes y hay gestos hay rutinas que uno tiene interiorizados y que no se da cuenta hasta que hasta que le faltan no que es lo que más vas a echar de menos de de tus mañanas abriendo el el bar Nemesio

Voz 4 13:02 bueno no lo sé de momento estoy en una nube cuando pasen unos días a lo mejor me noto que me falta algo pero tendré que ir superándolo poquito a poco por lo menos el el madrugar no porque nunca madrugada jugábamos pero el costarles a las cuatro de la mañana eso sí va a ser un quiero creo que voy a ir voy a a mejorar un montón

Voz 1751 13:24 Lola

Voz 9 13:25 qué vas a echar de menos yo creo que echar de menos a mi gente desde aquí les quiero dar las gracias a todos por el gran cariño que no han tenido siempre por la despedida que nos dieron así que les estamos muy agradecidos yo voy a echar de menos a mi gente mucho

Voz 4 13:41 no vamos a seguir viendo porque sigo viendo en el barrio el Barrientos entonces mucho lo veremos

Voz 5 13:47 eh el el negocio de hijos no pero vuestros hijos no han querido no porque no han querido hacerse cargo de del del bar

Voz 10 13:57 bueno a mi hijo con dieciocho años no

Voz 9 14:00 quería estudiar y entonces pues entró a trabajar allí en una ferretería en el barrio y ahí está trabajando lleva ya catorce años y mi hija pues bueno mi hija es profe estuvo trabajando para el año pasado dejó el trabajo ese cogió un año sabático ir hasta en Australia empezó a trabajar el martes y el otro día lo decía que si no fuera un culo inquieto que se quedaba ella con él

Voz 1751 14:25 me quedaba pero al final no ha sido la al final no se entendería

Voz 4 14:28 yo tampoco esta es partidario de que se quedaran porque su Navidad muy es lo que te iba a preguntar hasta qué punto

Voz 1751 14:34 es ese negocios esclavo o no

Voz 4 14:37 muchísimas horas tú te deja yo de los cincuenta años que yo voy trabajando estoy haciendo diariamente de catorce a dieciséis horas doble jornada diaria eso no tienes tiempo para dedicarse a la familia con los amigos tienes Un día en semana ahí ese día en que hacer papeleos y

Voz 6 14:59 cosas que yo he vamos

Voz 4 15:02 el la persona que quiere que le guste a mí me encantó en su día pero al final se han pasado los cincuenta años sin Familia ninguna

Voz 1751 15:10 blanquiño estás recogiendo las los mensajes de de los oyentes en nuestra cuenta narraba Vivir Madrid qué es lo que están diciendo

Voz 0480 15:16 pues mira en nuestra cuéntanos dice por ejemplo JC bar máximo cerrado hace años estaba en San Carlos esquina olivar en el barrio de Embajadores de menuda ensaladilla servida en patatas fritas espectacular también encantada de leerte nos dice que su barrio se ha convertido en carteles de locales en venta o en alquiler que tiene un aspecto un tanto deprimente por lo que eso conlleva y también por teléfono nos contaba Carmen de Malasaña que ha llamado hace unos minutos que dice que los negocios que había cuando ya comenzó a vivir allí hace treinta años que han desaparecido que ya penas reconoce el barrio dice que ahora puede pedir zumos pero que no sabe dónde comprar un botón esto es un poco el pie lo que estamos dando con con los oyentes lo que nos cuentan

Voz 1751 15:57 eso es cómo está cambiando Madrid no quiere al análisis que quiere que nosotros queríamos hacer esta esta mañana puestos vivís en Lavapiés lo has contado antes el negocio está Lavapiés es un barrio en el que tú antes Nemesio has ido relatando cómo he bueno pues he acogió la inmigración vosotros venís de de de Galicia para buscar un futuro mejor después los años alegres de la movida los tristes de la heroína después también habéis vivido a través de esa barra de del bar el fenómeno actual que es el de los Desahucios en el Lavapiés fondos de inversión que se quedan con con los pisos con las casas supongo que a esa barra de bar habrá ido gente contando estos pro

Voz 4 16:40 además no es una Navarra de un bar aprendes de todo y oyes todo tipo de conversar desde político de todo ha habido muchísimos problemas últimamente con el tema de los desahucios

Voz 1751 16:53 sigue sigue estándolo no más allá de la plataforma antidesahucios que además es

Voz 4 16:57 bueno activa la plataforma nosotros encima del bar

Voz 9 17:01 eran clientes nuestros clientes nuestros

Voz 4 17:03 porque encima del edificio nuestro en la primera y segunda planta del bar son del Ayuntamiento entonces eso tienen ahí en la sensación clientes nuestros

Voz 1751 17:13 la ABS está en lucha no ser todo el bloque de ahí

Voz 4 17:16 tres o cuatro si la Casa das bossa había había otra también porque me parece que eran en buena visto Zurita por ahí también hubo otra hace poco tiempo no sé si al final que pues con ella ISO han venido las grandes empresas de fuera con todo

Voz 1751 17:31 en enero de este año conocimos también por por aumentar esa esa lista borren por engrosar la que cerró la librería más antigua de Madrid la Librería Moya en la calle Carretas justo hace dos semanas hablamos aquí mismo del cierre de de Langui que es el local de la última nos vamos en en Malasaña la vacuna del rock en en Malasaña

Voz 1786 17:49 el deporte mal burocráticos de licencias y demás pues no podemos ejercer

Voz 14 17:54 la la actividad y llevando a cabo hace treinta años nos hacen quitar la música nos quedamos sin el alma

Voz 1751 18:03 supongo que claro son todos de mensajes de despedida no yo le preguntaba al dueño de Le Decía Julio Llorente bueno que está está al frente de ese presentó aquí donde vosotros hace dos semanas le preguntaba os habéis rendido dice no es que llega un momento en el que ya no merece la pena no es seguir luchando por por las exigencias hiciese su caso era por un problema con la música que no se ajustaba a la legalidad a la normativa y han tenido que cerrar eso sí que la verdad es que cada vez hay más y hoy queríamos bueno pues reflejar todo todo ese mapa de ese Madrid que Se marcha desde Madrid que se iba otros habéis traído aquí Lola a parte de esto que yo me sorprendo porque es como tuvo bolso un poco como el de Mary si cabe todo esto qué es este es un libro de nuestros chicos del swing

Voz 9 18:51 un cuaderno de recogida de firmas del día la boda del día de la boda claro que que no se hiciera hombre no han firmado bueno a la la mayoría no se han puesto dedicatorias y muy bien qué bueno es irse

Voz 1751 19:07 cuando he cuando todo el mundo te quiere no sé que es muy bonito

Voz 4 19:12 es irse por la puerta grande nosotros luego no nos esperábamos todo esto

Voz 9 19:18 Nos ha caído es que nos ha caído encima sin esperarlo porque bueno cosas esperábamos pero bueno luego teníamos un cliente que fue el que nos hizo la entrevista para el país y de ahí fue donde no se empezaron a surgir pues llamadas como por ejemplo la tuya

Voz 1751 19:36 ya te llame y tú me decías estoy emocionada estoy tan emocionada que fue el martes

Voz 9 19:42 que no puedo casi ni hablar si es que me tiré bueno me pidió días llorando porque es que la gente me abrazaba me acordaba de mi madre porque me abrazaban con un cariño como recuerdo que abrazaban a mi madre cuando cuando la tenía igual cariño tremendo llorando la gente

Voz 4 20:01 y eso que llega al alma cine Mesia y nos pilló también de sorpresa el cuando lo publicaron en El País porque nosotros no la entrevista el día anterior que no pensamos que iba a salir al día siguiente esa que iba a salir pero me aguanto entonces cuando tú tú llamas tés acababa de enterarse porque él había mandado un mensaje por teléfono diciendo que habíamos salido el entonces Lola estaba flotando flotando yo quiero hablar contigo pegando saltos que no sabía dónde estaba

Voz 1751 20:31 lo la inmersión cuántos años juntos demonio XXXIV treinta y cuatro cincuenta detrás de la barra del bueno yo veía menos chicos muchísimas gracias por haber venido esta mañana mucha suerte

Voz 9 20:45 es esa a vosotros

Voz 6 20:47 sí

Voz 9 20:48 quiero dar las gracias a mis hijos también

Voz 1751 20:51 bueno espero que os guste las claro era que Lola nos ha traído la salsa secreta que que algún día esperamos poder probar este patentada hay que sea todo un éxito gracias muchas gracias