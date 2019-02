Flash Deportes SER de las 14:30 (02/02/2019)

Voz 1463

00:00

en juego el partido que abría esta jornada de sábado en primera división en el Ciudad de Valencia Levante Getafe y antes del encuentro la Policía Nacional ha detenido a once aficionados del Getafe por bajarse de una furgoneta en un bar donde se encontraban seguidores del Levante y repartir golpes contra ellos durante la trifulca Un policía local ha resultado herido aunque no de gravedad y más fútbol para hoy a las cuatro y cuarto será el derbi vasco en Anoeta entre la Real Sociedad y el Athletic Club el conjunto txuri urdin es noveno no ha perdido todavía con el Racing en el banquillo lo mismo le he pasado al Athletic Club en Liga desde la llegada de Gaizka Garitano el equipo sea alejado del descenso Illa es undécimo a las seis y media otro partidazo el Barcelona Valencia en el conjunto blaugrana es baja de última hora civiles en el portero suplente que estará seis semanas fuera además de piden velé Busquets el Valencia está en su mejor momento de la temporada pero viaja sin Gaià Figueres es a las nueve menos cuarto se jugará el Celta Sevilla si los vigueses no ganan su entrenador Miguel Cardoso podría ser despedido mañana se jugará el Betis Atlético de Madrid a las cuatro y cuarto hoy el conjunto rojiblanco ya ha hablado Simeone en la previa sobre Morata