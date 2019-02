Escucha las noticias de las 18:00 (02/02/2019)

Voz 0125

00:23

qué tal buenas tardes los de Guardo están ya en la calle la zona este de Caracas es ahora mismo una marcha pacífica democrática con mucha gente de todas las edades algunos incluso de fuera de Caracas no Seven drones tampoco aviones civiles por el aire porque Maduro limitado el espacio aéreo para evitar tomas desde arriba desde el cielo como pasó el veintitrés de enero hay mucho despliegue policial están las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana sobretodo en las zonas que confluyen con las autopistas ahí es donde habitualmente se suelen producir los choques con los manifestantes de momento llevamos una hora de movilización no hay que resaltar ningún incidente