Gol de Parejo (p) (Barcelona 0 - Valencia 2)

y eso que el balón no se sabía mucho remate en el balón a ver si llegaba yo yo creo Nico a Sergi Roberto porque es correcto vive algo relajado esa jugada ahí cuando ve que vas le ha ganado la acción esperarle al banco de que pueda rematar me pone las dos manos más allá de cuál sea grande

dos manos provoca mucho al árbitro no momento crítico de partido para el Barça atención quién lo tira Lobo

Room cuando quiere dar de este tramo de temporada eufórico tras la Copa se liga a la caza de plazas europeas y me pero pues le ha de este mes de octubre datan diabólico en cuanto al calendario para joder al tiro tiro muerte acertó en la intención no llegó a meter mano plan al fondo de ojo por ojo a cómo se por la tarde el líder en el Camp Nou ante un subidón no dejó de penalti treinta años primera