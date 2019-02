Gol de Messi (p) (Barcelona 1 - Valencia 2)

Voz 4

00:10

no sé si ha quedado claro señala queda de excluir a la busca de ese miedo y tú Hinault Hinault pitaba hormonal que pensaba que le iba a sacar a la venta a ver el el Barça al está reclamando amarilla no sé si Spanair que no amonestación no es porque ya ha quitado esa amonestación Julián viendo lo tiene nada claro bueno pero aclara Nos ha tirado pues ha tirado para salvar se un balón al espacio se antes que la todo ya a partir de ahí ya no hay piscina o contacto con la gelatina igual pesar de dos penaltis igual de absurdo los dos penalti no es amonestaciones porque no porque no no no no es si te parece Sergi Roberto digo es es diferente es diferente porque una en disputa del balón y el otro es un empujón aquí el jugador del Valencia estar Inter disputa el balón en cambio en cambio sabían han conseguido en aldea seguir Roberto ya escuchando Sergi Roberto como como el empuje seguir Oberto como el empuja ahí no hay disputa el balón disputar van solos con los pies no con las manos el bar el bar va a decir que es penalti porque hay hay contacto Tavera Manresa ya entra dentro de la interpretación me había sido lo que está reclamando el Barça es os está reclamando acabó en gol la vaca bueno nunca pues eso no me fijé pero si la puntas el Barça exacto el puede llegar a otro